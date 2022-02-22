Індія розпочинає евакуацію своїх громадян з України
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Літак Boeing 787 Dreamliner індійської авіакомпанії Air India вилетів у вівторок до України для евакуації громадян Індії.
"Понад 20 тис. індійських студентів, інших індійських громадян живуть і навчаються в різних частинах України, зокрема в прикордонних районах. Благополуччя індійців має для нас першорядне значення", - заявив постпредІндії при ООН Т. С. Тірумурті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Загалом цього тижня Air India здійснить три польоти до Києва - у вівторок, четвер та суботу. При цьому в Делі не виключили можливості організації додаткових рейсів у разі потреби.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Видно, Дєрьмак вже домовився про здачу Неньки з мінімальним опором.
Олег Винник & Еліна Іващенко - Діаманти
Меня больше не будет возить Радж или Капур?
И шо хавчик из ресторанов теперь тоже индусы развозить перестанут?