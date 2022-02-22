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Джонсон пообіцяв Зеленському розглянути питання щодо нарощування військової допомоги Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Джонсон пообіцяв Зеленському розглянути питання щодо нарощування військової допомоги Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у телефонній бесіді з українським президентом Володимиром Зеленським обіцяв розглянути можливості збільшення військової допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив офіс британського  прем'єра.

"Прем'єр-міністр(...) заявив, що розгляне можливість направлення подальшої оборонної допомоги Україні на прохання українського уряду", йдеться у повідомленні.

Джонсон заявив про "серйозну стурбованість" подіями в регіоні, і сказав Зеленському, що, на його думку, "вторгнення є реальною можливістю найближчими годинами і днями".

У повідомленні водночас наголошується, що сторони згодні з тим, що "Захід має підтримати Україну у разі вторгнення, але має продовжувати добиватися дипломатичного рішення до останньої можливої секунди".

Прем'єр засудив визнання т.зв. "Л/ДНР", заявивши, що "цей крок зробив Мінські домовленості і процес нездійсненними". Він додав, що Велика Британія "вже взаємодіє з партнерами з цього питання", і Лондон порушуватиме його в РБ ООН та ОБСЄ.

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Він повідомив Зеленському, що Велика Британія "вже розробила санкції проти тих, хто причетний до порушення територіальної цілісності України, і що ці заходи набудуть чинності завтра (у вівторок. – Ред.)".

Офіс глави уряду повідомив також, що Джонсон запланував на ранок вівторка засідання надзвичайного комітету "Кобра" щодо ситуації навколо України.
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Топ коментарі
+5
Англія й так робить для нас забагато, зважаючи на її потенціал. Не може ж вона примусово зробити Зє операцію і пришити йому сталеві галагони.
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22.02.2022 08:55
+5
терміново договір на розміщення бази США в Україні під Харковом. Втягнути кацапів в нову гонку озброєнь, через 5 років той диро-сральник розпадеться сам
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22.02.2022 09:02
+3
Только размещение ядерных ракет на территории Украины, сможет остановить весь этот пи.дец.
х*йло будет повышать ставки и никакие санкции и противотанковое оружие его не остановят.
Оно ещё в 2014 хвасталось, что готово было применять яо против Украины, зная, что ответки не будет.
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22.02.2022 08:54
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Кароче все с вами ясно.спасибо за будапештский меморандум и поддержку
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22.02.2022 08:50 Відповісти
На какую поддержку вы рассчитываете? Что по вашему должны сделать вот конкретно англичане?
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22.02.2022 08:51 Відповісти
Почитай меморандум там все ясно написано
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22.02.2022 08:52 Відповісти
там і рф гарантом-підтримувачем прописана
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22.02.2022 08:54 Відповісти
Да вы что?
Вот текст меморандума, опубликованный на сайте Рады.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158#Text

На какой из пунктов вы сейчас ссылаетесь?
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22.02.2022 08:55 Відповісти
Англія й так робить для нас забагато, зважаючи на її потенціал. Не може ж вона примусово зробити Зє операцію і пришити йому сталеві галагони.
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22.02.2022 08:55 Відповісти
2000птуров это много?
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22.02.2022 08:57 Відповісти
А сколько ПТУРов и может чего еще вы ожидаете от Британии, чтоб вам не показалось мало?
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22.02.2022 08:58 Відповісти
Только размещение ядерных ракет на территории Украины, сможет остановить весь этот пи.дец.
х*йло будет повышать ставки и никакие санкции и противотанковое оружие его не остановят.
Оно ещё в 2014 хвасталось, что готово было применять яо против Украины, зная, что ответки не будет.
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22.02.2022 08:54 Відповісти
еще раз пришлют что-нибудь, что стреляет не дальше 3 км
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22.02.2022 08:58 Відповісти
Бритам-черговий респект...
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22.02.2022 09:01 Відповісти
терміново договір на розміщення бази США в Україні під Харковом. Втягнути кацапів в нову гонку озброєнь, через 5 років той диро-сральник розпадеться сам
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22.02.2022 09:02 Відповісти
 
 