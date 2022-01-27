Даже мысль о войне с Украиной – неприемлема, - МИД РФ

Москва считает неприемлемой саму мысль о возможной войне между Россией и Украиной.

Об этом замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил в четверг на брифинге в Москве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Мы уже неоднократно заявляли, что наша страна ни на кого нападать не собирается", - подчеркнул Зайцев.

По его словам, "мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами".

Также Зайцев отметил, что на линии столкновения на Донбассе наблюдается определенное затишье.

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"Констатируем сравнительное затишье на линии столкновения на Донбассе, количество нарушений режима прекращения огня по сравнению с первыми неделями января снизилось", - сказал он.

Российский дипломат добавил, что об этом свидетельствуют доклады специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.