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Нидерланды готовы предоставить техническую киберпомощь Украине, - совместное заявление Зеленского и Рютте

Нидерланды готовы предоставить техническую киберпомощь Украине, - совместное заявление Зеленского и Рютте

Нидерланды заинтересованы в сотрудничестве с Украиной в сфере кибербезопасности и готовы оказать ей техническую киберпомощь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении президента Украины Владимира Зеленского и главы правительства Нидерландов Марка Рютте.

"После кибератаки на Украину 14 января 2022 года Нидерланды готовы оказать техническую киберпомощь Украине. Лидеры обеих стран выразили заинтересованность в расширении сотрудничества по вопросам кибербезопасности, а также по другим вопросам, являющим взаимный интерес перед лицом современных вызовов, включая гибридные угрозы и борьбу с дезинформацией", – говорится в заявлении.

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Как отмечалось, массированная кибератака на государственные информационные ресурсы была осуществлена ​​в ночь с 13 на 14 января. От нее пострадали около 70 сайтов центральных и региональных органов власти. Также часть сайтов, включая портал "Дія", были отключены совместно с администраторами, чтобы избежать возможности распространения атаки на другие ресурсы.

Автор: 

Зеленский Владимир (20889) киберпреступление (762) Нидерланды (1602) Рютте Марк (399) кибербезопасность (675)


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Нідерландам-респект...
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02.02.2022 16:16 Ответить
Нідерланди у кінці минулого року добряче в себе на серверах російське лайно почистили, усілякі "нулледы" зникли.... зараз проводиться аналіз логів, хто заходив що качав.... багато сайтів з доменом країни-поросіни припинило своє існування. Молодці!
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02.02.2022 16:54 Ответить
Пару кафешопов откроют в Киеве?
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02.02.2022 20:04 Ответить
 
 