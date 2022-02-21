Макрон скликав Раду безпеки Франції для обговорення ситуації навколо України
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Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок увечері проведе наради Ради безпеки країни, щоб обговорити розвиток подій щодо України та РФ.
Про це повідомляє телеканал BFMTV, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Докладніших даних телеканал не наводить.
Раніше у понеділок пресслужба Кремля повідомила, що Путін провів телефонні розмови з Макроном та канцлером ФРН Олафом Шольцом. Він заявив їм, що підпише указ про визнання так званої "ЛДНР".
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