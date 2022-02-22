Грузія засуджує "визнання" Росією "ЛДНР": Це повторення абхазького сценарію

Міністерство закордонних справ Грузії засуджує визнання Росією "ЛДНР". На думку грузинської сторони, РФ повторює сценарій в Абхазії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідну заяву МЗС Грузії.

"Грузія із занепокоєнням стежить за останніми подіями навколо України, які є дуже серйозним викликом європейській та глобальній безпеці. "Визнання" Російською Федерацією українських територій Донецька та Луганська "незалежними державами" є черговим грубим порушенням основоположних принципів міжнародного права, яке фактично повторює російську інтервенцію 2008 року в Грузії, Цхінвальському регіоні, а потім у так званій Абхазії. Сценарій визнання незалежності та їх окупація", - йдеться у заяві.

Також зазначається, що Грузія рішуче підтримує територіальну цілісність і суверенітет України.

"Сподіваємося, що міжнародне співтовариство дасть рішучу оцінку та відповість на чергове грубе порушення фундаментальних принципів міжнародного права та абсолютно неприйнятну спробу примусово змінити кордони держави у Східній Європі", - резюмує грузинська сторона.

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