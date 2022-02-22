Путін визнав незалежність "ЛДНР". ВIДЕО
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Президент Росії Володмир Путін визнав незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР".
Про це лідер країни-агресора заявив у відеозверненні, що тривало понад годину, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вважаю необхідним ухвалити давно назріле рішення. Визнати суверенітет "ДНР" та "ЛНР". Прошу Федеральні збори РФ підтримати це рішення, а також ратифікувати угоди про дружбу та взаємодопомогу з цими республіками", - заявив глава Кремля.
Він додав, що вимагає від "тих, хто захопив і утримує владу в Києві", "негайно припинити бойові дії". "Інакше вся відповідальність за можливе продовження кровопролиття буде цілком і повністю на совісті правлячого на території України режиму", - сказав Путін.
Після цього Путін разом з ватажками "ЛДНР" Денисом Пушиліним та Леонідом Пасєчніком підписали договір про дружбу та взаємодопомогу.
Віце-спікер Держдуми Петро Толстой заявив, що обидві палати російського парламенту закріплять рішення Путіна про визнання "ЛНР" та "ДНР" на засіданні у вівторок, 22 лютого.
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И пусть сходят там с ума - кто им доктор.
И Крым, и Донбасс за эти годы сильно прозрели.
Они ещё будут проситься обратно.
Что-то калифорнийцы не очень просятся в Мексику, наоборот мексы сигают в Калифорнию.
1. Выйти из всех договоров с рф, включая Будапештский и Минские.
2. Ввести визовый режим с рф.
3. Признать независимость Ичкерии.
4. Признать независимость Косово.
5. Признать суверенитет Японии над Курильскими островами.
6. Принять закон о борьбе с коллаборционизмом, по которому любое публичное одобрение действий рф будет считаться уголовным преступлением.
7. Принять закон о выделении 15% ВВП на оборону, из которых 30% - на поддержку разработки технологий производства средств ПВО, ПРО и противокорабельных ракет.
8. Начать максимально тесное сотрудничество в оборонной сфере с Польшей, Турцией и странами Балтии.
9. Ввести налоговые каникулы для всего высокотехнологичного бизнеса в Украине, создающего тысячи рабочих мест
10. Провести быструю реформу судов.
Не всегда, когда они приобретали территории, они выигрывали и не всегда, когда они теряли территории, они проигрывали.
Продолжение следует.... хотите узнать как все это будет развиваться? Еще раз просмотрите конфликты Абхазии и Цхинвали: если по окончанию "горячей" фазы конфликта Грузия контролировала до поры до времени Гальский район (до 1997 года) и Кодорское ущелье Абхазии (до 2008 года) с 99%-ым грузинским населением, а также половину Цхинвальского региона (Ахалгорский район), а также Цхинвали находился практически в окружении грузинских деревень (под контролем Грузии) и практически коммуникации из Цхинвали на северный кавказ, в дальнейшем конфликт (в 2008-ом) развивался под флагом "освобождения" территорий Абхазии и "ЮО", что и было сделано в 2008, то есть к существующим 300,000 беженцам с 1992-1993 гг., в 2008 добавилось еще несколько десятков тысяч этнических грузин из Кодорского ущелья Абхазии, Ахалгорского района и тех районов вокруг Цхинвали, которые еще находились под контролем Грузии.
На сегодняшний день претензии расширились, которые выражается например в бордеризации дополнительных территорий, которые по каким-то картам относились к территории автономии "Цхинвальского региона", плюс какие-то якобы исторические претензии вне Цхинвальского региона, такие как Трусовское ущелье рядом с Казбеги (с перспективой контроля Военно-Грузинской Дороги связывающее), районов Боржоми и Бакуриани и т.д.
Такие вот дела. Так что, дорогие украинцы, держите ухо в остро, после этого признания и официальной дислокации россвойск на позициях не контролируемой Украиной, добавятся попытки взять под контроль все территории Донецкой, Луганской областей
В ходе торгов цена поднималась до $97,6.
Нефть пошла вверх после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о решении признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР)." - MK
Спасибо Репке в Белом Доме.
Одним из первых действий Репки было закрытие проекта Keystone.
Даешь гиперинфляцию, ведь при ней воевать особенно здорово.
Оно, конечно, военный российский парад в Луганске и Донецке 23 февраля - не совсем то, что в Киеве (как планировалось), но при нефти в такую цену - тоже неплохо.
И, что характерно, цена эта для барреля нефти - не предел.
Не забываем, что J P Morgan (если мне не изменяет память) предсказывали нефть и по 150 баксов за баррель.
И смех и грех: https://www.youtube.com/watch?v=qUMRFzdHDhk