МИД РФ заявляет, что НАТО якобы отрабатывает ядерные удары против России

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что НАТО отрабатывает применение против России ядерного оружия.

Об этом он сказал в интервью российскому государственному информагентству ТАСС, сообщает Цензор.НЕТ.

"По экспертным оценкам, в пяти неядерных странах НАТО сейчас находятся около 200 американских ядерных авиабомб семейства В61. Сохраняется и инфраструктура, обеспечивающая оперативное развертывание этого оружия, способная достигать российской территории и поражать широкий спектр целей, включая стратегические", - сказал Ермаков.

Он также добавил, что страны-члены НАТО взаимодействуют в совместном ядерном планировании.

"Осуществляются совместные ядерные миссии натовцев, в рамках которых неядерные члены альянса вовлекаются в тренировки по отработке применения против нас американского ядерного оружия"", - отметил Ермаков.

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