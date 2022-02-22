Зеленський мав би запровадити воєнний стан на території Донбасу, - Разумков
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Колишній спікер ВР Дмитро Разумков вважає, що президент Володимир Зеленський мав би запровадити воєнний стан на території Луганської та Донецької областей.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді перед пленарним засіданням.
"Якби я був на місці президента, ввів би воєнний стан на територіях Донецької та Луганської областей, тому що досі ми не розуміємо, як розгортатимуться події і в яких кордонах РФ хоче визнати так звані "ДНР" та "ЛНР". Є велика вірогідність, і зранку йде така інформація, що це буде територія по адмінкордонах Луганської та Донецької областей. Тут не можна зволікати, такі дії треба було робити ще вчора. Сьогодні вночі потрібно було збирати парламент для введення воєнного стану на цих територіях, щоб забезпечити діяльність держави і унеможливити будь-який негативний варіант розвитку подій", - наголосив Разумков.
За словами нардепа, сьогоднішній порядок денний роботи ВР не відповідає тим викликам, які стоять перед Україною: "зараз народні депутати в оперативному режимі повинні змінити ті питання, які виносяться на сьогоднішнє голосування і займатися реальними державницькими питаннями - внести зміни до держбюджету, щоб забезпечити ключові галузі, які повинні зберегти нашу державу. Зокрема, змінити бюджет у сфері нацбезпеки та оборони, підготуватися до викликів, які стоятимуть в енергетичному плані...Ми сьогодні повинні думати і мати план на один - п'ять кроків наперед, а не наздоганяти порядок денний, який диктує Росія".
Будь ласка, зачекайте...
Однак ні зеленський, ні Стефанчук, ні інші "лідери" держави цих законів, схоже, не читали, або ігнорують.
- Розрив дипломатичних і інших зв'язків з мордором
- Мобілізація 1-ю черги
- Військове положення на територіях Луганської та Донецької областей
- Створення ставки верховнокомандуючого
- Запит всеоосяжної допомоги Заходу. Гроші, зброя. техніка, добровольці.
Де це все?
Україна вводить пекельні санкції проти країни-агресора!
1. Ми не дамо показати по російському ТБ останню серію нового сезону «Сватів».
Це змусить страждати мільйони росіян, які так і не дізнаються, чим все закінчилось.
2. Поки що хватить.
През. ВАЗеленський
Іншим областям України ніщо не загрожує, чи передавати владу в Україні військовим боязко?
1. відкликати мандати депутатів, які НЕ повернулися за 24 години, яk преЗедент наказав,
2. відкликати мандати депутатів опзж як розпалювачів ненависті та НЕправди по відношеню до України
3 ввести візовий режим з раSSією, щоб ніякі брати литвини (як в 2014) НЕ звозили в Україну автобусами руSSкіх терористів
4. розглянути про доцільність дипвідносин з раSSією.
5. закрити ВСІ антиiукраїнські ЗМІ
6.терміново ухвалити військовий бюджет
7. наказати ГПУ терміново зібрати матеріали і передати їх в Гаагу (а НЕ ганятися за Стерненками та інш. Патріотами)
8, 9,10....
11. ПОСАДИТИ шуфрича та інших адептів руSSкого міра за образи українського Журналіста...
а тоді ВИМАГАТИ обіцяних санкцій і допомоги від Заходу...
https://www.facebook.com/100003899530061/videos/1371142156359089/?t=19
рмлдак не дозволяє
Звичайно, пане Разумков. Однак таку цінну пораду Разумков викидає в публичний простір, щоб всім показати який він мудрий і як би він захистив Україну. Лукавство і самопіар.
Зебилам кричать через 3...2...1...