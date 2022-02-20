Нідерланди переносять посольство до Львова
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Міністерство закордонних справ Нідерландів прийняло рішення тимчасово перенести посольство в Україні з Києва до Львова.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє МЗС Нідерландів у своєму твітері.
"З міркувань безпеки сьогодні було прийнято рішення про тимчасове перенесення діяльності посольства в Києві до Львова", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
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+4 Михаил Сомов e93c7ea8
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+4 Ksenia VB
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Будь ласка, зачекайте...
або руським (не плутати з рассейскім)!
вони поміняли львів на бреслау - потужний індустріальний центр німеччини(львів і рядом не стояв) тож хай запхнуть собі язики в одне місце
Вжик через кордон - и в домике.
А от Киева пилить ещё сколько по дороге забитой беженцами
Правда, сдается мне, что ВСУ забыли спросить.
Западу даны гарантии, поэтому посольства туда и переводят.
В ином случае посольства вывезли бы за пределы страны.
Эту фишку просекли киевляне: продают квартиры в Киеве и покупают/снимают во Львове.
Спросите львовских риэлторов.
Ужгород, наприклад, значно приємніше містечко.
И многие рассчитывают пересидеть пару недель, погулять по Львову и вернуться.