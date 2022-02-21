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Вікно для дипломатії з Росією звужується щогодини, – радник Байдена Салліван

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Вікно для дипломатії з Росією звужується щогодини, – радник Байдена Салліван

Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що президент США Джо Байден у принципі готовий зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним, якщо той "відмовиться від вторгнення" в Україну, однак вікно для дипломатії звужується щогодини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Він (президент Байден – ред.) учора сказав президенту Франції, що в принципі буде готовий зустрітися з Путіним, якщо президент Путін відмовиться від вторгнення. Ми не можемо сказати нічого, крім того, що є ознаки, що Росія досі просувається далі", - зауважив Салліван.

Радник Байдена підкреслив, що США не втрачають сподівань на дипломатію для деескалації ситуації, "поки не полетять ракети або не посунуть танки". За його словами, Штати впродовж багатьох місяців тісно працюють із союзниками й партнерами, "щоби змусити Росію з усією серйозністю сісти за стіл (переговорів ред.)". Натомість Росія не демонструвала такої готовності, додав Салліван.

"Ймовірність дипломатичного рішення, враховуючи переміщення військ росіян, щогодини зменшується", - зауважив він.

Також читайте: Макрон повідомив про зміну позиції США щодо України, - Путін

Відповідаючи на запитання, чи достатньо буде санкцій для того, щоби зупинити Росію й не відправляти в Україну американські війська, радник Байдена зазначив, що США налаштовані запровадити санкції в довгостроковій перспективі, і це, на його переконання, придушить амбіції Кремля без використання наземних сил.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+41
Сергій Васильківський






Б**дь пздц. Збираю сину тактичну аптечку.
Я не думав що ця війна його зачепить, в 2014 році коли росія її розпочала йому було 12 років.
Сьогодні курсантам видали броніки , групи і курси розбили на взвода і відділення.
Будь ти проклята росія і росіяни
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21.02.2022 19:07
+24
Жития та вдачі Вашому сину!
Бережи його Бог!

.
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21.02.2022 19:12
+21
Путлера нужно усыпить как бешенную собаку
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21.02.2022 19:06
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Путлера нужно усыпить как бешенную собаку
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21.02.2022 19:06 Відповісти
Неужели этого дьявола родила женщина-человек?
Сколько же он уже смертей, боли и слез принес человечеству!
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21.02.2022 19:09 Відповісти
В сети много фоток подросткового *****. Уже там по морде литса хорошо видно какое оно говно.
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21.02.2022 19:14 Відповісти
Пітєрбугсхоє "уніженноє і оскорбльонноє", всьо по Хведіру Михайловичу Достоєвському
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21.02.2022 19:22 Відповісти
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21.02.2022 19:17 Відповісти
саме так - дитя кривавого порока 😕
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21.02.2022 19:23 Відповісти
*****-песта!
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21.02.2022 20:01 Відповісти
Визнання лугондонів це відро гівна на голову всього Заходу, починаючи з проститутки Мікрона і закінчуючи високоповажним Дідою 😟
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21.02.2022 19:07 Відповісти
Вот завтра в 4 утра и узнаем , насколько бьіл информирован Жириновский о планах Путина .
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21.02.2022 19:07 Відповісти
В 4 утра очень глупо. Его и так все С Гитлером равняют, еще и напасть в 4. Вряд ли. В 2 утра , или 20.00 реальней
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21.02.2022 19:12 Відповісти
22022022022
В 2.20 ночи, по нумерологии
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21.02.2022 19:20 Відповісти
шайгу по бурятскому времени пойдет в атаку.
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21.02.2022 19:29 Відповісти
Сергій Васильківський






Б**дь пздц. Збираю сину тактичну аптечку.
Я не думав що ця війна його зачепить, в 2014 році коли росія її розпочала йому було 12 років.
Сьогодні курсантам видали броніки , групи і курси розбили на взвода і відділення.
Будь ти проклята росія і росіяни
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21.02.2022 19:07 Відповісти
Коли приїзжаєш в Київ то думаєш що то вже росія а навколо росіяни, думаю всі розуміють про що я Тому непогано б щоб Київ добряче бомбанули, так щоб ці люди згадали українську
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21.02.2022 19:11 Відповісти
Ватники (не росіяни громадяни України) будуть радіти навіть тоді, коли на їх голову буде падати путінська бомба.

"Лучше быть изнасилованным, чем украинизированным"
не я придумав
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21.02.2022 19:16 Відповісти
Они не понимают что снаряду "Града" или "Мсты" по@ер ватник ты или нет. Посмотрели бы на Грозный и Алеппо.

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21.02.2022 19:27 Відповісти
18c49ed2, а хто це "вони"? Ти часом не з-за порєбріка?
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21.02.2022 19:37 Відповісти
Чукча не читатель или тяжело прочитать 2 предложения диалога с ув.Алекс Мышкевич чтобы понять суть?
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21.02.2022 19:39 Відповісти
Самі звідки будете?
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21.02.2022 19:47 Відповісти
З-під Києва. Тут просто багато фсбешних тролів у групах лазить. Сіють панічні настрої. То я так, перепитав у хлопця...
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21.02.2022 19:53 Відповісти
Жития та вдачі Вашому сину!
Бережи його Бог!

.
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21.02.2022 19:12 Відповісти
Вже раз казав. Вибачте за повторення. "Свято наближається!"
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21.02.2022 19:07 Відповісти
При всій повазі до п.Салівана,він мабуть не чув,як один "діпламат" росіянський в Швеції ляпнув,що "сралімінавашісанкції")))Прямо так і сказав))) як їх на москві в академіях учать.
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21.02.2022 19:09 Відповісти
За что уважать Саливпна? Он из команды "Путин ферштейн"!
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21.02.2022 19:41 Відповісти
У путіна Вигляд переляканий , но він жме до останього , щоб всі здалися і пішли на поступки . І всі відіка мали вигляд на коліні зроблені, даже засіданя , було з нарізками . Все відбувається на скору руку. Паніка Відчувається , видно даже Дитині. Підходить путіну Кінець.
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21.02.2022 19:10 Відповісти
У путина- нет. А вот у нарыжкина- да.
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21.02.2022 19:39 Відповісти
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21.02.2022 19:10 Відповісти
Походу да, лебеди уже вылетели, а песец выбежал....
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21.02.2022 19:29 Відповісти
В тому вікні Європа постійно бачить то п"яну харю, то голу сраку.
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21.02.2022 19:10 Відповісти
а какая разница..
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21.02.2022 19:19 Відповісти
Та як же вони у Америці досі НЕ ЗРОЗУМІЛИ!!!? ***** чхає на санкції, його вони голодувати не примусять а рабокацапов він доведе до поїдання один одного але воювати полізе. Таке вже було у історії московитів.
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21.02.2022 19:11 Відповісти
США ж не планували свою армію в Україну... А останній абзац статті про протилежне
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21.02.2022 19:14 Відповісти
Мабуть це неточності перекладу.
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21.02.2022 19:17 Відповісти
не ссыте, все будет Украина)
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21.02.2022 19:17 Відповісти
Нема ніякого вікна....та кватирка була зачинена у 2014 коли міжнародна спільнота проіснувала ********** амбіції....Зараз маєте що маєте...
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21.02.2022 19:22 Відповісти
*проігнорували*
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21.02.2022 19:26 Відповісти
Німота пішла ва-банк. Їм потрібна війна, щоб Україна ще довго не очухалася і не стала їм конкурентом. Вони цього страшенно боялися з 1991 року. Бояться і зараз.

Британцям (амерам) потрібна війна, щоб зняти намісника німців з мацкви і посадити свого. Та й зрештою треба час від часу кудись ракети вистрілювати.

Китайцям потрібна війна, щоб вдарити москалям (німцям) у спину і забрати всі території аж до Уралу.

Японцям потрібна війна, щоб повернути собі північні території.

Українцям війна не потрібна. Але вже як вона знов до нас прийшла, то треба повернути собі Таганрог, Крим, Кубань, Вороніж і Білгород. А далі - там живе кацап.
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21.02.2022 19:28 Відповісти
Нащо нам манкурти з Кубані?
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21.02.2022 19:39 Відповісти
Штаты глядя на наше руководство, решили слиться.
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21.02.2022 19:28 Відповісти
Червоний день календаря. Російський ринок акцій обвалюється на тлі загострення ситуації на Донбасі. "Сбер" просів більш ніж на 9%, Rusal - майже на 12%, "Яндекс" - на 8%. Індекс Мосбіржі просів нижче 3200 пунктів та продовжує зниження.
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21.02.2022 19:29 Відповісти
Выкормили очередного Гитлера, а теперь так "ой". ************* с Америкой воюет, а убивает нас.
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21.02.2022 19:30 Відповісти
"Санкции В долгосрочной перспективе"- это как? Через 10 лет после того, как нас "сотрут в порошок"? Или хотя бы НА долгосрочную перспективу? Пздц.
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21.02.2022 19:37 Відповісти
Хутин же сказал, что Макрон сообщил об изменении позиции США по отношению к Украине.
Опять *******.
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21.02.2022 19:58 Відповісти
У це вікно для дипломатії з Росією вже давно треба було вставити тюремну решітку.
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21.02.2022 19:59 Відповісти
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21.02.2022 20:00 Відповісти
Звужується,хе-хе
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21.02.2022 20:03 Відповісти
да якэ нах викно...жыдоугрофиннобуряты зырят на вас через седло от горшка фаянсового...
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21.02.2022 20:13 Відповісти
Смешные. Окно переговоров закрылось в тот день когда РФерия официально ввела Крым и Севастополь в состав РФ. Дальше вопрос о переговорах уже не стоял. Шла просто имитация.
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21.02.2022 20:23 Відповісти
Дипломатия с ублюдочным шизофреном не работает!
Нынешнюю ситуацию можно сравнить с требованием, кучки уродов, жить в вашем доме, а вы должны им готовить еду, и стирать грязные трусы. Соглашайтесь, в этом нет ничего плохого...
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21.02.2022 20:24 Відповісти
 
 