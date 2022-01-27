РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8919 посетителей онлайн
Новости
12 474 91

МИД РФ заявляет, что НАТО якобы отрабатывает ядерные удары против России

МИД РФ заявляет, что НАТО якобы отрабатывает ядерные удары против России

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что НАТО отрабатывает применение против России ядерного оружия.

Об этом он сказал в интервью российскому государственному информагентству ТАСС, сообщает Цензор.НЕТ.

"По экспертным оценкам, в пяти неядерных странах НАТО сейчас находятся около 200 американских ядерных авиабомб семейства В61. Сохраняется и инфраструктура, обеспечивающая оперативное развертывание этого оружия, способная достигать российской территории и поражать широкий спектр целей, включая стратегические", - сказал Ермаков.

Он также добавил, что страны-члены НАТО взаимодействуют в совместном ядерном планировании.

"Осуществляются совместные ядерные миссии натовцев, в рамках которых неядерные члены альянса вовлекаются в тренировки по отработке применения против нас американского ядерного оружия"", - отметил Ермаков.

Читайте также: В Госдепе США обеспокоены возможностью размещения российского ядерного оружия в Беларуси

Автор: 

МИД РФ (1671) НАТО (10052) россия (96074) ядерное оружие (1347)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+34
судячи з фото то ядерні удари НАТО вже нанесло
показать весь комментарий
27.01.2022 20:06
+33
В дурку звонить поздно, расстрелять.
показать весь комментарий
27.01.2022 19:49
+25
хорошая новость
показать весь комментарий
27.01.2022 19:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В дурку звонить поздно, расстрелять.
показать весь комментарий
27.01.2022 19:49 Ответить
Почему. Если это правда то это отлично.
показать весь комментарий
27.01.2022 20:05 Ответить
Давно пора
показать весь комментарий
27.01.2022 20:45 Ответить
и что да тренируются разрабатывают сценарии а в самой Параше что не так????
показать весь комментарий
27.01.2022 20:06 Ответить
хорошая новость
показать весь комментарий
27.01.2022 19:49 Ответить
ничего хорошего
показать весь комментарий
27.01.2022 20:44 Ответить
кацапа а нам на вас посрать
показать весь комментарий
27.01.2022 22:00 Ответить
Валерьянки ему! Это припадок, и воздуха воздуха напустить, авось поможет
показать весь комментарий
27.01.2022 19:50 Ответить


Что ж такое нужно курить, чтоб такое чудилось?
показать весь комментарий
27.01.2022 19:51 Ответить
bamr@bamr69

Моніторингова група BlackSeaNews повідомляє, що з'єднання з 6 десантних кораблів Сєвєрного та Балтійського флотів РФ в першій половині дня 27.01.2022 пройшли пролив Гібралтар курсом на схід до Середземного моря.

Светлана Сидоренко@OneSvetla

....а там учения НАТО уже начались
показать весь комментарий
27.01.2022 19:51 Ответить
Хворі кацапські людиноподібні істоти.
показать весь комментарий
27.01.2022 19:52 Ответить
That's good.
показать весь комментарий
27.01.2022 19:52 Ответить
Пипец там плющит уже не по детски!
показать весь комментарий
27.01.2022 19:53 Ответить
Никто не будет воевать ядерным оружием так как это будет последняя война и все это прекрасно понимают
показать весь комментарий
27.01.2022 19:53 Ответить






показать весь комментарий
27.01.2022 19:55 Ответить
судячи з фото то ядерні удари НАТО вже нанесло
показать весь комментарий
27.01.2022 20:06 Ответить
Судячи з фоток козлостана для ЗЕлі з слугами там непочатий край роботи.Відправимо його на московію дороги будувати.і дерева висаджувати.
показать весь комментарий
27.01.2022 23:57 Ответить
Припять?
показать весь комментарий
27.01.2022 20:06 Ответить
какая Припять?! Швейцария, город Берн
показать весь комментарий
27.01.2022 20:21 Ответить
Лаптегорск!
показать весь комментарий
27.01.2022 20:21 Ответить
Схоже на те,та ще Мухасраньськ,Зажопіньк,Задріщінськ та інші красоти смердючого запарєбріка...
показать весь комментарий
27.01.2022 20:28 Ответить
не удачная шутка
показать весь комментарий
27.01.2022 21:35 Ответить
Єта путінській рай для скрєпаносних лапатнікав...
показать весь комментарий
27.01.2022 20:12 Ответить
Какой прекрасный край Так и хочет проклятая ната захватить эти чудные *****
показать весь комментарий
27.01.2022 20:47 Ответить
Даже на фотографии видно что у лаптеногих легковых авто больше чем у нас. Живут богаче.
показать весь комментарий
27.01.2022 23:24 Ответить
В ядерный пепел! До Киева за три дня! Ракетный удар по Европе! Пок-пок-куда! А нас то за что?!

Хорошо бы сделать компиляцию всех хрюканий с угрозами от кацапской свиноты в адрес других стран, чтобы на вопрос "а нас то за что?!" тыкать свинячей мордой прямо в факты.
показать весь комментарий
27.01.2022 19:56 Ответить
Как говорил Арнольд Шварц - ВАШЕ ДОКАЗАТЕЛЬСВО
показать весь комментарий
27.01.2022 19:56 Ответить
КОКАІНУМ!

З Венесуели і Колумбії. Прямі авіапостачання (дипломатичними каналами).
показать весь комментарий
27.01.2022 20:00 Ответить
Какие ваши докозателства?
показать весь комментарий
27.01.2022 20:29 Ответить
и это не Шварц говорил, а какой-то "узкий" из бара, которого потом Шварц оприходовал его же костылём
показать весь комментарий
28.01.2022 06:19 Ответить
в пяти неядерных странах НАТО "сейчас находятся около 200 американских ядерных авиабомб США семейства В61

Бельгия (база Kleine Brogel),

Германия (база Büchel Air Base),

Италия (базы Aviano Air Base и Ghedi Torre Air Base),

Нидерланды (база Volkel Air Base),

Турция (база Инджирлик)
Что касается модернизации, то в США последовательно реализуется кампания по обновлению фактически всех компонентов ядерного арсенала. Авиабомбы В61 в их новейшей модификации В61-12 будут обладать уменьшенной или варьируемой мощностью, но повышенной точностью.
показать весь комментарий
27.01.2022 23:15 Ответить
Шварц такого не говорил! эти слова произнёс в баре какой-то "узкий"
показать весь комментарий
28.01.2022 06:21 Ответить
После официальных разговоров путина на пресс конференции про рай и ядерный пепел сценарии принуждения ********** к миру при помощи ядерных тумаков наверняка наверняка прорабатываются. Было бы удивительно если бы таких сценариев не было.
показать весь комментарий
27.01.2022 19:56 Ответить
Причем из того ЯО, от которого Украина добровольно отказалась.
показать весь комментарий
27.01.2022 19:57 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/kontsentratsiya-viysk-********-rosiya-zakhid/31670404.html
Фактично своєю стратегією Росія досягла протилежної мети та зіштовхнулась не з переляканим Заходом, а з супротивником, який тільки посилився біля кордонів Росії.
Але при всьому цьому існує одне величезне «але».
Якщо дії Росії - тільки блеф, чому Захід настільки серйозно реагує на них? Чому до Москви приїздить директор ЦРУ? Чому Блінкен зустрічається із Лавровим, а Байден ледь не пів години розповідає тільки про загрозу вторгнення Росії до України? Чому одна з найкращих розвідок світу - британська - всерйоз заявляє 20 грудня про те, що наступ може відбутися вже на Різдво, через 5 днів? Зрештою, чому США, Британія, Німеччина та Австралія евакуюють родині співробітників посольства?Відповідь може бути тільки одна, бо навряд чи кращий аналітичний потенціал західного світу не здатен оцінити реальні ризики та чинники цієї ситуації.
Ця ситуація навколо України вміло використовується колективним Заходом задля легалізації збільшення своєї присутності на східних кордонах. Іншими словами, Захід діє за принципом «ви погрожували - ми повірили». .
У цій ситуації НАТО відпрацьовує власні завдання, використовуючи російську загрозу як чудовий привід збільшити та легалізувати присутність у Східній Європі - тепер вже без зайвих пояснень, чому ж відбувається розширення на Схід.
показать весь комментарий
27.01.2022 19:58 Ответить
Абсолютно верно, я тоже так думаю
показать весь комментарий
27.01.2022 20:49 Ответить
Нагадує "Ну постривай!", де мирний робот-заєць перетворився на кіборга-вбивцю, проти цілковито "скрєпного" вовка-алкаша))
показать весь комментарий
27.01.2022 21:08 Ответить
Нізя так безбожно курити казна що. Капля нікотину взагалі вбиває коняку, яка виживає несе пургу як Лавров.
показать весь комментарий
27.01.2022 19:59 Ответить
Они так говорят, будто это что-то плохое
показать весь комментарий
27.01.2022 19:59 Ответить
А де ваші "аналоговнітні рокіти" 27 махов?
показать весь комментарий
27.01.2022 20:01 Ответить
Чому 27? 100500
показать весь комментарий
27.01.2022 20:50 Ответить
Та всі вже зітхнули з полегшенням якби
показать весь комментарий
27.01.2022 20:02 Ответить
как там сказали коцапы, это их суверенное право
показать весь комментарий
27.01.2022 20:04 Ответить
показать весь комментарий
27.01.2022 20:06 Ответить
нападайте на НАТО)))) какого Х при@...ись к Украине
показать весь комментарий
27.01.2022 20:06 Ответить
потому что мы его форпост проблема в том, что НАТО этого не знает...
показать весь комментарий
27.01.2022 20:47 Ответить
Ну конечно, поэтому чуть ли не каждые сутки не прилетают самолёты с сотнями тонн военных грузов, и ***** на бункере уже само не радо, что затеял вот это вот всё)))
показать весь комментарий
27.01.2022 20:53 Ответить
поскольку в руководстве в москве начались галлюцинации, надо предложить москве временно отдать ядерное оружие на склад ООН.
а после выздоровления - не отдавать
показать весь комментарий
27.01.2022 20:08 Ответить
показать весь комментарий
27.01.2022 21:35 Ответить
Наконец-то осуществится мечта кацапов - бац (!) и они по путёвке путина улетают, типа в рай.....
показать весь комментарий
27.01.2022 20:10 Ответить
А у світу є якась альтернатива, як вгамувати те ***** плешиве?
показать весь комментарий
27.01.2022 20:11 Ответить
Новічок. Залишилось Петрова і Боширова умовить повторить.
показать весь комментарий
27.01.2022 21:20 Ответить
Так все правильно! Росія весь час погрожує стерти всіх в радіоактивний попіл? От НАТО і готують "ядерний зонтик" - від попелу прикриваться І вони на СВОЇЙ території - що хочуть те і роблять Беруть приклад з Росії
Казав же давно - "кремлівським кухарям" страшно не подобається їсти страви приготовлені за їх власними рецептами
показать весь комментарий
27.01.2022 20:14 Ответить
Нічого не залишається як нанести в відповідь НАТО "удари" пердаками.
показать весь комментарий
27.01.2022 20:19 Ответить
Бешеная собака обижается,что против нее взяли палку.
показать весь комментарий
27.01.2022 20:24 Ответить
Кацапи припиніть істерику.Кому ви нах..й потрібні.Тренування це привентивні міри проти таких гопників як кацапстан.
показать весь комментарий
27.01.2022 20:26 Ответить
ШОТО это покер напоминает. Сидят игроки, у одного флеш-рояль, а у другого -муйня... Но виду никто не кажет.
показать весь комментарий
27.01.2022 20:31 Ответить
Стандартна брехня москалів. Для виправдання агресії проти України.
показать весь комментарий
27.01.2022 20:33 Ответить
только мы как бы не НАТО, а нападут на нас
показать весь комментарий
27.01.2022 20:48 Ответить
Так і скажуть, що НАТО на них нападає, а вони змушені захищатися, щоб вести війну на території України
показать весь комментарий
27.01.2022 21:05 Ответить
в итоге скажут что победили НАТО, расх*ачив пол-Украины. Просто скоты.
показать весь комментарий
27.01.2022 21:16 Ответить
Ну и что? Сдаться и повеситься?
Наши предки в 1921-м уже сдались Москве. Потом нам сделали продразверстки, потом раскулачивание, потом Коллективизацию. Потом Голодомор...
Украина потеряла около 20 млн человек. На Кубани украинцев практически не осталось.

Сдаться Москве сейчас = полное уничтожение украинской нации. Тогда уж лучше ракетные обстрелы, а потом стрелять из всего, из чего сможем, кацапским оккупантам в спину.
показать весь комментарий
27.01.2022 21:39 Ответить
где я писал про сдаться и повеситься??
показать весь комментарий
27.01.2022 21:42 Ответить
Ну так уж получилось, что вчера на ток шоу депутанка Голоб и Червоненко из шкуры вылазили, рассказывая про возможность ракетных обстрелов и призывали к переговорам с Путлером.
Ваши высказывания чем-то напомнили мне их высказывания. Я не мог вчера сказать им это, сидя перед телевизором, потому написал тут вам, чтобы прочитали все, кто сможет прочитать.
показать весь комментарий
27.01.2022 21:52 Ответить
я и червоненко?? свят свят свят.
вообще ничего общего
мысль была про скотство россии.
Своим они обставляют это как защиту от "вероломного нападения НАТО".

Но нападают на нас. убивают 2х зайцев.
Где мы, а где НАТО...
показать весь комментарий
27.01.2022 22:18 Ответить
Я помню ваш ник. просто ваши высказывания эмоционально были похожи на Червонца.
Так что старайтесь по такой важной теме, писать более конкретно.
Удачи.
показать весь комментарий
27.01.2022 22:30 Ответить
Тоже по Воронежу?
показать весь комментарий
27.01.2022 20:33 Ответить
Все разбомбят, кроме китайской Сибири!😂
показать весь комментарий
27.01.2022 20:36 Ответить
Чем больше,мы играем идиота, тем больше на него становимся похожим
показать весь комментарий
27.01.2022 20:37 Ответить
Где они там в запоребриковом забордюрье берут такую классную "траву"?!
показать весь комментарий
27.01.2022 20:43 Ответить
показать весь комментарий
27.01.2022 20:44 Ответить
показать весь комментарий
27.01.2022 20:45 Ответить
та не верят они, это такая пушка
чтобы обосновать свои интересы
показать весь комментарий
27.01.2022 23:45 Ответить
plja, kto to slil info.
показать весь комментарий
27.01.2022 20:48 Ответить
АССИМЕТРИЧНЫЙ ОТВЕТ РОССИИ НА "АГРЕССИЮ" США И НАТО!
Россия поставила на вооружение страшное и беспощадное оружие.
Новая ракета "Сызрань"! При попадании в любой город, будь то Вашингтон или Лондон, Париж или Берлин, они мгновенно превращаются в СЫЗРАНЬ!
РАКЕТА "СЫЗРАНЬ"

АМСТЕРДАМ ПОСЛЕ ПОПАДАНИЯ В НЕГО РАКЕТЫ "СЫЗРАНЬ"!
показать весь комментарий
27.01.2022 20:52 Ответить
Или куда бы не целились, попадут в Сызрань.
показать весь комментарий
27.01.2022 21:09 Ответить
показать весь комментарий
27.01.2022 21:01 Ответить
Так у РФерии есть общая морская граница с США ( между Чукоткой и Аляской) там расстояние кот наплакал.. пущай повоюют, если твердят что это у них война с США ( или очко жим-жим), поэтому решили отомстить "америкосам" использую Украину как грушу для битья.. Странный подход , как для "вставшей с колен, сверхдержаве", с неистребимым побеносием.. против, как они говорят " одного народа". Да и вообще заметьте что эти сектанты из Третьего рЫма воюют в основном против православных христиан молдаван, грузин,украинцев.. странное совпадение не находите ли.
показать весь комментарий
27.01.2022 21:26 Ответить
бей своих, чтобы чужие боялись.. непонятно почему бы не начать с Воронежа а до Украины дое..сь
показать весь комментарий
27.01.2022 22:21 Ответить
показать весь комментарий
27.01.2022 21:49 Ответить
Их бы слова да Богу в уши... 🤔
показать весь комментарий
27.01.2022 21:54 Ответить
та вже вліпіть там чимось по тих москалях.... хай вже відмучаються. Все рівно там пуття не буде, повне деструктивне кодло!
показать весь комментарий
27.01.2022 22:53 Ответить
Ой хорошо бы...
показать весь комментарий
27.01.2022 23:02 Ответить
показать весь комментарий
27.01.2022 23:12 Ответить
... а нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним (с)
показать весь комментарий
27.01.2022 23:41 Ответить
а що там відпрацьовувати??? вся ********* вже живе, як після ядерного удару, тому скидати треба тільки на мацкву! декілька бомб на мацкву і вся ********* припиняє своє існування!
показать весь комментарий
28.01.2022 01:23 Ответить
Как будто это что-то плохое.
показать весь комментарий
28.01.2022 03:29 Ответить
Москалі прокляті ! Вони за останній місяць провели тренування сил яо, оголосили х.з.н вже який рівень готовності яо, вдало запустили сармат. А увесь світ за москальською логікою повинен дивитися, боятися і терпіти.
показать весь комментарий
28.04.2022 19:21 Ответить
 
 