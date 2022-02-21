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Через обстріли на Донбасі загинув мирний житель. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Через обстріл селища Новолуганське на Донеччині загинув мирний житель, чоловік 1970 року народження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook-сторінку голови Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка.
"Щойно бойовики обстріляли селище міського типу Новолуганське", - повідомив він.
За оперативними даними, внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти інфраструктури, селище залишилося без світла та опалення, перебито газопровід.
"Внаслідок обстрілу загинула громадянська людина, дані про неї уточнюються", - додав Кириленко, уточнивши, що загиблий - чоловік 1970 року народження.
Топ коментарі
+41 Ameli Lola
показати весь коментар21.02.2022 18:57
+40 Kucher
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+38 дератизатор
показати весь коментар21.02.2022 18:59
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Лижут, вылизывают, в жопу целуют...
Тошнит ****...
Як би вони поділяли ті цінності за які вони тут кажуть то з їх економічним потенціалом не було би геноциду уйгурів в Китаї , зруйнованого грозного і те що зараз творится на сході України (
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