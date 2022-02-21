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Ізраїль переносить посольство з Києва до Львова
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило про перенесення ізраїльського посольства з Києва до Львова, зокрема, через загрозу вторгнення РФ в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Twitter-повідомлення МЗС Ізраїлю.
"Після оцінки ситуації в МЗС Ізраїлю, а також обговорень з різними міжнародними структурами, міністр закордонних справ Яір Лапід прийняв рішення проінструктувати співробітників посольства Ізраїлю в Києві переїхати в консульські установи, відкриті в місті Львів на заході України", - йдеться в повідомленні.
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Fox Wily
показати весь коментар22.02.2022 08:08 Відповісти Мені подобається 3
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Светлана 4a5286e6
показати весь коментар22.02.2022 07:42 Відповісти Мені подобається 0
Sergiy Zhugan
показати весь коментар22.02.2022 08:46 Відповісти Мені подобається 0
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І поперлись у бандерівський Львів ...
Там саме безпечне місце ?