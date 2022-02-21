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Макрон сообщил об изменении позиции США по отношению к Украине, - Путин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Макрон сообщил об изменении позиции США по отношению к Украине, - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил ему об изменении позиции США в отношении Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия".

"Он уверяет, что у американской позиции есть изменения. Но на вопрос, в чем они заключаются, он затруднился ответить", - цитирует Путина издание

Ранее в этот день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Макрон во втором за сутки разговоре в ночь на понедельник, 21 февраля, продолжили обсуждение Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за ситуации в Украине Байден отменил свои планы на 21 февраля, - американские СМИ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+36
верить карлику Пу- лол
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21.02.2022 16:50
+31
Еманюєль разом з пуйлом-проста ідітє нахрєн...
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21.02.2022 16:51
+21
хйлу доверять - себя не уважать
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21.02.2022 16:55
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верить карлику Пу- лол
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21.02.2022 16:50 Ответить
йому б до ********** піти на шоу
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21.02.2022 17:34 Ответить
Сольют лугандонию,и дадут зсу выйти к границам
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21.02.2022 16:50 Ответить
уже по сути абрали, осталась формальность
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21.02.2022 16:54 Ответить
Еманюєль разом з пуйлом-проста ідітє нахрєн...
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21.02.2022 16:51 Ответить
Макрон дает зуб за Байдена вам не кажется что у Х..ла давно деменция и галлюцинации видеть и слышать то что ему хочется а не то что есть на самом деле самое брехливое из всех брехливых как то Путин сказал для Х..ла мол чем чудовищнее ложь тем в нее скорее все поверят кажется тут ситуация такая что Байден дал путину добро на войну с Украиной или пообещал тянуть резинку с приёмом в НАТО--- Украины так ее и без этого тянут (до похорон Х..ла ) потому как понимают сдохнет этот ...а иного сразу в стойло поставим... или купим так дешевле в разы...
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21.02.2022 17:13 Ответить
Пошел слив Украины.
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21.02.2022 16:54 Ответить
Почему?все эти гарантии договора с парашей не стоят той бумаги на которой написаны
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21.02.2022 16:56 Ответить
как кацапі хотят?
в то время как Байден заявил про смену позиции насчет Украині: от позиции поддерживаем до позиции - ленд-лиз вооружения в любіх обьемах
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21.02.2022 17:01 Ответить
Пошёл отсюда, слив парашный
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21.02.2022 17:20 Ответить
Тебе, свинья кацапская, конечно этого хочется!
Но пока, можешь только мечтать!
Слава Украине!
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21.02.2022 17:30 Ответить
хйлу доверять - себя не уважать
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21.02.2022 16:55 Ответить
Gadzilla bloger🦖🇹🇷🇺🇦@GadzillaStrong·39 минКлутин выступает сейчас, по факту объявляя войну Украине. А перед ним пропагандон мацкявичус сказвл, что ВСУ пытались прорваться через российскую границу, но их машину уничтожили военные рф. ******** и ************* рф не знает границ
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21.02.2022 16:55 Ответить
всё, о чём сообщает ***** и его гопота, через полностью управляемые ими говносми и их говномётов, нужно просто пускать в игнор.
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21.02.2022 16:56 Ответить
і побрехеньки тутешніх цензоровських 73/43%зебілів та касапсько-подлячних ботів - також. Одразу їх - в спам.
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21.02.2022 17:00 Ответить
Походу этот Эмануэль - это та самая "Эмануэль"....
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21.02.2022 16:57 Ответить
Більше довірю конгресу США. Моль бажає спасти свою пику.
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21.02.2022 16:59 Ответить
як недавно казав Юрій Швець -морду лица
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21.02.2022 17:23 Ответить
Умный мужик.
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21.02.2022 17:54 Ответить
Пусть об этом расскажет сам Байден.
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21.02.2022 17:04 Ответить
Провокация путём дезинформации.
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21.02.2022 17:12 Ответить
бабка с половыми признаками дедки сказала...
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21.02.2022 17:13 Ответить
Макрон? 😊 Пуцин? 😁 Та я швидше Зєлєнскому повірю про мільярд дерев! ☺️
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21.02.2022 17:15 Ответить
2 мiльярда
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21.02.2022 17:21 Ответить
Хочу почути про ці зміни від самого Байдена, а не якогось наскрізь брехливого пітерського сявки.
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21.02.2022 17:15 Ответить
бійся, чмо гебняве!
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21.02.2022 17:16 Ответить
Если после признания РФ-ей ЛДНР США не введёт серьёзных санкций( отключение от свифт, закрытие северных потоков) то это значит, что Между Пу и Бидоном был договорняк.
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21.02.2022 17:17 Ответить
Не введёт!
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21.02.2022 17:39 Ответить
и почему наш великий преЗЕдент не просто преЗЕдент, а верхновный головнокомандуючий молчит???
где его выступление, где действия? почему нет никакой реакции? или он слил Украину?
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21.02.2022 17:18 Ответить
Скажу тебе вместо презЕдента - мы не сдаёмся.
Надеюсь тебе полегчало.
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21.02.2022 17:22 Ответить
ты идиот?
тут забирают часть донецкой и луганской области, и мы не сдаёмся?
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21.02.2022 17:25 Ответить
Нет, это ты идиот, часть донецкой и луганской областей уже давно забрана.
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21.02.2022 17:28 Ответить
придурок, они были не кем не признанные
а сейчас ПУ решил из признать, т.е. забрать себе
*******
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21.02.2022 17:31 Ответить
Скажи, придурок, что это изменит в твоей жизни?
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21.02.2022 17:32 Ответить
Дело в том что никто не будет воевать в лоб с маньяком готовым применить ядерное оружие, тут будет применена долгоиграющая стратегия. Слив Украины как часть этой стратегии, к сожалению, волне может стать реальностью.
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21.02.2022 17:20 Ответить
К сожалению, говорят лахтинские гомосеки. С лингвистикой очень туго
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21.02.2022 17:23 Ответить
Ну ось не треба оті тупезні мантри про "ядрьоное аружіє". У путіна й його служак діти по всій Європі і США. Гроші у Європі і США. палаци по європі і вілли у США.
І отак вони будуть пуляти "ядрьоним аружієм"? То мантри для тупих і довірливих.
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21.02.2022 17:24 Ответить
Це ти так думаєш, ні Байден ні хтось інший ризикувати не будуть.
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21.02.2022 17:29 Ответить
ну-да...опять 3,14здишь,недомерок...
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21.02.2022 17:25 Ответить
це так він сказав своїм озерним кооперативщикам. А як лихо, по пацанськи завернув - Емануель сказала, що є зміни але не змогла назвати. Французик із Бордо навіть не висунувся кандидатом, бо все шукає в Україні свій рейтинг. Бо саме тут Єлдак формує світовий рейтинг прохіндеїв.
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21.02.2022 17:28 Ответить
ІПСО від путіна
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21.02.2022 17:29 Ответить
На то Пу и предложили очередную встречу с Байденом , чтобьі лично все прояснил . Но сначала Блинкен должен встретиться с Лавровьім , Украину єто устраивает. Чтобьі дата 22.02.22 от Жириновского , прошла без военньіх катаклизмов . 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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21.02.2022 17:30 Ответить
США нельзя проиграть Украину!
Сирия, Афганистан - подорвали авторитет. Если сольют Украину - потеряют Евросоюз.
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21.02.2022 17:47 Ответить
У американцев свой внутренний замес. Появились сведения (из американских источников), что республиканцы сговорились с частью демократов отставить Байдена по состоянию здоровья и заменить его дурой Камалой Харрис. Поэтому Байден и был против поездки Зели на Мюнхенскую конференцию по безопасности, о чем публично и заявил. В Мюнхене Зеля встречался с этой самой Камалой, у которой сейчас никакие отношения с Бидоном.
Все может оказаться намного сложнее и Украина может быть лишь одним и не самым важным элементом в общей картине.
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21.02.2022 18:08 Ответить
Байден сообщит ху@лу, что Украину приняли в НАТО.
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21.02.2022 17:48 Ответить
Зеленый ублюдок подставил в Мюнхене Украину капитально. Теперь Запад может сдать Украину Кремлю, что бы клоун атомное оружие не создал.
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21.02.2022 18:00 Ответить
Ну да,его тогда просто разместят у нас.
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21.02.2022 19:36 Ответить
решили передать 6 флот и тактическое ядерное оружие
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21.02.2022 18:33 Ответить
Макрон думає тільки про те, щоб утриматися в кріслі. Йому начхати і на Україну, і на путіна.
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13.04.2022 08:55 Ответить
макрон як бабій-підголосок на роль де Голля не годиться.........скоріше лакея пукіна
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22.05.2022 22:07 Ответить
 
 