Україна має все для створення тактичної ядерної зброї, - Шойгу
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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу вважає, що в України є все для того, щоб створити тактичну ядерну зброю.
Про це він заявив на засіданні Радбезу РФ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Хотів би звернути увагу на заяву (президента України, - ред.) Зеленського, що вони хотіли б собі повернути статус ядерної країни. Це небезпечно з кількох причин. Перша - за довгі роки перебування в СРСР там були створені можливості по створенню такої зброї та її носіїв... Є обладнання, є фахівці і є можливості, набагато більші ніж у Ірану та Північної Кореї", - зазначив Шойгу.
За словами російського міністра, таким чином на території України може з'явитись тактична ядерна зброя, у тому числі на комплексах "Точка-У".
Будь ласка, зачекайте...
Полезные идиоты всегда в цене.
мы ни на кого не нападали.
на войне, как на войне.
Меморандум подписаный Кучмой был обменом на принятия зятя нищего Пинчука в общество олигархов и отписаны ему государственные заводы даже без вложеной копейки.
Зеленский - ВРАГ
запомните
Новость будет для обитателей Рублевки и Воронежа. Но будет поздно
Вау, кацапы забеспокоились!
Молодец зеля!
Надо создавать атомное оружие, тогда сможем защитить себя от кацапов!
У кацапов, бараны тупорылые, 7000 атомных и термоядерных боеголовок!
Вы думаете достигнуть с ними ядерного паритета?!
А что будете делать, когда от нас отвернуться наши союзники?
Или думаете, что США и Великобритания и дальше нас будут снабжать оружием и деньгами?
Не думаете, что после того, как им станет известно про ядерную программу в Украине, они пошлют нас куда подальше?
Не думаете, что мы получим санкции, которые убьют множество отраслей нашей промышленности?
Просто нет слов...
Чорнобиль чхнув - дісталось і Росії, і Україні, і Білорусі.
США прекратят поддержку - это два.
Украина производит и космические спутники, и лучшие в мире танки,
и многое другое.
"Таврии" и "Славуты" - это для ностальгирующих идиотов.
восстановить свой бывший статус Великой ядерной державы.
В Украине 15 ядерных блоков и сильная
школа физиков -ядерщиков. Остались еще специалисты , работавшие на объекте 906 .Реакторы ВВЭР 1 000 в качестве отходов производят обогащенный уран U 235
и малую часть оружейного плутония U 238.
Кучма закрыл
Чернобыльский оружейный реактор -размножитель,
Аналог Ленинградского реактора -производителя оружейного плутония
на Ленинградской АЭС.
На зря же яблукович отдал 90 кг урана за фото с обамой.
В Мире уважают только сильных!
https://www.bbc.com/russian/international/2010/12/101231_us_ukrai
за фото яблуклвича с Обамой!
https://www.bbc.com/russian/international/2010/12/101231_us_ukrai
адрес с фото.
Бойтесь.
Проблема что не Шойгу боится, боится ЕС?
И они бебилы.
Ну буде оно в Польше. Или в Литве. И что это Шойгу сделает ?
Зарежет тузика и польёт себя его кровью ?
ЯО сракой чует
ось цей дядько тобі і зробить дідька кожухєрович !