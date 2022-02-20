Нидерланды переносят посольство во Львов

Министерство иностранных дел Нидерландов приняло решение временно перенести посольство в Украине из Киева во Львов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает МИД Нидерландов в своем твиттере.

"Из соображений безопасности сегодня было принято решение о временном перенесении деятельности посольства в Киеве во Львов", - говорится в сообщении.

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