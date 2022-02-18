РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9618 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
9 234 47

Нидерланды предоставят Украине снайперские винтовки и военное снаряжение

Нидерланды предоставят Украине снайперские винтовки и военное снаряжение

Нидерланды приняли решение о поставке Украине товаров военного назначения.

Такое решение Кабинет министров Нидерландов принял 18 февраля в ответ на запрос Украины о предоставлении военной помощи из-за угрозы нового вторжения России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, речь идет о предоставлении снайперских винтовок, шлемов, бронежилетов, радаров и металлоискателей.

Также читайте: Нидерланды готовы предоставить техническую киберпомощь Украине, - совместное заявление Зеленского и Рютте

Как сообщалось ранее, в парламенте Нидерландов большинство выступило за предоставление поддержки Украине в сдерживании российской агрессии.

Министр обороны Алексей Резников в ходе выступления в Верховной Раде 18 февраля заявил, что Украина уже получила от международных партнеров более двух тысяч тонн помощи в виде современного оружия, боеприпасов и средств бронезащиты, и это далеко не конец.

Автор: 

Нидерланды (1569) оборона (5194) оружие (10195)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+31
А жирные немецкие швайне в насмешку обещают 5 тысяч касок. Лучше подавитесь вы ими, немчура позорная.
показать весь комментарий
18.02.2022 15:41
+14
Дякуємо голандському народу !
показать весь комментарий
18.02.2022 15:50
+12
MH17
не забуваймо.
показать весь комментарий
18.02.2022 16:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А жирные немецкие швайне в насмешку обещают 5 тысяч касок. Лучше подавитесь вы ими, немчура позорная.
показать весь комментарий
18.02.2022 15:41 Ответить
До речі, голандці треті після Португалії та Іспанії по готовності надати допомогу військами Україні. Таких серед голандців навіть більше ніж серед поляків, десь 29% від опитаних.
показать весь комментарий
18.02.2022 15:50 Ответить
Так немецкие швайни просто в курсе что вид украинского военнослужащего в немецкой каске приведет к потерям среди ватенваффе без боевого столкновения, а пропагандонам потом денег не хватит на фанерные рейхстаги.
показать весь комментарий
18.02.2022 16:11 Ответить
показать весь комментарий
18.02.2022 16:40 Ответить
Вы не пониаете! Когда кацапы увидят немецкие каски, то по старой привычке сразу сдадутся в плен. И тут ещё вопрос - что мы будем делать с двумя лямами пленной кацапни.
показать весь комментарий
18.02.2022 16:36 Ответить
Как всегда, переработаем в корм для собак и продадим в Китай.
показать весь комментарий
18.02.2022 16:39 Ответить
Надо увеличивать добавочную стоимость на месте. Переработаем на корм для собак, накормим собак и продадим их в Китай (и Корею).
показать весь комментарий
18.02.2022 16:41 Ответить
Всіх українських службових псів, котрі працювали по кокаїну, продали на інші континенти.
І чого би то?
показать весь комментарий
18.02.2022 16:52 Ответить
показать весь комментарий
18.02.2022 16:55 Ответить
ти залишилось, ті шукали, а ти вживаєш, нє?
показать весь комментарий
18.02.2022 17:09 Ответить
Бо на Бубочку кидалися...
показать весь комментарий
18.02.2022 17:09 Ответить
показать весь комментарий
18.02.2022 16:59 Ответить
Так стоп. Они всместе с немцами продажу Украине снайперских винтовок не блокировали разве?
показать весь комментарий
18.02.2022 15:43 Ответить
Да, была такая информация, но очевидно "изменились личные обстоятельства" 😁
показать весь комментарий
18.02.2022 15:46 Ответить
та не вже дійшло ? чи навпаки транш від газпрома не надійшов ?
показать весь комментарий
18.02.2022 15:43 Ответить
Боінг збитий кацапньою бьє їм в сердце.
показать весь комментарий
18.02.2022 15:52 Ответить
вони вже забули про МН-17 і ніде не згадують .
показать весь комментарий
18.02.2022 16:47 Ответить
ПО МОЕМУ ДОСТАТОЧНО ОДНОЙ ВИНТОВКИ ЧТОБЫ ХЙЛА ВАЛЬНУТЬ !)
показать весь комментарий
18.02.2022 15:49 Ответить
золото скiфiв передайте( у рф), а ще привiт ***** за "боiнг"!
показать весь комментарий
18.02.2022 15:50 Ответить
Дякуємо голандському народу !
показать весь комментарий
18.02.2022 15:50 Ответить
Дякуємо!
показать весь комментарий
18.02.2022 16:00 Ответить
MH17
не забуваймо.
показать весь комментарий
18.02.2022 16:04 Ответить
І це при тому, що донька Путлера одна з найбільших інвесторів у цю країну...

Мабуть нарешті зрозуміли, що між Гітлером, Сталіним та Путіним немає ніякої різниці.
показать весь комментарий
18.02.2022 16:06 Ответить
на жаль різниця поки є, ***** ще не здохло.
показать весь комментарий
18.02.2022 16:10 Ответить
Пробачьте, але те, що в них Президентом Путлер, то Украіні може ще й пощастило. Я це серйозно, без гумора.

Річ у тому, що у певні часи за Президенство у Кремлі зійшлися у таємній схватці дві команди у ФСБ. Одна шла за Путлером, який ставив на те, щоб зробити головним Управління по боротьбі з корупцією, а другу команду очолював генерал-полковник Примаков, екс Прем'єр РФ, котриз ЗОВСІМ не приймав ніякої думки крім його особистої, і до речи приймав особисту участь у державних переворотах у Ірану, Іраку, Сірії, Афганістану.

А зараз біля Путлера є декілька ще більш з відбитими мозгами, це Патрушев, Бортніков, Шойгу, Козак, Сурков. Ці відморозки діялиб набагато нагліше.
показать весь комментарий
18.02.2022 16:46 Ответить
давай те и побольше, побольше
показать весь комментарий
18.02.2022 16:10 Ответить
Уже и Нидерланды созрели к серьёзным решениям, а не только озабоченностям и призывам к миру. По каскам и броникам уже давно должна решить вопрос наша недовлада и не позорится, хотя посмотрев, чем занимается в Раде и возле неё тот же решала Трухин, надежд немного, у гавнодепутатов там своя атмосфера. А вот по РЛС и снайперкам с точными боеприпасами - это действительно жирный луйк и необходимость
показать весь комментарий
18.02.2022 16:12 Ответить
Одним словом можно рыть окопы.Дело идет кацапской куйне.
показать весь комментарий
18.02.2022 16:18 Ответить
Нехай би Ізраїль надав нам "Залізний кулак", котрий відбиває всі снаряди в рахунок врятованих в 2 світоу євреїв!
https://www.youtube.com/watch?v=WdE5w35qCRU
показать весь комментарий
18.02.2022 16:20 Ответить
про "відбиває всі снаряди" это вы из израильской рекламки подчерпнули?
Отбивает он ржавые водопроводные трубы, начинённые порохом, которыми арабы пуляют шоб оно только стену перелетело. Шоб оно отбивало всё остальное, то Израилю было бы похер на обстрелы и небыло бы жертв.
показать весь комментарий
18.02.2022 16:34 Ответить
РПГ -7 з 30 метрів відбиває ! Що скажете?
показать весь комментарий
18.02.2022 17:01 Ответить
С 30 метров рядовай ЦАХАЛа с валыной отобъёт не только РПГ-7, но и его носителя. Но неужели вас забанили на Гугле и вы не можете нагуглить как обстреливали в 2021 их города и чуваки под грохот взрывов рачки перемещались в подвал? Как же так? У "Купола" был обеденный перерыв?
показать весь комментарий
18.02.2022 17:04 Ответить
И потом, если верить тому же Гуглу, скорость полёта выстрела РПГ 140 м\с, скорость полёта артилерийского снаряда 1000 м\с. Немного разные циферки
показать весь комментарий
18.02.2022 17:09 Ответить
скажу, що не відбиває, бо не встигає зреагувати, хіба оператор втигне пристрелити того чурбана з РПГ поки воно буде цілитись
показать весь комментарий
18.02.2022 17:14 Ответить
Ви неправильно зрозуміли, що є "Залізний купол",який вони не хочуть нам дати. А що є "Залізний кулак"? Там я дав відео - подивіться...
показать весь комментарий
18.02.2022 17:08 Ответить
Вы правы. Я неправильно понял . Спутал с куполом.
показать весь комментарий
18.02.2022 17:11 Ответить
Вони вже оприлюднили свою позицію: ніякого озброєння ВЗАГАЛІ не дадуть Україні! Тож навіть не сподівайтесь на них! Бо їм більш важливо й надалі робити свій гешефт з кацападлами аніж можливі втрати України від нового масштабного наступу *****. 🤬
показать весь комментарий
18.02.2022 16:38 Ответить
U nix ************ vintovki britov ili amerikansev barret.Vidimo i tex i tex dast.Eto ocen xoroso budet na mnogo luce cem imejet raska
показать весь комментарий
18.02.2022 16:24 Ответить
Do 3.5 kilometrov rekord postavlen ,do 2.5 kilometrov eto normalno dlia nix popast
показать весь комментарий
18.02.2022 16:49 Ответить
Ну наконец-то. Могли бы и быстрее расчехлиться.
показать весь комментарий
18.02.2022 16:30 Ответить
Питання до Зебілів. А чому "слуги" не купують для ЗСУ снайперські гвинтівки вітчизняного виробництва?
показать весь комментарий
18.02.2022 16:35 Ответить
Зєля боїться голосного звуку. Пам'ятаєте, як мікрофон зафонів, воно ледь зі страху не кінчилося.
показать весь комментарий
18.02.2022 16:57 Ответить
Это те голландцы, которые нам не хотели безвиз давать? А шо такое? Прозрели?
показать весь комментарий
18.02.2022 16:52 Ответить
Прикольно было-бы, еслиб они нам системы ПВО поставили...
В кремле плешивая мразь на какашку бы изошла...
показать весь комментарий
18.02.2022 17:01 Ответить
воно то прикольно, але всякі дєрьмаки, зіллють кацапам, тому й не дають, дають те, з чим кацапи не можуть боротись і ефективно буде їх шкварити
показать весь комментарий
18.02.2022 17:16 Ответить
---Почуть-- почули про гвинтарі. та й тільки... Добавилась робота. длв ЗЕ-- песиголівців -- це ж треба їх кудись подіти : чи то глибоченько прикопать. чи то кіллерам своїм подарувать... А свіжоспеченим ДОБРОБАТАМ /бачили:-- натесали АКМ-и із дошок горбатих ... А замість стрільб/ наживо.../ бабусі із--за вугла язиком отак :тра--та--та--та ...ах !
Щось подібне буде й із снайперами...
показать весь комментарий
18.02.2022 17:07 Ответить
один вопрос - КОГДА???????
показать весь комментарий
18.02.2022 20:26 Ответить
 
 