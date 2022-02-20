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Нідерланди переносять посольство до Львова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Нідерланди переносять посольство до Львова

Міністерство закордонних справ Нідерландів прийняло рішення тимчасово перенести посольство в Україні з Києва до Львова.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє МЗС Нідерландів у своєму твітері.

"З міркувань безпеки сьогодні було прийнято рішення про тимчасове перенесення діяльності посольства в Києві до Львова", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі
+4
Львів не гумовий.
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20.02.2022 13:50
+4
Во Львове скоро мест для продуктовых магазинов не останется. Сплошные посольства и флаги.
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20.02.2022 13:51
+4
Знайомий поляк каже - раптом наступ, ми одразу Львів заберемо.
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20.02.2022 13:59
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Львів не гумовий.
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20.02.2022 13:50 Відповісти
Уявляю які у Львові будут ціни на нерухомість.
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20.02.2022 14:20 Відповісти
Зато в Киеве подешевеет
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20.02.2022 14:47 Відповісти
Вот не понимаю я наших партнёров. Неужели они не понимают, что как бы говорят ***** You are welcome
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20.02.2022 13:51 Відповісти
Во Львове скоро мест для продуктовых магазинов не останется. Сплошные посольства и флаги.
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20.02.2022 13:51 Відповісти
Знайомий поляк каже - раптом наступ, ми одразу Львів заберемо.
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20.02.2022 13:59 Відповісти
Мені це не дуже подобається, звичайно, але хочаб Львівська область тимчасово перебуватиме під справжнім захистом НАТО. А потім вже порішаємо...
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20.02.2022 14:18 Відповісти
Ніяких тимчасових.
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20.02.2022 14:31 Відповісти
Згодна!
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20.02.2022 14:44 Відповісти
він тролить вас. кажіть йому що німці в них бреслау заберуть у відповідь, хай не аумнічає
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20.02.2022 14:29 Відповісти
Не тролить. Більшість поляків вважає Львів польським.
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20.02.2022 14:30 Відповісти
або австрійським?
або руським (не плутати з рассейскім)!
вони поміняли львів на бреслау - потужний індустріальний центр німеччини(львів і рядом не стояв) тож хай запхнуть собі язики в одне місце
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20.02.2022 14:34 Відповісти
Не они поменяли, а Джугашвили.
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20.02.2022 16:50 Відповісти
Погоджуюсь, сенсу жодного. Від Львова до білоруського кордону 300 км, від Києва до білоруського кордону 140.
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20.02.2022 14:03 Відповісти
До Европы ближе.
Вжик через кордон - и в домике.
А от Киева пилить ещё сколько по дороге забитой беженцами
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20.02.2022 14:13 Відповісти
Может, знают что Украину разделят?
Правда, сдается мне, что ВСУ забыли спросить.
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20.02.2022 14:21 Відповісти
Просто в діях московіцькіх ідіотів також немає жодного сенсу. Вялічіє ! Воно таке!
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20.02.2022 14:22 Відповісти
Львов никто не планирует трогать.
Западу даны гарантии, поэтому посольства туда и переводят.

В ином случае посольства вывезли бы за пределы страны.

Эту фишку просекли киевляне: продают квартиры в Киеве и покупают/снимают во Львове.
Спросите львовских риэлторов.
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20.02.2022 14:51 Відповісти
капец
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20.02.2022 14:13 Відповісти
Нагадуємо, що Львівська область - єдина, де президентські вибори виграв Порошенко! Інозбіг? Не думаю! Іноземні посли щось знають?🤔
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20.02.2022 14:20 Відповісти
Влучне зауваження!
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20.02.2022 14:33 Відповісти
судячи з усього, цивілізований світ уже визначив майбутню столицю Украіни - маленької країни в центрі Європи
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20.02.2022 14:23 Відповісти
Это стратегический ход так как даже если ***** вдруг и возьмёт разбомбленый Киев - это не даст ему дипломатической легитимизации захвата Украины так как по факту дипмиссий большинства стран там просто нет и госорганы также переедут. А взять сразу и Киев и Львов у ***** вряд ли выйдет
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20.02.2022 14:30 Відповісти
А що їм завадить наступати на Львів з території білорусі?
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20.02.2022 18:56 Відповісти
правду кажуть - поки не було інтернету, про те що ти ідійот знали тільки родичі
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20.02.2022 14:31 Відповісти
Чого всі у Львів?
Ужгород, наприклад, значно приємніше містечко.
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20.02.2022 14:56 Відповісти
Намного дальше ехать от Киева.
И многие рассчитывают пересидеть пару недель, погулять по Львову и вернуться.
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20.02.2022 16:57 Відповісти
Правильно роблять! У Львові найпатріотичніше населення в Україні!
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20.02.2022 15:21 Відповісти
Один осколок, який би потрапив у фасад діючого західного посольства, був би міжнародним резонансом. Навіть якби персоналу в ньому не було, а охорона сиділа у підвалі. Путіна запрошують у Київ.
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20.02.2022 15:21 Відповісти
 
 