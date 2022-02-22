Президент Євроради Мішель - Зеленському: "ЄС твердо стоїть на боці України"
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Голова Євроради Шарль Мішель у вівторок у телефонній розмові з українським президентом Володимиром Зеленським висловив солідарність ЄС із Києвом та виступив на підтримку територіальної цілісності України.
"Поговорив із Володимиром Зеленським, щоб висловити повну солідарність ЄС із Україною", - написав Мішель у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"ЄС твердо стоїть на вашому (Києва. - Ред.) боці і повністю підтримує територіальну цілісність України", - наголосив він.
За словами голови Євроради, рішення Москви "визнати" "незалежність" "Л/ДНР" є "порушенням міжнародного права, заснованого на правилах міжнародного порядку".
Топ коментарі
+13 хужє не будєт
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+7 Bel Amor
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+6 Василь Довганенко 7230397a
показати весь коментар22.02.2022 09:01
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