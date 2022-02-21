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Ізраїль переносить посольство з Києва до Львова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ізраїль переносить посольство з Києва до Львова

Міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило про перенесення ізраїльського посольства з Києва до Львова, зокрема, через загрозу вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Twitter-повідомлення МЗС Ізраїлю.

"Після оцінки ситуації в МЗС Ізраїлю, а також обговорень з різними міжнародними структурами, міністр закордонних справ Яір Лапід прийняв рішення проінструктувати співробітників посольства Ізраїлю в Києві переїхати в консульські установи, відкриті в місті Львів на заході України", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нідерланди переносять посольство до Львова
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Топ коментарі
+25
Цікаво...
І поперлись у бандерівський Львів ...
Там саме безпечне місце ?
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21.02.2022 22:55
+25
ЗЕленський 2 місяці розказував,що загроз немає.Сьогодні МІНІСТР ОБОРОНИ!!!!! України!!!! заявив,що не бачить зі сторони московії готовності до нападу. А ввечері нам оголошують війну та анексують Донбас. Ініціатива Пороха по обороні- проігнорована, ЗЕбанат приймає закон про борщ
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21.02.2022 22:57
+19
А как-же Умань?
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21.02.2022 22:51
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Оружие Израиль производит сам, давно и очень успешно . Ядерного оружия у Израиля нет, но если будет нужно Израиль его применит… так сказала Голда Меир . А Украина сама это самое ядерное оружие отдала . И если в Израиле очередная военная операция, которые случаются часто, то «не если даже все» , как вы написали , а действительно все , и мужчины и женщины его защищают . А украинцы все готовы защищать свою страну? Может Украинцы ввели визовый режим с рф? Украинцы усилили границы? Украинцы минировали предполагаемые места прорыва врага? Никто кроме украинцев не защитит Украину . Лучше учитесь у таких стран как Израиль.
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22.02.2022 08:08 Відповісти
Шо молча переезжают? А как же выразить "глубокую озабоченность" в 1000000001 раз?????
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22.02.2022 07:42 Відповісти
изя если я умру хто будет родину защищать
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22.02.2022 08:46 Відповісти
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