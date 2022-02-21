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Макрон сообщил об изменении позиции США по отношению к Украине, - Путин
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил ему об изменении позиции США в отношении Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия".
"Он уверяет, что у американской позиции есть изменения. Но на вопрос, в чем они заключаются, он затруднился ответить", - цитирует Путина издание
Ранее в этот день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Макрон во втором за сутки разговоре в ночь на понедельник, 21 февраля, продолжили обсуждение Украины.
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в то время как Байден заявил про смену позиции насчет Украині: от позиции поддерживаем до позиции - ленд-лиз вооружения в любіх обьемах
Но пока, можешь только мечтать!
Слава Украине!
где его выступление, где действия? почему нет никакой реакции? или он слил Украину?
Надеюсь тебе полегчало.
тут забирают часть донецкой и луганской области, и мы не сдаёмся?
а сейчас ПУ решил из признать, т.е. забрать себе
*******
І отак вони будуть пуляти "ядрьоним аружієм"? То мантри для тупих і довірливих.
Сирия, Афганистан - подорвали авторитет. Если сольют Украину - потеряют Евросоюз.
Все может оказаться намного сложнее и Украина может быть лишь одним и не самым важным элементом в общей картине.