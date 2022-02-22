Росію чекають нові важкі санкції. Ми з Україною! - президентка Європарламенту Метсола
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Європарламент не залишить народ України один-на-один перед агресором
Про це написала у твітері президентка Європарламенту Роберта Метсола, інформує Цензор.НЕТ.
"Одностороння атака на територіальну цілісність України та грубе порушення міжнародного законодавства Росією є підставою для нових важких санкцій. Ми не залишимо народ України перед агресором. Позиція Європейського парламенту є чіткою: ми з Україною", - зазначила Метсола.
Топ коментарі
+12 Виталик Головченко
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+12 Агамемнон
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+9 Tychus Findlay
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Kostiantyn Yelisieiev@k_yelisieiev
Безпорадна реакція Зеленського на брутальне порушення РФ суверенітету України - ні запровадження санкцій проти чиновників Путіна і Росії, ні запровадження воєнного стану на території Донецкої і Луганської областей, ані звернення до Міжнародного суду ООН.
запрет пушилину вести бизнес в ЕС или что то посолидней?
Да здравствуєт вєлікій вождь Тін-Пу Йло-Ху!!!
опять : Зачем умирать за Данциг?
Єдина гарантія - відмова від БУДАПЕШТСЬКОГО МЕМОРАНДУМУ і втіхаря розробляти ядерну зброю...Ну а потім всіх тупо поставити перед фактом....
Господи, уроков в школе нет что ли? Так как взрослый человек таке писать не будет.
Втихаря вы можете в подвале самострел сделать.
"Ядерної зброї у нас нема,але якщо потрібно ,ми її застосуєм"
Висока ціна агресії має бути у наслідках агресії, а не на словах.
1 чНовi технологii❓ В ОРДЛО❓
Точно "смiшнi" санкцii,як i сказав Медведев...
а не що, колись чекає росію.
вони вже роблять,
ще вчора
- Нужно идти, они же ждут!
Россию ждут новые тяжелые санкции.
А где можно узнать про старые тяжелые санкции?