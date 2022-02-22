Грузія засуджує "визнання" Росією "ЛДНР": Це повторення абхазького сценарію
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Міністерство закордонних справ Грузії засуджує визнання Росією "ЛДНР". На думку грузинської сторони, РФ повторює сценарій в Абхазії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідну заяву МЗС Грузії.
"Грузія із занепокоєнням стежить за останніми подіями навколо України, які є дуже серйозним викликом європейській та глобальній безпеці. "Визнання" Російською Федерацією українських територій Донецька та Луганська "незалежними державами" є черговим грубим порушенням основоположних принципів міжнародного права, яке фактично повторює російську інтервенцію 2008 року в Грузії, Цхінвальському регіоні, а потім у так званій Абхазії. Сценарій визнання незалежності та їх окупація", - йдеться у заяві.
Також зазначається, що Грузія рішуче підтримує територіальну цілісність і суверенітет України.
"Сподіваємося, що міжнародне співтовариство дасть рішучу оцінку та відповість на чергове грубе порушення фундаментальних принципів міжнародного права та абсолютно неприйнятну спробу примусово змінити кордони держави у Східній Європі", - резюмує грузинська сторона.
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2. Пуйло став абсолютно токсичним.
3. Рашка взяла на себе цю роздовбану територію офіційно і всі витрати, в тому числі репутаційні понесли вони.
4. Слабкість і наївність Зелупи наближує його кінець.
5. Єдиний великий мінус - це можлива гаряча фаза війни. Однак ми витрамаємо, якщо будемо єдині.
6. На Зелупу і його шоблу сподівань ні в кого немає, західні партнери його зневажають. Працювали перш за все із середнім ланцюгом - військовими, міськими головами і т. д.