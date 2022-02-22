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Т. зв. "ЛДНР" "ратифікували" "договори" з Росією

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Т. зв.

Терористичні псевдореспубліки так звані "ЛНР" та "ДНР" "ратифікували" "договори про дружбу" з Російською Федерацією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідні "рішення" були ухвалені сьогодні, 22 лютого, "народными советами" "ЛНР" та "ДНР".

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Повідомляється, що рішення були прийняті одноголосно.
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Топ коментарі
+5
"турборежим"...
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22.02.2022 10:47
+4
А оті 3 рила то і є весь НАРОДНИЙ СОВЄТ?
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22.02.2022 10:47
+2
Для начала, ты свою жопу с дивана подними...
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22.02.2022 10:59
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А оті 3 рила то і є весь НАРОДНИЙ СОВЄТ?
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22.02.2022 10:47 Відповісти
"турборежим"...
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22.02.2022 10:47 Відповісти
Ждем когда ДНР нападет на ЛНР
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22.02.2022 10:50 Відповісти
Тепер уже не нападе. А от раніше могли. Бо, виявляється, між ними існує кордон з митницями Я не знав.
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22.02.2022 10:53 Відповісти
Здрасті! У них там все поділено! В одній "республіці" крадуть і годуються ФСБ-шники а в іншій ГУР-івці!
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22.02.2022 11:04 Відповісти
НАПИШИТЕ ПРАВИЛЬНО СХОДНЯК МАЛИНА БАНДИТОВ ДИМБАССЯТИНЫ ПРИНЯЛ НА ПРОХАННЯ ПАХАНА ХУ..ЛО ПО ФАКТУ ОУПУЩЕННОГО ВСТУПИТЬВ БАНДУ ПЕ@ЕРАСТИЯ...
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22.02.2022 13:18 Відповісти
А то они типа не дружили?
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22.02.2022 10:50 Відповісти
ли ни ри,та ди ни ри-двє смєрдючіє дири...
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22.02.2022 10:53 Відповісти
Для начала, ты свою жопу с дивана подними...
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22.02.2022 10:59 Відповісти
Байрактары не нужны? Короче ответки не будет?
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22.02.2022 11:13 Відповісти
эти бабуины уже заявили, что луганда это вся Луганская область и они призывают "отвести Украину войска добровольно или мы примем меры".

ну вот и начало положено. шо там у бубочки, как консультации в ТГК проходят, соблюдается тиша, не? Где он вообще, как у него дела?
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22.02.2022 10:53 Відповісти
У него все хорошо.
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22.02.2022 10:57 Відповісти
вова, перелогинься и вылезай с под дивана!
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22.02.2022 11:00 Відповісти
Ага, счас.
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22.02.2022 11:01 Відповісти
Вы нормальные, что пишете такое?
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22.02.2022 11:02 Відповісти
А что такое? У Вовочки все путем: воровство идет полным ходом, торговля с Россией процветает, ворюги из ОП и фракции слуг на своих местах и нет никаких признаков, что это изменится, беня гребет миллиарды из бюджета. У остальных дела под большим вопросом: налоги, тарифы, безопасность и прочее. Но это - у остальных, не у Вовочки же. А в чем, собственно, вопрос?
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22.02.2022 11:06 Відповісти
Да перестаньте вы! Зачем такие провокационные комментарии? До войны один шаг. Сейчас одно неправильное движение и сейчас тонны бомб обрушатся на Украину. Думайте, что пишете.
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22.02.2022 11:00 Відповісти
ты наркоман? или ты ничего кроме цензора не читаешь? Я пишу то, что происходит а не "провокационные заявления"! Это буквально вот заявил "вице спикер ЛНР".
То ,что ты прячешься в норку от реальности - реальность никак не меняет!
"Бомбы" уже летят, проснись!
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22.02.2022 11:03 Відповісти
Это мешает плану Путина - постепенного подъема температуры, чтобы объект ничего не почувствовал. Почуть поднимать накал и работает. Привыкли уже. А если сразу как Байден сказать кучу ужасов, то страшно же.
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22.02.2022 11:15 Відповісти
Да нет, я не наркоманка, я обычная тетка. И пока бомбы, там где живу я, не рвутся. И мне бы очень не хотелось этого. А вы, я вижу, на нервьяке? От страха или от желания, чтобы уже быстрее началось полномасштабное наступление? Так Россия и Украина - это не Армения и Азербайджан. Здесь погибнут не несколько тысяч, а миллионы. Поэтому правительству не позавидуешь сейчас.
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22.02.2022 11:17 Відповісти
читай следующую новость, обычная тетка!
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22.02.2022 11:20 Відповісти
Я читаю, все читаю, чмо ты невменяемое. Хотелось культурно, но не вышло.
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22.02.2022 11:28 Відповісти
дура ты набитая, сначала называешь меня провокатором, потом видишь тоже самое на цензоре и при этом переходишь на оскорбления? Да пошла ты нахуабей, чудовище тупое.
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22.02.2022 11:30 Відповісти
Я знаю, что ненависть порождает ненависть, так что увольте, я ответов вам давать больше не буду.
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22.02.2022 11:32 Відповісти
я думаю я переживу такую утрату, шагай
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22.02.2022 11:36 Відповісти
треба ще слово "росія" брати в лапки......
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22.02.2022 10:56 Відповісти
Кто может сказать, обстрелы прекратились?вот на данный момент вот сегодня они были или нет?
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22.02.2022 10:56 Відповісти
пишут и выкладывают видео - марьинка, новолуганск - бомбят сильно, это с того шо точно, но я думаю там по всей линии сейчас громко
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22.02.2022 11:06 Відповісти
Я понял, значит теория что они достигли своей цели неправда, иначе они перестали бы стрелять, и как они любят говорить сказали бы что все их испугались и прекратили обстрелы.
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22.02.2022 11:22 Відповісти
их цель "на сейчас" - две области целиком, остальное на потом...
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22.02.2022 11:25 Відповісти
с бюджета Украины нельзя финансировать население на оккупированных территориях, территория Украины, а население продажное приспособленцы, мужское население не призывается в ряды ВСУ, а служат врагу.
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22.02.2022 10:58 Відповісти
ОРДЛО, немає ніяких "ли-ди ниер".
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22.02.2022 10:58 Відповісти
РАКОМтифицировали?
А, ну пусть привыкают)))
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22.02.2022 11:04 Відповісти
Украинцы всех политвзглядов обьединяйтесь возле своего правительства. Зеленский, Порошенко, олигархи действуйте вместе. Только ваша власть и влияние помогут вашей Родине выжить. Бутузов и Гордон ,уберите
комментарии с ваших сайтов , и прекратите печатать критические политические статьи.
Украина должна быть единым кулаком.
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22.02.2022 11:13 Відповісти
Проблема в том что сам Зеленский этого не хочет. Ему нравится быть царем.
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22.02.2022 11:16 Відповісти
как там тройная платформа поживает, и зе великий переговорщик, который взглядом в глаз все решает
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22.02.2022 11:23 Відповісти
Главный вопрос - что разделяет эти два "братских" народа, что каждый клепает свою республику ?
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22.02.2022 11:29 Відповісти
Нет, их потом "укрупнят", важно чтоб этот дешовый фарс с "обострением" закончился и горячая фаза прекратилась. А там дальше и "падишах сдохнет" и потом все кардинально изменится!
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22.02.2022 11:32 Відповісти
По большому счету ничего не изменилось. Задачи прежние - крепить армию. А вот с этим и зе-бельнутых как раз "не получается"
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22.02.2022 11:31 Відповісти
А шо изменилось? Ах, марионеткам повысили статус . Может это и к лучшему? Пора передать агрессору все финансовые заботы о сепарастах целиком. Знаете ли ,иногда стоишь у банкомата и видишь как перед тобой снимают пачки денег с десятков карточек и понимаешь - "донецкие"... (************* "шахтеры" сосут двух маток.) Липовых обполчленцев теперь заменят непобедимые буряты и нам только ждать....А ждать придется долго!
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22.02.2022 11:41 Відповісти
Так через месяц Киевская "республика" будет ратифицировать договоры с россией, а мы будем продолжать скавчать и требовать от кого то санкций. Скавчим и дальше...
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22.02.2022 11:47 Відповісти
 
 