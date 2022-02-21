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Макрон повідомив про зміну позиції США щодо України, - Путін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Макрон повідомив про зміну позиції США щодо України, - Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що президент Франції Емманюель Макрон повідомив йому про зміну позиції США щодо України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия".

"Він запевняє, що у американській позиції є зміни. Але на питання, в чому вони полягають, він не зміг відповісти", - цитує Путіна видання 

Раніше цього дня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков розповів, що Путін та Макрон у другій за добу розмові в ніч на понеділок, 21 лютого, продовжили обговорення України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден і Путін погодилися на участь у саміті з питань безпеки та стабільності в Європі, - Єлисейський палац

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+36
верить карлику Пу- лол
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21.02.2022 16:50
+31
Еманюєль разом з пуйлом-проста ідітє нахрєн...
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21.02.2022 16:51
+21
хйлу доверять - себя не уважать
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21.02.2022 16:55
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верить карлику Пу- лол
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21.02.2022 16:50 Відповісти
йому б до ********** піти на шоу
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21.02.2022 17:34 Відповісти
Сольют лугандонию,и дадут зсу выйти к границам
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21.02.2022 16:50 Відповісти
уже по сути абрали, осталась формальность
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21.02.2022 16:54 Відповісти
Еманюєль разом з пуйлом-проста ідітє нахрєн...
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21.02.2022 16:51 Відповісти
Макрон дает зуб за Байдена вам не кажется что у Х..ла давно деменция и галлюцинации видеть и слышать то что ему хочется а не то что есть на самом деле самое брехливое из всех брехливых как то Путин сказал для Х..ла мол чем чудовищнее ложь тем в нее скорее все поверят кажется тут ситуация такая что Байден дал путину добро на войну с Украиной или пообещал тянуть резинку с приёмом в НАТО--- Украины так ее и без этого тянут (до похорон Х..ла ) потому как понимают сдохнет этот ...а иного сразу в стойло поставим... или купим так дешевле в разы...
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21.02.2022 17:13 Відповісти
Пошел слив Украины.
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21.02.2022 16:54 Відповісти
Почему?все эти гарантии договора с парашей не стоят той бумаги на которой написаны
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21.02.2022 16:56 Відповісти
как кацапі хотят?
в то время как Байден заявил про смену позиции насчет Украині: от позиции поддерживаем до позиции - ленд-лиз вооружения в любіх обьемах
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21.02.2022 17:01 Відповісти
Пошёл отсюда, слив парашный
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21.02.2022 17:20 Відповісти
Тебе, свинья кацапская, конечно этого хочется!
Но пока, можешь только мечтать!
Слава Украине!
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21.02.2022 17:30 Відповісти
хйлу доверять - себя не уважать
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21.02.2022 16:55 Відповісти
Gadzilla bloger🦖🇹🇷🇺🇦@GadzillaStrong·39 минКлутин выступает сейчас, по факту объявляя войну Украине. А перед ним пропагандон мацкявичус сказвл, что ВСУ пытались прорваться через российскую границу, но их машину уничтожили военные рф. ******** и ************* рф не знает границ
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21.02.2022 16:55 Відповісти
всё, о чём сообщает ***** и его гопота, через полностью управляемые ими говносми и их говномётов, нужно просто пускать в игнор.
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21.02.2022 16:56 Відповісти
і побрехеньки тутешніх цензоровських 73/43%зебілів та касапсько-подлячних ботів - також. Одразу їх - в спам.
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21.02.2022 17:00 Відповісти
Походу этот Эмануэль - это та самая "Эмануэль"....
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21.02.2022 16:57 Відповісти
Більше довірю конгресу США. Моль бажає спасти свою пику.
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21.02.2022 16:59 Відповісти
як недавно казав Юрій Швець -морду лица
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21.02.2022 17:23 Відповісти
Умный мужик.
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21.02.2022 17:54 Відповісти
Пусть об этом расскажет сам Байден.
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21.02.2022 17:04 Відповісти
Провокация путём дезинформации.
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21.02.2022 17:12 Відповісти
бабка с половыми признаками дедки сказала...
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21.02.2022 17:13 Відповісти
Макрон? 😊 Пуцин? 😁 Та я швидше Зєлєнскому повірю про мільярд дерев! ☺️
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21.02.2022 17:15 Відповісти
2 мiльярда
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21.02.2022 17:21 Відповісти
Хочу почути про ці зміни від самого Байдена, а не якогось наскрізь брехливого пітерського сявки.
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21.02.2022 17:15 Відповісти
бійся, чмо гебняве!
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21.02.2022 17:16 Відповісти
Если после признания РФ-ей ЛДНР США не введёт серьёзных санкций( отключение от свифт, закрытие северных потоков) то это значит, что Между Пу и Бидоном был договорняк.
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21.02.2022 17:17 Відповісти
Не введёт!
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21.02.2022 17:39 Відповісти
и почему наш великий преЗЕдент не просто преЗЕдент, а верхновный головнокомандуючий молчит???
где его выступление, где действия? почему нет никакой реакции? или он слил Украину?
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21.02.2022 17:18 Відповісти
Скажу тебе вместо презЕдента - мы не сдаёмся.
Надеюсь тебе полегчало.
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21.02.2022 17:22 Відповісти
ты идиот?
тут забирают часть донецкой и луганской области, и мы не сдаёмся?
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21.02.2022 17:25 Відповісти
Нет, это ты идиот, часть донецкой и луганской областей уже давно забрана.
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21.02.2022 17:28 Відповісти
придурок, они были не кем не признанные
а сейчас ПУ решил из признать, т.е. забрать себе
*******
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21.02.2022 17:31 Відповісти
Скажи, придурок, что это изменит в твоей жизни?
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21.02.2022 17:32 Відповісти
Дело в том что никто не будет воевать в лоб с маньяком готовым применить ядерное оружие, тут будет применена долгоиграющая стратегия. Слив Украины как часть этой стратегии, к сожалению, волне может стать реальностью.
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21.02.2022 17:20 Відповісти
К сожалению, говорят лахтинские гомосеки. С лингвистикой очень туго
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21.02.2022 17:23 Відповісти
Ну ось не треба оті тупезні мантри про "ядрьоное аружіє". У путіна й його служак діти по всій Європі і США. Гроші у Європі і США. палаци по європі і вілли у США.
І отак вони будуть пуляти "ядрьоним аружієм"? То мантри для тупих і довірливих.
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21.02.2022 17:24 Відповісти
Це ти так думаєш, ні Байден ні хтось інший ризикувати не будуть.
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21.02.2022 17:29 Відповісти
ну-да...опять 3,14здишь,недомерок...
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21.02.2022 17:25 Відповісти
це так він сказав своїм озерним кооперативщикам. А як лихо, по пацанськи завернув - Емануель сказала, що є зміни але не змогла назвати. Французик із Бордо навіть не висунувся кандидатом, бо все шукає в Україні свій рейтинг. Бо саме тут Єлдак формує світовий рейтинг прохіндеїв.
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21.02.2022 17:28 Відповісти
ІПСО від путіна
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21.02.2022 17:29 Відповісти
На то Пу и предложили очередную встречу с Байденом , чтобьі лично все прояснил . Но сначала Блинкен должен встретиться с Лавровьім , Украину єто устраивает. Чтобьі дата 22.02.22 от Жириновского , прошла без военньіх катаклизмов . 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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21.02.2022 17:30 Відповісти
США нельзя проиграть Украину!
Сирия, Афганистан - подорвали авторитет. Если сольют Украину - потеряют Евросоюз.
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21.02.2022 17:47 Відповісти
У американцев свой внутренний замес. Появились сведения (из американских источников), что республиканцы сговорились с частью демократов отставить Байдена по состоянию здоровья и заменить его дурой Камалой Харрис. Поэтому Байден и был против поездки Зели на Мюнхенскую конференцию по безопасности, о чем публично и заявил. В Мюнхене Зеля встречался с этой самой Камалой, у которой сейчас никакие отношения с Бидоном.
Все может оказаться намного сложнее и Украина может быть лишь одним и не самым важным элементом в общей картине.
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21.02.2022 18:08 Відповісти
Байден сообщит ху@лу, что Украину приняли в НАТО.
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21.02.2022 17:48 Відповісти
Зеленый ублюдок подставил в Мюнхене Украину капитально. Теперь Запад может сдать Украину Кремлю, что бы клоун атомное оружие не создал.
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21.02.2022 18:00 Відповісти
Ну да,его тогда просто разместят у нас.
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21.02.2022 19:36 Відповісти
решили передать 6 флот и тактическое ядерное оружие
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21.02.2022 18:33 Відповісти
Макрон думає тільки про те, щоб утриматися в кріслі. Йому начхати і на Україну, і на путіна.
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13.04.2022 08:55 Відповісти
макрон як бабій-підголосок на роль де Голля не годиться.........скоріше лакея пукіна
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22.05.2022 22:07 Відповісти
 
 