Т. зв. "ЛДНР" "ратифікували" "договори" з Росією
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Терористичні псевдореспубліки так звані "ЛНР" та "ДНР" "ратифікували" "договори про дружбу" з Російською Федерацією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Відповідні "рішення" були ухвалені сьогодні, 22 лютого, "народными советами" "ЛНР" та "ДНР".
Повідомляється, що рішення були прийняті одноголосно.
Топ коментарі
+5 Tommy Lee
показати весь коментар22.02.2022 10:47
+4 Юрій Дригайло
показати весь коментар22.02.2022 10:47
+2 Romeo Ua
показати весь коментар22.02.2022 10:59
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ну вот и начало положено. шо там у бубочки, как консультации в ТГК проходят, соблюдается тиша, не? Где он вообще, как у него дела?
То ,что ты прячешься в норку от реальности - реальность никак не меняет!
"Бомбы" уже летят, проснись!
А, ну пусть привыкают)))
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Украина должна быть единым кулаком.