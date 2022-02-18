УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10180 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
9 234 47

Нідерланди нададуть Україні снайперські гвинтівки та військове спорядження

Нідерланди нададуть Україні снайперські гвинтівки та військове спорядження

Нідерланди ухвалили рішення про поставку Україні товарів військового призначення.

Таке рішення Кабінет міністрів Нідерландів ухвалив 18 лютого у відповідь на запит України щодо надання військової допомоги через загрозу нового вторгнення Росії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, йдеться про надання снайперських гвинтівок, шоломів, бронежилетів, радарів та металошукачів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У парламенті Нідерландів виступили за надання оборонної зброї Україні: Це більше, ніж просто шоломи, як це зробили німці

Як повідомлялося раніше, у парламенті Нідерландів більшість виступила за надання підтримки Україні у стримуванні російської агресії.

Міністр оборони Олексій Резніков під час виступу у Верховній Раді 18 лютого заявив, що Україна вже отримала від міжнародних партнерів понад дві тисячі тонн допомоги у вигляді сучасної зброї, боєприпасів та засобів бронезахисту, і це ще далеко не кінець.

Нідерланди (1552) оборона (4764) зброя (7430)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+31
А жирные немецкие швайне в насмешку обещают 5 тысяч касок. Лучше подавитесь вы ими, немчура позорная.
показати весь коментар
18.02.2022 15:41
+14
Дякуємо голандському народу !
показати весь коментар
18.02.2022 15:50
+12
MH17
не забуваймо.
показати весь коментар
18.02.2022 16:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А жирные немецкие швайне в насмешку обещают 5 тысяч касок. Лучше подавитесь вы ими, немчура позорная.
показати весь коментар
18.02.2022 15:41 Відповісти
До речі, голандці треті після Португалії та Іспанії по готовності надати допомогу військами Україні. Таких серед голандців навіть більше ніж серед поляків, десь 29% від опитаних.
показати весь коментар
18.02.2022 15:50 Відповісти
Так немецкие швайни просто в курсе что вид украинского военнослужащего в немецкой каске приведет к потерям среди ватенваффе без боевого столкновения, а пропагандонам потом денег не хватит на фанерные рейхстаги.
показати весь коментар
18.02.2022 16:11 Відповісти
показати весь коментар
18.02.2022 16:40 Відповісти
Вы не пониаете! Когда кацапы увидят немецкие каски, то по старой привычке сразу сдадутся в плен. И тут ещё вопрос - что мы будем делать с двумя лямами пленной кацапни.
показати весь коментар
18.02.2022 16:36 Відповісти
Как всегда, переработаем в корм для собак и продадим в Китай.
показати весь коментар
18.02.2022 16:39 Відповісти
Надо увеличивать добавочную стоимость на месте. Переработаем на корм для собак, накормим собак и продадим их в Китай (и Корею).
показати весь коментар
18.02.2022 16:41 Відповісти
Всіх українських службових псів, котрі працювали по кокаїну, продали на інші континенти.
І чого би то?
показати весь коментар
18.02.2022 16:52 Відповісти
показати весь коментар
18.02.2022 16:55 Відповісти
ти залишилось, ті шукали, а ти вживаєш, нє?
показати весь коментар
18.02.2022 17:09 Відповісти
Бо на Бубочку кидалися...
показати весь коментар
18.02.2022 17:09 Відповісти
показати весь коментар
18.02.2022 16:59 Відповісти
Так стоп. Они всместе с немцами продажу Украине снайперских винтовок не блокировали разве?
показати весь коментар
18.02.2022 15:43 Відповісти
Да, была такая информация, но очевидно "изменились личные обстоятельства" 😁
показати весь коментар
18.02.2022 15:46 Відповісти
та не вже дійшло ? чи навпаки транш від газпрома не надійшов ?
показати весь коментар
18.02.2022 15:43 Відповісти
Боінг збитий кацапньою бьє їм в сердце.
показати весь коментар
18.02.2022 15:52 Відповісти
вони вже забули про МН-17 і ніде не згадують .
показати весь коментар
18.02.2022 16:47 Відповісти
ПО МОЕМУ ДОСТАТОЧНО ОДНОЙ ВИНТОВКИ ЧТОБЫ ХЙЛА ВАЛЬНУТЬ !)
показати весь коментар
18.02.2022 15:49 Відповісти
золото скiфiв передайте( у рф), а ще привiт ***** за "боiнг"!
показати весь коментар
18.02.2022 15:50 Відповісти
Дякуємо голандському народу !
показати весь коментар
18.02.2022 15:50 Відповісти
Дякуємо!
показати весь коментар
18.02.2022 16:00 Відповісти
MH17
не забуваймо.
показати весь коментар
18.02.2022 16:04 Відповісти
І це при тому, що донька Путлера одна з найбільших інвесторів у цю країну...

Мабуть нарешті зрозуміли, що між Гітлером, Сталіним та Путіним немає ніякої різниці.
показати весь коментар
18.02.2022 16:06 Відповісти
на жаль різниця поки є, ***** ще не здохло.
показати весь коментар
18.02.2022 16:10 Відповісти
Пробачьте, але те, що в них Президентом Путлер, то Украіні може ще й пощастило. Я це серйозно, без гумора.

Річ у тому, що у певні часи за Президенство у Кремлі зійшлися у таємній схватці дві команди у ФСБ. Одна шла за Путлером, який ставив на те, щоб зробити головним Управління по боротьбі з корупцією, а другу команду очолював генерал-полковник Примаков, екс Прем'єр РФ, котриз ЗОВСІМ не приймав ніякої думки крім його особистої, і до речи приймав особисту участь у державних переворотах у Ірану, Іраку, Сірії, Афганістану.

А зараз біля Путлера є декілька ще більш з відбитими мозгами, це Патрушев, Бортніков, Шойгу, Козак, Сурков. Ці відморозки діялиб набагато нагліше.
показати весь коментар
18.02.2022 16:46 Відповісти
давай те и побольше, побольше
показати весь коментар
18.02.2022 16:10 Відповісти
Уже и Нидерланды созрели к серьёзным решениям, а не только озабоченностям и призывам к миру. По каскам и броникам уже давно должна решить вопрос наша недовлада и не позорится, хотя посмотрев, чем занимается в Раде и возле неё тот же решала Трухин, надежд немного, у гавнодепутатов там своя атмосфера. А вот по РЛС и снайперкам с точными боеприпасами - это действительно жирный луйк и необходимость
показати весь коментар
18.02.2022 16:12 Відповісти
Одним словом можно рыть окопы.Дело идет кацапской куйне.
показати весь коментар
18.02.2022 16:18 Відповісти
Нехай би Ізраїль надав нам "Залізний кулак", котрий відбиває всі снаряди в рахунок врятованих в 2 світоу євреїв!
https://www.youtube.com/watch?v=WdE5w35qCRU
показати весь коментар
18.02.2022 16:20 Відповісти
про "відбиває всі снаряди" это вы из израильской рекламки подчерпнули?
Отбивает он ржавые водопроводные трубы, начинённые порохом, которыми арабы пуляют шоб оно только стену перелетело. Шоб оно отбивало всё остальное, то Израилю было бы похер на обстрелы и небыло бы жертв.
показати весь коментар
18.02.2022 16:34 Відповісти
РПГ -7 з 30 метрів відбиває ! Що скажете?
показати весь коментар
18.02.2022 17:01 Відповісти
С 30 метров рядовай ЦАХАЛа с валыной отобъёт не только РПГ-7, но и его носителя. Но неужели вас забанили на Гугле и вы не можете нагуглить как обстреливали в 2021 их города и чуваки под грохот взрывов рачки перемещались в подвал? Как же так? У "Купола" был обеденный перерыв?
показати весь коментар
18.02.2022 17:04 Відповісти
И потом, если верить тому же Гуглу, скорость полёта выстрела РПГ 140 м\с, скорость полёта артилерийского снаряда 1000 м\с. Немного разные циферки
показати весь коментар
18.02.2022 17:09 Відповісти
скажу, що не відбиває, бо не встигає зреагувати, хіба оператор втигне пристрелити того чурбана з РПГ поки воно буде цілитись
показати весь коментар
18.02.2022 17:14 Відповісти
Ви неправильно зрозуміли, що є "Залізний купол",який вони не хочуть нам дати. А що є "Залізний кулак"? Там я дав відео - подивіться...
показати весь коментар
18.02.2022 17:08 Відповісти
Вы правы. Я неправильно понял . Спутал с куполом.
показати весь коментар
18.02.2022 17:11 Відповісти
Вони вже оприлюднили свою позицію: ніякого озброєння ВЗАГАЛІ не дадуть Україні! Тож навіть не сподівайтесь на них! Бо їм більш важливо й надалі робити свій гешефт з кацападлами аніж можливі втрати України від нового масштабного наступу *****. 🤬
показати весь коментар
18.02.2022 16:38 Відповісти
U nix ************ vintovki britov ili amerikansev barret.Vidimo i tex i tex dast.Eto ocen xoroso budet na mnogo luce cem imejet raska
показати весь коментар
18.02.2022 16:24 Відповісти
Do 3.5 kilometrov rekord postavlen ,do 2.5 kilometrov eto normalno dlia nix popast
показати весь коментар
18.02.2022 16:49 Відповісти
Ну наконец-то. Могли бы и быстрее расчехлиться.
показати весь коментар
18.02.2022 16:30 Відповісти
Питання до Зебілів. А чому "слуги" не купують для ЗСУ снайперські гвинтівки вітчизняного виробництва?
показати весь коментар
18.02.2022 16:35 Відповісти
Зєля боїться голосного звуку. Пам'ятаєте, як мікрофон зафонів, воно ледь зі страху не кінчилося.
показати весь коментар
18.02.2022 16:57 Відповісти
Это те голландцы, которые нам не хотели безвиз давать? А шо такое? Прозрели?
показати весь коментар
18.02.2022 16:52 Відповісти
Прикольно было-бы, еслиб они нам системы ПВО поставили...
В кремле плешивая мразь на какашку бы изошла...
показати весь коментар
18.02.2022 17:01 Відповісти
воно то прикольно, але всякі дєрьмаки, зіллють кацапам, тому й не дають, дають те, з чим кацапи не можуть боротись і ефективно буде їх шкварити
показати весь коментар
18.02.2022 17:16 Відповісти
---Почуть-- почули про гвинтарі. та й тільки... Добавилась робота. длв ЗЕ-- песиголівців -- це ж треба їх кудись подіти : чи то глибоченько прикопать. чи то кіллерам своїм подарувать... А свіжоспеченим ДОБРОБАТАМ /бачили:-- натесали АКМ-и із дошок горбатих ... А замість стрільб/ наживо.../ бабусі із--за вугла язиком отак :тра--та--та--та ...ах !
Щось подібне буде й із снайперами...
показати весь коментар
18.02.2022 17:07 Відповісти
один вопрос - КОГДА???????
показати весь коментар
18.02.2022 20:26 Відповісти
 
 