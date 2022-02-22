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Депутати ВР просять Конгрес США запровадити градаційні санкції проти РФ, - Мезенцева

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Депутати ВР просять Конгрес США запровадити градаційні санкції проти РФ, - Мезенцева

Народний депутат "Слуги народу", заступник голови комітету ВР із питань інтеграції України до ЄС Марія Мезенцева сьогодні направила колективного листа до представників американського конгресу, який підписали представники майже усіх парламентських фракцій.

Про це вона заявила сьогодні журналістам в Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Мезенцева розказала, що американські конгресмени зараз перебувають у Вільнюсі.

"Там почалася зустріч наших друзів із сенату Литви, які перебували з нами в перший так званий день вторгнення минулого вівторка. Вони передадуть наш намір закликати до впровадження так званих градаційних санкцій, не чекаючи підписання документу, який може готуватися в Росії", - зауважила вона.

Політик вважає, що санкції, які запроваджує Америка проти тих, хто економічно співпрацюватиме із "ЛДНР", є недооціненими.

"Насправді ці зв'язки, як країна, матиме Росія, оскільки вона визнала їх ("ЛДНР". - Ред.) "незалежність". Географія таких санкцій поширюється на всіх, хто співпрацюватиме з Росією", - запевнила депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС упровадить масивний пакет санкцій проти РФ сильно та рішуче, - президент Естонії Каріс

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
Самі запровадяте санкції, а потім просіть інших. Як тут осередок ФСБ - московська церква? Далі дурить і пропагандує дружбу? Далі готовить зомбі по ненависті до України. Це УПЦ (Українська православна церква), яка з початком війни прибрала слова "Московського патріархату", хоча є філіалом РПЦ (Російської православної церкви). Ця секта приносить Україні величезну шкоду і вивозить для побудови російської армії величезні кошти, які носять туди українці, думаючи, що це українська церква.
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22.02.2022 13:09
+2
Otar Dovzhenko@otardovzhenko

13 ч



А Ахметов уже летить додому?
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22.02.2022 13:02
+2
Что такое коллективное письмо? Это даже не обращение ВР. Совсем слуги урода потерялись.
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22.02.2022 13:11
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Otar Dovzhenko@otardovzhenko

13 ч



А Ахметов уже летить додому?
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22.02.2022 13:02 Відповісти
Хм, смотря какую страну он считает своим домом?
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22.02.2022 13:04 Відповісти
До Ізраїлю, чи до Татарії ?
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22.02.2022 13:08 Відповісти
Тільки після санкцій України Московії.
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22.02.2022 13:07 Відповісти
Самі запровадяте санкції, а потім просіть інших. Як тут осередок ФСБ - московська церква? Далі дурить і пропагандує дружбу? Далі готовить зомбі по ненависті до України. Це УПЦ (Українська православна церква), яка з початком війни прибрала слова "Московського патріархату", хоча є філіалом РПЦ (Російської православної церкви). Ця секта приносить Україні величезну шкоду і вивозить для побудови російської армії величезні кошти, які носять туди українці, думаючи, що це українська церква.
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22.02.2022 13:09 Відповісти
Что такое коллективное письмо? Это даже не обращение ВР. Совсем слуги урода потерялись.
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22.02.2022 13:11 Відповісти
Це підкилимні домовленості слуг олігархату про Україну без відома українського народу. ВР в особі т.з. представників не спромоглася на жодну достойну реакцію від імені українського народу.
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22.02.2022 14:33 Відповісти
Байден це дно якій сдав все в світі!
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22.02.2022 13:13 Відповісти
Слуги народа ще не зрозуміли, що вони не тільки для українців ніхто, але і для усього світу ніхто.
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22.02.2022 13:13 Відповісти
вони ніяк не можуть вийти з Нірванни. Як тільки Елдак получить нові нарративи від Патрушева, тоді будуть голосити - і санкції малі, і корупція - це слово американське і Байден в трунах спати заставляє. Ми заради миру розриваємо стосунки із "диким Заходом". Їм слід нагадати що на Кіпрі, в Дубаях - пляжах, ОАЕ все таки юрисдикція бритів. Не сховаєтесь, єдина можливість - послухати Арахамію і розтанути в шанхайських нетрях.
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22.02.2022 13:22 Відповісти
Алексей@c0LP5RfCXBJeNAm

Кнопку выключения Путина в Белом Доме знают, только это крутящаяся кнопка, как тюнинг у радио. Сразу на полную нельзя, иначе потеряет смысл.
Это персональные санкции против его присных и кошельков. Путин готов на всё, чтобы замылить этот вопрос от внимания публики. В том числе в США
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22.02.2022 13:33 Відповісти
 
 