Нидерланды предоставят Украине снайперские винтовки и военное снаряжение
Нидерланды приняли решение о поставке Украине товаров военного назначения.
Такое решение Кабинет министров Нидерландов принял 18 февраля в ответ на запрос Украины о предоставлении военной помощи из-за угрозы нового вторжения России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В частности, речь идет о предоставлении снайперских винтовок, шлемов, бронежилетов, радаров и металлоискателей.
Как сообщалось ранее, в парламенте Нидерландов большинство выступило за предоставление поддержки Украине в сдерживании российской агрессии.
Министр обороны Алексей Резников в ходе выступления в Верховной Раде 18 февраля заявил, что Украина уже получила от международных партнеров более двух тысяч тонн помощи в виде современного оружия, боеприпасов и средств бронезащиты, и это далеко не конец.
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І чого би то?
не забуваймо.
Мабуть нарешті зрозуміли, що між Гітлером, Сталіним та Путіним немає ніякої різниці.
Річ у тому, що у певні часи за Президенство у Кремлі зійшлися у таємній схватці дві команди у ФСБ. Одна шла за Путлером, який ставив на те, щоб зробити головним Управління по боротьбі з корупцією, а другу команду очолював генерал-полковник Примаков, екс Прем'єр РФ, котриз ЗОВСІМ не приймав ніякої думки крім його особистої, і до речи приймав особисту участь у державних переворотах у Ірану, Іраку, Сірії, Афганістану.
А зараз біля Путлера є декілька ще більш з відбитими мозгами, це Патрушев, Бортніков, Шойгу, Козак, Сурков. Ці відморозки діялиб набагато нагліше.
https://www.youtube.com/watch?v=WdE5w35qCRU
Отбивает он ржавые водопроводные трубы, начинённые порохом, которыми арабы пуляют шоб оно только стену перелетело. Шоб оно отбивало всё остальное, то Израилю было бы похер на обстрелы и небыло бы жертв.
В кремле плешивая мразь на какашку бы изошла...
Щось подібне буде й із снайперами...