Навіть думка про війну з Україною - неприйнятна, - МЗС РФ

Москва вважає неприйнятною навіть думку про можливу війну між Росією та Україною.

Про це заступник директора департаменту інформації та друку МЗС РФ Олексій Зайцев заявив у четвер на брифінгу в Москві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російський "Интерфакс".

"Ми вже неодноразово заявляли, що наша країна ні на кого нападати не збирається", - сказав Зайцев.

За його словами, "ми вважаємо неприйнятною навіть думку про війну між нашими народами".

Також Зайцев зазначив, що на лінії зіткнення на Донбасі спостерігається певне затишшя.

Читайте: Лавров про постачання зброї для "Л/ДНР": "Захід має забезпечити виконання Києвом Мінських угод. Тоді всі питання відпадуть"

"Констатуємо порівняльне затишшя на лінії зіткнення на Донбасі, кількість порушень режиму припинення вогню порівняно з першими тижнями січня знизилася", - сказав він.

Російський дипломат додав, що про це свідчать доповіді спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.