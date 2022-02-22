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Україна розглядає можливість розірвання дипломатичних відносин з Росією, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна може розірвати дипломатичні відносини з РФ після "визнання" "ЛДНР" та відправки регулярних сил російської армії на Донбас.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції із президентом Естонської Республіки Аларом Карісом, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо з вами наступ на суверенітет і територіальну цілісність України. Це точно. До мене надійшов запит від МЗС, щоб я розглянув питання розриву дипломатичних відносин між Україною і РФ. Я одразу після нашої пресконференції зараз буду дивитися прокачувати це питання. І не тільки це питання, а наші дієві кроки щодо ескалації з боку РФ. Ми вважаємо, що це був крок ескалаційний", - зазначив глава держави.

Читайте також: Санкції проти РФ мають передбачати повну зупинку "Північного потоку - 2", - Зеленський

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+33
ніззя! свати ж тагда нє купят, бітум під велике крадівництво та електрика для бабулиних заводів...адні убиткі
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22.02.2022 12:20
+31
і стало, завдяки 73% такиж же самих.
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22.02.2022 12:22
+30
не забудь ноздрю прокачать для начала, утырок
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22.02.2022 12:20
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Серіали і тв-шоу в РФ можна продавати і без дипломатичних відносин.
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22.02.2022 14:18 Відповісти
Грузия как то без этих гандонов живет?
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22.02.2022 14:28 Відповісти
давно пора
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22.02.2022 14:39 Відповісти
Восемь лет тянется бодяга , та что должна была быть еще в феврале 2014. Разрыв дип отношений - НЕМЕДЛЕННО !!! (Грузии на это хватило 7 дней войны.) Кстати разорвать нужно дип отношения со всеми странами признавших аннексию Крыма - Никарагуа, Венесуэла, Куба, Сирия, Афганистан и КНДР (Сев. Корея) или с теми кто признает в будущем или присоединится к признанию "ЛНРоДНРий". Не будем уважать себя сами, и нас не кто не будет уважать.
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22.02.2022 14:43 Відповісти
Не пиз@и, розглядАтель!
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22.02.2022 15:13 Відповісти
Через 5 секунд после разрыва отношений ***** покажет записанное ранее видео о том что Украина обьявила войну россие. Ну как дети.
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22.02.2022 15:13 Відповісти
Расторгать дипломатические и торговые отношения надо было в 2014 и посольство закрывать.
В 2021 году оборот внешней торговли между Украиной и Россией составил 12,3 миллиарда долларов. По сравнению с 2020 годом он увеличился на 22,8%.
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22.02.2022 15:24 Відповісти
Честно говоря не совсем понятны ваши предъявы к той же Германии,немцы сунут вам под нос цифры о торговле и скажут "Вы торгуете в полный рост,а мы чем хуже".
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22.02.2022 15:42 Відповісти
Тю зачем ?
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22.02.2022 15:51 Відповісти
aafs asfasf , А сейчас типа ,не война
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22.02.2022 15:54 Відповісти
Треба не розглядати,а давно вже розірвати дипвідносини з цими дикунами,чим менше буде ними воняти в Україні,тим краще для нас всіх...А хто не може без цих мракобісів жити,хай літає в ці Є-беня окружними шляхами,і бажано в один кінець...
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22.02.2022 15:54 Відповісти
Валоденька, то шо ты усрался вчера это понятно и было видно. То шо ты названиваешь в панике нашим партнерам, то понятно. Не понятно одно: когда вы зеленая плесень начнете совершать конкретные, адекватные ДЕЙСТВИЯ в ответ?
1. Немедленный разрыв дипломатических отношений с ВРАГОМ.
2. Высылка всех вражеских(кацапских) дипломатов(шпионов) с территории Украины.
3. Персональные санкции против карлика-педофила путина, его банды отморозков и ВСЕХ москальских безнесменов и членов их семей. Замораживани всех/любых активов врага ( мокселей) в Украине.
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22.02.2022 16:09 Відповісти
Нє, ну ви чьо?! Вофка криворожський тікі від чергової дози ************! А памперси змінити?! А ви ото...
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22.02.2022 16:30 Відповісти
дайте этому поцу очки, что б он быстрее разглядел.....
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22.02.2022 16:46 Відповісти
перекрий - перекопай дороги на Придністровську республіку та крим і надовби постав а ще суровий візовий режим з кацапами введи, а краще зовсім заборони пересування
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22.02.2022 16:47 Відповісти
та не розглядай, а роби вже щось...
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22.02.2022 17:25 Відповісти
Думаю, що цей мікроскопічний недо-Наполеон дуже скоро буде тікати, а його відосики будуть викладатися в мережу з якоїсь іншої країни світу. Взагалі-то дуже цікава ситуація: один Вова неадекват захоплює нашу країну без жодного спротиву від нас, а заразом всьому світу каже "Настамнеєт", посміхаючись з принципових, діючих по якихось столітніх, гідних тільки на підтирку в туалеті, протоколах, європейців.
А другий Вова, той, що Нєлох, що жонатий на "скумбрії" по 8 гривень, цей теж як під "копірку"! Схоже магічне "Настамнет" у нашого недо-президента перетворилося на "їхтамнєт", і тепер він мов застигла муха в киселі - люди чекають мобілізацію, розриву дипвідносин з Мордором, чекають бодай на якусь оборонну реакцию паскуди тупої! А муха собі плаває... Випливе на поверхню киселя, надує бульбашку - в бульбашці "еле-еле" проклюнеться якийсь закид потипу " Меморандум... буль-хлюп-сьорб! Коміссія про меморандум... Визнали ЛНР та ДНР... хлюп... Мінські угоди... " І ця прибацана муха з таким ганебним тупорінням висирає накази і висновки з ситуації, що ми розуміємо: час спливає, піски вже засипають наші можливості. Зброю нам дали, але ж не дали головного - не дали нам гідного президента.
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22.02.2022 17:35 Відповісти
Зелена довбня
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22.02.2022 18:54 Відповісти
Восьмий рік вже розглядають, розглядають, розгля.....
Мало не заснув.
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22.02.2022 18:54 Відповісти
Нефик рассматривать..надо рвать..Для всего мира это знак, что Украина реально подверглась нападению
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22.02.2022 19:22 Відповісти
А разве это не он на стадионе спрашивал у Порошенко
- почему не были разорваны дипломатические отношения?
- почему не было объявлено военное положение?
- почему не был введен визовый режим?

Вот повороты судьбы. Теперь эти вопросы можно задать ему самому!
И что? Сцыкотно?
Еще недостаточно?
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22.02.2022 19:24 Відповісти
Отношение нужно разрывать, с этим не поспоришь. И думать, готовиться наращивать мощь, для того, чтоб вернуть Крым. По лугандонии и Кубани думаю не стоит спешить с их возвратом, пусть сначала начнут соответствовать (по принципу ЕС и НАТО), а потом можно будет и рассмотреть эту возможность.
К тому же есть проблема побольше, это возможный захват Россией Беларуси (таракана крепко держит за яйца неадекватный пуйло).
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22.02.2022 19:55 Відповісти
какая еще кубань?
своих бы земель вернуть
оно вам надо? там от украинского мало что осталось
по тв там "хохлов" я думаю многие так же не любят
мягко говоря
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22.02.2022 22:28 Відповісти
Та шо там розглядати? Давно пора розірвати дипломатичні відносини.
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22.02.2022 20:04 Відповісти
******* стид! Ми просимо санкцій і тільки думааємо про розрив дипвідносин!
Де санкції Держави Україна???? персональні санкції проти *****, свори та держДури, де візовий режим, де розрив економічних відносин, де закон про колаборантів. У нас сбербанк працює - ******* стид !!
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22.02.2022 20:09 Відповісти
разлядел шельмец в жопе дырку
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22.02.2022 23:36 Відповісти
правильно.
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22.02.2022 23:55 Відповісти
Сцикун цього не зробить...
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23.02.2022 00:47 Відповісти
Як вже задовбав цей звіздеж так званого президента
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23.02.2022 06:05 Відповісти
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