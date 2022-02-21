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Через обстріли на Донбасі загинув мирний житель. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Через обстріл селища Новолуганське на Донеччині загинув мирний житель, чоловік 1970 року народження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook-сторінку голови Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка.

"Щойно бойовики обстріляли селище міського типу Новолуганське", - повідомив він.

За оперативними даними, внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти інфраструктури, селище залишилося без світла та опалення, перебито газопровід.

"Внаслідок обстрілу загинула громадянська людина, дані про неї уточнюються", - додав Кириленко, уточнивши, що загиблий - чоловік 1970 року народження.

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Через обстріли на Донбасі загинув мирний житель 01
Через обстріли на Донбасі загинув мирний житель 02

Через обстріли на Донбасі загинув мирний житель 03

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Топ коментарі
+41
Путлер,оскаженілий нацист.
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21.02.2022 18:57
+40
Горіть у пеклі, кацапи.
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21.02.2022 18:58
+38
Бл@дь, будь это не **********, а какойнибудь магабэ - хрен бы с ним столько вошкались - признали бы военным преступником и спонсором терроризма...
Лижут, вылизывают, в жопу целуют...
Тошнит ****...
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21.02.2022 18:59
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Путлер,оскаженілий нацист.
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21.02.2022 18:57 Відповісти
Горіть у пеклі, кацапи.
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21.02.2022 18:58 Відповісти
Бл@дь, будь это не **********, а какойнибудь магабэ - хрен бы с ним столько вошкались - признали бы военным преступником и спонсором терроризма...
Лижут, вылизывают, в жопу целуют...
Тошнит ****...
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21.02.2022 18:59 Відповісти
Святий гешефт і безхребетність західних політиків.
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21.02.2022 19:02 Відповісти
Не нагнетайте. Асфальт важнее.
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21.02.2022 19:10 Відповісти
вынуждены....у него в руках кнопка от самого большого в мире ядерного арсенала
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21.02.2022 19:03 Відповісти
А да чого тут ядерна зброя Для ситого заходу головне бабло і їх виборці
Як би вони поділяли ті цінності за які вони тут кажуть то з їх економічним потенціалом не було би геноциду уйгурів в Китаї , зруйнованого грозного і те що зараз творится на сході України (
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21.02.2022 19:27 Відповісти
Это для тех ватников которые ждут здесь ***** и думают что их война не заденет, а просто поменяется власть. Рашисты -- саранча, которая превращает в тлен все к чему прикасается.
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21.02.2022 19:00 Відповісти
Пусть почитают о судьбе Ордляндии.
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21.02.2022 19:01 Відповісти
Біля будинку Медведчука багато поліції: обшукують автомобілі
З будинку Медведчука нібито хотіли вивезти майно

За інформацією джерел ЗМІ, кілька автомобілів та бусів збирались вивозити майно з будинку Медведчука. Стверджують, що вантажили зброю та бронежилети.
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21.02.2022 19:02 Відповісти
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21.02.2022 19:19 Відповісти
"Мирные жители" - это сопливый бред и ахинея "защитников прав голых обезьян"! Есть ГРАЖДАНЕ, которые с оружием в руках защищают свою СВОБОДУ, ИМУЩЕСТВО и БЛИЗКИХ и есть РАБЫ, которые как скот переходят в собственность на милостьтЗАВОЕВАТЕЛЕЙ! Других категорий по факту просто нет и никогда не было!
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21.02.2022 19:22 Відповісти
А МЛАДЕНЦЫ? А СТАРИКИ?
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14.03.2022 20:58 Відповісти
ТОВАРИЩИ! В БОРЬБЕ С ПУТИНОИДАМИ МЫ ДОЛЖНЫ БРАТЬ ПРИМЕР С ГЕРОИЧЕСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ! НО НЕ СО СТАЛИНИСТОВ ГОТОРЫЕ РАССТРЕЛЯЛИ ТЫСЯЧИ И ТЫСЯЧИ УКРАНЦЕВ ПО ПРИКАЗУ ПАЛАЧА НАРОДОВ ЕЖОВА МЕЧТАЮЩЕГО УНИЧТОЖИТЬ НАШУ КУЛЬТУРУ! СТАЛИНИЗМ БЫЛ ХУЖЕ ФАШИЗМА! БЫЛО ДВА ГЕНОЦИДА УКРАИНСКОГО НАРОДА И ДВА ГЕНОЦИДА РУССКОГО НАРОДА СТАЛИНИСТАМИ! СТАЛИНСКИЙ РЕЖИМ ДЕПОРТИРОВАЛ ТАТАР И ДАЖЕ ОКАЗЫВАЛ ПОМОЩЬ ГИТЛЕРУ В ВОЙНЕ С ПОЛЬШЕЙ! НО СОВЕТСКИЕ ГЕНЕРАЛЫ И КОМАНДИРЫ ИЗ КОТОРЫХ БЫЛО НЕ МАЛО УКРАИНЦЕВ ПРАВИЛЬНО БОРОЛИСЬ С ГИТЛЕРОВЦАМИ! РАБОТНИКИ ТЫЛЫ ВКЛЮЧАЯ ЖЕНЩИН И ДАЖЕ ДЕТЕЙ КУВАЛИ 9 МАЯ И НАШИ СОЛДАТЫ ОСВОБОЖДАЛИ НАРОДЫ В ТЯЖЕЛЕЙШИХ БОЯХ!!! СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА! ВЫДЮЖИМ! СМЕРТЬ ОККУПАНТАМ! ПУТЛЕР КАПУТ! СМЕРТЬ ПУТЛЕРУ И СМЕРТЬ ГИТЛЕРУ!
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21.02.2022 19:29 Відповісти
ОБРАЩЕНИЕ К ПАТРИОТАМ И ПАТРИОТКАМ УКРАИНЫ! ПРИЗЫВАЮ ЛЮДЕЙ НАУКИ ПОМОГАТЬ АРМИИ И ФЛОТУ УКРАИНЫ! ИНЖЕНЕРЫ, МЕХАНКИ, МАТЕМАТИКИ, ТЕХНИКИ, ХИМИКИ И АЙПИШНИКИ ДОЛЖНЫ ПОМОГАТЬ АРМИИ УКРАИНЫ ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ НЕ ВОЕННООБЯЗАНЫ. ЭТО КАСАЕТСЯ ТАКЖЕ ДЕВУШЕК И ЖЕНЩИН. ЭТО КАСАЕТСЯ СТУДЕНТОВ. УКРАИНА ДОЛЖНА БЫТЬ СТАЛИНГРАДОМ! НЕ ПРОПУСТИМ ШАЙКУ!! ВОЙНА ЭТО НЕ ПОЛИТИКА!
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21.02.2022 19:37 Відповісти
Кто такие механки и айпишники?
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21.02.2022 19:49 Відповісти
МЕХАНИКИ
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14.03.2022 20:57 Відповісти
це фашистська росія
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21.02.2022 19:38 Відповісти
 
 