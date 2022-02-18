Нідерланди нададуть Україні снайперські гвинтівки та військове спорядження
Нідерланди ухвалили рішення про поставку Україні товарів військового призначення.
Таке рішення Кабінет міністрів Нідерландів ухвалив 18 лютого у відповідь на запит України щодо надання військової допомоги через загрозу нового вторгнення Росії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зокрема, йдеться про надання снайперських гвинтівок, шоломів, бронежилетів, радарів та металошукачів.
Як повідомлялося раніше, у парламенті Нідерландів більшість виступила за надання підтримки Україні у стримуванні російської агресії.
Міністр оборони Олексій Резніков під час виступу у Верховній Раді 18 лютого заявив, що Україна вже отримала від міжнародних партнерів понад дві тисячі тонн допомоги у вигляді сучасної зброї, боєприпасів та засобів бронезахисту, і це ще далеко не кінець.
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І чого би то?
не забуваймо.
Мабуть нарешті зрозуміли, що між Гітлером, Сталіним та Путіним немає ніякої різниці.
Річ у тому, що у певні часи за Президенство у Кремлі зійшлися у таємній схватці дві команди у ФСБ. Одна шла за Путлером, який ставив на те, щоб зробити головним Управління по боротьбі з корупцією, а другу команду очолював генерал-полковник Примаков, екс Прем'єр РФ, котриз ЗОВСІМ не приймав ніякої думки крім його особистої, і до речи приймав особисту участь у державних переворотах у Ірану, Іраку, Сірії, Афганістану.
А зараз біля Путлера є декілька ще більш з відбитими мозгами, це Патрушев, Бортніков, Шойгу, Козак, Сурков. Ці відморозки діялиб набагато нагліше.
https://www.youtube.com/watch?v=WdE5w35qCRU
Отбивает он ржавые водопроводные трубы, начинённые порохом, которыми арабы пуляют шоб оно только стену перелетело. Шоб оно отбивало всё остальное, то Израилю было бы похер на обстрелы и небыло бы жертв.
В кремле плешивая мразь на какашку бы изошла...
Щось подібне буде й із снайперами...