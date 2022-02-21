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Україні пропонували повернути Донбас на будь-яких умовах, - Козак

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україні пропонували повернути Донбас на будь-яких умовах, - Козак

Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що Україні нібито пропонували повернути окупований Донбасу на будь-яких умовах.

Про це він заявив у ході сьогоднішнього засідання Радбезу РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, українську сторону такі питання нібито "вводили в ступор".

"Якщо говорити про Україну, очевидно, Донбас ані Україні, ані Заходу не потрібен, не потрібно врегулювання конфлікту, треба заморожування конфлікту. На будь-яке гіпотетичне питання про те, як вони дивляться на те, щоб на будь-яких умовах повернути Донбас до складу України, у них це викликає абсолютний ступор, вони не розуміють, як на нього відповідати. Просто мовчать, опускають очі", - заявив Козак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада Безпеки РФ розглядає питання про визнання т. зв. "ЛНР" та "ДНР"

Нагадаємо, на сьогоднішнє засідання Радбезу РФ винесли питання про визнання так званих "ЛНР" та "ДНР".
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Топ коментарі
+22
кацапи зашкварилися)
"Козак заявив, що Україні нібито пропонували повернути окупований Донбасу на будь-яких умовах. "

тобто, козак офіційно підтвердив що расея окупувала Донбас а потім - "запропонувала повернути Донбасс"
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21.02.2022 16:51
+19
кароче, гопники решили, что скрипачу ваське его бумажник не нужен.
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21.02.2022 16:48
+18
рузге врать не хорошо вас на вранье ловили не раз если рузге не врёт потыкайте его палкой
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21.02.2022 16:48
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кароче, гопники решили, что скрипачу ваське его бумажник не нужен.
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21.02.2022 16:48 Відповісти
кацапи зашкварилися)
"Козак заявив, що Україні нібито пропонували повернути окупований Донбасу на будь-яких умовах. "

тобто, козак офіційно підтвердив що расея окупувала Донбас а потім - "запропонувала повернути Донбасс"
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21.02.2022 16:51 Відповісти
Да, было. Ещё при Порохе - намекали без свидетелей и бумаг: мол мы по-тихому уходим с Донбасса, а вы забываете про Крым.
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21.02.2022 17:33 Відповісти
Так это разве на любых условиях? Тут еще какое условие - отказаться добровольно от своей территории.
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21.02.2022 18:32 Відповісти
рузге врать не хорошо вас на вранье ловили не раз если рузге не врёт потыкайте его палкой
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21.02.2022 16:48 Відповісти
...наверное он издох
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21.02.2022 16:50 Відповісти
Кізяку та решті лапатніків вірити-себе не поважати...
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21.02.2022 16:49 Відповісти
Нічого не потрібно повертати, просто виведіть окупаційні війська!!! 😉
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21.02.2022 16:49 Відповісти
ну тоді кацапам Куріли не потрібні, Японія - жгі!
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21.02.2022 16:50 Відповісти
"Мы вернем Донбасс ........... но вы нам Крым"

Не договаривают
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21.02.2022 16:50 Відповісти
Кацап,Иван,здесь водки нет! И бояры бесплатной не наблюдается! За поребрик:шагом - марш!!!
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21.02.2022 16:50 Відповісти
Самая интересная новость это Шойгу, который сказал что Украина может получить ядерное оружие быстрее Севкорее и Ирана. Вспомним нашего главного бабуина в Мюнхене. Он снова подыграл России.
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21.02.2022 16:50 Відповісти
Емм... А хто мав його повернути Україні...? Ті, кого там не має...?-)))))
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21.02.2022 16:51 Відповісти
Я ему предлагал вернуть кошелёк, а он ни в какую, глаза опустил....
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21.02.2022 16:51 Відповісти
ООН, НАТО и ЕВРОСОЮЗУ приготовится выражать "Азабоченность"!
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21.02.2022 16:51 Відповісти
Этот фуфел }{уйловский и кореш Дерьмака уже 30 лет впихивает ПМРу на каких угодно условиях в Молдову. Следующие 30 лет он планирует впихивать в Украину Лугандон.
Но его проблема в том, что им с }{уйлом жить осталось месяцы или год-два максимум...
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21.02.2022 16:52 Відповісти
И правильно, видеть этих недосовков не хочу в одной стране с нами, звули путану, пусть теперь жрут гobно, которое призвали.
Зачем нам содержать этих людей за свой счёт и увеличивать электоральное поле ОПЗЖ?
Заберём территории сразу после полного развала рашки, вместе с Кубанью
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21.02.2022 16:52 Відповісти
А нельзя было просто вернуть без каких либо умов, а просто потому что украденное?
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21.02.2022 16:52 Відповісти
да идите в фраку с вашим уже Димбассом тоже мне нашли о чем плакаться я о Крыме того же мнения ДЛЯ УКРАИНЦЕВ НА ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ КУРЫМ ИЛИ КРЫМ ТОЛЬКО СВЯЗАН С РАБСТВОМ УГОНАМИ В ПЛЕН И ТАТАРО МОГОЛЬСКИМ И ТУРЕЦКИМИ РЕЗАНИНАМИ....хай кацабы с Отоманской империей резанину устраивают а она будет рузьке свинособака не может прожит без войны с кем либо... свербит глист в оппе и свербит..
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21.02.2022 16:52 Відповісти
А чого це кацапи пропонували те, до чого вони, начеб-то не мають відношення?
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21.02.2022 16:52 Відповісти
Так,тут детально-хто пропонував?Рашка,яка кричить,що не є стороною конфлікту?Чи все ж є?Тоді рашка зараз визнає,що саме вона не лише сторона конфлікту,а й повністю контролює війну на Донбасі.
На яких умовах кацапи пропонували " з барського плеча" повернути нам наші ж території?
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21.02.2022 16:53 Відповісти
аж воротник козака возбудился от таких слов
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21.02.2022 16:53 Відповісти
Л-логіка... Тобто, якщо, за його словами, нам Донбас не треба, то якого фіга всі вони кричать, що Україна хоче його відвойовувати???
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21.02.2022 16:54 Відповісти
І цій руській свинюці також місце у вулику.
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21.02.2022 16:56 Відповісти
Ну не на "каких-либо" условиях, а на очень конкретных: мы "забываем" про Крым.
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21.02.2022 16:56 Відповісти
шо значить повернути ?)
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21.02.2022 16:57 Відповісти
..приезжай "домой", дурик-зраднык, - полялякаем по-людски, сам на сам..
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21.02.2022 16:57 Відповісти
короче, чуваки, которые вообще не при делах, не сторона конфликта и не имеют никакого отношения к войне на донбассе , предлагают вернуть этот донбасс
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21.02.2022 16:57 Відповісти
Ох и ипало, у этого недокозака!!!
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21.02.2022 16:58 Відповісти
Вылитый конь БоДжек
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21.02.2022 17:01 Відповісти
Как в том анекдоте-кто проиграет тот забирает себе ОРДЛО
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21.02.2022 17:00 Відповісти
убирайт головорезов своих и он сам вернется, ни с кого там и волоса не упадет, так как это было до его окупации росией
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21.02.2022 17:05 Відповісти
Цей виродок,що виріс в чернігівському селі, має бути підвішаний за яйця на старій вербі.
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21.02.2022 17:08 Відповісти
Україні пропонували повернути Донбас на будь-яких умовах Пуйла?
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21.02.2022 17:30 Відповісти
Та вы шо!? И мы не взяли... Так вы сначала свою "гуманитарку" заберите. Технику можете оставить, а боекомплекты заберите. И все, больше ничего делать не надо
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21.02.2022 17:33 Відповісти
Цікаво, кому пропонували: оманському чи пальмово-шоколадному?) Чому публічно не пропонували?
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21.02.2022 17:34 Відповісти
Таперича,гаспада лаптеногие,нам бамбас без Крыма на*уй не нужОн. Таперича забирайте своих перезаселенцев из Крыма и селите их каждого на дальневосточном гектаре , а в нашем Крыму будут жить кырымлы и ветераны Великой Отечественной Антирусской Войны,кто захочет,разумеется. А вы твари,отправляйтесь в свои *****,откуда вы в Крым и понаехали
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21.02.2022 17:46 Відповісти
Маячня мудаков
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21.02.2022 18:19 Відповісти
 
 