Путін офіційно скерував війська РФ на окупований Донбас

Президент Росії Володимир Путін доручив Збройним силам РФ "виконувати функції з підтримання миру у так званих "Л/ДНР".

Про це йдеться в Указі про визнання "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР", що його підписав Путін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У зв'язку зі зверненням голови Донецької Народної Республіки міністерству оборони Російської Федерації забезпечити (...) здійснення Збройними силами Російської Федерації на території Донецької Народної Республіки функцій з підтримання миру", - йдеться у тексті указу Путіна.

"У зв'язку зі зверненням голови Луганської Народної Республіки міністерству оборони Російської Федерації забезпечити (...) здійснення Збройними силами Російської Федерації на території Луганської Народної Республіки функцій з підтримання миру", - йдеться в іншому його указі.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.