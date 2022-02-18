Нідерланди нададуть Україні снайперські гвинтівки та військове спорядження

Нідерланди ухвалили рішення про поставку Україні товарів військового призначення.

Таке рішення Кабінет міністрів Нідерландів ухвалив 18 лютого у відповідь на запит України щодо надання військової допомоги через загрозу нового вторгнення Росії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, йдеться про надання снайперських гвинтівок, шоломів, бронежилетів, радарів та металошукачів.

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Як повідомлялося раніше, у парламенті Нідерландів більшість виступила за надання підтримки Україні у стримуванні російської агресії.

Міністр оборони Олексій Резніков під час виступу у Верховній Раді 18 лютого заявив, що Україна вже отримала від міжнародних партнерів понад дві тисячі тонн допомоги у вигляді сучасної зброї, боєприпасів та засобів бронезахисту, і це ще далеко не кінець.