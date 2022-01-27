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МЗС РФ заявляє, що НАТО нібито відпрацьовує ядерні удари проти Росії

МЗС РФ заявляє, що НАТО нібито відпрацьовує ядерні удари проти Росії

Директор Департаменту з питань нерозповсюдження та контролю за озброєннями МЗС РФ Володимир Єрмаков заявив, що НАТО відпрацьовує застосування проти Росії ядерної зброї.

Про це він сказав в інтерв’ю російському державному інформагентству ТАСС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За експертними оцінками, у п'яти неядерних країнах НАТО зараз перебуває близько 200 американських ядерних авіабомб сімейства В61. Зберігається і інфраструктура, що забезпечує оперативне розгортання цієї зброї, яка здатна досягати російської території та вражати широкий спектр цілей, включаючи стратегічні", - сказав Єрмаков.

Він також додав, що країни-члени НАТО взаємодіють у спільному ядерному плануванні.

"Здійснюються спільні ядерні місії натовців, у рамках яких неядерні члени альянсу залучаються до тренувань щодо відпрацювання застосування проти нас американської ядерної зброї"", - наголосив Єрмаков.

Також читайте: Навіть думка про війну з Україною - неприйнятна, - МЗС РФ

Автор: 

МЗС рф (966) НАТО (6513) росія (65908) ядерна зброя (1166)


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Топ коментарі
+34
судячи з фото то ядерні удари НАТО вже нанесло
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27.01.2022 20:06
+33
В дурку звонить поздно, расстрелять.
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27.01.2022 19:49
+25
хорошая новость
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27.01.2022 19:49
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В дурку звонить поздно, расстрелять.
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27.01.2022 19:49 Відповісти
Почему. Если это правда то это отлично.
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27.01.2022 20:05 Відповісти
Давно пора
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27.01.2022 20:45 Відповісти
и что да тренируются разрабатывают сценарии а в самой Параше что не так????
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27.01.2022 20:06 Відповісти
хорошая новость
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27.01.2022 19:49 Відповісти
ничего хорошего
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27.01.2022 20:44 Відповісти
кацапа а нам на вас посрать
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27.01.2022 22:00 Відповісти
Валерьянки ему! Это припадок, и воздуха воздуха напустить, авось поможет
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27.01.2022 19:50 Відповісти


Что ж такое нужно курить, чтоб такое чудилось?
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27.01.2022 19:51 Відповісти
bamr@bamr69

Моніторингова група BlackSeaNews повідомляє, що з'єднання з 6 десантних кораблів Сєвєрного та Балтійського флотів РФ в першій половині дня 27.01.2022 пройшли пролив Гібралтар курсом на схід до Середземного моря.

Светлана Сидоренко@OneSvetla

....а там учения НАТО уже начались
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27.01.2022 19:51 Відповісти
Хворі кацапські людиноподібні істоти.
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27.01.2022 19:52 Відповісти
That's good.
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27.01.2022 19:52 Відповісти
Пипец там плющит уже не по детски!
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27.01.2022 19:53 Відповісти
Никто не будет воевать ядерным оружием так как это будет последняя война и все это прекрасно понимают
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27.01.2022 19:53 Відповісти






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27.01.2022 19:55 Відповісти
судячи з фото то ядерні удари НАТО вже нанесло
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27.01.2022 20:06 Відповісти
Судячи з фоток козлостана для ЗЕлі з слугами там непочатий край роботи.Відправимо його на московію дороги будувати.і дерева висаджувати.
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27.01.2022 23:57 Відповісти
Припять?
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27.01.2022 20:06 Відповісти
какая Припять?! Швейцария, город Берн
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27.01.2022 20:21 Відповісти
Лаптегорск!
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27.01.2022 20:21 Відповісти
Схоже на те,та ще Мухасраньськ,Зажопіньк,Задріщінськ та інші красоти смердючого запарєбріка...
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27.01.2022 20:28 Відповісти
не удачная шутка
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27.01.2022 21:35 Відповісти
Єта путінській рай для скрєпаносних лапатнікав...
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27.01.2022 20:12 Відповісти
Какой прекрасный край Так и хочет проклятая ната захватить эти чудные *****
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27.01.2022 20:47 Відповісти
Даже на фотографии видно что у лаптеногих легковых авто больше чем у нас. Живут богаче.
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27.01.2022 23:24 Відповісти
В ядерный пепел! До Киева за три дня! Ракетный удар по Европе! Пок-пок-куда! А нас то за что?!

Хорошо бы сделать компиляцию всех хрюканий с угрозами от кацапской свиноты в адрес других стран, чтобы на вопрос "а нас то за что?!" тыкать свинячей мордой прямо в факты.
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27.01.2022 19:56 Відповісти
Как говорил Арнольд Шварц - ВАШЕ ДОКАЗАТЕЛЬСВО
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27.01.2022 19:56 Відповісти
КОКАІНУМ!

З Венесуели і Колумбії. Прямі авіапостачання (дипломатичними каналами).
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27.01.2022 20:00 Відповісти
Какие ваши докозателства?
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27.01.2022 20:29 Відповісти
и это не Шварц говорил, а какой-то "узкий" из бара, которого потом Шварц оприходовал его же костылём
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28.01.2022 06:19 Відповісти
в пяти неядерных странах НАТО "сейчас находятся около 200 американских ядерных авиабомб США семейства В61

Бельгия (база Kleine Brogel),

Германия (база Büchel Air Base),

Италия (базы Aviano Air Base и Ghedi Torre Air Base),

Нидерланды (база Volkel Air Base),

Турция (база Инджирлик)
Что касается модернизации, то в США последовательно реализуется кампания по обновлению фактически всех компонентов ядерного арсенала. Авиабомбы В61 в их новейшей модификации В61-12 будут обладать уменьшенной или варьируемой мощностью, но повышенной точностью.
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27.01.2022 23:15 Відповісти
Шварц такого не говорил! эти слова произнёс в баре какой-то "узкий"
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28.01.2022 06:21 Відповісти
После официальных разговоров путина на пресс конференции про рай и ядерный пепел сценарии принуждения ********** к миру при помощи ядерных тумаков наверняка наверняка прорабатываются. Было бы удивительно если бы таких сценариев не было.
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27.01.2022 19:56 Відповісти
Причем из того ЯО, от которого Украина добровольно отказалась.
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27.01.2022 19:57 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/kontsentratsiya-viysk-********-rosiya-zakhid/31670404.html
Фактично своєю стратегією Росія досягла протилежної мети та зіштовхнулась не з переляканим Заходом, а з супротивником, який тільки посилився біля кордонів Росії.
Але при всьому цьому існує одне величезне «але».
Якщо дії Росії - тільки блеф, чому Захід настільки серйозно реагує на них? Чому до Москви приїздить директор ЦРУ? Чому Блінкен зустрічається із Лавровим, а Байден ледь не пів години розповідає тільки про загрозу вторгнення Росії до України? Чому одна з найкращих розвідок світу - британська - всерйоз заявляє 20 грудня про те, що наступ може відбутися вже на Різдво, через 5 днів? Зрештою, чому США, Британія, Німеччина та Австралія евакуюють родині співробітників посольства?Відповідь може бути тільки одна, бо навряд чи кращий аналітичний потенціал західного світу не здатен оцінити реальні ризики та чинники цієї ситуації.
Ця ситуація навколо України вміло використовується колективним Заходом задля легалізації збільшення своєї присутності на східних кордонах. Іншими словами, Захід діє за принципом «ви погрожували - ми повірили». .
У цій ситуації НАТО відпрацьовує власні завдання, використовуючи російську загрозу як чудовий привід збільшити та легалізувати присутність у Східній Європі - тепер вже без зайвих пояснень, чому ж відбувається розширення на Схід.
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27.01.2022 19:58 Відповісти
Абсолютно верно, я тоже так думаю
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27.01.2022 20:49 Відповісти
Нагадує "Ну постривай!", де мирний робот-заєць перетворився на кіборга-вбивцю, проти цілковито "скрєпного" вовка-алкаша))
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27.01.2022 21:08 Відповісти
Нізя так безбожно курити казна що. Капля нікотину взагалі вбиває коняку, яка виживає несе пургу як Лавров.
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27.01.2022 19:59 Відповісти
Они так говорят, будто это что-то плохое
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27.01.2022 19:59 Відповісти
А де ваші "аналоговнітні рокіти" 27 махов?
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27.01.2022 20:01 Відповісти
Чому 27? 100500
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27.01.2022 20:50 Відповісти
Та всі вже зітхнули з полегшенням якби
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27.01.2022 20:02 Відповісти
как там сказали коцапы, это их суверенное право
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27.01.2022 20:04 Відповісти
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27.01.2022 20:06 Відповісти
нападайте на НАТО)))) какого Х при@...ись к Украине
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27.01.2022 20:06 Відповісти
потому что мы его форпост проблема в том, что НАТО этого не знает...
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27.01.2022 20:47 Відповісти
Ну конечно, поэтому чуть ли не каждые сутки не прилетают самолёты с сотнями тонн военных грузов, и ***** на бункере уже само не радо, что затеял вот это вот всё)))
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27.01.2022 20:53 Відповісти
поскольку в руководстве в москве начались галлюцинации, надо предложить москве временно отдать ядерное оружие на склад ООН.
а после выздоровления - не отдавать
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27.01.2022 20:08 Відповісти
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27.01.2022 21:35 Відповісти
Наконец-то осуществится мечта кацапов - бац (!) и они по путёвке путина улетают, типа в рай.....
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27.01.2022 20:10 Відповісти
А у світу є якась альтернатива, як вгамувати те ***** плешиве?
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27.01.2022 20:11 Відповісти
Новічок. Залишилось Петрова і Боширова умовить повторить.
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27.01.2022 21:20 Відповісти
Так все правильно! Росія весь час погрожує стерти всіх в радіоактивний попіл? От НАТО і готують "ядерний зонтик" - від попелу прикриваться І вони на СВОЇЙ території - що хочуть те і роблять Беруть приклад з Росії
Казав же давно - "кремлівським кухарям" страшно не подобається їсти страви приготовлені за їх власними рецептами
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27.01.2022 20:14 Відповісти
Нічого не залишається як нанести в відповідь НАТО "удари" пердаками.
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27.01.2022 20:19 Відповісти
Бешеная собака обижается,что против нее взяли палку.
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27.01.2022 20:24 Відповісти
Кацапи припиніть істерику.Кому ви нах..й потрібні.Тренування це привентивні міри проти таких гопників як кацапстан.
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27.01.2022 20:26 Відповісти
ШОТО это покер напоминает. Сидят игроки, у одного флеш-рояль, а у другого -муйня... Но виду никто не кажет.
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27.01.2022 20:31 Відповісти
Стандартна брехня москалів. Для виправдання агресії проти України.
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27.01.2022 20:33 Відповісти
только мы как бы не НАТО, а нападут на нас
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27.01.2022 20:48 Відповісти
Так і скажуть, що НАТО на них нападає, а вони змушені захищатися, щоб вести війну на території України
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27.01.2022 21:05 Відповісти
в итоге скажут что победили НАТО, расх*ачив пол-Украины. Просто скоты.
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27.01.2022 21:16 Відповісти
Ну и что? Сдаться и повеситься?
Наши предки в 1921-м уже сдались Москве. Потом нам сделали продразверстки, потом раскулачивание, потом Коллективизацию. Потом Голодомор...
Украина потеряла около 20 млн человек. На Кубани украинцев практически не осталось.

Сдаться Москве сейчас = полное уничтожение украинской нации. Тогда уж лучше ракетные обстрелы, а потом стрелять из всего, из чего сможем, кацапским оккупантам в спину.
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27.01.2022 21:39 Відповісти
где я писал про сдаться и повеситься??
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27.01.2022 21:42 Відповісти
Ну так уж получилось, что вчера на ток шоу депутанка Голоб и Червоненко из шкуры вылазили, рассказывая про возможность ракетных обстрелов и призывали к переговорам с Путлером.
Ваши высказывания чем-то напомнили мне их высказывания. Я не мог вчера сказать им это, сидя перед телевизором, потому написал тут вам, чтобы прочитали все, кто сможет прочитать.
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27.01.2022 21:52 Відповісти
я и червоненко?? свят свят свят.
вообще ничего общего
мысль была про скотство россии.
Своим они обставляют это как защиту от "вероломного нападения НАТО".

Но нападают на нас. убивают 2х зайцев.
Где мы, а где НАТО...
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27.01.2022 22:18 Відповісти
Я помню ваш ник. просто ваши высказывания эмоционально были похожи на Червонца.
Так что старайтесь по такой важной теме, писать более конкретно.
Удачи.
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27.01.2022 22:30 Відповісти
Тоже по Воронежу?
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27.01.2022 20:33 Відповісти
Все разбомбят, кроме китайской Сибири!😂
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27.01.2022 20:36 Відповісти
Чем больше,мы играем идиота, тем больше на него становимся похожим
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27.01.2022 20:37 Відповісти
Где они там в запоребриковом забордюрье берут такую классную "траву"?!
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27.01.2022 20:43 Відповісти
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27.01.2022 20:44 Відповісти
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27.01.2022 20:45 Відповісти
та не верят они, это такая пушка
чтобы обосновать свои интересы
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27.01.2022 23:45 Відповісти
plja, kto to slil info.
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27.01.2022 20:48 Відповісти
АССИМЕТРИЧНЫЙ ОТВЕТ РОССИИ НА "АГРЕССИЮ" США И НАТО!
Россия поставила на вооружение страшное и беспощадное оружие.
Новая ракета "Сызрань"! При попадании в любой город, будь то Вашингтон или Лондон, Париж или Берлин, они мгновенно превращаются в СЫЗРАНЬ!
РАКЕТА "СЫЗРАНЬ"

АМСТЕРДАМ ПОСЛЕ ПОПАДАНИЯ В НЕГО РАКЕТЫ "СЫЗРАНЬ"!
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27.01.2022 20:52 Відповісти
Или куда бы не целились, попадут в Сызрань.
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27.01.2022 21:09 Відповісти
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27.01.2022 21:01 Відповісти
Так у РФерии есть общая морская граница с США ( между Чукоткой и Аляской) там расстояние кот наплакал.. пущай повоюют, если твердят что это у них война с США ( или очко жим-жим), поэтому решили отомстить "америкосам" использую Украину как грушу для битья.. Странный подход , как для "вставшей с колен, сверхдержаве", с неистребимым побеносием.. против, как они говорят " одного народа". Да и вообще заметьте что эти сектанты из Третьего рЫма воюют в основном против православных христиан молдаван, грузин,украинцев.. странное совпадение не находите ли.
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27.01.2022 21:26 Відповісти
бей своих, чтобы чужие боялись.. непонятно почему бы не начать с Воронежа а до Украины дое..сь
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27.01.2022 22:21 Відповісти
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27.01.2022 21:49 Відповісти
Их бы слова да Богу в уши... 🤔
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27.01.2022 21:54 Відповісти
та вже вліпіть там чимось по тих москалях.... хай вже відмучаються. Все рівно там пуття не буде, повне деструктивне кодло!
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27.01.2022 22:53 Відповісти
Ой хорошо бы...
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27.01.2022 23:02 Відповісти
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27.01.2022 23:12 Відповісти
... а нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним (с)
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27.01.2022 23:41 Відповісти
а що там відпрацьовувати??? вся ********* вже живе, як після ядерного удару, тому скидати треба тільки на мацкву! декілька бомб на мацкву і вся ********* припиняє своє існування!
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28.01.2022 01:23 Відповісти
Как будто это что-то плохое.
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28.01.2022 03:29 Відповісти
Москалі прокляті ! Вони за останній місяць провели тренування сил яо, оголосили х.з.н вже який рівень готовності яо, вдало запустили сармат. А увесь світ за москальською логікою повинен дивитися, боятися і терпіти.
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28.04.2022 19:21 Відповісти
 
 