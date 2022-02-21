УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14824 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 204 70
Лавров (1469) Франція (1965) Тристороння контактна група (826) Ле Дріан (98)

Ле Дріан закликав Лаврова сприяти проведенню засідання ТКГ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Ле Дріан закликав Лаврова сприяти проведенню засідання ТКГ

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан у телефонній розмові закликав міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова використати свій вплив на представників ОРДЛО з метою якнайшвидшого проведення зустрічі Тристоронньої контактної групи

Про це йдеться у повідомленні МЗС Франції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що французький міністр нагадав про серйозність нинішньої напруженості та велику стурбованість з цього приводу. Він наголосив на важливості якнайшвидшого проведення зустрічі Тристоронньої контактної групи, про що вчора домовилися президенти Франції та Росії.

"Ця зустріч необхідна для досягнення поваги з боку зацікавлених сторін та повернення до виконання режиму припинення вогню на лінії зіткнення. Міністр закликав свого російського колегу використати свій вплив на фактичних представників самопроголошених Донецької та Луганської республік, які наразі відмовляються від проведення цієї зустрічі", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: "Біля воріт Європи війна": Макрон відклав своє висування на посаду президента Франції через ситуацію навколо України

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+13
Нафиг они нужны ?
показати весь коментар
21.02.2022 20:00
+12
Сенс?
показати весь коментар
21.02.2022 20:00
+10
Минск кончился начинаются снаряды. Жаль нет хорошего ПВО у нас типа купола. И можно начинать зачистку лугандония до ростова
показати весь коментар
21.02.2022 20:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нафиг они нужны ?
показати весь коментар
21.02.2022 20:00 Відповісти
ТКГ(М) трёхсторонняя контактная группа - мастурбаторов
показати весь коментар
21.02.2022 20:57 Відповісти
Лошадь надо призывать !!! Иначе она понесётт !!!
показати весь коментар
21.02.2022 21:29 Відповісти
Сенс?
показати весь коментар
21.02.2022 20:00 Відповісти
*****-пох,зепеду- пох,от і весь сенс...
показати весь коментар
21.02.2022 20:51 Відповісти
"Возьмите их всех в Россию, - только отстаньте от Украины! Но вот в чем штука - надо-то не это, не какие-то там люди и не мир с соседней страной. Нужна Украина на коленях. Не мальчик распятый - распятая Украина нужна"

показати весь коментар
21.02.2022 20:00 Відповісти
Так обманывать МИР как кремль ещё никто не смог ! Надо отдать должное этим профессиАналам !!! )))
показати весь коментар
21.02.2022 21:33 Відповісти
Минск кончился начинаются снаряды. Жаль нет хорошего ПВО у нас типа купола. И можно начинать зачистку лугандония до ростова
показати весь коментар
21.02.2022 20:02 Відповісти
Они реально в Европах, Америках дебилы. Третья мировая неизбежна.
показати весь коментар
21.02.2022 20:02 Відповісти
тебя, житель паРаши, никто вообще ни о чем не спрашивал
показати весь коментар
21.02.2022 20:04 Відповісти
Сам ты житель параши. Уже санкции быть должны против свинособакии, а они тккг думают собирать
показати весь коментар
21.02.2022 20:06 Відповісти
Та 3 мировой не будет нас просто сольют параше
показати весь коментар
21.02.2022 20:04 Відповісти
Кацапы на нас не остановятся, вот что я имею ввиду
показати весь коментар
21.02.2022 20:05 Відповісти
Смешно, там даже ресурса на всю Украину не хватит. Война - это ж не только танки.
показати весь коментар
21.02.2022 20:09 Відповісти
Пройдет лет 10, накопят ресурс и полезут. Если Запад не уничтожит их экономику, будет всем очень плохо
показати весь коментар
21.02.2022 20:11 Відповісти
Щось чувак взагалі не в курсі що таке ТКГ. Проксі кацапії просуває нарратив прямих переговорів з мавпочками х-ла
показати весь коментар
21.02.2022 20:06 Відповісти
Президент росісі хло в ходе телефонных переговоров с канцлером ФРГ и президентом Франции заявил, что собирается подписать указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
показати весь коментар
21.02.2022 20:09 Відповісти
ТКГ? ні не чули
показати весь коментар
21.02.2022 20:09 Відповісти
Сама русня похоже сегодня выбьет у ссыкливых миротворцев Гермашки,Франции и прочей европейской гнили козырь минских договоров под прикрытием которых они пытались дальше лобызаться с пуйлом.
показати весь коментар
21.02.2022 20:14 Відповісти
Может быть они и лобызаются с Путиным. Но пока они это делали, снаряды не слишком активно на нас падали. Теперь их количество возрастет на порядки. И хороше, если это будут только снаряды.
показати весь коментар
21.02.2022 20:40 Відповісти
Пока они это делали рашка раздавала в ОРДЛО паспорта,укреплялась там в военном и финансовом планах.Все это "чемберленское" миротворчество всегда заканчивается одинаково.
показати весь коментар
21.02.2022 20:45 Відповісти
Дурак ,что ли ?
показати весь коментар
21.02.2022 20:39 Відповісти
Ле Дриан, ти дебіл? Війна почалась...
показати весь коментар
21.02.2022 20:40 Відповісти
Францию вообще нужно отсранить от всех переговорных процессов.Эта проститутка своей маструбацией между странами только мешает принять какое-то конкретное решение странам пытающимся еще сдержать войну.
показати весь коментар
21.02.2022 20:40 Відповісти
Ле дрянь
показати весь коментар
21.02.2022 20:43 Відповісти
смотрю сейчас трансляцию дождя по ютубу - там берут интервью у беженцев с ОРДЛО , я не могу понять они все там умалишённые ? ну такую чушь несут а главное они хотят мира - о мире нужно было думать в 14 когда под БТР прыгали (дебилы недалекие)
показати весь коментар
21.02.2022 20:50 Відповісти
Это рабы с холуйским менталитетом и крепостной наследственностью, удивляться нечему, научная закономерность
показати весь коментар
21.02.2022 21:00 Відповісти
Шо за хрень, к чему это лицемерие и показная фальш еврочинуш?
показати весь коментар
21.02.2022 20:55 Відповісти
Європейський союз приєднався до закликів до Росії не анексувати українську територію.

"Якщо буде анексія, будуть санкції, а якщо буде визнання, я покладу на стіл санкції, рішення прийматимуть міністри", - заявив Боррель після зустрічі міністрів закордонних справ блоку.

"Ми закликаємо президента Путіна поважати міжнародне право. Ми готові відреагувати єдиним фронтом, якщо він ухвалить це рішення", - додав він.
показати весь коментар
21.02.2022 20:55 Відповісти
Внимание начались массовые хакерские и ДДОС атаки на ресурсы. Будте внимательны к информации и перепроверяйте ее.

Курс биткоина упал после хакерской атаки на NFT-платформу.

Стоимость криптовалюты BTC резко опустилась на фоне хакерской атаки и кражи NFT-изображений с криптовалютной платформы OpenSea.

20 февраля курс биткоина упал примерно на $2000 (от $40 тыс. до $38 тыс.). В это же время хакер провел атаку на одну из лидирующих NFT-криптоплатформ OpenSea, украв 254 коллекционных токена.
Мошенник использовал уязвимость платформы и вынудил 32 пользователей загрузить вредоносное программное обеспечение.
В эквиваленте хакер украл NFT на $3 млн, включая токены с изображениями из коллекции Bored Ape Yacht Club, которые принадлежали Пэрис Хилтон и Джимми Фэллону.
«Судя по нашим данным, это фишинговая атака. Мы не верим, что это связано с проблемами сайта OpenSea. Похоже, что 32 пользователя на данный момент загрузили вредоносное программное обеспечение от злоумышленника, и некоторые из их NFT были украдены», - заявил соучредитель и исполнительный директор OpenSea Девин Финцер.
По состоянию на 20:00 понедельника 21 февраля биткоин торгуют по $37,9 тыс.
показати весь коментар
21.02.2022 20:58 Відповісти
Сейча смотрю заявление путина - какой бред он несет а самое интересное что 90℅ коментов на том же эхо сходяться в одном что ***.. ло сошел с ума и это пишут сами росиянцы
показати весь коментар
21.02.2022 21:17 Відповісти
Він реально дахом поїхав.
показати весь коментар
21.02.2022 21:25 Відповісти
Уже час новости не обновляются. Это только у меня или у всех? Эта новость последняя у меня...
показати весь коментар
21.02.2022 21:32 Відповісти
Атака на сайт.
показати весь коментар
21.02.2022 21:33 Відповісти
Дякую!
показати весь коментар
21.02.2022 21:35 Відповісти
Атака на сайт.
показати весь коментар
21.02.2022 21:34 Відповісти
не только на этот сайт временами и приват кукарекает.....комментарии через раз добавляются
показати весь коментар
21.02.2022 22:11 Відповісти
Путин признал ДНР ЛНР
показати весь коментар
21.02.2022 21:37 Відповісти
Хоть бы кто-то траванул его. Было бы всем дешевле.
показати весь коментар
21.02.2022 21:39 Відповісти
Недофюрер признал ДыНыРы, но я думаю что он будет искать повод захватить остальные области (соединить с крымом)
показати весь коментар
21.02.2022 21:39 Відповісти
Это война.
показати весь коментар
21.02.2022 21:39 Відповісти
Зеленский плохо повзав наколинах, просрал Донбасс
показати весь коментар
21.02.2022 21:43 Відповісти
яке ТКГ? З ким?
показати весь коментар
21.02.2022 21:44 Відповісти
***** признало лугандонию.
показати весь коментар
21.02.2022 21:47 Відповісти
Задушил бы собственными руками эту сволочь(Путина).
показати весь коментар
21.02.2022 21:55 Відповісти
Цензор не работает?
показати весь коментар
21.02.2022 21:59 Відповісти
Телеканал «Дождь» заметил, что на часах Сергея Шойгу 12:47 Трансляция заседания Совбеза может идти в записи
показати весь коментар
21.02.2022 22:00 Відповісти
Чому новини не оновлюються!!??
показати весь коментар
21.02.2022 22:16 Відповісти
А что вы хотите услышать ? Что на Банковую въехали два взвода десантников ВСУ, и из окон начали выпадать "государственные лидеры" ? Так этого не случится. Этого не случилось восемь лет назад, и вот результат прилетел рикошетом.
показати весь коментар
21.02.2022 22:32 Відповісти
Избрание Януковича закончилось потерей Крыма.
Избрание клоуна - потерей Донбасса и началом полномасштабной войны (если это ещё кто-то не понял).
Кравчук, резинотехническое изделие номер два, тебе хорошо спится ?
показати весь коментар
21.02.2022 22:20 Відповісти
Что с Цензором? Нет обновления новостей.
показати весь коментар
21.02.2022 22:49 Відповісти
рф уверенно продолжает копать себе могилу, как не крути.
показати весь коментар
21.02.2022 22:49 Відповісти
С чего это вдруг ? Вы думаете они не просчитали все последствия ? Если в США вместо президента в Белом Доме уже год сидит сенильный старик - как вы думаете, в Москве не понимают что такая Америка ни за кого заступаться не будет ? У нас в Австралии китайцы скупили массу политиков и активов, включая стратегический порт Дарвин. Как вы думаете, зачем он им нужен ? РФ и Китай начали постепенное отжатие всего что плохо лежит.
показати весь коментар
21.02.2022 22:54 Відповісти
Повторяю - продолжают усердно копать себе могилу.

Все всегда в истории, кто силой или хитростью (типа скупают что-то) чем-либо завладел - все убрались восвояси и исчезли, независимо от того насколько классно они всё рассчитали.
показати весь коментар
22.02.2022 00:57 Відповісти
В 20-м веке, из-за решений принятых в Москве, погибли в сумме около 15 миллионов украинцев.
Как вы думаете, какие у них планы на 21-й век ?
показати весь коментар
22.02.2022 01:19 Відповісти
Во-первых, как и у любого из 7 млрд - больше, больше и больше! Неважен масштаб - денег, выпивки, машин, любовниц, жрачки, квартир и домов, земельных участков, затем придя к власти желание подчинять всё больше и больше людей, финансов, территорий, стран и....

Во-вторых, я прекращаю бессмысленное для меня общение.
показати весь коментар
22.02.2022 01:31 Відповісти
Удачи.
показати весь коментар
22.02.2022 01:42 Відповісти
Дебилоид Кремлевский под австралийским флагом - у них и у тебя мозгов нет чтоб просчитать уровень жопы в которую вы попадёте
показати весь коментар
21.02.2022 23:39 Відповісти
Лапоть, я гражданин Австралии, живу в Мельбурне. Меня легко найти по гуглу.
показати весь коментар
21.02.2022 23:41 Відповісти
Переброска сил РФ к границам с Украиной подошла к концу: идет выход на позиции для возможного вторжения - CIT.
показати весь коментар
22.02.2022 00:19 Відповісти
байраки,а не пора ли ******? все,маски сброшены!
показати весь коментар
22.02.2022 00:20 Відповісти
Порошенка судити за випущену колону з Слав'янська, за парад під час Іловайська, і за Дебальцево! А не за вугілля…
показати весь коментар
22.02.2022 00:20 Відповісти
Все жабоед забудь про ткг
показати весь коментар
22.02.2022 00:24 Відповісти
Издание The New York Times опубликовало разгромную статью о Зеленом
Суть статьи - Зеленский и его окружение погрязли в коррупции…
показати весь коментар
22.02.2022 00:28 Відповісти
Малость опоздали. На два с половиной года.
показати весь коментар
22.02.2022 01:20 Відповісти
 
 