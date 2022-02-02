Нидерланды готовы предоставить техническую киберпомощь Украине, - совместное заявление Зеленского и Рютте
Нидерланды заинтересованы в сотрудничестве с Украиной в сфере кибербезопасности и готовы оказать ей техническую киберпомощь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении президента Украины Владимира Зеленского и главы правительства Нидерландов Марка Рютте.
"После кибератаки на Украину 14 января 2022 года Нидерланды готовы оказать техническую киберпомощь Украине. Лидеры обеих стран выразили заинтересованность в расширении сотрудничества по вопросам кибербезопасности, а также по другим вопросам, являющим взаимный интерес перед лицом современных вызовов, включая гибридные угрозы и борьбу с дезинформацией", – говорится в заявлении.
Как отмечалось, массированная кибератака на государственные информационные ресурсы была осуществлена в ночь с 13 на 14 января. От нее пострадали около 70 сайтов центральных и региональных органов власти. Также часть сайтов, включая портал "Дія", были отключены совместно с администраторами, чтобы избежать возможности распространения атаки на другие ресурсы.
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