Депутати ВР просять Конгрес США запровадити градаційні санкції проти РФ, - Мезенцева

Народний депутат "Слуги народу", заступник голови комітету ВР із питань інтеграції України до ЄС Марія Мезенцева сьогодні направила колективного листа до представників американського конгресу, який підписали представники майже усіх парламентських фракцій.

Про це вона заявила сьогодні журналістам в Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Мезенцева розказала, що американські конгресмени зараз перебувають у Вільнюсі.

"Там почалася зустріч наших друзів із сенату Литви, які перебували з нами в перший так званий день вторгнення минулого вівторка. Вони передадуть наш намір закликати до впровадження так званих градаційних санкцій, не чекаючи підписання документу, який може готуватися в Росії", - зауважила вона.

Політик вважає, що санкції, які запроваджує Америка проти тих, хто економічно співпрацюватиме із "ЛДНР", є недооціненими.

"Насправді ці зв'язки, як країна, матиме Росія, оскільки вона визнала їх ("ЛДНР". - Ред.) "незалежність". Географія таких санкцій поширюється на всіх, хто співпрацюватиме з Росією", - запевнила депутат.

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