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"Світ більше не повірить брехні РФ", - посольство США

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У США заявили, що російські фейки про Україну взяті зі сценарію вторгнення в Грузію, але світ більше не повірить пропаганді РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на посольство США в Києві.

"Використання Росією прозорих, халтурних сюжетів для виправдання вторгнення було б смішним, якби не було таким руйнівним і небезпечним. Операції під фальшивим прапором, дезінформація, а тепер їхні власні маріонетки "просять" захисту. Все це прямо зі сценарію Грузії, і світ більше не дасть себе обдурити цією брехнею", - йдеться в повідомленні представництва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США хочуть заборонити обробку трансакцій великих російських банків, - Reuters
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Топ коментарі
+17
Рукажопиє рукажопи во всьом,у ніх всьо пастроєна как абична із гавна і палок...
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21.02.2022 18:17
+16
Однадрібниця- щоб Зє вірив інформації ЦРУ.
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21.02.2022 18:15
+16
Імперія зла має зникнути назавжди!!!
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21.02.2022 18:20
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Однадрібниця- щоб Зє вірив інформації ЦРУ.
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21.02.2022 18:15 Відповісти
Меня интересует почему Зеленский не прикрывает информационные пророссийские телеканалы и интернетканалы. Вот прямо сейчас пророссийский канал ДНК опять пригласил пророссийскую идиотку Монтян и с ней ведут беседу. Сколько будет этот маразм? То Шуфрича пригласят на ТВ, то Мураева, то Монтян на ДНК. Это издевательство над украинцами? Война идет. На Донбассе обострение, погибают наши солдаты, а на украинком ТВ гуляет пророссийская мразота. Мне непонятно, что делает Зеленский, комиссии, СБУ, что творится не могу понять.
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21.02.2022 19:00 Відповісти
Рукажопиє рукажопи во всьом,у ніх всьо пастроєна как абична із гавна і палок...
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21.02.2022 18:17 Відповісти
...Світ як прокинувся, і що найприємніше, це пробудження росіяни забезпечили власними руками. Вони привернули максимальну увагу до власних злочинів на окупованих територіях, самостійно задокументувавши на камери і викрадення дітей із сиротинців, і примусову мобілізацію.

Злетіла машкара «народних республік». Якщо у когось на Заході і були ілюзії, то тепер вони остаточно розвіялися: всі побачили нещасні сплюндровані українські райони, які Росія перетворила на концтабір.

Остаточно втратили легітимність російські ЗМІ. Вони можуть зараз до посиніння знімати фільми про розіп'ятих прикордонників, ніхто у цей маразм більше не повірить. У цьому зв'язку хай малюють який завгодно casus belli - можна подумати, від вторгнення росіян стримує лише відсутність приводу.

Ні, вони не наважуються, тому що бояться. Бояться України, такої, якою вона є зараз, у лютому 2022 року: спокійної, зосередженої, мотивованої і готової битися. Бояться наших збройних сил, які вже на кілька голів і на ціле століття переросли їхніх «зелених чоловічків». Бояться наших волонтерів, добровольців, наших священників, наших жінок.

Бояться тієї сили, яка стоїть і завжди стояла за Україною.

Як там у класика?

Фашистська гидь, тремти! Я розвертаюсь!
Тобі ж кладу я дошку гробову.
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.

Ці рядки, написані у 1943му році, треба читати з певною поправкою на ******* обставини. Витрачати дошки на гроби для них? Ага, розбіглися. Хай шишки у кишеню кладуть.

Тамара Горіха Зерня
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21.02.2022 19:52 Відповісти
Колись малювали карикатури ОБСЄ сліпе й глухе. Аналогія з Зє.
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21.02.2022 18:17 Відповісти
Де в новині про Зе? Ти шо даун?
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21.02.2022 18:37 Відповісти
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21.02.2022 19:48 Відповісти
Посольство США сейчас говорят то что должно говорить наше МЗС, но у нас там сидит тупой саботажник Кулеба, чье поведение одна показуха.
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21.02.2022 18:17 Відповісти
Імперія зла має зникнути назавжди!!!
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21.02.2022 18:20 Відповісти
"Русский мир" во все времена был дерьмом, что ни слепи из него - будет вонять всегда.
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21.02.2022 18:20 Відповісти
Это что-то меняет ? Верь не верь, а они спокойно протащили что хотели.
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21.02.2022 18:21 Відповісти
Это влияет на помощь Украине и санкции. Мне кажется вчерашний звонок Макрона был как раз об этом. Типа, уменьшить санкции. Не знаю что у них вышло правда.
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21.02.2022 18:22 Відповісти
они хотели впихнуть бамбаз на правах автономии в обмен на признание крыма. но не фартануло. беня сказал 100 лярдов
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21.02.2022 18:40 Відповісти
..тобі говорив бєня?
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21.02.2022 18:43 Відповісти
обсуждение энергетического эмбарго решило бы все проблемы
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21.02.2022 18:21 Відповісти
А до этого типа верили?
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21.02.2022 18:23 Відповісти
А Россию сильно волнует - поверит или не поверит ей цивилизованный мир? Это как-то помогло решить грузинский конфликт 2008 в пользу Грузии?
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21.02.2022 18:23 Відповісти
Грузия далеко, а Украина рядом) их много чего волнует. и прежде всего неприкосновенность активов на Западе
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21.02.2022 18:41 Відповісти
Грузия руками Карлсона,подписала капитуляцию.
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21.02.2022 18:47 Відповісти
якраз тоді повірили касапам
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21.02.2022 18:54 Відповісти
Кінець цапам!
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21.02.2022 18:25 Відповісти
Щось буде?
Це вже була жорстка заява.
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21.02.2022 18:30 Відповісти
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21.02.2022 18:51 Відповісти
озабоченность 80-го уровня еще будет.
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21.02.2022 20:38 Відповісти
Не дасть і що КОНКРЕТНО зробить "світ"?
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21.02.2022 18:31 Відповісти
смотрите за собой. Что МЫ сделали чтобы Зеля не стал президентом?
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21.02.2022 18:50 Відповісти
Я принаймні, не голосував за це чмо. І в очі казав долбо&обам, котрі голосували за це чмо, що вони долбо&оби.
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21.02.2022 18:52 Відповісти
Час істини, схоже скоро прорве, везе Україні з Українцями завжди бути в епіцентрі світового пі***ца.
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21.02.2022 18:33 Відповісти
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21.02.2022 18:35 Відповісти
Не буде там цього, вони знищили будьяку опозицію, а план вторгнення прийняли ще пів року тому як мінімум, там всі згодні, від малого до великого.
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21.02.2022 18:36 Відповісти
І Шосту симфонію Чайковського !!!
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21.02.2022 18:52 Відповісти
то опять погрозят пальцем или пойдут привентивные санкции, шо свалять экономику сраного мордора до уровня "Буш, пришли нам куринные ножки!"
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21.02.2022 18:35 Відповісти
Верь, не верь, а время уже пришло:
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21.02.2022 18:37 Відповісти
"Нравіцца, нє нравіцца - Крємль будєт плавіцца." © народна мудрість
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21.02.2022 20:34 Відповісти
фашистська ********* свій ліміт брехні вичерпала
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21.02.2022 18:44 Відповісти
І з-за Полярного кола....
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21.02.2022 18:54 Відповісти
ЗЕ ж до сих пор верит...
и не верит что это россия с нами воюет
он так и говорит, та сторона
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21.02.2022 18:46 Відповісти
тільки НЕ кажіть про ЦЕ єрмакам та шефірам з сивохами та іншим "друзям" преЗедента....
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21.02.2022 19:45 Відповісти
а теперь их собственные марионетки "просят" защиты Источник: https://censor.net/ru/n3317721

Возможно США, под марионетками, имели в виду также и Макрона?
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21.02.2022 18:47 Відповісти
Кремль лохонувся, коли лохонувся Трамп.
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21.02.2022 18:47 Відповісти
а Украина лажала столько раз что не сосчитать. начиная с Будапештского меморандума и заканчивая Зеленским.
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21.02.2022 18:49 Відповісти
Не... Первый раз это сохранение иностранной базы ( РФ) в Севастополе...( и дележ флота СССР по остаточному признаку, им 99% остальным республикам 1%)
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21.02.2022 19:02 Відповісти
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов считает, что президент России Владимир Путин примет решение о признании самопровозглашенных республик Донбасса, затем Москва может заключить с Луганском и Донецком комплекс межгосударственных соглашений, куда войдут и военные вопросы.

"Я уверен, что это будет договор о дружбе и сотрудничестве, о всеобъемлющем партнерстве, договоры об экономическом взаимодействии, об использовании рубля, вероятно, на территории ЛНР-ДНР и, конечно, там будут, особенно в нынешней ситуации, и военные статьи", - сказал Никонов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в понедельник.

По его мнению, решение о признании ЛНР и ДНР президентом России состоится, и президенту не потребуются дополнительные консультации по этому вопросу - позиция главы государства уже сформирована.

"На мой взгляд, вопрос, конечно, уже решен. Ясно, что Путин дал понять, что будет признание, признание независимости этих республик - не включение в состав России", - сказал Никонов.

По его прогнозу, в результате решения президента Москва, вероятно, признает два новых государства, и этот шаг положит начало непростому процессу их дальнейшего становления.

"Вообще, процесс создания нового государства - это общая тенденция мирового развития после Второй мировой войны. Когда была создана ООН, там всего было 50 стран. А сейчас 193. Поэтому реализация права на самоопределение - это важное право. И если какая-то страна признается одной из великих держав, то это право у нее уже точно не отнять. Поэтому сегодня свершится то, что свершится", - сказал Никонов.

Запад такой шаг России не признает, в результате путь к настоящей независимости будет долгим, добавил он.

"Но на самом деле история - это игра вдолгую, и битва за Украину, которая началась более тысячи лет назад, она будет продолжаться", - считает парламентарий.

https://www.interfax.ru/russia/823492
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21.02.2022 18:48 Відповісти
"і світ більше не дасть себе обдурити цією брехнею", - а бубачка вірить, арохімія вірить, ще не пижджений мараєв вірить, вже пижджений шіфрич вірить, вата вірить
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21.02.2022 18:50 Відповісти
Сценарії ці не з Грузії, а з Гляйвіце і Майніли.
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21.02.2022 18:53 Відповісти
Жаль , что российские фейки о Грузии не опровергли в 2008 г. , хотя все все прекрасно знали . То же бьіло и в Сирии , а теперь не стоит удивляться наглости Путина . С Украиной его номера не пройдут , об єтом позаботится сама Украина ! 🇺🇦
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21.02.2022 18:58 Відповісти
Ну и не поверят... " А Васька слушает да ест.." Отключение от платежной системы. Эмбарго на любые поставки газа и нефти их РФ. Блокирование всех "потоков". Арест всех активов и бизнеса за рубежом. Закрытие черноморских и балтийских проливов для военных судов РФ. Оказание Украине прямой военной помощи ( как минимум воздушное прикрытие) Требование очистить Крым, ОРДЛО, Севастополь, Карабах, Приднестровье, Юж. Осетию и Абхазию ( как предварительное условие любых переговоров) .Руководство РФ поставить вне закона. РФ исключить из ООН. и всех европейских и международных структур) и т.д. А так.. Как сказал посол РФ в Швеции - "наср-ть нам на ваши санкции"
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21.02.2022 18:59 Відповісти
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21.02.2022 20:22 Відповісти
Они мне комсомольцев напоминают.
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21.02.2022 19:41 Відповісти
101 китайское предупреждение
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21.02.2022 20:07 Відповісти
"Імперія завдає удар у відповідь": - прямо за сценарієм Джорджа Лукаса.
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21.02.2022 20:26 Відповісти
Це слова. Які дії?
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21.02.2022 20:30 Відповісти
СМЕРТЬ РУСНЯВЫМ СВИНОСОБАКАМ!!
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21.02.2022 22:06 Відповісти
Давно надо было разорвать дипотношения с рашкой как это сделала Грузия.
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21.02.2022 22:45 Відповісти
...больше не поверит!?,а до этого все верили 7 лет...?, а также после Приднестровья, Грузии??Отрицать прошлое гораздо легче,чем исправлять его!!!
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22.02.2022 01:01 Відповісти
США уже не имеет такого авторитета, как раньше. Скоро может потерять и уважение.
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22.02.2022 01:27 Відповісти
 
 