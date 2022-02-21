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Макрон скликав Раду безпеки Франції для обговорення ситуації навколо України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Макрон скликав Раду безпеки Франції для обговорення ситуації навколо України

Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок увечері проведе наради Ради безпеки країни, щоб обговорити розвиток подій щодо України та РФ.

Про це повідомляє телеканал BFMTV, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Докладніших даних телеканал не наводить.

Раніше у понеділок пресслужба Кремля повідомила, що Путін провів телефонні розмови з Макроном та канцлером ФРН Олафом Шольцом. Він заявив їм, що підпише указ про визнання так званої "ЛДНР".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
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21.02.2022 21:48
+16
Ну подписал признание лугандона, и что? Значит должны быть перекрыты границы и нафиг все!
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21.02.2022 21:40
+14
Шо-то с Цензором, еле достучался...
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21.02.2022 21:36
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Рєбата, все *****... Почалась війна між мордором і цивілізацією.. Сьгодні! Зараз.
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21.02.2022 22:46 Відповісти
Кінець мордору
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21.02.2022 22:51 Відповісти
Ще в 2014 році.... Зараз до Заходу дійшло.
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21.02.2022 22:51 Відповісти
https://pbs.twimg.com/media/FMH3lKHXoAAIUPe?format=jpg&name=small
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21.02.2022 22:48 Відповісти
А що з гуглом і цензором.Новини не оновлюються.Чи це тільки в мене?
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21.02.2022 22:50 Відповісти
Так само
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21.02.2022 22:53 Відповісти
***** надо наперво отстранить этого пораженца макрона, и его друганов зелю с куйлом, а потом уже шото думать
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22.02.2022 01:23 Відповісти
этого ******,давно на *** послать надо!
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22.02.2022 01:26 Відповісти
Іди "борися" з невколотими, ти ж їх вважаєш громадянами нижчого сорту, "миротворець" довбаний.
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22.02.2022 01:54 Відповісти
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