Нідерланди переносять посольство до Львова

Міністерство закордонних справ Нідерландів прийняло рішення тимчасово перенести посольство в Україні з Києва до Львова.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє МЗС Нідерландів у своєму твітері.

"З міркувань безпеки сьогодні було прийнято рішення про тимчасове перенесення діяльності посольства в Києві до Львова", - йдеться в повідомленні.

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