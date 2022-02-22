Двоє військових загинули, трьох поранено внаслідок обстрілу Зайцевого, - Нацполіція

Російські війська обстріляли селище Новолуганське, загинув мирний мешканець. Внаслідок обстрілу селища Зайцеве загинули двоє військовослужбовців, трьох - поранено.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Донецької області.

"Близько 17:20 в селищі Новолуганське снаряд влучив у квартиру на другому поверсі, також під вогнем опинився колишній гуртожиток, де зараз функціонують магазини. Загинув 51-річний житель селища. Пошкоджено газогін", - йдеться у повідомленні.

Крім того повідомляється, що внаслідок обстрілу селища Зайцеве загинули двоє військовослужбовців, трьох - поранено. Ще один воїн поранений у Водяному. Попередня кваліфікація – ст. 258 ККУ (терористичний акт).

Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

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Протягом доби через обстріли окупаційних військ зафіксовано вісім пошкоджень інфраструктури. Без водопостачання залишилася Авдіївка та навколишні села, а також Мар’їнка, Красногорівка та Верхньоторецьке. Електропостачання відсутнє в Красногорівці, а також двох населених пунктах поблизу Торецька - Дружба та Озарянівка.