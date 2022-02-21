Макрон скликав Раду безпеки Франції для обговорення ситуації навколо України

Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок увечері проведе наради Ради безпеки країни, щоб обговорити розвиток подій щодо України та РФ.

Про це повідомляє телеканал BFMTV, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Докладніших даних телеканал не наводить.

Раніше у понеділок пресслужба Кремля повідомила, що Путін провів телефонні розмови з Макроном та канцлером ФРН Олафом Шольцом. Він заявив їм, що підпише указ про визнання так званої "ЛДНР".