Двоє військових загинули, трьох поранено внаслідок обстрілу Зайцевого, - Нацполіція
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Російські війська обстріляли селище Новолуганське, загинув мирний мешканець. Внаслідок обстрілу селища Зайцеве загинули двоє військовослужбовців, трьох - поранено.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Донецької області.
"Близько 17:20 в селищі Новолуганське снаряд влучив у квартиру на другому поверсі, також під вогнем опинився колишній гуртожиток, де зараз функціонують магазини. Загинув 51-річний житель селища. Пошкоджено газогін", - йдеться у повідомленні.
Крім того повідомляється, що внаслідок обстрілу селища Зайцеве загинули двоє військовослужбовців, трьох - поранено. Ще один воїн поранений у Водяному. Попередня кваліфікація – ст. 258 ККУ (терористичний акт).
Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.
Протягом доби через обстріли окупаційних військ зафіксовано вісім пошкоджень інфраструктури. Без водопостачання залишилася Авдіївка та навколишні села, а також Мар’їнка, Красногорівка та Верхньоторецьке. Електропостачання відсутнє в Красногорівці, а також двох населених пунктах поблизу Торецька - Дружба та Озарянівка.
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Враг не остановится, пока не перебьет всех.
п.с. а ти з якої "файти"? судячи по результатам останніх виборів на закарпутті - точно із 80 % дегенератів і запроданців(((
п.с. а ти з якої "файти"? судячи по результатам останніх виборів на закарпутті - точно із 80 % дегенератів і запроданців(((
Причому в липні 1917 р. Коли полк ім.Полуботка (самостійники) захопили Київ і проголосили Незалежність, то Автономісти підступно змінили вартових на своїх і разом з рлсійським Тимчасовим Урядом заарештували офіцерів Самостійників а вояків вислали на фронт як гарматне м'ясо.
у зельця бзік - зустріч з ******... це як маніакальне бажання...хвороблива мрія...нові ворота )))
воно нічого більш не хоче ні чути ні бачити...
Та підіймайте вже БАЙРАКТАРИ ****!!! Хлопці гинуть це вже не "провокація" а відкрита агресія!!!
А квартальный наркоман и ублюдок резников не отвечают: нельзя стрелять по "нашим людям"!
Суки конченные.
Він нульовий і нічого не вирішує 😡
Його виступ в Мюнхені , дав якусь надію , але текст , який йому вдалося прочитати , написали йому в Міністерстві іноземних справ !
А він залишається нульовим і байдужим до долі нашоі країни і українців !
те, кто виляет хвостом и те, кто ищет аргументы чтоб суровее сдвинуть брови...
угроза страшных санкций смешна...пока эти санкции не ударят лично по ***** и его околоплодных прилипал...
до речі - а наші байрактари вже роблять бойові вильоти, чи тупа зе-лупа все ще хоче заглянути комусь в очі?
Але чужими руками добре жар загрібати і вирішувати свої договірняки ціною життів українських військових.
Пробачте, Захисники.
Це деморалізація наших воїнів!
Хто тремтить - той і біжить
NBC News: "Администрация Байдена обсуждала с правительством Украины отъезд Зеленского из Киева в случае эскалации."
🔥 Что?! Впрочем, ничего страшного - у нас в стране есть кому взять на себя ответственность.
И это тот, о ком вы подумали.
Sharp`s