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Визнання РФ "Л/ДНР": Китай закликав до "стриманості і діалогу"

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Визнання РФ

Постійний представник Китаю Чжан Цзюнь закликав усі сторони конфлікту до стриманості та діалогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Радбезу ООН..

Так, постпред КНР заявив, що "всі зацікавлені сторони мають проявляти стриманість і уникати будь-яких дій, які можуть посилити напруженість".

"Ми вітаємо і заохочуємо всі зусилля і закликаємо всі зацікавлені сторони продовжувати діалог і консультації і шукати розумні рішення для розв'язання проблем один одного на основі рівності і взаємної поваги", - сказав постпред Чжан Цзюнь.

За його словами, нинішня ситуація в Україні є результатом багатьох складних факторів.

"Китай завжди займає свою позицію по суті справи. Ми вважаємо, що всі країни мають вирішувати міжнародні суперечки мирними засобами відповідно до цілей і принципів статуту ООН", - сказав він.

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Водночас, Пекін сподівається, що сторони "займуть конструктивну позицію" та "складуть дорожню карту та графік для невідкладного виконання мінських домовленостей". Однак представник КНР ніяк не прокоментував ставлення офіційного Пекіна до визнання Росією "ДНР" та "ЛНР", а також розпорядження президента РФ відправити туди російські війська.

Нагадаємо, постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд при ООН заявила, що Росія здійснила атаку на Україну і провокує подальше вторгнення.
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Топ коментарі
+22
В общем , переводя с дипломатического, китайцы заявили, что им официально пох на то, что сейчас происходит
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22.02.2022 09:27
+18
С кем? О чем ты мелишь ускоглазый?
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22.02.2022 09:26
+17
какой такой минск? Нет его.
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22.02.2022 09:26
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С кем? О чем ты мелишь ускоглазый?
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22.02.2022 09:26 Відповісти
І чого Україна жовтожопим Мотор Січ не подарувала?
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22.02.2022 09:29 Відповісти
какой такой минск? Нет его.
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22.02.2022 09:26 Відповісти
Мінськ -є. А угоди - "мальчик в трусиках" похерил.
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22.02.2022 09:30 Відповісти
В общем , переводя с дипломатического, китайцы заявили, что им официально пох на то, что сейчас происходит
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22.02.2022 09:27 Відповісти
Китай стратегічний старший союзник паРашки.
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22.02.2022 09:30 Відповісти
Это как "галантерейщик и кардинал". Масштабы слишком разные. У Китая свои цели, и он ни на шаг не будет от них отходить ради своего типа союзника
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22.02.2022 09:33 Відповісти
Який Китай цим москалям союзник? ДЛЯ ЧОГО Китаю такий союзник? В них лише в "одному барі" збирається солдат більше ніж в москалів армії разом з резервистами. Китайська армія протягом 2 діб нараховуватиме 200 млн. солдат. Якщо треба.
Він такий же союзник як компанойон з бідного багатому.
москалі для Китаю - сусід ніщеброд. Хрен вони ложили на москалів.
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22.02.2022 09:45 Відповісти
ні Китай хоче зробити то саме з Тайваньом,що москалі зробили з Донбасом,тому їм важливо це,крім того Китай завжди голосує в радбезі ООН проти України,і комуністична правляча партія Китаю працює по тому самому принципу і з тим самим лозунгом шо пролітарії всєх стран обєденяйтесь,так шо ви глибоко помиляєтесь
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22.02.2022 10:27 Відповісти
всі думають що дракон спить))а він тільки примружив очі)))
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22.02.2022 10:30 Відповісти
Китайцы ждут пока по реке проплывет труп врага.
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22.02.2022 09:27 Відповісти
Саме так. У китайців своя гра, і досить прагматична.
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22.02.2022 09:34 Відповісти
Тоже так считаю! Подтолкнули плешивого на преступную авантюру, дождутся ослабления врага, а для них враги все кроме себя. Оттяпают Дальний Восток и Сибирь! «Искусство войны» Сунь-цзы
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22.02.2022 11:42 Відповісти
То який має бути діалог з й..бнутим ******?
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22.02.2022 09:27 Відповісти
Смешно ... Ясно что коммунякам узкопленочным пофик... Какие минские могут быть -- ИДИОТЫ
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22.02.2022 09:28 Відповісти
шо такое "минские договоренности"? когда-то слышал, но уже не помню....
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22.02.2022 09:28 Відповісти
Китаю вова уже «конфет насыпал» : газ , лес , территории вместе с местными аборигенами …т
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22.02.2022 09:28 Відповісти
Минска больше нет. И на этом необходимо говорить всем и везде.

Ну а китаёзы как всегда, собственно...
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22.02.2022 09:29 Відповісти
Китайцы недалеко от паРашки ушли... Гнилой и хитрожёлтый народец.....
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22.02.2022 09:29 Відповісти
А що ви від китайців хотіли у них своїх багато скелетів в шкафу, плюс вони підсіли на газову іглу тому що Автсралія перекрила поставки вугілля....

Їм взагалі ця війна вигідна тим що можуть давити на мордор і отримувати дешевше ресурси....
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22.02.2022 09:29 Відповісти
А это для тех,кому было мало треша

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22.02.2022 09:30 Відповісти
В сухому остатку маємо 2014 рік, але з армією, теробороною і ******** зброєю.
***** знову всіх переграв.

зі. більше жодних змін до Конституції, формул штанмаєра та іншої маячні
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22.02.2022 09:49 Відповісти
Напряженность между Европой+США и Россией ставит в выиграш Китай.
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22.02.2022 09:30 Відповісти
Це вже добре.
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22.02.2022 09:30 Відповісти
По логике китая мы должны расслабиться, и получать удовольствие... А не пошли бы вы на ЙУХ?!!!
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22.02.2022 09:30 Відповісти
Читал где то в интернете, что если рашка нападет на Украину, то Китай начнет захватывать Сибирь.
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22.02.2022 09:30 Відповісти
Ну и шо там в "СТАТУТЕ ООН" на этот счёт написано?
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22.02.2022 09:31 Відповісти
Воєнний стан та вбивати цапів без жалю.Маленька Ічкерія показала як до цапів треба відноситись.
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22.02.2022 09:31 Відповісти
ПЕТИЦИЯ
Отже, механізм позбавлення РФ повноважень постійного члена РБ ООН наступний:
1. Публічно заявити про наміри України позбавити РФ статусу постійного члена РБ ООН.
2. Скликати самміт восьми держав, які утворилися в результаті розпаду СРСР, Грузії, України, Азербайджану, Молдови (ГУАМ), Узбекистану (теж колись входив в ГУАМ, яка навіть називалась ГУУАМ, проводить власну політику, не залежну від РФ), Естонії, Латвії, Литви.
3. Прийняти на саміті спільну заяву про наміри позбавити РФ повноважень постійного члена РБ ООН.
4. Україна, Азербайджан, Молдова, Узбекистан повинні денонсувати Рішення Ради Глав Держав Співдружності Незалежних Держав від 21 грудня 1991 року повністю, або в частині, яка надає РФ повноваження постійного члена РБ ООН.
5. Звернутися в секретаріат ООН з заявою про втрату РФ прав постійного членства в РБ ООН, в зв'язку з чим РФ не повинна допускатися на засідання РБ ООН як постійний член. Виносити дане питання на Генасамблею ООН не слід, поки не буде достатньої його підтримки.

Рекомендую Президенту України вжити вищевказаних заходів, можливо, з певними модифікаціями, що дозволить ефективно виконати конституційний обов'язок гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України.
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22.02.2022 09:31 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/134302
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22.02.2022 09:32 Відповісти
Кому потрібні ці ваші бездієві петиції?
Хоча б раз вони спрацювали?
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22.02.2022 09:35 Відповісти
Вы , как наблюдаю , очень действенный 😀😀😀
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22.02.2022 10:04 Відповісти
Відповіді нема? От і я за те.
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22.02.2022 10:08 Відповісти
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22.02.2022 09:32 Відповісти
Еще одна глубокая озабоченность. Лошадь вчера оказалась права - все мировое сообщество импотенты , и выберут парашу при любом раскладе формально обойдя острые углы, побубонят и угомонятся как в 2008.
Все может изменится когда х....о сдохнет, а до этого ой как далеко, его мервого еще будут с год использовать.
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22.02.2022 09:35 Відповісти
Та его ,мертвого,может,уже лет 15 используют.
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22.02.2022 11:05 Відповісти
А кЕтайцы смотрят на все происходящее, оценивают реакцию и прикидывают свои будущие шансы...
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22.02.2022 09:38 Відповісти
Тайваню приготуватися до стриманості та діалогу!
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22.02.2022 09:38 Відповісти
Комуняки они и в Китае комуняки!
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22.02.2022 10:43 Відповісти
Пора уже вам кацапов дрючить.Самое время
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22.02.2022 11:04 Відповісти
 
 