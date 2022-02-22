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"Визнання "ЛДНР" для Путіна - визнання програшу боротьби за Україну, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

РФ сама визнала здатність не впливати на Україну зсередини. Тому зараз вона воюватиме з Україною.

Про це у своєму відео заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його словами, рішенням про "визнання "ЛДНР" Росія фактично заявила, що ніяких кордонів у світі не існує.

"Кордонів, які визнала сама РФ. Не існує ніяких норм ОБСЄ, ООН. Не важливі для Путіна мінські угоди. Він вирішив захопити частину території України. Визнає цю територію незалежними державами. І збирається цю незалежність, яку він єдиний визнає, захищати, воювати там за допомогою російської армії", - пояснив Бутусов.

Журналіст наголосив, що "визнання "ЛДНР" - це для Путіна визнання програшу боротьби за Україну.

Читайте також: Війська РФ з російської території обстріляли територію Луганщини та заявили, що нібито відбивали "прорив" ЗСУ, - Бутусов

"8 років Путін вів війну на Донбасі, намагаючись залишити Донбас як частину території РФ. Через це створити проросійську владу в Україні. Мати проросійські партії, такі як ОПЗЖ. Впливати на українську політику зсередини. Так само як Росія зробила в Придністров'ї. Путін всі ці роки витрачав величезні кошти, фінансуючи Медведчука та різні проросійські організації, розповсюджуючи агентуру, яка зараз знаходиться навіть в Офісі Президента. Сьогодні Путін визнав, що вся ця система впливу вже не є ефективною", - наголосив Бутусов.

"Путін вирішив будувати стосунки з точки зору війни, протистояння та конфлікту. "Раз ви не хочете зі мною спілкуватись, враховувати мої інтереси та вказівки Москви, значить я вбиватиму вас. Але вбиватиму вас не найманцями, а армією РФ". Ось в чому сенс заяв Путіна", - продовжив журналіст.

Бутусов пояснює, що тепер українська влада має робити все для захисту Батьківщини.

"Не просто "Велике будівництво", країні потрібно "Велике армійське будівництво", "Велике військове будівництво". Справжні реформи обороноздатності. Зараз від Зеленського очікуємо рішучого лідерства. ... Путін програв боротьбу за Україну. Він втратив сьогодні Україну остаточно. Сьогодні визначний день, коли РФ сама визнала здатність не впливати на Україну зсередини. Тому вони зараз з нами воюватимуть", - додав журналіст.

Дивіться: Стрім з Юрієм Бутусовим: Путін визнав "незалежність" ОРДЛО. У яких "кордонах"? Що далі? ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+28
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22.02.2022 13:10
+23
Так тепер треба просто анулювати УКРАЇНСЬКІ ПАСПОРТИ всім мешканцям ДНР і ЛНР бо дуже багато вже їх їздить по Європі на українських паспортах і кричить що Рассія Вялікая страна !!! А потім ще будуть кричати Пуцін ввєді !!!
Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.
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22.02.2022 13:10
+21
Нужно понимать зеленского, ведь если он разорвет дип. отношения, ТО РАСЕЯ СКАЧАЕТ С ТОРРЕНТА СВАТОВ И БУДЕТ ПОКАЗЫВАТЬ БЕСПЛАТНА!!!
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22.02.2022 13:11
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Це так! Радіє серце моє !
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22.02.2022 13:09 Відповісти
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22.02.2022 13:12 Відповісти
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22.02.2022 13:16 Відповісти
_Комплексы мучают, обиженка? Я про твоё существование вообще забыл, ибо мне на тебя наплевать. Но из тебя дерьмо так и прёт наружу... На, держи:
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22.02.2022 13:24 Відповісти
Це у тебе комплекс що я путлеровець і осьол, як ти сказав. І від тебе не відстану поки свої слова не забереш назад.
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22.02.2022 13:35 Відповісти
Ну пенься своим говном дальше, плевать на тебя.
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22.02.2022 13:37 Відповісти
Ты, кстати, кое в чём прав: ты, видимо, не путлеровец. Но воистину осёл.
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22.02.2022 13:43 Відповісти
На цей раз я повністю погоджуюся з Бутусовим. 4 місяці таскати завошивлених чюдо-багатирів навколо кордонів України. І накінець віддати приказ за 2 хвилини російським військовим в Луганді переодягтися у звичну форму. Це від почуття немічі рюського міра..
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22.02.2022 13:16 Відповісти
Як на мене, все правильно зараз робить Зеленський. Не чіпайте його. Зараз Україні треба єдність, а не розбрат. Зрозуміло, що рашистським тролякам Зеленський як кістка в горлі, бо не піддався на залякування, не прийняв ордло, не прові референдум, щодо зміни конституції. Звичайно, це не його заслуга, а людей, які нам допомогають. Поки що все в нас добре: Україна 1 - рашка 0. Тому ерефія буде нападати та спонукати нас здатись. Зараз треба забути про дороги, дерева, ковідні 1000 та смартфони, а всі фінанси на армію! Будувати свою лінію Маннергейма! Хай її назвуть лінією Зеленського нащадки, головне не підкоритись рашистам!
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22.02.2022 13:19 Відповісти
Лінії вже є. РАкети, ППО і дрони камікадзе.
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22.02.2022 13:22 Відповісти
вскрылся зелебоб, сидел-сидел тут, маскировался, но говно вылезло наружу
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22.02.2022 13:35 Відповісти
але саме зеЛох та його шобло ВІДМОВИЛИСЯ перенаправити кошти з великого крадівництва на Оборону та Армію.
Більш того, сьогодні слуги урода проголосували ПРОТИВ включення до порядку денного законопроекта про збільшення фінансування ЗСУ

а зелох на днях сказав прямо:
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22.02.2022 15:37 Відповісти
Так тепер треба просто анулювати УКРАЇНСЬКІ ПАСПОРТИ всім мешканцям ДНР і ЛНР бо дуже багато вже їх їздить по Європі на українських паспортах і кричить що Рассія Вялікая страна !!! А потім ще будуть кричати Пуцін ввєді !!!
Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.
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22.02.2022 13:10 Відповісти
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22.02.2022 13:10 Відповісти
Класс!
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22.02.2022 13:18 Відповісти
Вчера путин критиковал ленина за оздание Украины, значит готовит место в мавзолее для себя.
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22.02.2022 13:23 Відповісти
З необхідним доповненням виглядає так:

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22.02.2022 13:38 Відповісти
Так у мене вже років два як у збірнику анекдот відповідний є:
- Владимир Владимирович! Надо и совесть иметь! В Ваши годы Ленин уже в Мавзолее лежал и народ его боготворил!
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22.02.2022 13:58 Відповісти
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22.02.2022 14:11 Відповісти
"Визнання "ЛДНР" для Путіна - визнання програшу боротьби за Україну, - Бутусов"

_Ровно наоборот.

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22.02.2022 13:11 Відповісти
Чому? Слава богу що він сам скинув Україну із крючка мінських угод. Що дало пуйлу визнання луганди? Чи ти думаєш, що якби ЗСУ почали б переможний наступ, пуйло б не прийшло на допомогу нарьодам Данбасу?
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22.02.2022 13:20 Відповісти
Подумай ещё почему.
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22.02.2022 13:25 Відповісти
У багатьох прошу вибачення, але для України і українців це кращий варіант з гіршого. Добре що ракова пухлина ззовні, а не всередині. Україна з Божою допомогою і допомогою друзів встоїть і переможе. СЛАВА УКРАЇНІ !
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22.02.2022 13:33 Відповісти
Нужно понимать зеленского, ведь если он разорвет дип. отношения, ТО РАСЕЯ СКАЧАЕТ С ТОРРЕНТА СВАТОВ И БУДЕТ ПОКАЗЫВАТЬ БЕСПЛАТНА!!!
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22.02.2022 13:11 Відповісти
А ще й рашка демонструватиме відосіки з зеліними *нарко-порно* з масковцьких саун...
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22.02.2022 18:17 Відповісти
да что вы все, как заведённая пластинка! НЕТ! для куйла это тактический шаг! никако проигрыша за Украину нет и не пахнет никаким проигрышем! куйло добавил судьектности дыре!! еще и военные базы там расположил
у куйла куча места для манёвра!
1. вывести войска под флагом наведённого порядка
2. постоянно устраивать коллапсы - вводя и выводя войска по 5 раз в день
3. кричать про воинствующую Украину и получать по 5 раз в день разрешения в использование войск в Украине
4. "вывести" войска и под видом "войск" дыры устраивать обстрелы, "ввести войска"
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22.02.2022 13:12 Відповісти
Смысл минских соглашений в том, что лднр - это часть Украины, и мы их должны принять обратной - с "народной милицией" и правами "широкой автономии". Теперь они вроде как "независимые" - кого обратно принимать? Это же будет нарушение суверенитета лднр
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22.02.2022 13:17 Відповісти
нет там такого
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22.02.2022 13:19 Відповісти
пункт 10: Вивести незаконні збройні формування, військову техніку, а також бойовиків і найманців з території України.
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22.02.2022 13:21 Відповісти
Ну врешті- решт ввести війська і вивести війська 5 разів на день- це ж не в солдатики на столі з Макроном грати
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22.02.2022 13:18 Відповісти
это означает, что текущий перманентный пздц продолжится без конца!
насколько я понимаю из действий наших зашуганных союзничков, всем нужно просто переехать во Львов - это решит все проблемы
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22.02.2022 13:25 Відповісти
Цікаво, жмураєв ще продовжує волати що це "громадянська війна"? Чи обісрався? Але, закон про колаборантів теж негайно потрібно прийняти.
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22.02.2022 13:14 Відповісти
Хотів підписати договір з Байденом, а підписав з чіпушиліним. Стротєг.
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22.02.2022 13:15 Відповісти
Байден сам винуватий.... спав в той час....
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22.02.2022 13:19 Відповісти
...коли йому розповідали, як лєнін створив Україну? А воно йому треба?
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22.02.2022 13:22 Відповісти
агент окурок, моль-Педофіл-психопат клептократ путін....йде в ва-банк.......
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22.02.2022 13:17 Відповісти
Х*йло - не просто шизофреник, а психопат. Вчера во время своего высера он пожаловался, что биндеры снесли в Полтаве памятник Суворову, которого(памятника) в Полтаве никогда не было.
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22.02.2022 13:18 Відповісти
а Полтавская битва между Суворовым и Наполеоном?
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22.02.2022 13:48 Відповісти
ще одна лапа фуйла
попала у гниюче болото
яке його перетравить !
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22.02.2022 13:18 Відповісти
Да-да, анаконда и всё такое... Идиот.
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22.02.2022 13:27 Відповісти
правда, *****-ідіот
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22.02.2022 13:35 Відповісти
Нет, неимоверно хуже.
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22.02.2022 13:44 Відповісти
Я не верил в возможность "признания" Лухандонии Уйлом.
И до сих пор не верю.
Потому, что это несет огромное количества МИНУСОВ для Рашки и я не вижу ни одного ПЛЮСА.
Это больше похоже на "выбор из двух ХРЕНОВЫХ вариантов".
И, Уйло, видимо, решил, что "признание" - МЕНЕЕ хреновый для него вариант, чем полномаштабная война.
Да, с такой точки зрения, может он и прав.
Но, тут уже поздно выбирать - любой вариант хреновый и ведет к развалу Рашки.
Как в той "рюськой народной сказке", камень у дороги:
Направо пойдешь - коня потеряешь.
Налево пойдешь - сам сдохнешь.
Прямо пойдешь - и коня и себя погубишь.
В сказке, рюський богатырь конечно, чудесным образом спасался и коня спасал и с прибылью оставался....
Но, мы же НЕ в сказке!
По этому, или Уйло или Рашка или и Уйло и Рашка.
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22.02.2022 13:30 Відповісти
Признание не отменяет полномасштабную войну.
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22.02.2022 14:50 Відповісти
...и неожиданного инфаркта, тоже не отменяет.
Просто с каждым прошедшим днем, "полномасштабная война" принесет Уйлу и Расии все меньше и меньше профита и все больше и больше проблем.
Как бы не сопротивлялся Зеленский и его шобла, а ВСУ с каждым днем становится все сильнее, все больше вооружения и умения им пользоваться, все больше у нас обстрелянных резервистов/ветеранов.
Все больше гражданских людей свыкается с мыслью о необходимости существования ТерОбороны, убежищ, защитных сооружений, индивидуальных запасов и умения стрелять...
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22.02.2022 15:39 Відповісти
В первоначальном посте вы подавали варианты "признание ОТСОСа" и "полномасштабная война" как "исключающее или". Я указал, что это "или" совсем не исключающее
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22.02.2022 16:15 Відповісти
Ну, если сумасшедший плешивый Карлик решил наступить на ВСЕ грабли - в чем я виноват?
Если он совсем с катушек съехал, то тут никакой логикой, ничего не предсказать.
Завтра он может на Киев напасть, послезавтра на Прибалтику, потом применить ядерное оружие и сумасшедшие смеясь отправиться в "Рай", как и обещал не так давно.
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22.02.2022 21:05 Відповісти
100%
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23.02.2022 21:39 Відповісти
Как Орда пойдёт ,можно и Керченский мост валить
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22.02.2022 13:33 Відповісти
Зараз від Зеленського очікуємо рішучого лідерства. Джерело: https://censor.net/ua/n3318000
Справді?!
Очікуєте?!
А от я очікую складання повноважень президента з цього кривляки і труса!
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22.02.2022 13:34 Відповісти
На месте Бутусова я бы призвал власть покончить с опозицией и остальными преступниками накануне войны. Слабая речь про какие то дороги.
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22.02.2022 13:37 Відповісти
Зато у вонючей русни дохнуть за ***** желания хоть отбавляй!
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22.02.2022 14:20 Відповісти
Визнання ордло х@йлом це перш за все технічні дії. Такий собі етап легалізації своєї присутності там. Після того як він закріпиться на цьому плацдармі, то посуне далі. Так що не треба подібних ріляцй. Він нічого не програв поки що. З точки зору тих цілей які в нього на меті, а це повна окупація України, він швидше виграв - захопив плацдарм. Тепер буде проводитись дипломатична легалізація його присутності там. Почекає доки всі країни навколо звикнуть як звикли до того, що Крим окупований кацапами.
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22.02.2022 13:39 Відповісти
пусть ждет, авось недождется
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22.02.2022 13:49 Відповісти
А хіба того плацдарму там не було де-факто?
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22.02.2022 14:21 Відповісти
Подивитесь яку військову інфраструктуру він зараз там розверне і чим вона відрізнятися буде від того що там було.
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22.02.2022 15:17 Відповісти
***** робить все що йому прийде в його гебняву голову, хто йому лікар? Україна має тільки один вихід, ******* по цій голові.
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22.02.2022 15:29 Відповісти
І все ж таки йому доводиться рахуватись з суспільним ставленням до цього. Хоч якось виставляти свої дії у більш-менш цивілізованному вигляді.
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22.02.2022 15:44 Відповісти
военным сейчас не позавидуешь
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22.02.2022 13:39 Відповісти
Та да, придется ванькам в погонах, дохнуть за вроттенбергов и гебнявое жулье.
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22.02.2022 14:22 Відповісти
а кому интересно твое мнение
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22.02.2022 13:48 Відповісти
Я думаю что санкции против россии мало эфективны. Если продолжать покупать у них газ и нефть. Которые только дорожают в непростых ситуацих. Поскольку руководству россии глубоко наплевать на саму россию.
На месте "западных партнеров" я бы взял за жабры детей лаврова и прочих из "ближнего круга"и разобрался, за что живут, как легализировались. Арест активов и депортация. И дальше по тому же сценарию, доставая там где больно.
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22.02.2022 13:41 Відповісти
Сама война, уже проигрыш, я так поняла.....
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22.02.2022 13:51 Відповісти
На самом деле изменилось все.РФ по всему миру утверждала, что она не сторона конфликта и в Украине гражданская война, теперь Россия - сторона конфликта и перед всем миром РФ является агрессором, захватчиком Украины. Теперь в ОРДЛО воюют российские солдаты, а не "сепары", боевики" и т.д. Налицо открытый захват РФ территории другого государства. Теперь для всего мира на Донбассе не какие-то там "ЛНР" и "ДНР", а открыто оккпированные российскими войсками территории Украины. Для всего мира теперь РФ - агрессор, захватчик чужих территорий под фашисткими лозунгами "превосходства русского мира" над остальными народами и прежде всего над украинским народом.
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22.02.2022 13:54 Відповісти
Ну это у пуйла всегда и везде прокатывало...
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22.02.2022 14:08 Відповісти
Смерть российско-фашистким захватчикам!
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22.02.2022 13:55 Відповісти
От тільки лідерства від Зеленського годі чекати.

Я вас умоляю!
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22.02.2022 13:57 Відповісти
Вісім, мля, довгих років, а пан Бутусов так і залишився ідеалістом!
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22.02.2022 14:03 Відповісти
Согласен Бутусовым и Поинтковским что было три варианта развития событий
1- полномощтабное вторжение
2-вторжение на левобережную Территорию Украины и коридор в Крым
3- присоединение лугандона.... и сохранение лица перед ватой....
при всей сцыкливости туПин выбрал третий.....
единственное чего мы должны добиться от запада это жизненно важно для нас это присутствие миротворцев оон или нато на линии разграничения ...
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22.02.2022 14:07 Відповісти
Наскільки був пророчим рекламний ролик президентської виборчої кампанії де під час відкритої агресії Кацапів від головнокомандувача вимагають рішень, а показують тільки ніжки, що трусяться під столом. Тепер цей ролик став документальним...
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22.02.2022 14:12 Відповісти
пора делягам с СБУ перестать кошмарить малый и средний бизнес,а взятся за
работу в тылу противника,ликвидацию ватажков этих сраных республик,
диверсионной работой и кокце концов пложить подушечку путину под жопу
в кресле снебольшим количеством пластида и организовать ему встречу с Аидом
его там примут с удовольствием,
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22.02.2022 14:13 Відповісти
Итог один, - Україна в цивилизованном мире, а Говняжка в архаичной жопе позапрошлого века, с несменяемим ****** и без будущего.
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22.02.2022 14:39 Відповісти
это где тут цивилизованный мир? ни политики самостоятельной, ни экономики - сплошное воровство и ненависть друг к другу.
Без кредитов и не проживем.
Нахрен такая цивилизация нужна
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22.02.2022 14:49 Відповісти
ну вот смотри, ти низкопробний вертухай, за гебнявие пятаки торгующий своей совестью и жопой, ни на что больше в жизни не сподобался, кроме стать рогожинской ******. Даже у индивидов самих отсталих племен Африки или Амазонии хватит достоинства не опуститься так низко! Но подлости руснявих рабов нет предела. Ви совковий зброд, без зазрения совести даже от своих матерей и отцов отрекались при Сралине. Вот об етом и речь!
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22.02.2022 15:01 Відповісти
СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ ! РЕЗАТЬ ЭТУ МРАЗЬ БУДЕМ КАК СВИНЕЙ ЧУМНЫХ ! СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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22.02.2022 14:49 Відповісти
Ну і ? В чому істерика?))) Шось про крим не чую ?)) А він від 2014 не то що ВИЗНАНИЙ - він ПРИЄДНАНИЙ до рашки. Там стоять ОФІЦІЙНО війська рашки, але щось не чую я істерик....і криків , а тут за дві дири в жопі які дефакто і так 8 років окуповані такі істерики))))
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22.02.2022 15:57 Відповісти
Абсолютно согласен с Бутусовым!
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22.02.2022 16:20 Відповісти
Долбоебы,вы не видите ситуацию?Это начало конца!Если не убрать путина !Этот звереныш пойдет дальше если его не отравить,не взорвать,или удушить!Это враг 6 миллиаров людей !Вот очем все должны кричать везде!Это тварь не должна быть!
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22.02.2022 18:33 Відповісти
 
 