Зеленський мав би запровадити воєнний стан на території Донбасу, - Разумков.

Колишній спікер ВР Дмитро Разумков вважає, що президент Володимир Зеленський мав би запровадити воєнний стан на території Луганської та Донецької областей.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді перед пленарним засіданням.

"Якби я був на місці президента, ввів би воєнний стан на територіях Донецької та Луганської областей, тому що досі ми не розуміємо, як розгортатимуться події і в яких кордонах РФ хоче визнати так звані "ДНР" та "ЛНР". Є велика вірогідність, і зранку йде така інформація, що це буде територія по адмінкордонах Луганської та Донецької областей. Тут не можна зволікати, такі дії треба було робити ще вчора. Сьогодні вночі потрібно було збирати парламент для введення воєнного стану на цих територіях, щоб забезпечити діяльність держави і унеможливити будь-який негативний варіант розвитку подій", - наголосив Разумков.

За словами нардепа, сьогоднішній порядок денний роботи ВР не відповідає тим викликам, які стоять перед Україною: "зараз народні депутати в оперативному режимі повинні змінити ті питання, які виносяться на сьогоднішнє голосування і займатися реальними державницькими питаннями - внести зміни до держбюджету, щоб забезпечити ключові галузі, які повинні зберегти нашу державу. Зокрема, змінити бюджет у сфері нацбезпеки та оборони, підготуватися до викликів, які стоятимуть в енергетичному плані...Ми сьогодні повинні думати і мати план на один - п'ять кроків наперед, а не наздоганяти порядок денний, який диктує Росія".

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