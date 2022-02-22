Т. зв. "ЛДНР" "ратифікували" "договори" з Росією

Терористичні псевдореспубліки так звані "ЛНР" та "ДНР" "ратифікували" "договори про дружбу" з Російською Федерацією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідні "рішення" були ухвалені сьогодні, 22 лютого, "народными советами" "ЛНР" та "ДНР".

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Повідомляється, що рішення були прийняті одноголосно.