Счастье закрыли на въезд и выезд, обстрелы продолжаются, - глава обладминистрации Гайдай

Энергоснабжение Луганщины осуществляется через ПС 500 кВ "Кременская"

Об этом сообщил в фейсбуке глава облгосадминистрации Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"В настоящее время обесточены ПС 110 кВ Райгородская, ПС 110 кВ Счастье, и ряд ПС 35 кВ. Приблизительно 45 800 потребителей в населенных пунктах Щастинского района остались без электроснабжения (г. Счастье, Старый Айдар, Передельское, Геивка, Трехизбенка, Кряковка, Райгородка, Станица Луганская, Макарово, станция Кондрашевская, Валуйское, Ольхово, Новокондрашевское, Сизое, Болотенное, Пшеничное, Малиновое, Зеленый Гай)", - отметил он.

По его информации, осмотр ВЛ выявил повреждения проводов (перебиты в результате обстрелов).

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Пока ООО "ЛЕО" не может организовать аварийно-восстановительные работы, поскольку нет гарантий безопасности для бригад.

"ВСУ "закрыли" город Счастья на въезд и выезд. Режим тишины не наблюдается. Обстрелы продолжаются", - говорится в сообщении.