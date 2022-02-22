Росію чекають нові важкі санкції. Ми з Україною! - президентка Європарламенту Метсола

Європарламент не залишить народ України один-на-один перед агресором

Про це написала у твітері президентка Європарламенту Роберта Метсола, інформує Цензор.НЕТ.

"Одностороння атака на територіальну цілісність України та грубе порушення міжнародного законодавства Росією є підставою для нових важких санкцій. Ми не залишимо народ України перед агресором. Позиція Європейського парламенту є чіткою: ми з Україною", - зазначила Метсола.

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