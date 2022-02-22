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Путін офіційно скерував війська РФ на окупований Донбас

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путін офіційно скерував війська РФ на окупований Донбас

Президент Росії Володимир Путін доручив Збройним силам РФ "виконувати функції з підтримання миру у так званих "Л/ДНР".

Про це йдеться в Указі про визнання "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР", що його підписав Путін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У зв'язку зі зверненням голови Донецької Народної Республіки міністерству оборони Російської Федерації забезпечити (...) здійснення Збройними силами Російської Федерації на території Донецької Народної Республіки функцій з підтримання миру", - йдеться у тексті указу Путіна.

"У зв'язку зі зверненням голови Луганської Народної Республіки міністерству оборони Російської Федерації забезпечити (...) здійснення Збройними силами Російської Федерації на території Луганської Народної Республіки функцій з підтримання миру", - йдеться в іншому його указі.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+33
Теперь ни одна гнида не заикнется, что на Донбассе нет войск рф.
Воюем с РФ официально.
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22.02.2022 00:43
+28
заснув на засіданні, вирішили не будити, вкрили ковдрою і вимкнули світло
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22.02.2022 00:45
+23
судя из того, что штаты ввели санкции против... лднр и запретил там хождение доллара 😂🤣 можно сделать вывод, что если раха захватит Украину, то санкции будут запрещать хождения доллара на территории захваченной Украины 😂🤣
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22.02.2022 00:43
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ммм, если кацапы оккупируют Харьков - введут санкции против Харькова? Байден точно президент США? и демократ?
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22.02.2022 01:32 Відповісти
Із негативу : починається гаряча фаза війни і нам потрібно морально готуватися до сотень загиблих із нашого боку.
Із позитиву: вся політика умиротворення Зе і його шобли полетіла до біса. Кожен його наступний крок буде закопувати його рейтинг.
Байден припертий дл стінки. Як не він, то Конгрес ухвалять санкції.
Виглядає як тактичний виграш Пуйла, але його стратегічна помилка.
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22.02.2022 01:07 Відповісти
Здається ви помиляєтесь, х-ло програло і в повній мірі розуміє свій програш. Йому не залишили варіантів для збереження обличчя перед своїми мавпами. І він дуже злий. Йому треба швидка перемога або якомога страшніша дія, яка повяже кровю з ним всю московію. І це має бути щось таке від чого не зможе відвертітися жоден москаль.
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22.02.2022 01:25 Відповісти
Ну що зеЛох, нормальна дорога від донецька до Києва??? Швидко танки доїдуть????
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22.02.2022 01:10 Відповісти
Надо выяснить , кто в УКРАВТОДОРе решал какие именно дороги в первую очередь приводить - И ПОСАДИТЬ как агента ФСБ
Вот сейчас все посольства живут на Западной Украине - а дороги там жуть - особенно вокруг Львова
а в какой-то чудовищном состоянии дорога Киев - ЧОП - это позорище
настоящее
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22.02.2022 09:48 Відповісти
Путин сам себя безнадежно загнал в угол. коллективный Запад теперь будет вынужден ему ответить, так как это уже не прикрытое и наглое посягательство на международное право. кто первым "моргнет" тот и проиграл.
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22.02.2022 01:16 Відповісти
не смешите курей с западом...
вы до сих пор ничего не поняли и на них надеетесь???
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22.02.2022 01:20 Відповісти
Путин специально много часов мурыжил Микрона и Шольца чтобы понять их гнилую трусливую сущность и что Германия и Франция(а значит ЕС) ничего не будут делать против Рашки-никаких серьезных санкций поскольку стидят на его газовом кукане. В ЕС Украину поддерживают только Поляки,Чехи,Прибалты-но они ничего не решают. А США не хочет сорится с ЕС и поэтому тоже серьезных санкций не будет. Путин будет добиватся своего постепенно:Сначала признание ОРДЛО,затем Военные базы РФ в ОРДЛО,затем присоединение ОРДЛО к РФ официально а затем возможно и война с Уукраиной за зону АТО,тоесть за остальные часли Луганской и Донецкой областей-будет смотреть на реакцию Запада и кушать Украину по чуть-чуть
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22.02.2022 01:53 Відповісти
так и есть. И это еще самый оптимистичный сценарий....
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22.02.2022 02:01 Відповісти
главное что про коцапов уже все ясно, хоть усритесь теперь про браццкие народы...
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22.02.2022 08:26 Відповісти
Моргнули уже, всё.
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22.02.2022 01:26 Відповісти
Как отреагировали другие государства на действия Москвы? Приводим краткий список реакций:

Британия: Борис Джонсон назвал действия России нарушением международного права и пообещал санкции против РФ;
Дания: решение России является враждебным и нарушает международное право;
Евросоюз: решение России нарушает международное право, Москву ждут санкции;
НАТО: Альянс осуждает решение России, оно направлено на разжигание войны и поиск предлога для вторжения в Украину;
США: Вашингтон был готов к решению России. Россию и ее марионеток ждут масштабные санкции и ограничения со стороны США.
Латвия: глава Сейма Латвии пообещала инициировать резолюцию о вечном непризнании изменения статуса псевдореспублик;
Польша: нужно срочно созвать саммит Евросоюза и ввести против России санкции;
Сербия: решение России полностью меняет международный порядок;
Германия: решение России грубо нарушает международное право, действия РФ не останутся без ответа;
Италия: решение России не направлено на решение кризиса путем дипломатии. Признание боевиков нарушает Минские соглашения;
Финляндия: решение России подлежит осуждению;
Румыния: решение России резко осуждается;
Франция: Макрон затребовал общеевропейские санкции против России из-за решения о признании псевдореспублик;
Нидерланды: в самом скором времени Евросоюз рассмотрит санкции против России;
Грузия: признание Россией псевдореспублик - повторения сценария с Абхазией и Южной Осетией;
Эстония: президент Эстонии заявляет, что страна никогда не признает решения России о признании донбасских псевдореспублик;
Турция: МИД Турции резко осудил действия России;
Чехия: действия России являются шагом к эскалации, ее решение - это нарушение Устава ООН, Минских договоренностей и Будапештского меморандума 1994 года.

Также с осуждением выступили Молдова, Литва, Австрия, и многие другие страны цивилизованного мира.
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22.02.2022 01:52 Відповісти
Слова... слова...
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22.02.2022 02:14 Відповісти
Запад своей озабоченностью вырастил монстра...
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22.02.2022 08:18 Відповісти
Очень действенно будет, если Британия арестует все счета и имущество всех граждан Кацапии!
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22.02.2022 08:30 Відповісти
Де зелений під@рас? Це все почалося 3 години тому і від кондома ніякої реакції, вони кабінет зрадників.
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22.02.2022 01:17 Відповісти
Ермак его валерианкой отпаивает или еще что за щеку сует
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22.02.2022 01:29 Відповісти
По младшему синку пецюни судите? так он вроде розы в жопу любил.
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22.02.2022 01:57 Відповісти
Де Янелох ?
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22.02.2022 01:34 Відповісти
О, как порохососи обрадовались. Забыли уже про "окружения нет" под Дебальцево? Вот и воюйте с пецинім вооружением и в его форме, шоколадки пробирочніе. Нашли время, когда лай подімать.
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22.02.2022 01:56 Відповісти
О, как зелясососи возбудились. Минским соглашениям хана, вы ведь это в вину пороху ставили?
Теперь посмотрим на что вы способны
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22.02.2022 10:48 Відповісти
Многие страны приобретали и теряли территории.

Не всегда, когда они приобретали территории, они выигрывали и не всегда, когда они теряли территории, они проигрывали.
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22.02.2022 05:47 Відповісти
Так что, отходим до Днепра, только так пааабедим?
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22.02.2022 06:52 Відповісти
Сюда шастать они теперь перестанут или нет?
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22.02.2022 06:03 Відповісти
тепер почнуться провокації як у Цхінвалі 2008 року. Їм дуже потрібна вода в Криму. томуя думаю що відкриття повномасштабного фронту досить близьке.
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22.02.2022 06:44 Відповісти
Іхтамєсть.
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22.02.2022 06:41 Відповісти
ОБСЕ везите, хай их пощупают...
А то вдруг они и сейчас их там не увидят...
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22.02.2022 06:59 Відповісти
Цікаво, якою тепер буде риторика Єрмака, якого не видно і не чути вже певний час? І як тепер виглядає видача Цемаха і здача операції по "впгнерівцях"?
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22.02.2022 08:06 Відповісти
Від терориста і світового вбивці цього потрібно було і чекати. Але що зробили ми? А ми в цей час купували в них бітум і будували дороги, замість того, щоб ви8готовляти ракетні комплекси "Нептун", "Вільха", "Верба", гармати "Богдана" та інше. Своїми тупими, непрофесійними заявами і діями, а можливо і навмисники Найвєжлічайший довів ситуацію, що Пуйло визнали ці анклави і введу туди свої війська і війська ОКДБ. А хто вивів війська із Щасятя та інших населених пунктів? А чому всі мовчать за Азовське море? Його також московія окупувала, не бажає Володя дати вказівку ДБР порушити справу проти Пуйла? А які там документи підписані? Він визнав такі, які є, чи в кордонах Донецької і Луганської областей? Піде "95-й квартал" на чолі з Юзіком воювати? Щось мені мій внутрішній голос підказує, що ні.
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22.02.2022 08:23 Відповісти
Сподіваюсь кацапня не забула насипати собі в кишені насіння від фруктових дерев, бо з них гарний гумус вийде.
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22.02.2022 08:35 Відповісти
Гадаю, що Президенту Зеленському і К саме час подати у відставку і чекати суду.
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22.02.2022 08:54 Відповісти
Не успели признать.. и сразу ввод войск... В общем "грузинский сценарий". Следующий ход "обстрел украинской стороной" российских военных, гибель нескольких из них. Операция РФ по "принуждению к миру" Украину с нанесением воздушных и ракетных ударов по инфраструктуре во внутренних регионах Украины, начало наступательных действий сначала в пределах Луганской и Донецкой областях потом и соседних Харьковской, Запорожской, Сумской..... Потом отвод своих сил на админ границы Луганской и Донецкой областей.Признание " ДНР и ЛНР в этих границах и установление на этих территориях полного контроля. И вынуждение Украины признать де факто сложившееся положение и возобновление бесцельных переговоров с попыткой ( как и в Грузии) на ближайших выборах в Украине поставить более "лояльную власть" ( как это было сделано в Грузии с победой олигарха Иванишвили)..И это план минимум. !!!! Войска согнаны с севера и дальнего востока, одним признанием ЛНРоДНРий это не закончится, это можно быть сделать и без концентрации войск.
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22.02.2022 09:03 Відповісти
випий заспокійливе!
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22.02.2022 10:48 Відповісти
Если у вас другое мнение. Выскажитесь. Не можете.. ,пейте слабительное...для успокоения...
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22.02.2022 11:01 Відповісти
,,Слабітєльноє,, п,ють в інших випадках,а я дивлюсь фільм жахів,щоб заспокоЇтись!!! А ви від пу чекали чогось іншого?Ви від ,,вялікого тамурлана,, чекали чогось іншого?всі його витівки прораховані наперед,насправді він все більше і більше залазить в петлю і затягує туди своЇх холуЇв! подивіться засідання Їхнього радбезу,може щось зрозумієте! УкраЇна не Грузія і 2022 рік не 2008 рік,і путін вже не путін ,а ху..ло,причому для усього світу,і УкраЇна вже не безпорядне кошеня,все буде Перемога!!!
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22.02.2022 11:19 Відповісти
Справа розвивається за грузинським сценарієм: бл*ядські кацапи спровокують ВСУ на вогонь у відповідь, звинуватять у "нападі на російських миротворців" і почнуть вторгнення.
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22.02.2022 09:03 Відповісти
Теперь сразу вопрос к зеленым...как отвечать на обстрелы..минска нет, в вооружениях ограничений тоже нет...у простых шахтеров и трактористов авиация и все есть официально...
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22.02.2022 09:28 Відповісти
Та введіть ви уже дієві санкції проти .уйла.
Його необхідно роздягти до трусів, щоби в Москві було ніщо жерти, не те що годувати лугандон.
Як це було на початку 90-х років.

Терміново введіть санкції проти СП-2 та проти російських енергокомпаній, бо за рахунок реалізації нафти і газу, це бидло озброюється. Пояснять німцям, що танки, "Іскандери" та всякі там "Стилети" він будує за німецькі гроші.

Пора прийняти Україну в НАТО.
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22.02.2022 09:40 Відповісти
По перше я закликаю усіх ГРОМАДЯН України ,хто має змогу - негайно готуватися до реальної війни. Зараз вже вона більш ніж можлива. Тер.оборона, медичка, все чим можна буде воювати проти орків. Поки не пізно - негайно. Хоча б для себе вивчайте першу допомогу та правила виживання у війні. Про рюкзаки я вже не говорю. Бо тріпатися та сваритися за кловуна - це зараз реально дурне. Логічно - війни не повинно бути але в ***** немає логіки. Цій тварині плювати.Думаю, на всі санкції - теж. Є невелика надія що його генерали, заради накраденого, заради своїх ви...дків, які за кордоном жеруть чужу кров, та заради самозбереження - зроблять помішаному плешивому "інфаркт" з двома дірками у черепі, але теж не факт. Вони такі ж сцикливі як і їх вояки та можуть обісратися теж, як Нарижкін ,яке ледве купу не наклало учора..
Далі.. Що приблизно буде як що що...
***** починає вторгнення. Де факто зелений ідіот негайно буде відсторонений від рішень та стане "весільним генералом". Влада у країні (реальна) і рішення (реальні) перейдуть до командування ЗСУ. Нажаль наші втрати будуть просто невимовні. І треба до цього бути морально готовими. Партії "кацапської підорасії" у нашому парламенті вдруге потікають до Европи і не від кацапів ,як сміялися у студіяїх, а від громадян ,які ,зустрівши де небудь будуть іх різати да вбивати без усяких судів. Ситуація буде совсім інша. Громада України поділится на два табори. Одні будуть одне одного давити у чергах на "втікти з країни" ( повірте їх нажаль буде багато) а другі стануть до опору. І ці - навіть не сумніваюся , битися будуть як скажені тигри, впевнивши себе що вони вже мертві і втрачати нічого. Саме завдяки ним, кацапня буде горіти та здихати десятками тисяч за тиждень. Наші союзники... Поки до них дійде закрити небо та море - вже проллється багато української крові і це теж потрібно розуміти. А може всеруться і зовсім нічого не зроблять. Тому кожному УКРАЇНЦЮ треба для себе прорахувати дії які допоможуть виживати та вбивати. Кожна така людина буде на вагу золота, тому по дурному підставлятись - це - програти. Вбивати тихо, прораховано і по звірячому, щоб інші кацапи бачили і розуміли що Чечня - це був дитячий садок "Веселка", та втрачали ейфорію, та боялися кожного куща ,що їм допоможе робити помилки та програвати далі. А всі шмарклі про "достойність та гуманність" - політики нехай запхнуть собі у дупу. З кацапами по їншому у нашому випадку - нереально. Потрапив у полон - приготуйся померти у муках та вважай себе вже мертвим. Це реальність. А краще вмирай до того разом з кацапом. Війна - це взазалі мерзотна справа. Тут немає людяності по відношенню до агрессора. І не було ніколи. Казки про це - брехня.
Тобто підсумок..Не панікуйте, опануйте свій страх, - абсолютно природний і насправді це не ганьба. Навіть добрі воїни відчувають страх але його опановують щоб продуктивно мислити. Підготуйте себе до серйозних потрясінь та готуйтесь в них вижити. Зміріться вже зараз з тим що ви багато що, й багато кого можете втратити. А як що виживете - треба буде починати все спочатку. Як що судилося не вижити - у майбутньому житті вам не буде за себе соромно, як втікачам ,які хоч і з половини та будуть періодично пригадувати свою ганьбу на фоні того що вони будуть бачити тут, бо від себе не втечеш і не придумаєш виправдання. І з цим жити до кінця життя і не факт що не спитися від цього. Як що Всесвіт збереже нас від війни більшої ніж зараз є - це буде дуже великий бонус, який нам ще треба буде для себе "відробити" на совість після розвалу кацапської вимирації.
Усім наснаги та духу. Будьте розумні та не конфліктуйте зі своєю совістю. Вчиняйте як ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ, бо це честь і відвага. Я вірю у свою націю. Слава Україні !
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22.02.2022 10:14 Відповісти
після твого спітчу дивлюся фільм жахів,щоб заспокоЇтись,нормальні люди він лисенького нічого другого не чекали,а ти краще прийми заспокійливе,приляж і подумай про гарну цицькату молодицю,поспиш трохи і стане краще!!!
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22.02.2022 10:57 Відповісти
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