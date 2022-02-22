Визнання РФ "Л/ДНР": Китай закликав до "стриманості і діалогу"

Постійний представник Китаю Чжан Цзюнь закликав усі сторони конфлікту до стриманості та діалогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Радбезу ООН..

Так, постпред КНР заявив, що "всі зацікавлені сторони мають проявляти стриманість і уникати будь-яких дій, які можуть посилити напруженість".

"Ми вітаємо і заохочуємо всі зусилля і закликаємо всі зацікавлені сторони продовжувати діалог і консультації і шукати розумні рішення для розв'язання проблем один одного на основі рівності і взаємної поваги", - сказав постпред Чжан Цзюнь.

За його словами, нинішня ситуація в Україні є результатом багатьох складних факторів.

"Китай завжди займає свою позицію по суті справи. Ми вважаємо, що всі країни мають вирішувати міжнародні суперечки мирними засобами відповідно до цілей і принципів статуту ООН", - сказав він.

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Водночас, Пекін сподівається, що сторони "займуть конструктивну позицію" та "складуть дорожню карту та графік для невідкладного виконання мінських домовленостей". Однак представник КНР ніяк не прокоментував ставлення офіційного Пекіна до визнання Росією "ДНР" та "ЛНР", а також розпорядження президента РФ відправити туди російські війська.

Нагадаємо, постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд при ООН заявила, що Росія здійснила атаку на Україну і провокує подальше вторгнення.