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Нидерланды переносят посольство во Львов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Нидерланды переносят посольство во Львов

Министерство иностранных дел Нидерландов приняло решение временно перенести посольство в Украине из Киева во Львов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает МИД Нидерландов в своем твиттере.

"Из соображений безопасности сегодня было принято решение о временном перенесении деятельности посольства в Киеве во Львов", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+4
Львів не гумовий.
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20.02.2022 13:50
+4
Во Львове скоро мест для продуктовых магазинов не останется. Сплошные посольства и флаги.
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20.02.2022 13:51
+4
Знайомий поляк каже - раптом наступ, ми одразу Львів заберемо.
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20.02.2022 13:59
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Львів не гумовий.
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20.02.2022 13:50 Ответить
Уявляю які у Львові будут ціни на нерухомість.
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20.02.2022 14:20 Ответить
Зато в Киеве подешевеет
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20.02.2022 14:47 Ответить
Вот не понимаю я наших партнёров. Неужели они не понимают, что как бы говорят ***** You are welcome
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20.02.2022 13:51 Ответить
Во Львове скоро мест для продуктовых магазинов не останется. Сплошные посольства и флаги.
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20.02.2022 13:51 Ответить
Знайомий поляк каже - раптом наступ, ми одразу Львів заберемо.
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20.02.2022 13:59 Ответить
Мені це не дуже подобається, звичайно, але хочаб Львівська область тимчасово перебуватиме під справжнім захистом НАТО. А потім вже порішаємо...
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20.02.2022 14:18 Ответить
Ніяких тимчасових.
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20.02.2022 14:31 Ответить
Згодна!
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20.02.2022 14:44 Ответить
він тролить вас. кажіть йому що німці в них бреслау заберуть у відповідь, хай не аумнічає
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20.02.2022 14:29 Ответить
Не тролить. Більшість поляків вважає Львів польським.
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20.02.2022 14:30 Ответить
або австрійським?
або руським (не плутати з рассейскім)!
вони поміняли львів на бреслау - потужний індустріальний центр німеччини(львів і рядом не стояв) тож хай запхнуть собі язики в одне місце
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20.02.2022 14:34 Ответить
Не они поменяли, а Джугашвили.
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20.02.2022 16:50 Ответить
Погоджуюсь, сенсу жодного. Від Львова до білоруського кордону 300 км, від Києва до білоруського кордону 140.
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20.02.2022 14:03 Ответить
До Европы ближе.
Вжик через кордон - и в домике.
А от Киева пилить ещё сколько по дороге забитой беженцами
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20.02.2022 14:13 Ответить
Может, знают что Украину разделят?
Правда, сдается мне, что ВСУ забыли спросить.
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20.02.2022 14:21 Ответить
Просто в діях московіцькіх ідіотів також немає жодного сенсу. Вялічіє ! Воно таке!
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20.02.2022 14:22 Ответить
Львов никто не планирует трогать.
Западу даны гарантии, поэтому посольства туда и переводят.

В ином случае посольства вывезли бы за пределы страны.

Эту фишку просекли киевляне: продают квартиры в Киеве и покупают/снимают во Львове.
Спросите львовских риэлторов.
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20.02.2022 14:51 Ответить
капец
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20.02.2022 14:13 Ответить
Нагадуємо, що Львівська область - єдина, де президентські вибори виграв Порошенко! Інозбіг? Не думаю! Іноземні посли щось знають?🤔
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20.02.2022 14:20 Ответить
Влучне зауваження!
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20.02.2022 14:33 Ответить
судячи з усього, цивілізований світ уже визначив майбутню столицю Украіни - маленької країни в центрі Європи
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20.02.2022 14:23 Ответить
Это стратегический ход так как даже если ***** вдруг и возьмёт разбомбленый Киев - это не даст ему дипломатической легитимизации захвата Украины так как по факту дипмиссий большинства стран там просто нет и госорганы также переедут. А взять сразу и Киев и Львов у ***** вряд ли выйдет
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20.02.2022 14:30 Ответить
А що їм завадить наступати на Львів з території білорусі?
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20.02.2022 18:56 Ответить
правду кажуть - поки не було інтернету, про те що ти ідійот знали тільки родичі
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20.02.2022 14:31 Ответить
Чого всі у Львів?
Ужгород, наприклад, значно приємніше містечко.
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20.02.2022 14:56 Ответить
Намного дальше ехать от Киева.
И многие рассчитывают пересидеть пару недель, погулять по Львову и вернуться.
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20.02.2022 16:57 Ответить
Правильно роблять! У Львові найпатріотичніше населення в Україні!
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20.02.2022 15:21 Ответить
Один осколок, який би потрапив у фасад діючого західного посольства, був би міжнародним резонансом. Навіть якби персоналу в ньому не було, а охорона сиділа у підвалі. Путіна запрошують у Київ.
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20.02.2022 15:21 Ответить
 
 