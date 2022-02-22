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Грузія засуджує "визнання" Росією "ЛДНР": Це повторення абхазького сценарію

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Грузія засуджує

Міністерство закордонних справ Грузії засуджує визнання Росією "ЛДНР". На думку грузинської сторони, РФ повторює сценарій в Абхазії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідну заяву МЗС Грузії.

"Грузія із занепокоєнням стежить за останніми подіями навколо України, які є дуже серйозним викликом європейській та глобальній безпеці. "Визнання" Російською Федерацією українських територій Донецька та Луганська "незалежними державами" є черговим грубим порушенням основоположних принципів міжнародного права, яке фактично повторює російську інтервенцію 2008 року в Грузії, Цхінвальському регіоні, а потім у так званій Абхазії. Сценарій визнання незалежності та їх окупація", - йдеться у заяві.

Також зазначається, що Грузія рішуче підтримує територіальну цілісність і суверенітет України.

"Сподіваємося, що міжнародне співтовариство дасть рішучу оцінку та відповість на чергове грубе порушення фундаментальних принципів міжнародного права та абсолютно неприйнятну спробу примусово змінити кордони держави у Східній Європі", - резюмує грузинська сторона.

Читайте також: Туреччина засудила визнання Росією "Л/ДНР" і закликала всі сторони до "здорового глузду"

Автор: Ірина Дашківська
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Грузинським браттям-респект...
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22.02.2022 10:12 Відповісти
Та вже звільніть Сахашвілі, не будьте як козломорді.
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22.02.2022 10:13 Відповісти
Нам добре, що його тут немає.
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22.02.2022 10:19 Відповісти
Тебе тварь добре,получать леденцы от олигарха.
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22.02.2022 10:33 Відповісти
Нехай сидить . Бо тільки но його звільнять , він прибіжить назад в Україну . Тоді його знов - не випхаєш . .
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22.02.2022 10:28 Відповісти
Скажи спасибо, что скоро его изолируют надолго.
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22.02.2022 12:11 Відповісти
Включив Г+Г. Там просто зараз йде передача про страждання співачки Маріни Хлєбнікової. мокшанської співачки. Я х.з...що там у вас?
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22.02.2022 10:17 Відповісти
Ну а що ти ще хотів побачити на Г+Г . ? . Який кАнал , такі й новини .
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22.02.2022 10:24 Відповісти
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22.02.2022 10:28 Відповісти
1. Я більще боявся, що нам спихнуть цих бандитів в тіло України, а так ми ці території і так не контролювали.
2. Пуйло став абсолютно токсичним.
3. Рашка взяла на себе цю роздовбану територію офіційно і всі витрати, в тому числі репутаційні понесли вони.
4. Слабкість і наївність Зелупи наближує його кінець.
5. Єдиний великий мінус - це можлива гаряча фаза війни. Однак ми витрамаємо, якщо будемо єдині.
6. На Зелупу і його шоблу сподівань ні в кого немає, західні партнери його зневажають. Працювали перш за все із середнім ланцюгом - військовими, міськими головами і т. д.
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22.02.2022 10:27 Відповісти
Фух, сразу стало полегче!)
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22.02.2022 10:33 Відповісти
Грузины забыли кто им пенсии и зарплаты поднял. И кто кацапов отодвинул как максимально получилось.
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22.02.2022 10:35 Відповісти
Что за ерунду ты говоришь?
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22.02.2022 12:12 Відповісти
 
 