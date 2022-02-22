Україна розглядає можливість розірвання дипломатичних відносин з Росією, - Зеленський. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна може розірвати дипломатичні відносини з РФ після "визнання" "ЛДНР" та відправки регулярних сил російської армії на Донбас.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції із президентом Естонської Республіки Аларом Карісом, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми бачимо з вами наступ на суверенітет і територіальну цілісність України. Це точно. До мене надійшов запит від МЗС, щоб я розглянув питання розриву дипломатичних відносин між Україною і РФ. Я одразу після нашої пресконференції зараз буду дивитися прокачувати це питання. І не тільки це питання, а наші дієві кроки щодо ескалації з боку РФ. Ми вважаємо, що це був крок ескалаційний", - зазначив глава держави.
Топ коментарі
+33 Olexandr Chornogorodskij
показати весь коментар22.02.2022 12:20
+31 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар22.02.2022 12:22
+30 Игорь Васечкин f37cf7d2
показати весь коментар22.02.2022 12:20
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
В 2021 году оборот внешней торговли между Украиной и Россией составил 12,3 миллиарда долларов. По сравнению с 2020 годом он увеличился на 22,8%.
1. Немедленный разрыв дипломатических отношений с ВРАГОМ.
2. Высылка всех вражеских(кацапских) дипломатов(шпионов) с территории Украины.
3. Персональные санкции против карлика-педофила путина, его банды отморозков и ВСЕХ москальских безнесменов и членов их семей. Замораживани всех/любых активов врага ( мокселей) в Украине.
А другий Вова, той, що Нєлох, що жонатий на "скумбрії" по 8 гривень, цей теж як під "копірку"! Схоже магічне "Настамнет" у нашого недо-президента перетворилося на "їхтамнєт", і тепер він мов застигла муха в киселі - люди чекають мобілізацію, розриву дипвідносин з Мордором, чекають бодай на якусь оборонну реакцию паскуди тупої! А муха собі плаває... Випливе на поверхню киселя, надує бульбашку - в бульбашці "еле-еле" проклюнеться якийсь закид потипу " Меморандум... буль-хлюп-сьорб! Коміссія про меморандум... Визнали ЛНР та ДНР... хлюп... Мінські угоди... " І ця прибацана муха з таким ганебним тупорінням висирає накази і висновки з ситуації, що ми розуміємо: час спливає, піски вже засипають наші можливості. Зброю нам дали, але ж не дали головного - не дали нам гідного президента.
Мало не заснув.
- почему не были разорваны дипломатические отношения?
- почему не было объявлено военное положение?
- почему не был введен визовый режим?
Вот повороты судьбы. Теперь эти вопросы можно задать ему самому!
И что? Сцыкотно?
Еще недостаточно?
К тому же есть проблема побольше, это возможный захват Россией Беларуси (таракана крепко держит за яйца неадекватный пуйло).
своих бы земель вернуть
оно вам надо? там от украинского мало что осталось
по тв там "хохлов" я думаю многие так же не любят
мягко говоря
Де санкції Держави Україна???? персональні санкції проти *****, свори та держДури, де візовий режим, де розрив економічних відносин, де закон про колаборантів. У нас сбербанк працює - ******* стид !!