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Счастье закрыли на въезд и выезд, обстрелы продолжаются, - глава обладминистрации Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Счастье закрыли на въезд и выезд, обстрелы продолжаются, - глава обладминистрации Гайдай

Энергоснабжение Луганщины осуществляется через ПС 500 кВ "Кременская"

Об этом сообщил в фейсбуке глава облгосадминистрации Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"В настоящее время обесточены ПС 110 кВ Райгородская, ПС 110 кВ Счастье, и ряд ПС 35 кВ. Приблизительно 45 800 потребителей в населенных пунктах Щастинского района остались без электроснабжения (г. Счастье, Старый Айдар, Передельское, Геивка, Трехизбенка, Кряковка, Райгородка, Станица Луганская, Макарово, станция Кондрашевская, Валуйское, Ольхово, Новокондрашевское, Сизое, Болотенное, Пшеничное, Малиновое, Зеленый Гай)", - отметил он.

По его информации, осмотр ВЛ выявил повреждения проводов (перебиты в результате обстрелов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луганская ТЭС в Счастье остановлена, из-за обстрелов войск РФ повреждены все ЛЭП, - глава обладминистрации Гайдай

Пока ООО "ЛЕО" не может организовать аварийно-восстановительные работы, поскольку нет гарантий безопасности для бригад.

"ВСУ "закрыли" город Счастья на въезд и выезд. Режим тишины не наблюдается. Обстрелы продолжаются", - говорится в сообщении.

Счастье закрыли на въезд и выезд, обстрелы продолжаются, - глава обладминистрации Гайдай 01
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Пенсию в луганск еще привезите
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21.02.2022 16:41 Ответить
ЗСУ по українській, зебіл.
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21.02.2022 16:48 Ответить
Ще яких доказів початку нової хвилі московитское агресії чекаємо?!
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21.02.2022 16:51 Ответить
 
 