Ле Дріан закликав Лаврова сприяти проведенню засідання ТКГ
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Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан у телефонній розмові закликав міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова використати свій вплив на представників ОРДЛО з метою якнайшвидшого проведення зустрічі Тристоронньої контактної групи
Про це йдеться у повідомленні МЗС Франції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зазначається, що французький міністр нагадав про серйозність нинішньої напруженості та велику стурбованість з цього приводу. Він наголосив на важливості якнайшвидшого проведення зустрічі Тристоронньої контактної групи, про що вчора домовилися президенти Франції та Росії.
"Ця зустріч необхідна для досягнення поваги з боку зацікавлених сторін та повернення до виконання режиму припинення вогню на лінії зіткнення. Міністр закликав свого російського колегу використати свій вплив на фактичних представників самопроголошених Донецької та Луганської республік, які наразі відмовляються від проведення цієї зустрічі", - йдеться у повідомленні.
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"Якщо буде анексія, будуть санкції, а якщо буде визнання, я покладу на стіл санкції, рішення прийматимуть міністри", - заявив Боррель після зустрічі міністрів закордонних справ блоку.
"Ми закликаємо президента Путіна поважати міжнародне право. Ми готові відреагувати єдиним фронтом, якщо він ухвалить це рішення", - додав він.
Курс биткоина упал после хакерской атаки на NFT-платформу.
Стоимость криптовалюты BTC резко опустилась на фоне хакерской атаки и кражи NFT-изображений с криптовалютной платформы OpenSea.
20 февраля курс биткоина упал примерно на $2000 (от $40 тыс. до $38 тыс.). В это же время хакер провел атаку на одну из лидирующих NFT-криптоплатформ OpenSea, украв 254 коллекционных токена.
Мошенник использовал уязвимость платформы и вынудил 32 пользователей загрузить вредоносное программное обеспечение.
В эквиваленте хакер украл NFT на $3 млн, включая токены с изображениями из коллекции Bored Ape Yacht Club, которые принадлежали Пэрис Хилтон и Джимми Фэллону.
«Судя по нашим данным, это фишинговая атака. Мы не верим, что это связано с проблемами сайта OpenSea. Похоже, что 32 пользователя на данный момент загрузили вредоносное программное обеспечение от злоумышленника, и некоторые из их NFT были украдены», - заявил соучредитель и исполнительный директор OpenSea Девин Финцер.
По состоянию на 20:00 понедельника 21 февраля биткоин торгуют по $37,9 тыс.
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Кравчук, резинотехническое изделие номер два, тебе хорошо спится ?
Все всегда в истории, кто силой или хитростью (типа скупают что-то) чем-либо завладел - все убрались восвояси и исчезли, независимо от того насколько классно они всё рассчитали.
Как вы думаете, какие у них планы на 21-й век ?
Во-вторых, я прекращаю бессмысленное для меня общение.
Суть статьи - Зеленский и его окружение погрязли в коррупции…