Навіть думка про війну з Україною - неприйнятна, - МЗС РФ
Москва вважає неприйнятною навіть думку про можливу війну між Росією та Україною.
Про це заступник директора департаменту інформації та друку МЗС РФ Олексій Зайцев заявив у четвер на брифінгу в Москві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російський "Интерфакс".
"Ми вже неодноразово заявляли, що наша країна ні на кого нападати не збирається", - сказав Зайцев.
За його словами, "ми вважаємо неприйнятною навіть думку про війну між нашими народами".
Також Зайцев зазначив, що на лінії зіткнення на Донбасі спостерігається певне затишшя.
"Констатуємо порівняльне затишшя на лінії зіткнення на Донбасі, кількість порушень режиму припинення вогню порівняно з першими тижнями січня знизилася", - сказав він.
Російський дипломат додав, що про це свідчать доповіді спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Будь ласка, зачекайте...
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Только полное саморазложение Рашки и последующее создание пары десятков демократических стран на её бывшей территории вылечит этот рак цивилизации.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе…
Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли.Отличается шизофренической формой мании мирового господства.
Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах.
Русизму характерен постоянный политический юридико-правовой и идеологический терроризм".
(Джохар Дудаев).
Новий https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/4303141536452713 пост Аркадія Бабченка на цю тему - годину тому:
Аркадий Бабченко
Итак, переговоры закончены. Путина окончательно и бесповоротно послали нахер со всеми его требованиями и красными линиями. Послали США и лично Байден. Послала НАТО и лично Столтенберг. Причем, НАТО еще и выдвинула встречный ультиматум - убраться из Украины, Грузии и Молдовы.
Говорить больше не о чем. И не с кем. Вышестоящих инстанций больше нет.
Финита ля комедия.
За эти пару недель Путин успел:
Вооружить Украину, как никто не мог и предположить
Объединить Европу, как никто и не мог предположить
Запустить процессы энергетической безопасности Европы и независимости её от российских углеводородов, о чем никто не мог предположить еще месяц назад
Окончательно маргинализировать Недорейх
Загнать себя в угол.
Он все думал, что и в этот раз будет так же, как и всегда. Что бесхребетный, любящий тихую, сытую, комфортную жизнь Запад просто банально испугается. И, задрав лапки, сделает все, чтобы избежать войны. И, исходя из этой предпосылки, поднял ставки на заоблачную высоту.
А Запад взял - и не задрал. И не побежал. И не поджал хвост. И поднял ставки в ответ. И еще выше.
И мяч теперь действительно на стороне Путина.
Что он будет с ним делать - не знает теперь никто.
Даже сам Путин.
Поздравляю, Вова.
«Европейская бюрократия долго раскачивается, но раскачивается в итоге всегда. Европейская бюрократия запрягает всегда очень медленно. ЕС, ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, всякие там Еврокомиссии и пр. - все это жутко забюрократизированные махины, которые очень тяжело сдвинуть с места. Чтобы вся эта куча бюрократии просто начала работать, требуется год, а чтобы она разогрелась и вышла на рабочий режим - два. Я уже писал об этом. Когда говорил, что Европа ответит. Дайте ей только время. Ей оттдуплить надо. Она долго раскачивается. Но раскачивается в итоге всегда».
В 2015 году написано.
Ваш Дед.
Я думаю, в Кремле сейчас сидят, и грызут локти. Зря, Володенька, ты решил пипиркой со всем миром померяться. У всего мира она оказалась длиннее. Как всегда.
Что будет делать загнанная в угол крыса? Я не знаю. Мы не знаем. Никто не знает.
Ближайшие дни будут днями принятия решения. Они все покажут.
Но ситуация изменилась. Расклад сил изменился.
И изменился сильно.
Если бы месяц назад я бы однозначно сказал, что - да, Россия может осуществить успешное вторжение, то теперь такой уверенности у меня нет совсем. Около тысячи «Джавелинов», две тысячи NLAW, восемь тысяч «Стугн» и «Корсаров», десятки «Байрактаров», тысячи РПГ-7 и РПГ-18, ствольная артиллерия, авиация, танки.
Закон о ленд-лизе в конгрессе. Налаженный воздушный мост поставок. Всех. Всех стран Европы и Северной Америки.
Сотни тысяч мотивированных бойцов. Беспрецедентная поддержка всего мира.
Да, расклад изменился очень сильно.
Ставка на спящего дедушку Байдена не сработала. Совсем. Байден оказался не то, что дедушкой-маразматиком, а…
Чтобы понимать: Байден - это политическое животное. Это не оскорбление. Ровно наоборот. Это такой термин. Обозначает человека, который чувствует себя в политике, как ягуар в джунглях. Полностью в своей тарелке.
Байден на политической арене уже полвека как. Чувствует себя на ней, вот реально как рыба в воде.
Это человек, который еще сенатором прикладывал руку к развалу СССР. Который был одним из архитекторов уничтожения режима Милошевича. И применения силы против Белграда. И теперь, с высокой долей вероятности, будет архитектором заката режима Путина.
Фатальная ошибка для подполковника КГБ.
Не на ту лошадку ты поставил, Вова.
Не на ту.
И дело теперь совсем не в Украине. Украина отныне - лишь точка приложения сил. Вместо неё могла бы быть любая другая европейская страна. Хоть та же Литва. Или Финляндия. Или Швеция, про захват острова Готланд которой они так радостно говорят.
Запад будет теперь бороться не просто за Украину.
Да, на территории Украины - но уже не только за неё.
Он будет теперь бороться против Путина.
Он осознал, что на его восточных рубежах, спустя семьдесят лет, вырос новый недофюрер. Он понял это, наконец. Я, вот, ощущаю себя сейчас в некотором смысле безработным. Десять лет я долбил эту стену. Десять лет я вдалбливал в головы эту мысль. И вот теперь она стала общепринятой. Наконец.
Европа поняла - у насродился новый Адольф Владимирович Каддафи.
И в этот раз политики умиротворения больше не будет. «Мюнхен» идет по всему миру с невероятными рейтингами. Все всё поняли. Ну, когда орки по зомбоящику напрямую рассказывают, как они будут захватывать Готланд, трудно не понять.
Если какие-то люди обещают вас убить - поверьте им (с).
Поверили.
Мои поздравления еще раз.
В свою очередь, И Путину придется воевать не с Украиной. Теперь ему придется воевать со всем миром.
А эту войну не выигрывал еще ни один недофюрер.
Никто. Никогда.
Мы не знаем, какое решение примет Путин. Во что все это выльется. Он, повторюсь, сам не знает.
Но точка бифуркации уже пройдена. Рубикон пройден. Барьер пробит.
Противостояние России будет теперь везде.
На любом театре военных действий.
В любой сфере их гибридной войны.
Энергетической. Информационной. Кибернетической. Экономической.
Мы сейчас с вами живем в период, когда солнце над империей в очередной раз прошло точку зенита - и двинулось к закату.
Всё, у России теперь начался обратный отчет.
Третья серия развала империи неизбежна.
И Украина в этой серии победит. Да, они могут двинуть танковые колонны. Да, они могут - наверное, все еще могут - захватывать города. Но вот удерживать их…
Чечня - стопятьдесят километров. Украина - тысяча триста. В десять раз.
Население Чечни было около миллиона двухсот тысяч. Украины - сорок миллионов.
Чтобы завоевать Чечню, им понадобилось пятнадцать лет.
В одном Харькове проживает полтора миллиона. Столько, сколько во всей Чечне. По сравнению с Грозным 1995 года Харьков больше раза так в два-три. С совершенно другой плотностью застройки - в Грозном многоэтажки были только в центре, остальное все частный сектор.
Штурм Грозного занял больше месяца и обошелся им в полторы тысячи человек.
При том, что обороняли город всего НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ бойцов.
Всего несколько тысяч.
В районе трёх-пяти.
Я вам честно скажу - я не представляю, во что им обойдутся штурмы украинских городов. Тем более, что в каждом окне, в каждом подвале, теперь может быть «Джавелин», «Стингер» или «Карл Густав», о поставках которого заговорила вчера Канада.
Остановит ли их это? Ну, горы трупов их никогда не останавливали. Ни своих, ни чужих.
Да, крови они попить способны. Ой, как способны. И долго пить.
Остановит их только украинская армия. Украинское Сопротивление.
Но этот вариант с каждым днем становится все вероятнее и вероятнее.
В тысяча девятьсот двадцатом отбилась Польша. От превосходящих сил большевиков.
В две тысячи двадцать втором отобьется Украина.
Да, наверное, не сразу. Да, это тоже может растянутся на годы. Но это неизбежно.
С УПА они боролись до середины шестидесятых.
Сегодня у них больше нет ни таких ресурсов, ни такого количества людей, ни такой машины подавления, ни такой идеологии.
День вторжения России будет днем начала её конца.
Это, повторюсь, неизбежно.
Слава Украине!
Ваш Дед.
А агентів фсб/кдб у владі дійсно вистачає, один Єрмак чого вартий.
У всех есть проблемы, которые все пытаются решить за счет других.
Нам остается одно - держаться, не сдаваться!
Це точно - "не сравніть". Бо Трамп був не "мутний боєц", а цілком прозорий:
https://youtu.be/FHr8KCSnE7w?t=536 Я чудово ладнав з Путіним. Він подобався мені, а я подобався йому.
Ніякий дурень танками Харків не штурмуватиме. Без комуналки всі харкови через тиждень будуть молити про здачу.
Але бандерівці звичайно воюватимуть роками. Є досвід і є простір.
1 березня 2014 року, Росія офіційно прийняла рішення про введення своїх військ на територію України.
Це був черговий етап кремлівського сценарію з окупації України, розпочатого, по суті, ще 20 лютого, коли на території Криму з'явилися перші «зелені чоловічки».
Як відомо, ще 27 лютого урядові будівлі Криму були захоплені російськими спецназівцями. Де-факто чобіт окупанта вже давно топтав українську землю, але російському керівництву знадобилося рішення Ради Федерації, аби надати хоча б якоїсь юридичної легітимності в очах якщо й не світу, то хоча б власних громадян.
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26 января 2022
https://www.svoboda.org/author/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/juq Владимир Ивахненко
Очередная партия американской военной помощи перед отправкой в Украину
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В очередном https://cas5-0-urlprotect.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.president.gov.ua%2fru%2fvideos%2fzvernennya%2dprezidenta%2*********%2dvolodimira%2dzelenskogo%2ddo%2dgrom%2d1993&umid=3507d243-7e7f-11ec-8159-002248849a51&auth=46a1f23b31ad4d906c7168e0690ac7e1cc74e87d-aec8511769809c611c9aa37e9b679fc066928161 видеообращении к украинцам 25 января, в свой 44-й день рождения, глава государства Владимир Зеленский прокомментировал эвакуацию некоторыми странами своих дипломатов из Украины. Он отметил, что это "не означает неизбежную эскалацию [со стороны России] и является тонкостями сложной дипломатической игры".
"Каждый день вы читаете, слышите, видите десятки новостей. Далеко не все, к сожалению, имеют действительно искреннюю цель. Некоторые - просто слухи. Некоторые - откровенные фейки. А некоторые, без понимания глобального контекста, могут подталкивать к неверным выводам, заставлять чувствовать тревогу", - отметил президент. При этом Зеленский заверил, что власть делает все необходимое, чтобы украинцам было "мирно, тепло, сытно, и чтобы все были здоровы".
Владимир Зеленский
Днем ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, выступая на https://cas5-0-urlprotect.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dX8%2dZesmOGBI&umid=3507d243-7e7f-11ec-8159-002248849a51&auth=46a1f23b31ad4d906c7168e0690ac7e1cc74e87d-7a51dc888915d4ba14c6483ffbc59c830964d2df брифинге по итогам экстренного заседания СНБОУ, заявил, что украинские власти не видят никаких оснований для полномасштабного российского вторжения в Украину. На этом же брифинге украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что единственная угроза, которую он видит на данный момент, - угроза экономике страны - от "дезинформации, которая порождает нестабильность".
Такой численности российских войск недостаточно для нападения на Украину
По словам Данилова, в нескольких десятках километров от границы Украины сосредоточен российский военный контингент численностью примерно 109 тысяч и еще дополнительно около 10-11 тысяч сопровождающих основной состав российских военнослужащих. СНБОУ считает, что такой численности российских войск недостаточно для нападения на Украину. Алексей Данилов назвал ситуацию на границе "полностью контролируемой" и призывал сограждан не паниковать.
Успокоительная риторика президента Украины и его окружения резко контрастирует с заявлениями США, Великобритании и Евросоюза. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки накануне подчеркнула, что утверждения Киева об отсутствии эскалации на границе с Россией и угрозы вторжения "идут вразрез" с действиями Москвы, которая продолжает искать предлог для агрессии.
Почему в странах Запада гораздо больше, чем в Украине, опасаются российского вторжения? Слово бывшему депутату Верховной рады Украины Бориславу Березе:
Борислав Береза
- Заявления украинских властей подталкивают нас к мысли, что они, к сожалению, несерьезно относятся к возможности вторжения россиян в Украину и считают, что смогут либо избежать вторжения, либо договориться [с Путиным], либо еще что-то. Поэтому действительно такая проблема есть. Но, с другой стороны, есть и слишком переоцененная уверенность, что эта война наступит в период с сегодняшнего дня на завтрашний. На самом деле численность российских войск у Украины пока недостаточна для формирования атакующих группировок с целью нанесения ударов по определённым целям в рамках военной операции. Более того, в последнюю неделю консультируюсь с офицерами Генштаба и Минобороны Украины, с теми военными, которые будут защищать нашу страну на передовой в случае нового этапа российской агрессии. И все они в один голос говорят, что пока преждевременно утверждать о вероятности войны в ближайшее время.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ссылаясь на данные своей разведки, накануне https://cas5-0-urlprotect.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.bbc.com%2fukrainian%2fnews%2drussian%2d60123885&umid=3507d243-7e7f-11ec-8159-002248849a51&auth=46a1f23b31ad4d906c7168e0690ac7e1cc74e87d-b1063c9f569b60a7c0bcaee2713924940229e226 заявил , что Россия планирует молниеносную войну против Украины и может очень быстро захватить Киев. При вторжении, предполагают эксперты, при помощи кибератак и точечных ракетных ударов большая часть страны на неопределённое время будет обесточена и останется без мобильной связь и интернета.
Число ежедневно отправляемых гробов в Россию будет сильно бить по имиджу Путина
- К перечисленным вами первым шагам при вторжении можно также добавить еще несколько. Могут начать действовать диверсионно-разведывательные группы ФСБ и ГРУ, которые заранее заброшены на территорию Украины, может быть высажен российский десант в правительственный квартал в Киеве. Все это вероятно. Но любое действие должно иметь продолжение. Можно, конечно, Путину вызвать мэра Киева Виталия Кличко на бой в боксе. Можно. И он пойдет с ним на бой. Шансы Путина выйти с победой в этом бою крайне маловероятны, а без ущерба - крайне ничтожны. Даже если он в хорошей физической форме и неплохо б
всё, что наросло на московии-рассее после 1654 г - результат паразитирования на
Украине.
выход к Балтийскому морю, весь юг, Кубань, Кавказ, Сибирь, Дальний Восток, север - всё
это освоили, колонизировали и вообще цивилизовали украинцы.
Без Украины рассее-паРаше надо вернуться к московии (масковскаму улусу).
Отак було в оригіналі... Нащо робити неправдиві новини? Типу такі РФ мусі пусі...
"замдиректора департамента информации и печати МИД РФ" - это второй помощник третьего заместителя рекламного отдела!
Ну-у ты и сравнил, сынок... Гитлер прятался в бункере трусливо, а Путин - смело и решительно!
У середині лютого на білоруській території в рамках спільних маневрів будуть задіяні військові підрозділи Білорусі та Росії. Самі маневри пройдуть у два етапи.
ссылка -
https://mil.in.ua/uk/news/u-stsenariyi-navchan-v-bilorusi-ye-plan-umovnogo-rozgromu-vijsk-z-********/
Кремль ни при чём ?
https://www.nytimes.com/2022/01/25/us/politics/us-europe-fuel-supply-russian-cutoff.html
Їхня підлість безгранична 😠
президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, представителями Генштаба под руководством Валерия Герасимова, директором СВР Сергеем Нарышкиным. Обсуждались варианты начала военного конфликта и возможные даты. По итогам совещания пришли к мнению, что оптимальная дата начала реализации планов - 18 февраля этого года. Стоит обратить внимание, что приоритетная дата прозвучала, и была ПРЕДВАРИТЕЛЬНО согласована впервые, и произошло это вчера. Отметим, что на эту дату запланированы провокации, которые будут расцениваться как casus belli - повод для начала военного конфликта. Далее - ультиматум, условия которого выполнить невозможно и в ночь с 21 на 22 февраля - ракетный удар по военным объектам и военной инфраструктуре на территории Украины.
Планы и даты согласованы предварительно, потому что впереди, как минимум, ещё переговоры в разных форматах, а также поездка Путина в Китай и переговоры Си Цзиньпином. Окончательно утверждение планов и дат произойдёт не ранее чем за 72 часа.
Тревожные перспективы, раз уж этот нерешительный человек, Путин, всё же готов, пусть даже предварительно, согласовывать даты начала конфликта. О наземной операции речь пока не идёт.
"в мыслях даже нет нападать..." - ага))
освобождения от блокады ...
холопам велели стоять на морозе за забором и не дышать... писец...паРаша. ))
Це саме та кількість у загальному рахунку,що за домовленності СРСР й США мала бути знищена Росією як правонаступником СРСР,це ціна Криму,це ціна незалежності й гарантій безпеки,
УКРАЇНА ТЕХНІЧНО Й ФІНАНСОВО МАЛА ЗМОГУ УТРИМУВАТИ ЦЕЙ ПОТЕНЦІАЛ...
А ТЕПЕР МИ ЯК ЗАВЖДИ НАЙОБАНІ,ОБІСРАНІ Й ЩЕ Й ЖИД НАМ ПО КИШЕНЯМ ШАРУДИТЬ