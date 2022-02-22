Путін офіційно скерував війська РФ на окупований Донбас
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Президент Росії Володимир Путін доручив Збройним силам РФ "виконувати функції з підтримання миру у так званих "Л/ДНР".
Про це йдеться в Указі про визнання "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР", що його підписав Путін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У зв'язку зі зверненням голови Донецької Народної Республіки міністерству оборони Російської Федерації забезпечити (...) здійснення Збройними силами Російської Федерації на території Донецької Народної Республіки функцій з підтримання миру", - йдеться у тексті указу Путіна.
"У зв'язку зі зверненням голови Луганської Народної Республіки міністерству оборони Російської Федерації забезпечити (...) здійснення Збройними силами Російської Федерації на території Луганської Народної Республіки функцій з підтримання миру", - йдеться в іншому його указі.
Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.
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Із позитиву: вся політика умиротворення Зе і його шобли полетіла до біса. Кожен його наступний крок буде закопувати його рейтинг.
Байден припертий дл стінки. Як не він, то Конгрес ухвалять санкції.
Виглядає як тактичний виграш Пуйла, але його стратегічна помилка.
Вот сейчас все посольства живут на Западной Украине - а дороги там жуть - особенно вокруг Львова
а в какой-то чудовищном состоянии дорога Киев - ЧОП - это позорище
настоящее
вы до сих пор ничего не поняли и на них надеетесь???
Британия: Борис Джонсон назвал действия России нарушением международного права и пообещал санкции против РФ;
Дания: решение России является враждебным и нарушает международное право;
Евросоюз: решение России нарушает международное право, Москву ждут санкции;
НАТО: Альянс осуждает решение России, оно направлено на разжигание войны и поиск предлога для вторжения в Украину;
США: Вашингтон был готов к решению России. Россию и ее марионеток ждут масштабные санкции и ограничения со стороны США.
Латвия: глава Сейма Латвии пообещала инициировать резолюцию о вечном непризнании изменения статуса псевдореспублик;
Польша: нужно срочно созвать саммит Евросоюза и ввести против России санкции;
Сербия: решение России полностью меняет международный порядок;
Германия: решение России грубо нарушает международное право, действия РФ не останутся без ответа;
Италия: решение России не направлено на решение кризиса путем дипломатии. Признание боевиков нарушает Минские соглашения;
Финляндия: решение России подлежит осуждению;
Румыния: решение России резко осуждается;
Франция: Макрон затребовал общеевропейские санкции против России из-за решения о признании псевдореспублик;
Нидерланды: в самом скором времени Евросоюз рассмотрит санкции против России;
Грузия: признание Россией псевдореспублик - повторения сценария с Абхазией и Южной Осетией;
Эстония: президент Эстонии заявляет, что страна никогда не признает решения России о признании донбасских псевдореспублик;
Турция: МИД Турции резко осудил действия России;
Чехия: действия России являются шагом к эскалации, ее решение - это нарушение Устава ООН, Минских договоренностей и Будапештского меморандума 1994 года.
Также с осуждением выступили Молдова, Литва, Австрия, и многие другие страны цивилизованного мира.
Теперь посмотрим на что вы способны
Не всегда, когда они приобретали территории, они выигрывали и не всегда, когда они теряли территории, они проигрывали.
А то вдруг они и сейчас их там не увидят...
Його необхідно роздягти до трусів, щоби в Москві було ніщо жерти, не те що годувати лугандон.
Як це було на початку 90-х років.
Терміново введіть санкції проти СП-2 та проти російських енергокомпаній, бо за рахунок реалізації нафти і газу, це бидло озброюється. Пояснять німцям, що танки, "Іскандери" та всякі там "Стилети" він будує за німецькі гроші.
Пора прийняти Україну в НАТО.
Далі.. Що приблизно буде як що що...
***** починає вторгнення. Де факто зелений ідіот негайно буде відсторонений від рішень та стане "весільним генералом". Влада у країні (реальна) і рішення (реальні) перейдуть до командування ЗСУ. Нажаль наші втрати будуть просто невимовні. І треба до цього бути морально готовими. Партії "кацапської підорасії" у нашому парламенті вдруге потікають до Европи і не від кацапів ,як сміялися у студіяїх, а від громадян ,які ,зустрівши де небудь будуть іх різати да вбивати без усяких судів. Ситуація буде совсім інша. Громада України поділится на два табори. Одні будуть одне одного давити у чергах на "втікти з країни" ( повірте їх нажаль буде багато) а другі стануть до опору. І ці - навіть не сумніваюся , битися будуть як скажені тигри, впевнивши себе що вони вже мертві і втрачати нічого. Саме завдяки ним, кацапня буде горіти та здихати десятками тисяч за тиждень. Наші союзники... Поки до них дійде закрити небо та море - вже проллється багато української крові і це теж потрібно розуміти. А може всеруться і зовсім нічого не зроблять. Тому кожному УКРАЇНЦЮ треба для себе прорахувати дії які допоможуть виживати та вбивати. Кожна така людина буде на вагу золота, тому по дурному підставлятись - це - програти. Вбивати тихо, прораховано і по звірячому, щоб інші кацапи бачили і розуміли що Чечня - це був дитячий садок "Веселка", та втрачали ейфорію, та боялися кожного куща ,що їм допоможе робити помилки та програвати далі. А всі шмарклі про "достойність та гуманність" - політики нехай запхнуть собі у дупу. З кацапами по їншому у нашому випадку - нереально. Потрапив у полон - приготуйся померти у муках та вважай себе вже мертвим. Це реальність. А краще вмирай до того разом з кацапом. Війна - це взазалі мерзотна справа. Тут немає людяності по відношенню до агрессора. І не було ніколи. Казки про це - брехня.
Тобто підсумок..Не панікуйте, опануйте свій страх, - абсолютно природний і насправді це не ганьба. Навіть добрі воїни відчувають страх але його опановують щоб продуктивно мислити. Підготуйте себе до серйозних потрясінь та готуйтесь в них вижити. Зміріться вже зараз з тим що ви багато що, й багато кого можете втратити. А як що виживете - треба буде починати все спочатку. Як що судилося не вижити - у майбутньому житті вам не буде за себе соромно, як втікачам ,які хоч і з половини та будуть періодично пригадувати свою ганьбу на фоні того що вони будуть бачити тут, бо від себе не втечеш і не придумаєш виправдання. І з цим жити до кінця життя і не факт що не спитися від цього. Як що Всесвіт збереже нас від війни більшої ніж зараз є - це буде дуже великий бонус, який нам ще треба буде для себе "відробити" на совість після розвалу кацапської вимирації.
Усім наснаги та духу. Будьте розумні та не конфліктуйте зі своєю совістю. Вчиняйте як ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ, бо це честь і відвага. Я вірю у свою націю. Слава Україні !