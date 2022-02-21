2 147 56
"Світ більше не повірить брехні РФ", - посольство США
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У США заявили, що російські фейки про Україну взяті зі сценарію вторгнення в Грузію, але світ більше не повірить пропаганді РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на посольство США в Києві.
"Використання Росією прозорих, халтурних сюжетів для виправдання вторгнення було б смішним, якби не було таким руйнівним і небезпечним. Операції під фальшивим прапором, дезінформація, а тепер їхні власні маріонетки "просять" захисту. Все це прямо зі сценарію Грузії, і світ більше не дасть себе обдурити цією брехнею", - йдеться в повідомленні представництва.
Топ коментарі
+17 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар21.02.2022 18:17
+16 Василь Довганенко 7230397a
показати весь коментар21.02.2022 18:15
+16 время
показати весь коментар21.02.2022 18:20
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Злетіла машкара «народних республік». Якщо у когось на Заході і були ілюзії, то тепер вони остаточно розвіялися: всі побачили нещасні сплюндровані українські райони, які Росія перетворила на концтабір.
Остаточно втратили легітимність російські ЗМІ. Вони можуть зараз до посиніння знімати фільми про розіп'ятих прикордонників, ніхто у цей маразм більше не повірить. У цьому зв'язку хай малюють який завгодно casus belli - можна подумати, від вторгнення росіян стримує лише відсутність приводу.
Ні, вони не наважуються, тому що бояться. Бояться України, такої, якою вона є зараз, у лютому 2022 року: спокійної, зосередженої, мотивованої і готової битися. Бояться наших збройних сил, які вже на кілька голів і на ціле століття переросли їхніх «зелених чоловічків». Бояться наших волонтерів, добровольців, наших священників, наших жінок.
Бояться тієї сили, яка стоїть і завжди стояла за Україною.
Як там у класика?
Фашистська гидь, тремти! Я розвертаюсь!
Тобі ж кладу я дошку гробову.
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.
Ці рядки, написані у 1943му році, треба читати з певною поправкою на ******* обставини. Витрачати дошки на гроби для них? Ага, розбіглися. Хай шишки у кишеню кладуть.
Тамара Горіха Зерня
Це вже була жорстка заява.
и не верит что это россия с нами воюет
он так и говорит, та сторона
Возможно США, под марионетками, имели в виду также и Макрона?
"Я уверен, что это будет договор о дружбе и сотрудничестве, о всеобъемлющем партнерстве, договоры об экономическом взаимодействии, об использовании рубля, вероятно, на территории ЛНР-ДНР и, конечно, там будут, особенно в нынешней ситуации, и военные статьи", - сказал Никонов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в понедельник.
По его мнению, решение о признании ЛНР и ДНР президентом России состоится, и президенту не потребуются дополнительные консультации по этому вопросу - позиция главы государства уже сформирована.
"На мой взгляд, вопрос, конечно, уже решен. Ясно, что Путин дал понять, что будет признание, признание независимости этих республик - не включение в состав России", - сказал Никонов.
По его прогнозу, в результате решения президента Москва, вероятно, признает два новых государства, и этот шаг положит начало непростому процессу их дальнейшего становления.
"Вообще, процесс создания нового государства - это общая тенденция мирового развития после Второй мировой войны. Когда была создана ООН, там всего было 50 стран. А сейчас 193. Поэтому реализация права на самоопределение - это важное право. И если какая-то страна признается одной из великих держав, то это право у нее уже точно не отнять. Поэтому сегодня свершится то, что свершится", - сказал Никонов.
Запад такой шаг России не признает, в результате путь к настоящей независимости будет долгим, добавил он.
"Но на самом деле история - это игра вдолгую, и битва за Украину, которая началась более тысячи лет назад, она будет продолжаться", - считает парламентарий.
https://www.interfax.ru/russia/823492