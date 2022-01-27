МЗС РФ заявляє, що НАТО нібито відпрацьовує ядерні удари проти Росії

Директор Департаменту з питань нерозповсюдження та контролю за озброєннями МЗС РФ Володимир Єрмаков заявив, що НАТО відпрацьовує застосування проти Росії ядерної зброї.

Про це він сказав в інтерв’ю російському державному інформагентству ТАСС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За експертними оцінками, у п'яти неядерних країнах НАТО зараз перебуває близько 200 американських ядерних авіабомб сімейства В61. Зберігається і інфраструктура, що забезпечує оперативне розгортання цієї зброї, яка здатна досягати російської території та вражати широкий спектр цілей, включаючи стратегічні", - сказав Єрмаков.

Він також додав, що країни-члени НАТО взаємодіють у спільному ядерному плануванні.

"Здійснюються спільні ядерні місії натовців, у рамках яких неядерні члени альянсу залучаються до тренувань щодо відпрацювання застосування проти нас американської ядерної зброї"", - наголосив Єрмаков.

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