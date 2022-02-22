Путін визнав незалежність "ЛДНР". ВIДЕО

Президент Росії Володмир Путін визнав незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР".

Про це лідер країни-агресора заявив у відеозверненні, що тривало понад годину, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Вважаю необхідним ухвалити давно назріле рішення. Визнати суверенітет "ДНР" та "ЛНР". Прошу Федеральні збори РФ підтримати це рішення, а також ратифікувати угоди про дружбу та взаємодопомогу з цими республіками", - заявив глава Кремля.

Він додав, що вимагає від "тих, хто захопив і утримує владу в Києві", "негайно припинити бойові дії". "Інакше вся відповідальність за можливе продовження кровопролиття буде цілком і повністю на совісті правлячого на території України режиму", - сказав Путін.

Після цього Путін разом з ватажками "ЛДНР" Денисом Пушиліним та Леонідом Пасєчніком підписали договір про дружбу та взаємодопомогу.

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Віце-спікер Держдуми Петро Толстой заявив, що обидві палати російського парламенту закріплять рішення Путіна про визнання "ЛНР" та "ДНР" на засіданні у вівторок, 22 лютого.