Сайт Цензор.НЕТ зазнав потужної кібератаки

Адміністративна частина сайту була переважно недоступна протягом понад трьох годин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

DDOS-атака розпочалася близько 21 години. Адміністративна частина сайту не була доступна, через що редакція не мала змоги оновлювати стрічку новин.

Зараз ми публікуємо повідомлення про головні події, що сталися протягом цього часу.

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