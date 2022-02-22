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Сайт Цензор.НЕТ зазнав потужної кібератаки

Новини Цензор.НЕТ Події

Сайт Цензор.НЕТ зазнав потужної кібератаки

Адміністративна частина сайту була переважно недоступна протягом понад трьох годин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

DDOS-атака розпочалася близько 21 години. Адміністративна частина сайту не була доступна, через що редакція не мала змоги оновлювати стрічку новин.

Зараз ми публікуємо повідомлення про головні події, що сталися протягом цього часу.

Також читайте: 22 лютого на домени .ua планують здійснити кібератаки, - Держспецзв'язку

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+33
Да потому, что единственный мощный и оперативный сайт на всю страну.
Пока висел - я заходил на укр.правду - полный отстой.
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22.02.2022 00:31
+32
Ми відчули, зайти було не можливо.
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22.02.2022 00:24
+20
Как только *** ло признал сразу упал доступ
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22.02.2022 00:23
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Как только *** ло признал сразу упал доступ
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22.02.2022 00:23 Відповісти
Ми відчули, зайти було не можливо.
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22.02.2022 00:24 Відповісти
нe грузилась стрiчка новин. просило капчу.
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22.02.2022 11:02 Відповісти
А резервные серверы почему не задействовали? Можно было за столько времени и оборудование для фильтрации трафика прикупить. А то эти DDoS-ы уже реально достали....
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22.02.2022 00:24 Відповісти
По серверу показало Маскву- ддоснули запросами повісили серве
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22.02.2022 00:57 Відповісти
Да причем тут оборудование. Если сгенерировать просто флуд трафик - то до одного места.
К примеру у цензора 3 - фронта (104.22.72.106, 104.22.73.106, 172.67.42.195) - скажем так входящие точки для пользователей.
К примеру каждый 1Гбит - а трафик сгенерирован ботнетом на 10Гбит...и усе
Другое дело - что им админ панель надо отдельно выносить....
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22.02.2022 07:39 Відповісти
Ну а если арендовать серверы у облачных сервисов? Увеличится пропускная способность канала и атака будет до одного места.
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22.02.2022 09:32 Відповісти
Дык - так и борются - только можно самим сервера разместить на 10-ках(10Гбит) к примеру на разных площадках .которые реально могут спокойно обеспечить 10 и выше Гбит канал- и тогда просто будет поглощение атаки.И не один сервер (фронт) а 5 и выше ...
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22.02.2022 10:30 Відповісти
Ну так я про это и писал выше. Просто еще добавил вариант с фильтрацией.
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22.02.2022 12:23 Відповісти
вместе с домохозяйками
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22.02.2022 00:33 Відповісти
Неее ми відбили))))Побачили звідки б'ють DDos ... Трол
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22.02.2022 00:58 Відповісти
Ожидаемо, козломордые мрази начали
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22.02.2022 00:25 Відповісти
В Канадії є хоча б одна адекватна людина української національності?
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22.02.2022 01:59 Відповісти
Мы- украинцы и русские с вами, весь цивилизованный мир с Вами,путин- х***ло и это пиз***ц россии. Держитесь братья и сестры!
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22.02.2022 02:09 Відповісти
Та невже?
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22.02.2022 03:49 Відповісти
Не звертайте уваги на цю макаку бо вона вміє тільки зеленим лайном кидатись.
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22.02.2022 04:21 Відповісти
це війна по всіх фронтах
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22.02.2022 00:26 Відповісти
Смерть рашистським окупантам!
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22.02.2022 00:26 Відповісти
***** так боится цензор нет?
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22.02.2022 00:28 Відповісти
Да потому, что единственный мощный и оперативный сайт на всю страну.
Пока висел - я заходил на укр.правду - полный отстой.
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22.02.2022 00:31 Відповісти
Согласен на все 100! Для меня уже 10 лет Цензор.нет является главным источником новостей.
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22.02.2022 05:07 Відповісти
Юра!

А Шефрича потрібно було добивати, живим не випускати. Бо - сам бачиш...
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22.02.2022 00:34 Відповісти
Підтримую! І не тільки шухрича, а й усю, ще не с'їбавшуюся п'ятоколонну шалупонь!!! Час настав!
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22.02.2022 08:10 Відповісти
Тому що це головний новинний сайт України.
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22.02.2022 00:45 Відповісти
Мы заметили(
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22.02.2022 00:46 Відповісти
У нас в новостях пишут,что войска России уже вошли в Донецк.
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22.02.2022 00:47 Відповісти
Смерть рашенским свинособакам! Слава Украине!
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22.02.2022 00:47 Відповісти
так, стрічка новин не відображалася декілька годин
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22.02.2022 00:48 Відповісти
Клацнути наверху на "Новини", як виявилось, допомагає!

Ну і підписався на Юру в ФБ
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22.02.2022 00:55 Відповісти
ну можe. просто стартова класична сторiнка грузилася лишe зi статтями з фотками. а сама стрiчка нi.
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22.02.2022 11:07 Відповісти
Русня... как всегда загадит всё хорошее
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22.02.2022 00:50 Відповісти
"Несколько минут назад регулярные части РФ открыто вторглись на территорию Украины - ведь вся территория Донецкой и Луганской областей входит в нашу территорию. К утру напротив наших ВСУ уже открыто будут стоять регуляры. В этот раз, впервые за 8 лет, не скрывая шевроны." - (Бутусов)
А кибератаки - это тренировки русни.. Сегодня к утру положат ***** все - инет, связь, свет ... ПЗДЦ
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22.02.2022 00:50 Відповісти
а канализацию не положат, как думаешь?
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22.02.2022 01:45 Відповісти
ты за себя лучше подумай - мозги тебе уже положили...и за канализаци ты правильно переживаешь - нужно мозги куда-то высерать тебе...
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22.02.2022 12:23 Відповісти
Вполне могут. Нужно запастись питьевой водой и зарядить все АКБ.
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22.02.2022 01:45 Відповісти
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/236598
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22.02.2022 00:51 Відповісти
Якщо ви думаєте що це й була справжня атака - ні, це швидше була пробна атака для перевірки слабких місць і подальшого використання їх під час наступальних дій рашки. Адміни (якщо ви є), зверніть увагу та терміново вживайте заходи щоб наступного разу сайт не ліг в критично важливі дні/години.
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22.02.2022 00:57 Відповісти
Да Василь- лупили класично кількістю запитав DDo
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22.02.2022 01:00 Відповісти
Та у адмінів лише кнопка, Хостинг десь на іншому загальному серванті
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22.02.2022 01:01 Відповісти
Кацапська кібератака на Цензор - це як Орден на груди.
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22.02.2022 01:11 Відповісти
С моей профанской точки зрения, надо ставить Циску, как шлюз.
И при первых же признаках атаки отрубать все кацапские сети по маскам.
Или я не прав?
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22.02.2022 01:17 Відповісти
ДДосить могут со всех точек мира через ботнеты.
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22.02.2022 01:31 Відповісти
не могут
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22.02.2022 01:46 Відповісти
Это почему же?
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22.02.2022 01:47 Відповісти
можуть, але як тільки з певних адресів (неважлива країна) починає йти надмірний і аномальний трафік запитів, то зразу треба його обрубувати, а адреси пачками заности в чорні списки і всього-то ділів... ******* системи захисту від ДДОС досить хороші і дешеві, а ДДОС атаки дуже дорогі і короткочасні.
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22.02.2022 05:27 Відповісти
захист від ДДОС спрацював на 4/5.... жаль, що в Україні влада імпотентів і зовсім не атакує кацапські ресурси...
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22.02.2022 01:18 Відповісти
у вас же клоуд фаєр стоїть від дос атак.
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22.02.2022 01:32 Відповісти
Козлы с русьни пытались выпас сделать. Зуб даю.
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22.02.2022 01:50 Відповісти
Цензору треба підготуватись, це може статись ще не раз.

Орки самі не живуть як люди і наше життя хочуть зробити нестерпним.
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22.02.2022 02:03 Відповісти
Вчора і сайт portmone підвисав. Їх здається козохстан прикупив? Тепер ***** бачить усі наші комунальні проплати, бо не сумніваюсь, що то фсб'ешна оборутка - наше підсліпувате СБУ начолі з баклановим ніхера не бачить або не хоче бачити у таких "придбаннях"
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22.02.2022 05:08 Відповісти
Это Шуфрич мстит за Демократию. Впервые на постсоветском пространстве Журналист дал оплеуху и едва не задушил - народного депутата . Респект Главреду...
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22.02.2022 08:12 Відповісти
Это естественная ДДОС !
Народ не вылазит с новостных сайтов.
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22.02.2022 08:25 Відповісти
дидусь-атака! дети в тик токе, пенсы задосили цензор.
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22.02.2022 12:08 Відповісти
Бутусов, треба зробити звернення до УЄФА про недопостимість проведення фіналу Ліги Чемпіонів на росії. Якщо, маєш вплив якийсь, то зроби це.
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22.02.2022 09:04 Відповісти
Порохоботы так бсьро меняли ники, что система зависла
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22.02.2022 10:40 Відповісти
 
 