Сайт Цензор.НЕТ зазнав потужної кібератаки
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Адміністративна частина сайту була переважно недоступна протягом понад трьох годин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
DDOS-атака розпочалася близько 21 години. Адміністративна частина сайту не була доступна, через що редакція не мала змоги оновлювати стрічку новин.
Зараз ми публікуємо повідомлення про головні події, що сталися протягом цього часу.
Топ коментарі
+33 Сергей Осадчий bf081de4
показати весь коментар22.02.2022 00:31
+32 Роман Шевчук 024b266b
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+20 bohdan levchenko
показати весь коментар22.02.2022 00:23
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Будь ласка, зачекайте...
К примеру у цензора 3 - фронта (104.22.72.106, 104.22.73.106, 172.67.42.195) - скажем так входящие точки для пользователей.
К примеру каждый 1Гбит - а трафик сгенерирован ботнетом на 10Гбит...и усе
Другое дело - что им админ панель надо отдельно выносить....
Пока висел - я заходил на укр.правду - полный отстой.
А Шефрича потрібно було добивати, живим не випускати. Бо - сам бачиш...
Ну і підписався на Юру в ФБ
А кибератаки - это тренировки русни.. Сегодня к утру положат ***** все - инет, связь, свет ... ПЗДЦ
И при первых же признаках атаки отрубать все кацапские сети по маскам.
Или я не прав?
Орки самі не живуть як люди і наше життя хочуть зробити нестерпним.
Народ не вылазит с новостных сайтов.