Україні пропонували повернути Донбас на будь-яких умовах, - Козак

Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що Україні нібито пропонували повернути окупований Донбасу на будь-яких умовах.

Про це він заявив у ході сьогоднішнього засідання Радбезу РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, українську сторону такі питання нібито "вводили в ступор".

"Якщо говорити про Україну, очевидно, Донбас ані Україні, ані Заходу не потрібен, не потрібно врегулювання конфлікту, треба заморожування конфлікту. На будь-яке гіпотетичне питання про те, як вони дивляться на те, щоб на будь-яких умовах повернути Донбас до складу України, у них це викликає абсолютний ступор, вони не розуміють, як на нього відповідати. Просто мовчать, опускають очі", - заявив Козак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада Безпеки РФ розглядає питання про визнання т. зв. "ЛНР" та "ДНР"

Нагадаємо, на сьогоднішнє засідання Радбезу РФ винесли питання про визнання так званих "ЛНР" та "ДНР".