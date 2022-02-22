"Визнання "ЛДНР" для Путіна - визнання програшу боротьби за Україну, - Бутусов"

РФ сама визнала здатність не впливати на Україну зсередини. Тому зараз вона воюватиме з Україною.

Про це у своєму відео заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його словами, рішенням про "визнання "ЛДНР" Росія фактично заявила, що ніяких кордонів у світі не існує.

"Кордонів, які визнала сама РФ. Не існує ніяких норм ОБСЄ, ООН. Не важливі для Путіна мінські угоди. Він вирішив захопити частину території України. Визнає цю територію незалежними державами. І збирається цю незалежність, яку він єдиний визнає, захищати, воювати там за допомогою російської армії", - пояснив Бутусов.

Журналіст наголосив, що "визнання "ЛДНР" - це для Путіна визнання програшу боротьби за Україну.

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"8 років Путін вів війну на Донбасі, намагаючись залишити Донбас як частину території РФ. Через це створити проросійську владу в Україні. Мати проросійські партії, такі як ОПЗЖ. Впливати на українську політику зсередини. Так само як Росія зробила в Придністров'ї. Путін всі ці роки витрачав величезні кошти, фінансуючи Медведчука та різні проросійські організації, розповсюджуючи агентуру, яка зараз знаходиться навіть в Офісі Президента. Сьогодні Путін визнав, що вся ця система впливу вже не є ефективною", - наголосив Бутусов.

"Путін вирішив будувати стосунки з точки зору війни, протистояння та конфлікту. "Раз ви не хочете зі мною спілкуватись, враховувати мої інтереси та вказівки Москви, значить я вбиватиму вас. Але вбиватиму вас не найманцями, а армією РФ". Ось в чому сенс заяв Путіна", - продовжив журналіст.

Бутусов пояснює, що тепер українська влада має робити все для захисту Батьківщини.

"Не просто "Велике будівництво", країні потрібно "Велике армійське будівництво", "Велике військове будівництво". Справжні реформи обороноздатності. Зараз від Зеленського очікуємо рішучого лідерства. ... Путін програв боротьбу за Україну. Він втратив сьогодні Україну остаточно. Сьогодні визначний день, коли РФ сама визнала здатність не впливати на Україну зсередини. Тому вони зараз з нами воюватимуть", - додав журналіст.

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