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Президент Євроради Мішель - Зеленському: "ЄС твердо стоїть на боці України"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент Євроради Мішель - Зеленському:

Голова Євроради Шарль Мішель у вівторок у телефонній розмові з українським президентом Володимиром Зеленським висловив солідарність ЄС із Києвом та виступив на підтримку територіальної цілісності України.

"Поговорив із Володимиром Зеленським, щоб висловити повну солідарність ЄС із Україною", - написав Мішель у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС твердо стоїть на вашому (Києва. - Ред.) боці і повністю підтримує територіальну цілісність України", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президенти Євроради Мішель та Єврокомісії фон дер Ляєн: Визнання Путіним "ДНР" і "ДНР" - порушення терцілісності України та Мінських домовленостей

За словами голови Євроради, рішення Москви "визнати" "незалежність" "Л/ДНР" є "порушенням міжнародного права, заснованого на правилах міжнародного порядку".
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Топ коментарі
+13
Горить в мене. Всі **** обісралися. Ми могли передбачити такий, принаймні схожий сценарій, а ***** РНБО і лідор - ну нікак. В Кулєби - «правопорушення», данілов пенсії продовжить платити, зюзя памперс міняє. Порох їм ***** не такий був.
Одне питання до Уряду: російські військові, які відтепер будуть нести службу на територіях ОРДЛО, по досягненні пенсійного віку, зможуть розраховувати на українську пенсію?
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22.02.2022 09:02
+7
мы гордимся вами
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22.02.2022 09:01
+6
Будуть українським прапором щиро махати.
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22.02.2022 09:01
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мы гордимся вами
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22.02.2022 09:01 Відповісти
ого а где же озабоченность и обеспокоенность ... только стоим и все ... где же бл обещанные грозные санкции где уничтожение СП2 где все .... балаболы
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22.02.2022 09:09 Відповісти
наверно там же где "умер бы за Крым"(с) Владимир Ссанычь
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22.02.2022 09:22 Відповісти
Будуть українським прапором щиро махати.
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22.02.2022 09:01 Відповісти
І шо толку!?
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22.02.2022 09:01 Відповісти
Горить в мене. Всі **** обісралися. Ми могли передбачити такий, принаймні схожий сценарій, а ***** РНБО і лідор - ну нікак. В Кулєби - «правопорушення», данілов пенсії продовжить платити, зюзя памперс міняє. Порох їм ***** не такий був.
Одне питання до Уряду: російські військові, які відтепер будуть нести службу на територіях ОРДЛО, по досягненні пенсійного віку, зможуть розраховувати на українську пенсію?
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22.02.2022 09:02 Відповісти
твердо стоит и смотрит на то, что происходит. ну время от времени озабочиваясь и обеспокаиваясь.
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22.02.2022 09:02 Відповісти
Увы, у нынешнего ЕС, уже давно твердо не стоит
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22.02.2022 09:02 Відповісти
можно прочитать как "ЕС твёрдо стоит за спиной Украины и не перестаёт озабочиваться!".
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22.02.2022 09:04 Відповісти
Не верю я что рашка с немчурами вбухали бабки в поток, чтоб его не запустить из-за дамбаса. Все было просчитано и предусмотрено.
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22.02.2022 09:06 Відповісти
Дежавю. Реакция как под копирку на захват Крыма.
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22.02.2022 09:07 Відповісти
Правильно. Відповідь пішла, коли в нас була сила. Зараз її знову немає- завдяки ЗЕ.
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22.02.2022 09:15 Відповісти
А в ЗЕ ноги від страху вихитуються.
Отак з агресором війну закінчувати. Де в людей розум був...
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22.02.2022 09:15 Відповісти
Европейские импотенты. Х...ло высрался всем на голову - а им всё "божья роса". Так и живут обоссанные... и смердит от них сплошными озабоченностями. Санкции они думают! Немецкая порно "звезда" все санкции "отработает" Х...лу. Британцы уже удрали с этого гадюшника... скоро и поляки сбегут.
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22.02.2022 09:22 Відповісти
Стоїть в лікте-колінній позі?
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22.02.2022 09:29 Відповісти
Трусливая европа твердо стоит на горле Украины,помогая *****
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22.02.2022 09:41 Відповісти
Стоїть твердо і з місця ані руш!
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22.02.2022 09:50 Відповісти
Вже нудить народ від тих обіцянок, скоро всі повтікають від депутатів до чинної влади, а народ, як завжди залишиться захищати країну.
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22.02.2022 11:52 Відповісти
и все? ну вы хоть перните в сторону раши.....
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22.02.2022 15:51 Відповісти
дуже добре.
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22.02.2022 22:37 Відповісти
 
 