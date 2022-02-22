Ескалація на Донбасі - найбільш ймовірний сценарій розвитку подій, - нардеп "Голосу" Костенко

Ескалація на сході України є найбільш ймовірним сценарієм розвитку подій.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді сказав народний депутат "Голосу", секретар комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко.

"Заяви Росії про те, що вони визнають так звані "ЛДНР" ще раз демонструють їхні агресивні наміри. Вони говорять про всю територію Луганської та Донецької областей, тобто і про ті частини, які ми контролюємо. Ми повинні бути готові, що вони продовжать ескалацію з метою повернення території (Донбасу. – Ред.) в тих межах, якими вони є на карті", - зауважив він.

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Костенко вважає, що у сьогоднішній ситуації потрібно, як мінімум, задіювати резервістів, виділяти додаткові кошти з бюджету на армію і залучати до процесів міжнародних партнерів, від яких зараз теж багато чого залежить.

"Тому що я впевнений, що Росія продовжуватиме робити провокації, щоб почати наступ на території, які ми контролюємо. Ми маємо бути до цього готовими", - наголосив він.