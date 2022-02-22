"Визнання "ЛДНР" для Путіна - визнання програшу боротьби за Україну, - Бутусов
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РФ сама визнала здатність не впливати на Україну зсередини. Тому зараз вона воюватиме з Україною.
Про це у своєму відео заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
За його словами, рішенням про "визнання "ЛДНР" Росія фактично заявила, що ніяких кордонів у світі не існує.
"Кордонів, які визнала сама РФ. Не існує ніяких норм ОБСЄ, ООН. Не важливі для Путіна мінські угоди. Він вирішив захопити частину території України. Визнає цю територію незалежними державами. І збирається цю незалежність, яку він єдиний визнає, захищати, воювати там за допомогою російської армії", - пояснив Бутусов.
Журналіст наголосив, що "визнання "ЛДНР" - це для Путіна визнання програшу боротьби за Україну.
"8 років Путін вів війну на Донбасі, намагаючись залишити Донбас як частину території РФ. Через це створити проросійську владу в Україні. Мати проросійські партії, такі як ОПЗЖ. Впливати на українську політику зсередини. Так само як Росія зробила в Придністров'ї. Путін всі ці роки витрачав величезні кошти, фінансуючи Медведчука та різні проросійські організації, розповсюджуючи агентуру, яка зараз знаходиться навіть в Офісі Президента. Сьогодні Путін визнав, що вся ця система впливу вже не є ефективною", - наголосив Бутусов.
"Путін вирішив будувати стосунки з точки зору війни, протистояння та конфлікту. "Раз ви не хочете зі мною спілкуватись, враховувати мої інтереси та вказівки Москви, значить я вбиватиму вас. Але вбиватиму вас не найманцями, а армією РФ". Ось в чому сенс заяв Путіна", - продовжив журналіст.
Бутусов пояснює, що тепер українська влада має робити все для захисту Батьківщини.
"Не просто "Велике будівництво", країні потрібно "Велике армійське будівництво", "Велике військове будівництво". Справжні реформи обороноздатності. Зараз від Зеленського очікуємо рішучого лідерства. ... Путін програв боротьбу за Україну. Він втратив сьогодні Україну остаточно. Сьогодні визначний день, коли РФ сама визнала здатність не впливати на Україну зсередини. Тому вони зараз з нами воюватимуть", - додав журналіст.
Будь ласка, зачекайте...
Більш того, сьогодні слуги урода проголосували ПРОТИВ включення до порядку денного законопроекта про збільшення фінансування ЗСУ
а зелох на днях сказав прямо:
Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.
- Владимир Владимирович! Надо и совесть иметь! В Ваши годы Ленин уже в Мавзолее лежал и народ его боготворил!
_Ровно наоборот.
у куйла куча места для манёвра!
1. вывести войска под флагом наведённого порядка
2. постоянно устраивать коллапсы - вводя и выводя войска по 5 раз в день
3. кричать про воинствующую Украину и получать по 5 раз в день разрешения в использование войск в Украине
4. "вывести" войска и под видом "войск" дыры устраивать обстрелы, "ввести войска"
насколько я понимаю из действий наших зашуганных союзничков, всем нужно просто переехать во Львов - это решит все проблемы
попала у гниюче болото
яке його перетравить !
И до сих пор не верю.
Потому, что это несет огромное количества МИНУСОВ для Рашки и я не вижу ни одного ПЛЮСА.
Это больше похоже на "выбор из двух ХРЕНОВЫХ вариантов".
И, Уйло, видимо, решил, что "признание" - МЕНЕЕ хреновый для него вариант, чем полномаштабная война.
Да, с такой точки зрения, может он и прав.
Но, тут уже поздно выбирать - любой вариант хреновый и ведет к развалу Рашки.
Как в той "рюськой народной сказке", камень у дороги:
Направо пойдешь - коня потеряешь.
Налево пойдешь - сам сдохнешь.
Прямо пойдешь - и коня и себя погубишь.
В сказке, рюський богатырь конечно, чудесным образом спасался и коня спасал и с прибылью оставался....
Но, мы же НЕ в сказке!
По этому, или Уйло или Рашка или и Уйло и Рашка.
Просто с каждым прошедшим днем, "полномасштабная война" принесет Уйлу и Расии все меньше и меньше профита и все больше и больше проблем.
Как бы не сопротивлялся Зеленский и его шобла, а ВСУ с каждым днем становится все сильнее, все больше вооружения и умения им пользоваться, все больше у нас обстрелянных резервистов/ветеранов.
Все больше гражданских людей свыкается с мыслью о необходимости существования ТерОбороны, убежищ, защитных сооружений, индивидуальных запасов и умения стрелять...
Если он совсем с катушек съехал, то тут никакой логикой, ничего не предсказать.
Завтра он может на Киев напасть, послезавтра на Прибалтику, потом применить ядерное оружие и сумасшедшие смеясь отправиться в "Рай", как и обещал не так давно.
Справді?!
Очікуєте?!
А от я очікую складання повноважень президента з цього кривляки і труса!
На месте "западных партнеров" я бы взял за жабры детей лаврова и прочих из "ближнего круга"и разобрался, за что живут, как легализировались. Арест активов и депортация. И дальше по тому же сценарию, доставая там где больно.
Я вас умоляю!
1- полномощтабное вторжение
2-вторжение на левобережную Территорию Украины и коридор в Крым
3- присоединение лугандона.... и сохранение лица перед ватой....
при всей сцыкливости туПин выбрал третий.....
единственное чего мы должны добиться от запада это жизненно важно для нас это присутствие миротворцев оон или нато на линии разграничения ...
работу в тылу противника,ликвидацию ватажков этих сраных республик,
диверсионной работой и кокце концов пложить подушечку путину под жопу
в кресле снебольшим количеством пластида и организовать ему встречу с Аидом
его там примут с удовольствием,
Без кредитов и не проживем.
Нахрен такая цивилизация нужна