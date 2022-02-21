Ізраїль переносить посольство з Києва до Львова

Міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило про перенесення ізраїльського посольства з Києва до Львова, зокрема, через загрозу вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Twitter-повідомлення МЗС Ізраїлю.

"Після оцінки ситуації в МЗС Ізраїлю, а також обговорень з різними міжнародними структурами, міністр закордонних справ Яір Лапід прийняв рішення проінструктувати співробітників посольства Ізраїлю в Києві переїхати в консульські установи, відкриті в місті Львів на заході України", - йдеться в повідомленні.

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