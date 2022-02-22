УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5789 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
5 554 29
війна (56174) ВР (11723) Зеленський (17387) Донбас (21733) воєнний стан (322) Разумков Дмитро (1449)

Зеленський мав би запровадити воєнний стан на території Донбасу, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський мав би запровадити воєнний стан на території Донбасу, - Разумков

Колишній спікер ВР Дмитро Разумков вважає, що президент Володимир Зеленський мав би запровадити воєнний стан на території Луганської та Донецької областей.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді перед пленарним засіданням.

"Якби я був на місці президента, ввів би воєнний стан на територіях Донецької та Луганської областей, тому що досі ми не розуміємо, як розгортатимуться події і в яких кордонах РФ хоче визнати так звані "ДНР" та "ЛНР". Є велика вірогідність, і зранку йде така інформація, що це буде територія по адмінкордонах Луганської та Донецької областей. Тут не можна зволікати, такі дії треба було робити ще вчора. Сьогодні вночі потрібно було збирати парламент для введення воєнного стану на цих територіях, щоб забезпечити діяльність держави і унеможливити будь-який негативний варіант розвитку подій", - наголосив Разумков.

За словами нардепа, сьогоднішній порядок денний роботи ВР не відповідає тим викликам, які стоять перед Україною: "зараз народні депутати в оперативному режимі повинні змінити ті питання, які виносяться на сьогоднішнє голосування і займатися реальними державницькими питаннями - внести зміни до держбюджету, щоб забезпечити ключові галузі, які повинні зберегти нашу державу. Зокрема, змінити бюджет у сфері нацбезпеки та оборони, підготуватися до викликів, які стоятимуть в енергетичному плані...Ми сьогодні повинні думати і мати план на один - п'ять кроків наперед, а не наздоганяти порядок денний, який диктує Росія".

Читайте також: Дуже сподіваюся, до запровадження спеціальних станів ми не дійдемо, - Стефанчук

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
В Конституції України і законі "Про оборону України" прописані чіткі дії, які потрібно зробити ВР Україні і Президенту України.
Однак ні зеленський, ні Стефанчук, ні інші "лідери" держави цих законів, схоже, не читали, або ігнорують.
- Розрив дипломатичних і інших зв'язків з мордором
- Мобілізація 1-ю черги
- Військове положення на територіях Луганської та Донецької областей
- Створення ставки верховнокомандуючого
- Запит всеоосяжної допомоги Заходу. Гроші, зброя. техніка, добровольці.

Де це все?
показати весь коментар
22.02.2022 09:47
+9
Україна, Верховна Рада, ПреЗедент мають терміново починати діяти зі своїми санкціями прoти руSSкого міра:

1. відкликати мандати депутатів, які НЕ повернулися за 24 години, яk преЗедент наказав,
2. відкликати мандати депутатів опзж як розпалювачів ненависті та НЕправди по відношеню до України
3 ввести візовий режим з раSSією, щоб ніякі брати литвини (як в 2014) НЕ звозили в Україну автобусами руSSкіх терористів
4. розглянути про доцільність дипвідносин з раSSією.
5. закрити ВСІ антиiукраїнські ЗМІ
6.терміново ухвалити військовий бюджет
7. наказати ГПУ терміново зібрати матеріали і передати їх в Гаагу (а НЕ ганятися за Стерненками та інш. Патріотами)
8, 9,10....
11. ПОСАДИТИ шуфрича та інших адептів руSSкого міра за образи українського Журналіста...
а тоді ВИМАГАТИ обіцяних санкцій і допомоги від Заходу...
показати весь коментар
22.02.2022 09:48
+7
Після нападу Гітлєра на СРСР - сталін 2 тижні не виходив на люди. Після офіційного введення військ орків на Донбас - Зє 2 тижні не буде появлятися з тугалєту.
показати весь коментар
22.02.2022 09:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Конституції України і законі "Про оборону України" прописані чіткі дії, які потрібно зробити ВР Україні і Президенту України.
Однак ні зеленський, ні Стефанчук, ні інші "лідери" держави цих законів, схоже, не читали, або ігнорують.
- Розрив дипломатичних і інших зв'язків з мордором
- Мобілізація 1-ю черги
- Військове положення на територіях Луганської та Донецької областей
- Створення ставки верховнокомандуючого
- Запит всеоосяжної допомоги Заходу. Гроші, зброя. техніка, добровольці.

Де це все?
показати весь коментар
22.02.2022 09:47 Відповісти
Да как бы и на территории Харьковской тоже, как граничащей с этим трындецом. _ помножить на ноль (запретить) деятельность всякого кафна типа опзж, петушария и подобного
показати весь коментар
22.02.2022 09:54 Відповісти
Після нападу Гітлєра на СРСР - сталін 2 тижні не виходив на люди. Після офіційного введення військ орків на Донбас - Зє 2 тижні не буде появлятися з тугалєту.
показати весь коментар
22.02.2022 09:55 Відповісти
ответка намного более мощная, бьет по самому дорогому для расеян!

Україна вводить пекельні санкції проти країни-агресора!
1. Ми не дамо показати по російському ТБ останню серію нового сезону «Сватів».
Це змусить страждати мільйони росіян, які так і не дізнаються, чим все закінчилось.
2. Поки що хватить.
През. ВАЗеленський
показати весь коментар
22.02.2022 09:57 Відповісти
А чому тільки на територіях Луганської та Донецької областей?
Іншим областям України ніщо не загрожує, чи передавати владу в Україні військовим боязко?
показати весь коментар
22.02.2022 10:07 Відповісти
Україна, Верховна Рада, ПреЗедент мають терміново починати діяти зі своїми санкціями прoти руSSкого міра:

1. відкликати мандати депутатів, які НЕ повернулися за 24 години, яk преЗедент наказав,
2. відкликати мандати депутатів опзж як розпалювачів ненависті та НЕправди по відношеню до України
3 ввести візовий режим з раSSією, щоб ніякі брати литвини (як в 2014) НЕ звозили в Україну автобусами руSSкіх терористів
4. розглянути про доцільність дипвідносин з раSSією.
5. закрити ВСІ антиiукраїнські ЗМІ
6.терміново ухвалити військовий бюджет
7. наказати ГПУ терміново зібрати матеріали і передати їх в Гаагу (а НЕ ганятися за Стерненками та інш. Патріотами)
8, 9,10....
11. ПОСАДИТИ шуфрича та інших адептів руSSкого міра за образи українського Журналіста...
а тоді ВИМАГАТИ обіцяних санкцій і допомоги від Заходу...
показати весь коментар
22.02.2022 09:48 Відповісти
Не будуйте утопій...
показати весь коментар
22.02.2022 10:02 Відповісти
чуєш...я вже бачу як ТИ "розібрався..." ти, напевно, належиш до 73% від виборців... а я тільки в 2019 поїхав з України...і спостерігаю за 95-м кагалом....
показати весь коментар
22.02.2022 10:27 Відповісти
Все норм

https://www.facebook.com/100003899530061/videos/1371142156359089/?t=19
показати весь коментар
22.02.2022 09:48 Відповісти
йому єрмлдак не дозволяє
показати весь коментар
22.02.2022 09:49 Відповісти
кстати, кто-то скажет где дерьмак? на переподготовке в гур?
показати весь коментар
22.02.2022 09:54 Відповісти
отбыл на награждение.
показати весь коментар
22.02.2022 09:56 Відповісти
Ты что холоп будешь царя учить, как ему действовать.
показати весь коментар
22.02.2022 09:49 Відповісти
А у нас "территорія Бамбасу" обособлена? Не є невідємною частиною Держави? Чи війна Україну в цілому не торкається? Довбень.
показати весь коментар
22.02.2022 09:49 Відповісти
Разумков також вважає, що іншим областям України ніщо не загрожує...
показати весь коментар
22.02.2022 09:59 Відповісти
Пупс неодноразово публічно заявляв що він "син русского отца" прозоро натякаючи "зеленій масі" що генетику свинособаки змінити неможливо.
показати весь коментар
22.02.2022 10:04 Відповісти
Да вы хоть дип. отношения разорвите с врагом и границу перекройте, для начаа за 8 лет войны. Позорники
показати весь коментар
22.02.2022 10:03 Відповісти
Зеленський мав би запровадити воєнний стан на території Донбасу, - Разумков.

Звичайно, пане Разумков. Однак таку цінну пораду Разумков викидає в публичний простір, щоб всім показати який він мудрий і як би він захистив Україну. Лукавство і самопіар.
показати весь коментар
22.02.2022 10:03 Відповісти
Но показывает он, что Гундосик - передаст. Или будут возражения?
показати весь коментар
22.02.2022 10:14 Відповісти
Ні, він показує, що теж прочитав публікацію Юри Бутусова
показати весь коментар
22.02.2022 10:25 Відповісти
безмозглий тупий Зелепух просрав повністю все шо було за Пороха, а Разумков -- це те саме Зепупало в квадраті, язиком балаболить, а толку....
показати весь коментар
22.02.2022 10:09 Відповісти
Зеленский , мав бы пiйти на уй)( и передать власть адекватным про Украинским военным и политикам . Пока не поздно Потопу что русня двинет дальше , а Запад будет только озобачиваться . Это плять война
показати весь коментар
22.02.2022 10:10 Відповісти
собачка поменяла хозяина, и тихонько тявкает..
показати весь коментар
22.02.2022 10:18 Відповісти
Давать второй шанс человеку, который вас предал, наверное, то же самое, что дать вторую пулю человеку, который не попал в вас с первого раза. Разумков,Гордон и т.д. - страшнее врагов ....
показати весь коментар
22.02.2022 10:23 Відповісти
Зеля сливал армию 2.5 года, вот и результат єтой политики, прятал 2 месяца голову в песок и вел себя как неадекват! Он не может и не способен бить главнокомандующим и президентом!!!!??
показати весь коментар
22.02.2022 10:32 Відповісти
"Ай маладес! разумкова в призиденты!"
Зебилам кричать через 3...2...1...
показати весь коментар
22.02.2022 10:43 Відповісти
тебя спросить забыли.
показати весь коментар
22.02.2022 23:36 Відповісти
 
 