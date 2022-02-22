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Індія розпочинає евакуацію своїх громадян з України

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Індія розпочинає евакуацію своїх громадян з України

Літак Boeing 787 Dreamliner індійської авіакомпанії Air India вилетів у вівторок до України для евакуації громадян Індії.

"Понад 20 тис. індійських студентів, інших індійських громадян живуть і навчаються в різних частинах України, зокрема в прикордонних районах. Благополуччя індійців має для нас першорядне значення", - заявив постпредІндії при ООН Т. С. Тірумурті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Загалом цього тижня Air India здійснить три польоти до Києва - у вівторок, четвер та суботу. При цьому в Делі не виключили можливості організації додаткових рейсів у разі потреби.

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А наш клоун навіть мобілізацію не проводить.
Видно, Дєрьмак вже домовився про здачу Неньки з мінімальним опором.
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22.02.2022 11:14 Відповісти
І шо,
Олег Винник & Еліна Іващенко - Діаманти
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22.02.2022 11:14 Відповісти
20 тыщ индусов одним боингом. хммм....
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22.02.2022 11:17 Відповісти
Им не привыкать...
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22.02.2022 11:19 Відповісти
Это шо ж в такми больше не будет паков и индусов?
Меня больше не будет возить Радж или Капур?

И шо хавчик из ресторанов теперь тоже индусы развозить перестанут?
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22.02.2022 11:48 Відповісти
 
 