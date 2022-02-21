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Макрон повідомив про зміну позиції США щодо України, - Путін
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент РФ Володимир Путін заявив, що президент Франції Емманюель Макрон повідомив йому про зміну позиції США щодо України
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия".
"Він запевняє, що у американській позиції є зміни. Але на питання, в чому вони полягають, він не зміг відповісти", - цитує Путіна видання
Раніше цього дня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков розповів, що Путін та Макрон у другій за добу розмові в ніч на понеділок, 21 лютого, продовжили обговорення України.
Топ коментарі
+36 Шимус
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+21 Danilo Kosmina 10be22a1
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в то время как Байден заявил про смену позиции насчет Украині: от позиции поддерживаем до позиции - ленд-лиз вооружения в любіх обьемах
Но пока, можешь только мечтать!
Слава Украине!
где его выступление, где действия? почему нет никакой реакции? или он слил Украину?
Надеюсь тебе полегчало.
тут забирают часть донецкой и луганской области, и мы не сдаёмся?
а сейчас ПУ решил из признать, т.е. забрать себе
*******
І отак вони будуть пуляти "ядрьоним аружієм"? То мантри для тупих і довірливих.
Сирия, Афганистан - подорвали авторитет. Если сольют Украину - потеряют Евросоюз.
Все может оказаться намного сложнее и Украина может быть лишь одним и не самым важным элементом в общей картине.