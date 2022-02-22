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Глава МЗС Китаю Ван Ї - Блінкену: Існують ризики повномасштабної конфронтації

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Глава МЗС Китаю Ван Ї - Блінкену: Існують ризики повномасштабної конфронтації

Глава Міністерства закордонних справ Китаю Ван Ї провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, під нагадав про ризики "повномасштабної конфронтації".

ПРо це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Китаю.

"Між Китаєм і Сполученими Штатами існує конкуренція та співпраця, ми не можемо просто використовувати конкуренцію для визначення двосторонніх відносин. Деякі американські чиновники виступають за довгострокову і жорстку конкуренцію з Китаєм, яка, ймовірно, переросте в повномасштабне протистояння між Китаєм і США. Китай знову закликає Сполучені Штати вжити конкретних дій, щоб відобразити низку зобов'язань, взятих президентом Байденом", - йдеться у повідомленні.

Ван Ї закликав президента США Джо Байдена виконувати умови, який були обумовлені раніше, а саме "взаємна повага, мирне співіснування і взаємовигідне співробітництво".

Блінкен, як інформує китайська сторона, нагадав,що президент Байден багато разів казав, що Сполучені Штати не прагнуть вступати в нову холодну війну, не прагнуть змінити систему Китаю, виступають проти "незалежності Тайваню" і не мають наміру конфронтації з Китаєм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Визнання РФ "Л/ДНР": Китай закликав до "стриманості і діалогу"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
виступають проти "незалежності Тайваню" - ВОУ ВОУ ВОУ... пагодь
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22.02.2022 10:45
+3
Наверное опечатка. Ведь за Тайвань они подписку давали
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22.02.2022 10:47
+3
Кто текст набирал, садись - 2...
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22.02.2022 10:48
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виступають проти "незалежності Тайваню" - ВОУ ВОУ ВОУ... пагодь
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22.02.2022 10:45 Відповісти
Наверное опечатка. Ведь за Тайвань они подписку давали
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22.02.2022 10:47 Відповісти
за Украину тоже и что?
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22.02.2022 11:00 Відповісти
Кто текст набирал, садись - 2...
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22.02.2022 10:48 Відповісти
Так все и говорили, что успех Путина в Украине придаст уверенности Китаю
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22.02.2022 10:48 Відповісти
по тексту, вроде наоборот. Китай стремается, чтоб под шумок и ему не прилетело.
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22.02.2022 11:03 Відповісти
По тексту читайте - ну що , янкі , здувся ваш Байден ? Тепер у куточок і сидіть як мишка ((
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22.02.2022 11:09 Відповісти
ну а шо, они увидели шо мистер бубен такойже мягкотелый как и мистер обама и его можно качать по полной, решили тоже качнуть. Ящик пандоры открыт
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22.02.2022 10:48 Відповісти
США виступають проти "незалежності Тайваню" ?
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22.02.2022 10:49 Відповісти
Скоріше всього Китай, попередньо домовившись із РФ, відволікає на себе увагу від України.
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22.02.2022 10:51 Відповісти
Постпред Китая при Организации объединённых наций (ООН) Чжан Цзюнь, выступая на заседании Совбеза организации, не стал высказываться в поддержку территориальной целостности Украины и осуждать признание Россией ЛНР и ДНР.
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22.02.2022 10:52 Відповісти
в общем вырисовывается новый геополитический "порядок", смещение осей влияния и расстановки сил. Закончится все это не очень хорошо для нашей планеты
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22.02.2022 11:01 Відповісти
Так він уже є - велика китайська імперія і її васал рашка ((
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22.02.2022 11:10 Відповісти
 
 