Вікно для дипломатії з Росією звужується щогодини, – радник Байдена Салліван
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Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що президент США Джо Байден у принципі готовий зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним, якщо той "відмовиться від вторгнення" в Україну, однак вікно для дипломатії звужується щогодини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Він (президент Байден – ред.) учора сказав президенту Франції, що в принципі буде готовий зустрітися з Путіним, якщо президент Путін відмовиться від вторгнення. Ми не можемо сказати нічого, крім того, що є ознаки, що Росія досі просувається далі", - зауважив Салліван.
Радник Байдена підкреслив, що США не втрачають сподівань на дипломатію для деескалації ситуації, "поки не полетять ракети або не посунуть танки". За його словами, Штати впродовж багатьох місяців тісно працюють із союзниками й партнерами, "щоби змусити Росію з усією серйозністю сісти за стіл (переговорів ред.)". Натомість Росія не демонструвала такої готовності, додав Салліван.
"Ймовірність дипломатичного рішення, враховуючи переміщення військ росіян, щогодини зменшується", - зауважив він.
Відповідаючи на запитання, чи достатньо буде санкцій для того, щоби зупинити Росію й не відправляти в Україну американські війська, радник Байдена зазначив, що США налаштовані запровадити санкції в довгостроковій перспективі, і це, на його переконання, придушить амбіції Кремля без використання наземних сил.
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Сколько же он уже смертей, боли и слез принес человечеству!
В 2.20 ночи, по нумерологии
Б**дь пздц. Збираю сину тактичну аптечку.
Я не думав що ця війна його зачепить, в 2014 році коли росія її розпочала йому було 12 років.
Сьогодні курсантам видали броніки , групи і курси розбили на взвода і відділення.
Будь ти проклята росія і росіяни
"Лучше быть изнасилованным, чем украинизированным"
не я придумав
Бережи його Бог!
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Британцям (амерам) потрібна війна, щоб зняти намісника німців з мацкви і посадити свого. Та й зрештою треба час від часу кудись ракети вистрілювати.
Китайцям потрібна війна, щоб вдарити москалям (німцям) у спину і забрати всі території аж до Уралу.
Японцям потрібна війна, щоб повернути собі північні території.
Українцям війна не потрібна. Але вже як вона знов до нас прийшла, то треба повернути собі Таганрог, Крим, Кубань, Вороніж і Білгород. А далі - там живе кацап.
Опять *******.
Нынешнюю ситуацию можно сравнить с требованием, кучки уродов, жить в вашем доме, а вы должны им готовить еду, и стирать грязные трусы. Соглашайтесь, в этом нет ничего плохого...