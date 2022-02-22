Глава МЗС Китаю Ван Ї - Блінкену: Існують ризики повномасштабної конфронтації

Глава Міністерства закордонних справ Китаю Ван Ї провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, під нагадав про ризики "повномасштабної конфронтації".

ПРо це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Китаю.

"Між Китаєм і Сполученими Штатами існує конкуренція та співпраця, ми не можемо просто використовувати конкуренцію для визначення двосторонніх відносин. Деякі американські чиновники виступають за довгострокову і жорстку конкуренцію з Китаєм, яка, ймовірно, переросте в повномасштабне протистояння між Китаєм і США. Китай знову закликає Сполучені Штати вжити конкретних дій, щоб відобразити низку зобов'язань, взятих президентом Байденом", - йдеться у повідомленні.

Ван Ї закликав президента США Джо Байдена виконувати умови, який були обумовлені раніше, а саме "взаємна повага, мирне співіснування і взаємовигідне співробітництво".

Блінкен, як інформує китайська сторона, нагадав,що президент Байден багато разів казав, що Сполучені Штати не прагнуть вступати в нову холодну війну, не прагнуть змінити систему Китаю, виступають проти "незалежності Тайваню" і не мають наміру конфронтації з Китаєм.

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