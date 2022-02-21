Ле Дріан закликав Лаврова сприяти проведенню засідання ТКГ

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан у телефонній розмові закликав міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова використати свій вплив на представників ОРДЛО з метою якнайшвидшого проведення зустрічі Тристоронньої контактної групи

Про це йдеться у повідомленні МЗС Франції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що французький міністр нагадав про серйозність нинішньої напруженості та велику стурбованість з цього приводу. Він наголосив на важливості якнайшвидшого проведення зустрічі Тристоронньої контактної групи, про що вчора домовилися президенти Франції та Росії.

"Ця зустріч необхідна для досягнення поваги з боку зацікавлених сторін та повернення до виконання режиму припинення вогню на лінії зіткнення. Міністр закликав свого російського колегу використати свій вплив на фактичних представників самопроголошених Донецької та Луганської республік, які наразі відмовляються від проведення цієї зустрічі", - йдеться у повідомленні.

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