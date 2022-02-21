"Світ більше не повірить брехні РФ", - посольство США

У США заявили, що російські фейки про Україну взяті зі сценарію вторгнення в Грузію, але світ більше не повірить пропаганді РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на посольство США в Києві.

"Використання Росією прозорих, халтурних сюжетів для виправдання вторгнення було б смішним, якби не було таким руйнівним і небезпечним. Операції під фальшивим прапором, дезінформація, а тепер їхні власні маріонетки "просять" захисту. Все це прямо зі сценарію Грузії, і світ більше не дасть себе обдурити цією брехнею", - йдеться в повідомленні представництва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США хочуть заборонити обробку трансакцій великих російських банків, - Reuters