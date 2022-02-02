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Нідерланди готові надати технічну кібердопомогу Україні, - спільна заява Зеленського та Рютте

Нідерланди готові надати технічну кібердопомогу Україні, - спільна заява Зеленського та Рютте

Нідерланди зацікавлені у співпраці з Україною у сфері кібербезпеки та готові надати їй технічну кібердопомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в спільній заяві президента України Володимира Зеленського та глави уряду Нідерландів Марка Рютте.

"Після кібератаки на Україну 14 січня 2022 року Нідерланди готові надати технічну кібердопомогу Україні. Лідери обох країн висловили зацікавленість у розширенні співпраці з питань кібербезпеки, а також з інших питань, що становлять взаємний інтерес перед лицем сучасних викликів, включаючи гібридні загрози та боротьбу з дезінформацією", - йдеться в заяві.

Як зазначалося, масована кібератака на державні інформаційні ресурси була здійснена в ніч з 13 на 14 січня. Від неї постраждали майже 70 сайтів центральних і регіональних органів влади. Також частина сайтів, у тому числі портал "Дія", були відключені спільно з адміністраторами, щоб уникнути можливості поширення атаки на інші ресурси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг про кібератаку на українські урядові сайти: "Можливо, Росія відповідальна і цього разу"

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) кіберзлочин (810) Нідерланди (1588) Рютте Марк (442) кібербезпека (1170)


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Нідерландам-респект...
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02.02.2022 16:16 Відповісти
Нідерланди у кінці минулого року добряче в себе на серверах російське лайно почистили, усілякі "нулледы" зникли.... зараз проводиться аналіз логів, хто заходив що качав.... багато сайтів з доменом країни-поросіни припинило своє існування. Молодці!
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02.02.2022 16:54 Відповісти
Пару кафешопов откроют в Киеве?
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02.02.2022 20:04 Відповісти
 
 