Ескалація на Донбасі - найбільш ймовірний сценарій розвитку подій, - нардеп "Голосу" Костенко
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Ескалація на сході України є найбільш ймовірним сценарієм розвитку подій.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді сказав народний депутат "Голосу", секретар комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко.
"Заяви Росії про те, що вони визнають так звані "ЛДНР" ще раз демонструють їхні агресивні наміри. Вони говорять про всю територію Луганської та Донецької областей, тобто і про ті частини, які ми контролюємо. Ми повинні бути готові, що вони продовжать ескалацію з метою повернення території (Донбасу. – Ред.) в тих межах, якими вони є на карті", - зауважив він.
Костенко вважає, що у сьогоднішній ситуації потрібно, як мінімум, задіювати резервістів, виділяти додаткові кошти з бюджету на армію і залучати до процесів міжнародних партнерів, від яких зараз теж багато чого залежить.
"Тому що я впевнений, що Росія продовжуватиме робити провокації, щоб почати наступ на території, які ми контролюємо. Ми маємо бути до цього готовими", - наголосив він.
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Для справки, если вы не знаете откуда он вылез, сообщаю.
Костенко полковник СБУ, который воевал на Донбассе с 2014 по 2019 год, в Раду пришел прямо с фронта, киборг.
Мнение такого "Іксперда"вас чем не устраивает?
Тепер я тобі розповім палковнік як все буде відбуватись!
Кацапи попруть далі, їх обстріляють біндеровці, а це означає що мокшандія починає задіювати авіацію! І поки ви недоумки носитесь з заявами та перекидуєте війська для боїв в Донецьку та Луганську область, кацапи спокійно собі заходять у всі інші області.
@neumerherwam
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1 ч
Все уши прижали и думают все с признанием Ордило остановилось? Да неее))) Это называется ползучая оккупация. Они сейчас посмотрят, что мир сглотнул эту аферу и полезут дальше. Эти суки в Абхазии ночью пограничные столбики переставляют. Границы России там,где они по **** получают!