УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14980 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
2 002 59
війна (56174) обстріл (20960) Донецька область (5677) втрати (3818)

Двоє військових загинули, трьох поранено внаслідок обстрілу Зайцевого, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Двоє військових загинули, трьох поранено внаслідок обстрілу Зайцевого, - Нацполіція

Російські війська обстріляли селище Новолуганське, загинув мирний мешканець. Внаслідок обстрілу селища Зайцеве загинули двоє військовослужбовців, трьох - поранено.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Донецької області.

"Близько 17:20 в селищі Новолуганське снаряд влучив у квартиру на другому поверсі, також під вогнем опинився колишній гуртожиток, де зараз функціонують магазини. Загинув 51-річний житель селища. Пошкоджено газогін", - йдеться у повідомленні.

Крім того повідомляється, що внаслідок обстрілу селища Зайцеве загинули двоє військовослужбовців, трьох - поранено. Ще один воїн поранений у Водяному. Попередня кваліфікація – ст. 258 ККУ (терористичний акт).

Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

Також читайте: Через обстріли на Донбасі загинув мирний житель. ФОТО

Протягом доби через обстріли окупаційних військ зафіксовано вісім пошкоджень інфраструктури. Без водопостачання залишилася Авдіївка та навколишні села, а також Мар’їнка, Красногорівка та Верхньоторецьке. Електропостачання відсутнє в Красногорівці, а також двох населених пунктах поблизу Торецька - Дружба та Озарянівка.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+42
А сколько орков уничтожено?
показати весь коментар
21.02.2022 19:41
+33
Ось так і в 1918 році з Київа команди не було. Вояки терпіли але потім розбігались. Більшовики захопили Харків, хоча їх було менше, потім Кремень і Полтаву. А наказу нема оборонятись- Центральна Рада шукала мир в очах Троцького, аж поки не підійшли під Київ і Крути. І виявилось що обороняти такий уряд було вже майже нікому
показати весь коментар
21.02.2022 19:44
+31
Больше всего напрягает.ситуация под контролем,все контролируется...
показати весь коментар
21.02.2022 19:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А сколько орков уничтожено?
показати весь коментар
21.02.2022 19:41 Відповісти
ЗЕро.
показати весь коментар
21.02.2022 19:42 Відповісти
Макрон дав командунашому дебілу не провокувати..
показати весь коментар
21.02.2022 19:44 Відповісти
Это тупо, тем более, что есть чем и что это просто необходимо!
Враг не остановится, пока не перебьет всех.
показати весь коментар
21.02.2022 20:07 Відповісти
Розкажіть про це чотиждиухиленомусорокатрьохлітнелохнутому верховному головнокомандуючому з його миром у очах і шашликами з горілкою у руках ((((
показати весь коментар
21.02.2022 23:43 Відповісти
сильна Україна це по-твоєму , коли "нас є.ут , а ми крєпчаєм!?".
п.с. а ти з якої "файти"? судячи по результатам останніх виборів на закарпутті - точно із 80 % дегенератів і запроданців(((
показати весь коментар
21.02.2022 21:02 Відповісти
сильна Україна це по-твоєму , коли "нас є.ут , а ми крєпчаєм!?".
п.с. а ти з якої "файти"? судячи по результатам останніх виборів на закарпутті - точно із 80 % дегенератів і запроданців(((
показати весь коментар
21.02.2022 21:02 Відповісти
Світла пам'Ять нашим воїнам та щирі співчуття родинам 😪😪😪
показати весь коментар
22.02.2022 00:35 Відповісти
Тупий мудак це ти дебіл. якщо не знаєш просту істину б'ють того хто не чинить опору, шавка зедебільна.
показати весь коментар
22.02.2022 03:58 Відповісти
Російські фашисти ставлять свої позиції посеред населених пунктів і гатять звідти, потім тікають і туди їдуть кремлівські "журнолізди", ці трупоїди тільки чекають, щоб наші відповіли.
показати весь коментар
21.02.2022 19:45 Відповісти
Для Байрактаров точность- не проблема
показати весь коментар
21.02.2022 19:58 Відповісти
Та перестаньте ви вже про ті нещасні байрактари тут бубніти ((( Точность не проблема - проблема їхня кількість і їхнє озброєння ((( Вас надихає та димова шашка що один раз байрактар скинув ? (( Порядок на полі бою наводить те , що дуже сильно бухкає при пострілі , потім із гарним свистом летить , а після того добряче ****@чить туди , куди байрактар вказує ((( Але ж ми три роки дороги будували (((
показати весь коментар
21.02.2022 23:49 Відповісти
Это уже давным давно обсудили и решили, что необходимо давать ответку по скоплениям войск противника, известного нашей разведке! Т.е. не по тем, кто прячется за детьми, а по казармам, по скоплению техники, по ГСМ базам...
показати весь коментар
21.02.2022 20:09 Відповісти
Зеленский падло почему не отвечаем? или сам сиди в окопах скотина зеленая ..
показати весь коментар
21.02.2022 23:25 Відповісти
Больше всего напрягает.ситуация под контролем,все контролируется...
показати весь коментар
21.02.2022 19:44 Відповісти
только очередной раз подобное хотел я написать ...надоело уже ... но вы за меня это написали...(( ноу проблем....всё под контролем...((
показати весь коментар
21.02.2022 19:50 Відповісти
Ось так і в 1918 році з Київа команди не було. Вояки терпіли але потім розбігались. Більшовики захопили Харків, хоча їх було менше, потім Кремень і Полтаву. А наказу нема оборонятись- Центральна Рада шукала мир в очах Троцького, аж поки не підійшли під Київ і Крути. І виявилось що обороняти такий уряд було вже майже нікому
показати весь коментар
21.02.2022 19:44 Відповісти
Угу, був такий мерзотник Винниченко, щось накшталт медведчука зараз, я взягалі не розумію, чому його іменем зараз вулиці називають.
показати весь коментар
21.02.2022 19:46 Відповісти
Тоді майже так само була меншість за Незалежність (партія Самостійників Миколи Міхновського), і була більшість- Автономісти типу Вінниченка, Петлюри і т.д.
Причому в липні 1917 р. Коли полк ім.Полуботка (самостійники) захопили Київ і проголосили Незалежність, то Автономісти підступно змінили вартових на своїх і разом з рлсійським Тимчасовим Урядом заарештували офіцерів Самостійників а вояків вислали на фронт як гарматне м'ясо.
показати весь коментар
21.02.2022 20:03 Відповісти
Сколько $ потрачено на Байрактары?
показати весь коментар
21.02.2022 19:45 Відповісти
МОЖЕТ ПОРА УЖЕ ОТВЕТИТЬ, БЛ ЯХА?!?!?!
показати весь коментар
21.02.2022 19:48 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2022 20:18 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2022 19:48 Відповісти
Виродки спокійно розстрілюють наші позиції, вбивають наших людей. А у нєлоха все спокійно, треба просто залишатися позитивними. Скоро ж на шашлики
показати весь коментар
21.02.2022 19:49 Відповісти
Чего будем ждать? Так если не отвечать, зачем тогда армия. Каждый день по два, за месяц пол роты.. Так нельзя.
показати весь коментар
21.02.2022 19:50 Відповісти
Сподіваюсь що до ZEгниди починає потроху доходити чого хоче №уйло і що наспрвді в очке путіна
показати весь коментар
21.02.2022 19:50 Відповісти
Contra spem spero! (без надії сподіваюсь)
у зельця бзік - зустріч з ******... це як маніакальне бажання...хвороблива мрія...нові ворота )))
воно нічого більш не хоче ні чути ні бачити...
показати весь коментар
21.02.2022 20:11 Відповісти
Зепліснява вже сумочки пакує ((( хатинка спродана , бабло у афшорах (( небо відкрите для чартерів - 16 млрд для цього знайшли ((
показати весь коментар
21.02.2022 23:53 Відповісти
походу Зеля знову взяла все під особІстий контроль - чекай біди..(
показати весь коментар
21.02.2022 19:54 Відповісти
Я так понял, Куйло ипёт и США и Европу и Украину. И санкций не будет "ещё не время". А ну понятно всё...
показати весь коментар
21.02.2022 19:54 Відповісти
Янєлох Вовчік має піти у відставку!!! Що там воно казало "проста пірістать стрілять" ..... п@дло зелене!!!
Та підіймайте вже БАЙРАКТАРИ ****!!! Хлопці гинуть це вже не "провокація" а відкрита агресія!!!
показати весь коментар
21.02.2022 19:55 Відповісти
а где ж, мля, байрактары?
показати весь коментар
21.02.2022 19:57 Відповісти
В ответ нельзя стрелять, а умирать можно?
показати весь коментар
21.02.2022 19:58 Відповісти
Чому немає інфи про ответку???
показати весь коментар
21.02.2022 20:00 Відповісти
А де дибільний клоун,чого мовчить?
показати весь коментар
21.02.2022 20:02 Відповісти
Это же не "покушение" на шефира.
показати весь коментар
21.02.2022 20:04 Відповісти
Четыре человека за двое суток погибло.
А квартальный наркоман и ублюдок резников не отвечают: нельзя стрелять по "нашим людям"!
Суки конченные.
показати весь коментар
21.02.2022 20:03 Відповісти
Наш Є-бабусик в Києві?
показати весь коментар
21.02.2022 20:05 Відповісти
Яка різниця де наш наркоман ?
Він нульовий і нічого не вирішує 😡

показати весь коментар
21.02.2022 20:36 Відповісти
Зеленському негайно іпора піти у відставку , так як він , абсолютно , не петрає , що робити і як діяти 😡
Його виступ в Мюнхені , дав якусь надію , але текст , який йому вдалося прочитати , написали йому в Міністерстві іноземних справ !

А він залишається нульовим і байдужим до долі нашоі країни і українців !
показати весь коментар
21.02.2022 20:05 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2022 20:05 Відповісти
Полный провал многолетней парадигмы Украины "политико-дипломатического" пути, перемирий, тишины, прекращений огня. Это предательская политика привела к тому... что видим сейчас. Никакого ответного огня по приказу Верховного и его мордатых хенералов.
показати весь коментар
21.02.2022 20:06 Відповісти
"...холоднокровно фокусуватися на зусиллях із деескалації. Іншого шляху немає..." - Кулеба
показати весь коментар
21.02.2022 20:06 Відповісти
А яка реакція ЗЕ та світового суспільства?Знову провокаційні дії України?Потрібно приймати якесь однозначне рішення,силою відсторонити ЗЕ або силою надати адекватну відповідь ворогу.І чим швидне буде прийняте рішення тим буде краще для країни Україна.
показати весь коментар
21.02.2022 20:08 Відповісти
Прямо сейчас идёт заседание снбо. В 21:00 всё узнаем
показати весь коментар
21.02.2022 20:12 Відповісти
Решение заседания предсказуемо,переговоры,переговоры и очень большая озабоченость.А времья идет на минуты.Украина может вполне реально освобождать окупированые територии востока Украины пока ***** не подпишет признание их територией мокшандии а поторм мы украинцы будем теми кто вторгся на их територию.Вот такие-то блин дела.
показати весь коментар
21.02.2022 20:19 Відповісти
почему о наших каждодневных потерях не знает закордонье...
те, кто виляет хвостом и те, кто ищет аргументы чтоб суровее сдвинуть брови...
угроза страшных санкций смешна...пока эти санкции не ударят лично по ***** и его околоплодных прилипал...
показати весь коментар
21.02.2022 20:15 Відповісти
"крім того, повідомляється ..., що загинуло двоє військовслужбовців" - оце "крім того..." - чудова ілюстрація ставлення зе-лупи до війська. смартфони для пенсіонерів, велике крадівництво - це щось, а загибель наших хлопців - це "крім того".

до речі - а наші байрактари вже роблять бойові вильоти, чи тупа зе-лупа все ще хоче заглянути комусь в очі?
показати весь коментар
21.02.2022 20:33 Відповісти
А ЗСУ у відповідь не стріляють ? Чому ці смерті і поранення ?

Але чужими руками добре жар загрібати і вирішувати свої договірняки ціною життів українських військових.

Пробачте, Захисники.
показати весь коментар
21.02.2022 20:58 Відповісти
Якщо не буде відповіді від нашої армії, солдати покинуть позиції!
Це деморалізація наших воїнів!
показати весь коментар
21.02.2022 20:59 Відповісти
Здесь в лоб отвечать не получится. Нужна спецоперация - в идеале имитация отступления с мочиловом орков на подконтрольной территории.
показати весь коментар
21.02.2022 21:23 Відповісти

Хто тремтить - той і біжить

NBC News: "Администрация Байдена обсуждала с правительством Украины отъезд Зеленского из Киева в случае эскалации."

🔥 Что?! Впрочем, ничего страшного - у нас в стране есть кому взять на себя ответственность.
И это тот, о ком вы подумали.
Sharp`s
показати весь коментар
21.02.2022 21:33 Відповісти
Какая прелесть... пусть эта музыка будет вечной, пока не довальсируем до Львова.
показати весь коментар
22.02.2022 01:58 Відповісти
у вас тут радио 1000холмов
показати весь коментар
22.02.2022 02:00 Відповісти
 
 