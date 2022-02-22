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Путін визнав незалежність "ЛДНР". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Росії Володмир Путін визнав незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР".

Про це лідер країни-агресора заявив у відеозверненні, що тривало понад годину, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вважаю необхідним ухвалити давно назріле рішення. Визнати суверенітет "ДНР" та "ЛНР". Прошу Федеральні збори РФ підтримати це рішення, а також ратифікувати угоди про дружбу та взаємодопомогу з цими республіками", - заявив глава Кремля.

Він додав, що вимагає від "тих, хто захопив і утримує владу в Києві", "негайно припинити бойові дії". "Інакше вся відповідальність за можливе продовження кровопролиття буде цілком і повністю на совісті правлячого на території України режиму", - сказав Путін.

Після цього Путін разом з ватажками "ЛДНР" Денисом Пушиліним та Леонідом Пасєчніком підписали договір про дружбу та взаємодопомогу.

Також читайте: "Рішення буде прийнято сьогодні", - Путін на засіданні Радбезу РФ щодо "визнання" "ЛДНР"

Віце-спікер Держдуми Петро Толстой заявив, що обидві палати російського парламенту закріплять рішення Путіна про визнання "ЛНР" та "ДНР" на засіданні у вівторок, 22 лютого.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+44
Слід зацінити дипломатичний хист і передбачливість Пороха в 2014/15-му роках, коли Україна, як самостійна держава стояла на краю прірви (свого існування). Коли він уклав на перший погляд невигідний "Меморандум про виконання положень Протоколу...", з його санкції Кучма підписав "Протокол..." («Перша Мінська угода» про тимчасове перемир'я" та "Комплекс заходів щодо виконання Мінського протоколу" - він точно знав, що ці в декількох пунктах невигідні нам документи будуть невиконані в цілому, і невиконанні саме касапською стороною. І що саме касапи отримають негатив на підставі їх укладення, отримають санкції, та інше; і що саме касапами ці документи де-факто будуть денонсовані. А тим часом Україна отримає час на відновлення власної суб'єктності та на становлення армії, ЗСУ, економіки, зіскок з залежності віл ворожих енергоносіїв та енергії, і взагалі - від залежності від ворога.
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22.02.2022 00:19
+25
Дибилы
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22.02.2022 00:21
+23
ти як кобила лавруша, тобі можна
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22.02.2022 00:26
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Украина и признала и Крым и Донбасс - оккупированными.
И пусть сходят там с ума - кто им доктор.
И Крым, и Донбасс за эти годы сильно прозрели.
Они ещё будут проситься обратно.
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22.02.2022 03:36 Відповісти
Вони з України і не виходили, щоб проситись назад
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22.02.2022 03:48 Відповісти
Да, да #чейКрым, #чейДонбасс, #чейКалифорний
Что-то калифорнийцы не очень просятся в Мексику, наоборот мексы сигают в Калифорнию.
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22.02.2022 15:53 Відповісти
Война с рашистами на пороге а ЗЕчучело миллиарды растратило на великому крадивныцтви и псевдо ковидном фонде...Эти сотни миллиардов гривен бы да в армию вложить в современное оружие...Это сейчас было бы куда важнее, полезней и актуальней чем дороги которых и так нет бо всё разворовали..
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22.02.2022 03:46 Відповісти
и что скажет зелох, продолжит смотреть в глаз куйла
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22.02.2022 03:50 Відповісти
рузге не забудь что ты отмечаешь день армии тов Троцкого еврея по национальности
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22.02.2022 04:39 Відповісти
Ублюдок. Этого делать не надо не при каких обстоятельствах. Ты хочешь, что бы и украинцев травили? Есть о ком говорить,- по делам на протяжении столетий - ,, дикая звериная орда ,,( русские) О звероподобных , недочеловеках- полуобезьянах можно говорить сколько угодно.
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22.02.2022 07:42 Відповісти
Набутылочник лишнехромосомный, у тебя ВПН слетел, говно лаптеногое
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22.02.2022 06:33 Відповісти
- Панове гусари, а давайте коня скупаємо в шампанському? - Поручик, ви з глузду з'їхали? Такі гроші шалені, де ми їх знайдемо? - Ну давайте хоч кота пивом обіллємо! От і все, що я хотів сказати з приводу визнання незалежності Ордло
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22.02.2022 04:00 Відповісти
рузге ваш люминий ухе в минус 15 процентов Азия передаёт что в вас вкладывать не будет они вас просто скушают и будете как уйгуры в лагерях деда Си
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22.02.2022 04:13 Відповісти
С бутылки встань, падаль
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22.02.2022 04:09 Відповісти
какая бутылка он на швабре сидит
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22.02.2022 04:11 Відповісти
рузге тебе в школу пора там дань ауе платить и на намаз мыть лапки своими хозяевам
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22.02.2022 04:36 Відповісти
ухааха рузге твоё швабра в заду
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22.02.2022 04:47 Відповісти
рузге обрубко вылез ты сюда как твой братишке на минутке из горящего бмп иди там рузге раю рамзану плати
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22.02.2022 04:09 Відповісти
рузге ты об нём мечтаешь ведь тебе его за щёку суют все начиная от али соседа заканчивая васей из ауе
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22.02.2022 04:38 Відповісти
рзге не истери как твой предко на оскоплении в евнухи
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22.02.2022 04:45 Відповісти
Была уже ГДР из зоны оккупации совка и где она сегодня?
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22.02.2022 04:51 Відповісти
Через пару часов Лука выспится и тоже будет признавать.Или зассыт санкций?
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22.02.2022 05:29 Відповісти
А куди він дінеться, він вже на "повідку"!
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22.02.2022 06:44 Відповісти
Украине пора:

1. Выйти из всех договоров с рф, включая Будапештский и Минские.
2. Ввести визовый режим с рф.
3. Признать независимость Ичкерии.
4. Признать независимость Косово.
5. Признать суверенитет Японии над Курильскими островами.
6. Принять закон о борьбе с коллаборционизмом, по которому любое публичное одобрение действий рф будет считаться уголовным преступлением.
7. Принять закон о выделении 15% ВВП на оборону, из которых 30% - на поддержку разработки технологий производства средств ПВО, ПРО и противокорабельных ракет.
8. Начать максимально тесное сотрудничество в оборонной сфере с Польшей, Турцией и странами Балтии.
9. Ввести налоговые каникулы для всего высокотехнологичного бизнеса в Украине, создающего тысячи рабочих мест
10. Провести быструю реформу судов.
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22.02.2022 05:33 Відповісти
Ні один пункт не підходить для янелоха. Думайте вибираючи!
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22.02.2022 06:58 Відповісти
Руске,чукча и бурят одинаково горят
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22.02.2022 05:34 Відповісти
Если Раша признает этих ХНР, то это не значит, что мы и ЕС признает. Будет то же самое Приднестровье - убитое и закрытое
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22.02.2022 05:41 Відповісти
Многие страны приобретали и теряли территории.

Не всегда, когда они приобретали территории, они выигрывали и не всегда, когда они теряли территории, они проигрывали.
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22.02.2022 05:45 Відповісти
Ну що , блазень, подивився ***** в очі ?
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22.02.2022 05:55 Відповісти
Усилия элитки Украины по перемириям, Минскам и Нормандии пошли в попу. Многолетняя предательская работа пошла туда, когда и должна пойти. РФ ввела войска в Донбасс.
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22.02.2022 06:14 Відповісти
Выиграли время. А уж куда и на что это время потратили - другой вопрос.
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22.02.2022 06:24 Відповісти
первые годы - согласен. но потом, как РФ стала выдавать паспорта, мы время теряли. потому как пошел не приднестровский, а крымский сценарий.
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22.02.2022 06:59 Відповісти
Ты же понимаешь, что было бы, если бы решили штурмовать Донецк и Луганск?
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22.02.2022 08:42 Відповісти
Жырик огласил дату войны против Украины - через полтора месяца почти уже подох, ***** эту дату сдержало - ведем отсчет ...
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22.02.2022 06:18 Відповісти
коренной ******* путенин из подворотни молодчага... повел расию к распаду...
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22.02.2022 06:30 Відповісти
На заседании Совбеза РФ по "ЛДНР" Путин, как Сталин, повязал всех кровью. Там присутствовали безликие, послушные существа с трясущимися губами и руками
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22.02.2022 06:39 Відповісти
С другой стороны пенсии платить им не нужно , хотя зеленые хапуги могут и продолжить платить.
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22.02.2022 06:48 Відповісти
Ублюдок "признал" ублюдков - ***********...
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22.02.2022 06:57 Відповісти
"Родила царица в ночь не то сына, не то дочь..."/с/
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22.02.2022 06:58 Відповісти
Да и хер с ними пусть валят. Все равно мы с ними нармально бы не жили.
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22.02.2022 07:05 Відповісти
З Донецька у напрямку лінії дотику виїхала велика колона військової техніки
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22.02.2022 07:11 Відповісти
В Луганске такая же ситуация. Вероятно они уже по всей линии фронта.
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22.02.2022 07:19 Відповісти
Ну что, Зеленский? Ты хотел попасть в историю? Так на тебе её... Теперь в учебниках историии будет написано, что президент Зеленский про*бал Донбасс, заглядывая в глаза Х*йлу... Заметь- не Турчинов, не Порошенко, ни кто-нибудь другой, а именно ты...
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22.02.2022 07:17 Відповісти
100% "цхинвало-абхазский сценарий", отличие в том что если по факту автономии Абхазии и "ЮО" уже были сформированы с советского периода и далее конфликт можно было раскручивать, то с 2014 года России понадобилось несколько лет чтобы сформировать образования ЛНР/ДНР/Донбасс, в разных форматах/переговорах/перемириях в юридических документах закрепили все ЛДНРы как сторону конфликта, всякие там "минские форматы" и т.д. с перспективой их использования для влияния на внешнюю и/или внутреннюю политику Украины. И при случае признать их "независимость".

Продолжение следует.... хотите узнать как все это будет развиваться? Еще раз просмотрите конфликты Абхазии и Цхинвали: если по окончанию "горячей" фазы конфликта Грузия контролировала до поры до времени Гальский район (до 1997 года) и Кодорское ущелье Абхазии (до 2008 года) с 99%-ым грузинским населением, а также половину Цхинвальского региона (Ахалгорский район), а также Цхинвали находился практически в окружении грузинских деревень (под контролем Грузии) и практически коммуникации из Цхинвали на северный кавказ, в дальнейшем конфликт (в 2008-ом) развивался под флагом "освобождения" территорий Абхазии и "ЮО", что и было сделано в 2008, то есть к существующим 300,000 беженцам с 1992-1993 гг., в 2008 добавилось еще несколько десятков тысяч этнических грузин из Кодорского ущелья Абхазии, Ахалгорского района и тех районов вокруг Цхинвали, которые еще находились под контролем Грузии.

На сегодняшний день претензии расширились, которые выражается например в бордеризации дополнительных территорий, которые по каким-то картам относились к территории автономии "Цхинвальского региона", плюс какие-то якобы исторические претензии вне Цхинвальского региона, такие как Трусовское ущелье рядом с Казбеги (с перспективой контроля Военно-Грузинской Дороги связывающее), районов Боржоми и Бакуриани и т.д.

Такие вот дела. Так что, дорогие украинцы, держите ухо в остро, после этого признания и официальной дислокации россвойск на позициях не контролируемой Украиной, добавятся попытки взять под контроль все территории Донецкой, Луганской областей
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22.02.2022 07:23 Відповісти
"Стоимость одного барреля нефти марки Brent с поставкой в апреле превысила показатель в $97. Это рекорд с сентября 2014 года. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на данные торгов лондонской биржи ICE.

В ходе торгов цена поднималась до $97,6.

Нефть пошла вверх после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о решении признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР)." - MK

Спасибо Репке в Белом Доме.
Одним из первых действий Репки было закрытие проекта Keystone.
Даешь гиперинфляцию, ведь при ней воевать особенно здорово.

Оно, конечно, военный российский парад в Луганске и Донецке 23 февраля - не совсем то, что в Киеве (как планировалось), но при нефти в такую цену - тоже неплохо.
И, что характерно, цена эта для барреля нефти - не предел.
Не забываем, что J P Morgan (если мне не изменяет память) предсказывали нефть и по 150 баксов за баррель.
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22.02.2022 07:34 Відповісти
Посмотрел вчера заседание вчерашнего Совбеза рф. Убогость невероятная! Одни путлеровские марионетки. А выступление руководителя внешней разведки Нарышкина вообще было похоже на сбивчивый ответ не выучившего урок двоечника. Позорище!!! Знает ведь за что его Гаага будет ждать..
И смех и грех: https://www.youtube.com/watch?v=qUMRFzdHDhk
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22.02.2022 09:37 Відповісти
"Дуже шкода", що Вєлічайший Путлер - таки тупіший від сибірського валянка! Визнавши "нєзалєжность" ДНР та ЛНР, він забув про Харьковскую НР (з якої, власне, і починався парад "народних республік") та Одесскую НР, яку спалили самі одесити (бо інші українці просто не встигли - все відбулось блискавично)! Варто підкреслити, що спалили тільки ПІСЛЯ того, як послані Путлером холуї безпричинно вбили кількох українських патріотів!!! А де ж визнання Львовской, Житомирской, Бессарабской...НР? Вчора Путлєр хвастливо заявив, що нібито Росія заснувала Україну. Він мав на увазі Лєніна, який тричі (!) топив Україну (в 1918, 1919 та 1921) в крові, а на її згарищі проголосив "УССР", бутафорію, яку не визнав державою жоден свідомий українець і жодна держава світу. Однак Путлер не згадав, що Лєнін утворив ще й Галицкую ССР (до речі, самого Лєніна втопив у багнюці ганьби й забуття сам... Путлєр). Верховний божок Путлера, С...алін, в 1945 утворив ще й Закарпатскую ССР (через кілька тижнів наглухо утаємничену)! Скільки-то українських "держав" натворили кремлівські маньяки!
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22.02.2022 10:04 Відповісти
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