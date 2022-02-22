Україна розглядає можливість розірвання дипломатичних відносин з Росією, - Зеленський. ВIДЕО

Україна може розірвати дипломатичні відносини з РФ після "визнання" "ЛДНР" та відправки регулярних сил російської армії на Донбас.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції із президентом Естонської Республіки Аларом Карісом, інформує Цензор.НЕТ.

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"Ми бачимо з вами наступ на суверенітет і територіальну цілісність України. Це точно. До мене надійшов запит від МЗС, щоб я розглянув питання розриву дипломатичних відносин між Україною і РФ. Я одразу після нашої пресконференції зараз буду дивитися прокачувати це питання. І не тільки це питання, а наші дієві кроки щодо ескалації з боку РФ. Ми вважаємо, що це був крок ескалаційний", - зазначив глава держави.

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