Президент Євроради Мішель - Зеленському: "ЄС твердо стоїть на боці України"

Голова Євроради Шарль Мішель у вівторок у телефонній розмові з українським президентом Володимиром Зеленським висловив солідарність ЄС із Києвом та виступив на підтримку територіальної цілісності України.

"Поговорив із Володимиром Зеленським, щоб висловити повну солідарність ЄС із Україною", - написав Мішель у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС твердо стоїть на вашому (Києва. - Ред.) боці і повністю підтримує територіальну цілісність України", - наголосив він.

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За словами голови Євроради, рішення Москви "визнати" "незалежність" "Л/ДНР" є "порушенням міжнародного права, заснованого на правилах міжнародного порядку".