МИД РФ заявляет, что НАТО якобы отрабатывает ядерные удары против России
Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что НАТО отрабатывает применение против России ядерного оружия.
Об этом он сказал в интервью российскому государственному информагентству ТАСС, сообщает Цензор.НЕТ.
"По экспертным оценкам, в пяти неядерных странах НАТО сейчас находятся около 200 американских ядерных авиабомб семейства В61. Сохраняется и инфраструктура, обеспечивающая оперативное развертывание этого оружия, способная достигать российской территории и поражать широкий спектр целей, включая стратегические", - сказал Ермаков.
Он также добавил, что страны-члены НАТО взаимодействуют в совместном ядерном планировании.
"Осуществляются совместные ядерные миссии натовцев, в рамках которых неядерные члены альянса вовлекаются в тренировки по отработке применения против нас американского ядерного оружия"", - отметил Ермаков.
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Что ж такое нужно курить, чтоб такое чудилось?
Моніторингова група BlackSeaNews повідомляє, що з'єднання з 6 десантних кораблів Сєвєрного та Балтійського флотів РФ в першій половині дня 27.01.2022 пройшли пролив Гібралтар курсом на схід до Середземного моря.
Светлана Сидоренко@OneSvetla
....а там учения НАТО уже начались
Хорошо бы сделать компиляцию всех хрюканий с угрозами от кацапской свиноты в адрес других стран, чтобы на вопрос "а нас то за что?!" тыкать свинячей мордой прямо в факты.
З Венесуели і Колумбії. Прямі авіапостачання (дипломатичними каналами).
Бельгия (база Kleine Brogel),
Германия (база Büchel Air Base),
Италия (базы Aviano Air Base и Ghedi Torre Air Base),
Нидерланды (база Volkel Air Base),
Турция (база Инджирлик)
Что касается модернизации, то в США последовательно реализуется кампания по обновлению фактически всех компонентов ядерного арсенала. Авиабомбы В61 в их новейшей модификации В61-12 будут обладать уменьшенной или варьируемой мощностью, но повышенной точностью.
Фактично своєю стратегією Росія досягла протилежної мети та зіштовхнулась не з переляканим Заходом, а з супротивником, який тільки посилився біля кордонів Росії.
Але при всьому цьому існує одне величезне «але».
Якщо дії Росії - тільки блеф, чому Захід настільки серйозно реагує на них? Чому до Москви приїздить директор ЦРУ? Чому Блінкен зустрічається із Лавровим, а Байден ледь не пів години розповідає тільки про загрозу вторгнення Росії до України? Чому одна з найкращих розвідок світу - британська - всерйоз заявляє 20 грудня про те, що наступ може відбутися вже на Різдво, через 5 днів? Зрештою, чому США, Британія, Німеччина та Австралія евакуюють родині співробітників посольства?Відповідь може бути тільки одна, бо навряд чи кращий аналітичний потенціал західного світу не здатен оцінити реальні ризики та чинники цієї ситуації.
Ця ситуація навколо України вміло використовується колективним Заходом задля легалізації збільшення своєї присутності на східних кордонах. Іншими словами, Захід діє за принципом «ви погрожували - ми повірили». .
У цій ситуації НАТО відпрацьовує власні завдання, використовуючи російську загрозу як чудовий привід збільшити та легалізувати присутність у Східній Європі - тепер вже без зайвих пояснень, чому ж відбувається розширення на Схід.
а после выздоровления - не отдавать
Казав же давно - "кремлівським кухарям" страшно не подобається їсти страви приготовлені за їх власними рецептами
Наши предки в 1921-м уже сдались Москве. Потом нам сделали продразверстки, потом раскулачивание, потом Коллективизацию. Потом Голодомор...
Украина потеряла около 20 млн человек. На Кубани украинцев практически не осталось.
Сдаться Москве сейчас = полное уничтожение украинской нации. Тогда уж лучше ракетные обстрелы, а потом стрелять из всего, из чего сможем, кацапским оккупантам в спину.
Ваши высказывания чем-то напомнили мне их высказывания. Я не мог вчера сказать им это, сидя перед телевизором, потому написал тут вам, чтобы прочитали все, кто сможет прочитать.
вообще ничего общего
мысль была про скотство россии.
Своим они обставляют это как защиту от "вероломного нападения НАТО".
Но нападают на нас. убивают 2х зайцев.
Где мы, а где НАТО...
Так что старайтесь по такой важной теме, писать более конкретно.
Удачи.
чтобы обосновать свои интересы
Россия поставила на вооружение страшное и беспощадное оружие.
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