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Ескалація на Донбасі - найбільш ймовірний сценарій розвитку подій, - нардеп "Голосу" Костенко

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Ескалація на Донбасі - найбільш ймовірний сценарій розвитку подій, - нардеп

Ескалація на сході України є найбільш ймовірним сценарієм розвитку подій.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді сказав народний депутат "Голосу", секретар комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко.

"Заяви Росії про те, що вони визнають так звані "ЛДНР" ще раз демонструють їхні агресивні наміри. Вони говорять про всю територію Луганської та Донецької областей, тобто і про ті частини, які ми контролюємо. Ми повинні бути готові, що вони продовжать ескалацію з метою повернення території (Донбасу. – Ред.) в тих межах, якими вони є на карті", - зауважив він.

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Костенко вважає, що у сьогоднішній ситуації потрібно, як мінімум, задіювати резервістів, виділяти додаткові кошти з бюджету на армію і залучати до процесів міжнародних партнерів, від яких зараз теж багато чого залежить.

"Тому що я впевнений, що Росія продовжуватиме робити провокації, щоб почати наступ на території, які ми контролюємо. Ми маємо бути до цього готовими", - наголосив він.
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Топ коментарі
+2
А чем вам не нравится Роман Костенко и его мнение?
Для справки, если вы не знаете откуда он вылез, сообщаю.
Костенко полковник СБУ, который воевал на Донбассе с 2014 по 2019 год, в Раду пришел прямо с фронта, киборг.
Мнение такого "Іксперда"вас чем не устраивает?
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22.02.2022 12:07
+1
Черти, вы границу с Кацапстаном закроете или нет? Сейчас росийская армия займет позиции сепаров, а самих сепаров отправят дальше в Одессу, Харьков, Мариуполь кошмарить и проводить подготовку и готовить почву к следующему продвижению росийских окупантов.
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22.02.2022 11:42
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Правила форума Рада форумчан
А чем вам не нравится Роман Костенко и его мнение?
Для справки, если вы не знаете откуда он вылез, сообщаю.
Костенко полковник СБУ, который воевал на Донбассе с 2014 по 2019 год, в Раду пришел прямо с фронта, киборг.
Мнение такого "Іксперда"вас чем не устраивает?
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22.02.2022 12:07 Відповісти
гениально, епте!!!
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22.02.2022 11:36 Відповісти
Пока не начались сыпаться бомбы на головы всего украинского народа, нам надо объединиться против общего врага. Вспомните Югославию.
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22.02.2022 11:40 Відповісти
если начнут сыпаться, то мало будет объединения, нужно давать сдачи
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22.02.2022 11:42 Відповісти
Ще адин палковнік икзперд!
Тепер я тобі розповім палковнік як все буде відбуватись!
Кацапи попруть далі, їх обстріляють біндеровці, а це означає що мокшандія починає задіювати авіацію! І поки ви недоумки носитесь з заявами та перекидуєте війська для боїв в Донецьку та Луганську область, кацапи спокійно собі заходять у всі інші області.
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22.02.2022 11:40 Відповісти
Черти, вы границу с Кацапстаном закроете или нет? Сейчас росийская армия займет позиции сепаров, а самих сепаров отправят дальше в Одессу, Харьков, Мариуполь кошмарить и проводить подготовку и готовить почву к следующему продвижению росийских окупантов.
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22.02.2022 11:42 Відповісти
нужно закрывать все кпп с оккупированной территорией
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22.02.2022 11:51 Відповісти
очередная аннексия территории Украины.
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22.02.2022 11:50 Відповісти
Ja NeUmerHerwam


@neumerherwam

·
1 ч



Все уши прижали и думают все с признанием Ордило остановилось? Да неее))) Это называется ползучая оккупация. Они сейчас посмотрят, что мир сглотнул эту аферу и полезут дальше. Эти суки в Абхазии ночью пограничные столбики переставляют. Границы России там,где они по **** получают!
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22.02.2022 11:57 Відповісти
да неужели?
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22.02.2022 12:01 Відповісти
 
 