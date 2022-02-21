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Україна має все для створення тактичної ядерної зброї, - Шойгу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Україна має все для створення тактичної ядерної зброї, - Шойгу

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу вважає, що в України є все для того, щоб створити тактичну ядерну зброю.

Про це він заявив на засіданні Радбезу РФ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Хотів би звернути увагу на заяву (президента України, - ред.) Зеленського, що вони хотіли б собі повернути статус ядерної країни. Це небезпечно з кількох причин. Перша - за довгі роки перебування в СРСР там були створені можливості по створенню такої зброї та її носіїв... Є обладнання, є фахівці і є можливості, набагато більші ніж у Ірану та Північної Кореї", - зазначив Шойгу.

За словами російського міністра, таким чином на території України може з'явитись тактична ядерна зброя, у тому числі на комплексах "Точка-У".

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+34
Засрали кацаперди.
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21.02.2022 17:33
+25
Поздравляю всех дебилов, которые снова подыграли российской пропаганде. Хотите ядерку? Делайте её тихонько, как Израиль, а не кричите на весь белый свет.
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21.02.2022 17:34
+21
А этот таёжный алень-ассенизатор по диплому, еле окончивший среднюю школу в своём стойбище, что то в этом понимает?
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21.02.2022 17:33
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Один идиот ляпнул про то, что Украина может возобновить ядерный статус и сразу ответ от кацапов.
Полезные идиоты всегда в цене.
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21.02.2022 18:21 Відповісти
кацапская козлота тоже может создать тактическое ядерное оружие.
мы ни на кого не нападали.
на войне, как на войне.
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21.02.2022 18:22 Відповісти
Идиот.Нам ядерное оружие нужно как зайцу триппер.У нас есть достаточно и ядерных отходов для опрыскивания колорадов.А вот статус ядерной страны вернуть обязаны для права обогащать урановую руду,которой в Украине не меряно и самим изготовлять твеллы для своих АЭС да еще и продавать миру.
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21.02.2022 18:23 Відповісти
Кучмо давно здал все месторождения урана омериканцам.
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21.02.2022 19:00 Відповісти
Это не ведро с водой.И ничего взять из собой ни закрыть под замок просто не возможно.В Украине одно из богатейших месторождений урановой руды в мире но мараторием Кучмы срана кроме как его разрабатывать и продавать сырье ничего просто не имеет права из рудой делать.
Меморандум подписаный Кучмой был обменом на принятия зятя нищего Пинчука в общество олигархов и отписаны ему государственные заводы даже без вложеной копейки.
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21.02.2022 19:11 Відповісти
Налетели оголтелые на Зе послушав мразоту-оленевода . ********* имеет свой кровавый план и без разницы кто и что сказал . Они без повода 8 лет ведут не обьявленную войну против Украины , а тут видишь ли оленесос что то сказал !!!!!!!! Вы на чьей стороне ? Оленесос #изданул и теперь одни украинцы полевают грязью других . Вообще из ума выжили ? А тролякам дырявым желаю что бы задохнулись от своего пердежа в своих выгребных ямах .
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21.02.2022 18:26 Відповісти
все. Пізда вороніжу. взіпвуть бомбу і скажуть,що це Україна
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21.02.2022 18:28 Відповісти
Приємна новина від запорєбріка, не те що наша зрадонька!
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21.02.2022 18:28 Відповісти
За словами російського міністра, таким чином на території України може з'явитись тактична ядерна зброя, у тому числі на комплексах "Точка-У" , так а хто йому сказав ,що на ""Точках -У" вже не стоїть українська тактична ядерна зброя???
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21.02.2022 18:29 Відповісти
Той винятковий випадок, коли хотілося б, щоб цей клоун був правий
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21.02.2022 18:40 Відповісти
Узкоглазый кунжутович выдавил из себя какую-то хрень и ударил в свой шаманский бубен! Нах ты нам всрався?! У нас своё зе-недоразумение имеется!
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21.02.2022 18:41 Відповісти
Чувак реально абасралсся.
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21.02.2022 18:44 Відповісти
Зарядить из чернобыльского могильника в боеголовки ...
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21.02.2022 18:45 Відповісти
Это было бы супер!!! Только при условии создания ядерного оружия кацапы отстанут от Украины.
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21.02.2022 18:47 Відповісти
ах как вовремя Бубочка Зе подставил хилое плечо министру обороны РФ
Зеленский - ВРАГ
запомните
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21.02.2022 18:49 Відповісти
Як неочікувано. Зєля своєю тріумфальною промовою підіграв окупантам.
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21.02.2022 18:50 Відповісти
Больше того: центрифуги по обогащению Урана работают 24х7х365. Это не новость ни для ЦРУ, ни для СВР.

Новость будет для обитателей Рублевки и Воронежа. Но будет поздно
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21.02.2022 18:54 Відповісти
кретин
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21.02.2022 19:05 Відповісти
Это твои имя? Фамилия? Или сущность
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21.02.2022 20:13 Відповісти
Сборище придурков аплодирует!
Вау, кацапы забеспокоились!
Молодец зеля!
Надо создавать атомное оружие, тогда сможем защитить себя от кацапов!
У кацапов, бараны тупорылые, 7000 атомных и термоядерных боеголовок!
Вы думаете достигнуть с ними ядерного паритета?!
А что будете делать, когда от нас отвернуться наши союзники?
Или думаете, что США и Великобритания и дальше нас будут снабжать оружием и деньгами?
Не думаете, что после того, как им станет известно про ядерную программу в Украине, они пошлют нас куда подальше?
Не думаете, что мы получим санкции, которые убьют множество отраслей нашей промышленности?
Просто нет слов...
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21.02.2022 19:05 Відповісти
таку ж ***** несли кацапорилі, коли зєля злив операцію по вагнерівцям. здрісни в туман, експерд ***. на будапештський меморандум всі наклали, значить треба повертати ЯЗ. посрати на паритет, потрібна достатня к-сть бомб для ключових точок. вистачить. це кацапи зібралися з усім світом воювати, тому в них 7000, з яких половина не злетить. а у нас один ворог
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21.02.2022 20:35 Відповісти
Вам мало Чорнобиля ? Чи тоді ще й на світі не було ?
Чорнобиль чхнув - дісталось і Росії, і Україні, і Білорусі.
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22.02.2022 01:18 Відповісти
а не надо нам, баран острорылый, паритета с кацапсинами. достаточно 10-15 носителей, способных доставить 10-15 боеголовок до масквабада и членинграда. все.
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21.02.2022 20:47 Відповісти
Не будет никто ничего собирать - оно от кремля не спасёт - это раз.
США прекратят поддержку - это два.
Украина производит и космические спутники, и лучшие в мире танки,
и многое другое.
"Таврии" и "Славуты" - это для ностальгирующих идиотов.
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22.02.2022 03:31 Відповісти
Все тільки починається, Кужугетович! Все тільки починається!
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21.02.2022 19:23 Відповісти
Україна не буде робити ніяку ядерну зброю.
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21.02.2022 19:28 Відповісти
Почему? Имеет полное право.
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21.02.2022 19:56 Відповісти
Она мам ненужна, мы мирное государство.
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21.02.2022 19:57 Відповісти
Згідний. Ми мирні прямо як євреї і зброя нам не потрібна як і Ізраїлю. І взагалі у нас її немає та не буде.
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21.02.2022 20:34 Відповісти
И это очень хорошо!!!
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21.02.2022 20:24 Відповісти
Москві приготуватись. Ризикніть і ми вас в атомний попіл.
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21.02.2022 20:33 Відповісти
Сейчас все оставшиеся в Украине технологические мощности и тех -документация могут позволить быстро начать выпуск обогащённого урана и
восстановить свой бывший статус Великой ядерной державы.
В Украине 15 ядерных блоков и сильная
школа физиков -ядерщиков. Остались еще специалисты , работавшие на объекте 906 .Реакторы ВВЭР 1 000 в качестве отходов производят обогащенный уран U 235
и малую часть оружейного плутония U 238.
Кучма закрыл
Чернобыльский оружейный реактор -размножитель,
Аналог Ленинградского реактора -производителя оружейного плутония
на Ленинградской АЭС.
На зря же яблукович отдал 90 кг урана за фото с обамой.
В Мире уважают только сильных!
https://www.bbc.com/russian/international/2010/12/101231_us_ukrai
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21.02.2022 20:37 Відповісти
Вывоз обогащенного урана из Украины
за фото яблуклвича с Обамой!
https://www.bbc.com/russian/international/2010/12/101231_us_ukrai
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21.02.2022 20:41 Відповісти
и мы его сделаем!!!!!!!!
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21.02.2022 21:03 Відповісти
Единственный правильный анализ.
Бойтесь.
Проблема что не Шойгу боится, боится ЕС?
И они бебилы.
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21.02.2022 22:37 Відповісти
Шойгу в ЯО и носителях - ни гу-гу.
Ну буде оно в Польше. Или в Литве. И что это Шойгу сделает ?
Зарежет тузика и польёт себя его кровью ?
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22.02.2022 01:01 Відповісти
аленевод умная однако,
ЯО сракой чует

ось цей дядько тобі і зробить дідька кожухєрович !
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22.02.2022 02:01 Відповісти
Судя по трясущимся губам, чувак реально серет.
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22.02.2022 22:03 Відповісти
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