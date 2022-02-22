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Росію чекають нові важкі санкції. Ми з Україною! - президентка Європарламенту Метсола

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росію чекають нові важкі санкції. Ми з Україною! - президентка Європарламенту Метсола

Європарламент не залишить народ України один-на-один перед агресором

Про це написала у твітері президентка Європарламенту Роберта Метсола, інформує Цензор.НЕТ.

"Одностороння атака на територіальну цілісність України та грубе порушення міжнародного законодавства Росією є підставою для нових важких санкцій. Ми не залишимо народ України перед агресором. Позиція Європейського парламенту є чіткою: ми з Україною", - зазначила Метсола.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія негайно запровадить санкції, які дуже сильно вдарять по РФ, - Джонсон

Росію чекають нові важкі санкції. Ми з Україною! - президентка Європарламенту Метсола 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
да какие это санкции? когда будет обнародовано, что там?
запрет пушилину вести бизнес в ЕС или что то посолидней?
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22.02.2022 12:02
+12
Господи, какие же импотенты...
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22.02.2022 12:03
+9
Тільки повне ембарго на закупівлю енергоносіїв з рашки.
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22.02.2022 12:03
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дЄрьмак нє вєліт, інструкциї із рф ждьот

Kostiantyn Yelisieiev@k_yelisieiev



Безпорадна реакція Зеленського на брутальне порушення РФ суверенітету України - ні запровадження санкцій проти чиновників Путіна і Росії, ні запровадження воєнного стану на території Донецкої і Луганської областей, ані звернення до Міжнародного суду ООН.

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22.02.2022 12:02 Відповісти
А де ті важкі санкції, одне бла-бла. Краще би мовчали, а мовчки щось робили.
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22.02.2022 12:02 Відповісти
Соромлюсь запитати а коли чекати? Через скільки років? Ми вже звикли до стурбованості..
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22.02.2022 12:02 Відповісти
Так это давняя тактика ЕС, они кричат что вот ща введем санкции, а потом ситуация утихает и все забывают, вспомните Навального, сколько вони было, а санкций воооообще небыло.
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22.02.2022 12:07 Відповісти
да какие это санкции? когда будет обнародовано, что там?
запрет пушилину вести бизнес в ЕС или что то посолидней?
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22.02.2022 12:02 Відповісти
Вы вводите против газонефте компаний металургии.слабо?вы зависимы от параши и вам проще слить нас
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22.02.2022 12:03 Відповісти
Господи, какие же импотенты...
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22.02.2022 12:03 Відповісти
Тільки повне ембарго на закупівлю енергоносіїв з рашки.
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22.02.2022 12:03 Відповісти
Запрет ввоза военной продукции из ОРДЛО в Европу.
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22.02.2022 12:03 Відповісти
Запрет ввоза нанопроцессоров из ОРДЛО в ЕС
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22.02.2022 12:08 Відповісти
И орбитальных модулей, это точно ударит.
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22.02.2022 12:10 Відповісти
Впірьод к КНДРовскім стандартам!!!
Да здравствуєт вєлікій вождь Тін-Пу Йло-Ху!!!
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22.02.2022 12:04 Відповісти
чепушиліну заборонять в ЄС їздити?!
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22.02.2022 12:05 Відповісти
господа озабоченцы! А как долго ждать ваши "санкции" ?
опять : Зачем умирать за Данциг?
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22.02.2022 12:06 Відповісти
Сейчас, пока ещё сборная тоталитарных режимов бывшего совка, во главе с ************ не разрушила и не разорвала Украину по Югославскому сценарию, только с гораздо более горячим конфликтом и последствиями, есть очевидные шаги и возможность это предотвратить.
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22.02.2022 12:08 Відповісти
Камон.... Європа - це стара, путінська РОЗКАРЯКА....Це ще гірше, ніж СТАРИЙ БІДОН,який вчора дуже повеселив....запровадив санкції, проти донецького ТРАМВАЙНОГО ДЕПО (які там ще підприємства залишилися? все вивезено і пограбовано).....

Єдина гарантія - відмова від БУДАПЕШТСЬКОГО МЕМОРАНДУМУ і втіхаря розробляти ядерну зброю...Ну а потім всіх тупо поставити перед фактом....
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22.02.2022 12:15 Відповісти
>втіхаря розробляти ядерну зброю

Господи, уроков в школе нет что ли? Так как взрослый человек таке писать не будет.
Втихаря вы можете в подвале самострел сделать.
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22.02.2022 12:23 Відповісти
Втіхаря.... В сенсіі, як в ІЗРАІЛЮ...
"Ядерної зброї у нас нема,але якщо потрібно ,ми її застосуєм"
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22.02.2022 12:30 Відповісти
Допоки міжнародна спільнота не навчиться ефективно протидіяти агресії проти суверенітету інших країн, збройні протистояння у світі будуть тривати.
Висока ціна агресії має бути у наслідках агресії, а не на словах.
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22.02.2022 12:15 Відповісти
73% - это зеленое чмо - и есть ваш лидер? Вы реально готовы стать раком перед любым диктатором, а если будет нужно - выучить китайский, "лишь бы не было войны" ?
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22.02.2022 12:19 Відповісти
7%від виборців,а по факту 1% дибілівпетрових тут вона нагоняють.
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22.02.2022 12:32 Відповісти
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22.02.2022 12:19 Відповісти
Эти заявления о санкциях не работают , где сами санкции???)))
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22.02.2022 12:22 Відповісти
Та ідіть ви ***** зі своїми санкціями! Україна вже втратила Крим і Донбас. Поки ви лгбтешники будете путіна голою жопою лякати, він ще й Маріуполь і Харків анексує. А ви там занепоєнні сидите в своїх Брюселях. Потрібна конкретна і негайна допомога. На Донбасі обстріли. Рано чи пізно нашим хлопцям доведеться відповісти, і бути біді. Де має впасти російська ракета, щоб ви суки почали діяти? Де?
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22.02.2022 12:24 Відповісти
Boris Borisenko@BorisenkoBoris·
1 чНовi технологii❓ В ОРДЛО❓
Точно "смiшнi" санкцii,як i сказав Медведев...
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22.02.2022 12:30 Відповісти
Этим США признали существование не оккупированной территории Украины а самостоятельной единицы.
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22.02.2022 12:57 Відповісти
Кто то сомневался в этом лакее Обамы со всеми признаками старческого маразма?
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22.02.2022 12:59 Відповісти
Тяжёлые ?Санкции должны быть не подъёмные для рф .
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22.02.2022 12:30 Відповісти
ми хочимо чути про вже введені санкції,
а не що, колись чекає росію.
вони вже роблять,
ще вчора
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22.02.2022 12:38 Відповісти
- Не ходи туда, там тебя ждут неприятности.
- Нужно идти, они же ждут!
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22.02.2022 12:54 Відповісти
Очередной "страшный и нудный "****** ЕС!
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22.02.2022 12:56 Відповісти
...
Россию ждут новые тяжелые санкции.
А где можно узнать про старые тяжелые санкции?
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22.02.2022 13:13 Відповісти
На очереди страны Балтии, сраные вы импотенты
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22.02.2022 13:16 Відповісти
Если санкций не будут затрагивать экспорт газа, нефти, других сырьевых товаров из РФ эти санкции ни о чем...
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22.02.2022 13:21 Відповісти
О, свежая партия "озабоченностей" подъехала! Куда разгружать?
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22.02.2022 13:26 Відповісти
 
 