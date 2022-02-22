Визнання РФ "Л/ДНР": Китай закликав до "стриманості і діалогу"
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Постійний представник Китаю Чжан Цзюнь закликав усі сторони конфлікту до стриманості та діалогу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Радбезу ООН..
Так, постпред КНР заявив, що "всі зацікавлені сторони мають проявляти стриманість і уникати будь-яких дій, які можуть посилити напруженість".
"Ми вітаємо і заохочуємо всі зусилля і закликаємо всі зацікавлені сторони продовжувати діалог і консультації і шукати розумні рішення для розв'язання проблем один одного на основі рівності і взаємної поваги", - сказав постпред Чжан Цзюнь.
За його словами, нинішня ситуація в Україні є результатом багатьох складних факторів.
"Китай завжди займає свою позицію по суті справи. Ми вважаємо, що всі країни мають вирішувати міжнародні суперечки мирними засобами відповідно до цілей і принципів статуту ООН", - сказав він.
Водночас, Пекін сподівається, що сторони "займуть конструктивну позицію" та "складуть дорожню карту та графік для невідкладного виконання мінських домовленостей". Однак представник КНР ніяк не прокоментував ставлення офіційного Пекіна до визнання Росією "ДНР" та "ЛНР", а також розпорядження президента РФ відправити туди російські війська.
Нагадаємо, постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд при ООН заявила, що Росія здійснила атаку на Україну і провокує подальше вторгнення.
Будь ласка, зачекайте...
Він такий же союзник як компанойон з бідного багатому.
москалі для Китаю - сусід ніщеброд. Хрен вони ложили на москалів.
Ну а китаёзы как всегда, собственно...
Їм взагалі ця війна вигідна тим що можуть давити на мордор і отримувати дешевше ресурси....
***** знову всіх переграв.
зі. більше жодних змін до Конституції, формул штанмаєра та іншої маячні
Отже, механізм позбавлення РФ повноважень постійного члена РБ ООН наступний:
1. Публічно заявити про наміри України позбавити РФ статусу постійного члена РБ ООН.
2. Скликати самміт восьми держав, які утворилися в результаті розпаду СРСР, Грузії, України, Азербайджану, Молдови (ГУАМ), Узбекистану (теж колись входив в ГУАМ, яка навіть називалась ГУУАМ, проводить власну політику, не залежну від РФ), Естонії, Латвії, Литви.
3. Прийняти на саміті спільну заяву про наміри позбавити РФ повноважень постійного члена РБ ООН.
4. Україна, Азербайджан, Молдова, Узбекистан повинні денонсувати Рішення Ради Глав Держав Співдружності Незалежних Держав від 21 грудня 1991 року повністю, або в частині, яка надає РФ повноваження постійного члена РБ ООН.
5. Звернутися в секретаріат ООН з заявою про втрату РФ прав постійного членства в РБ ООН, в зв'язку з чим РФ не повинна допускатися на засідання РБ ООН як постійний член. Виносити дане питання на Генасамблею ООН не слід, поки не буде достатньої його підтримки.
Рекомендую Президенту України вжити вищевказаних заходів, можливо, з певними модифікаціями, що дозволить ефективно виконати конституційний обов'язок гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України.
Хоча б раз вони спрацювали?
Все может изменится когда х....о сдохнет, а до этого ой как далеко, его мервого еще будут с год использовать.