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Питання "Мінська-2" більше не стоїть на порядку денному РФ, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Питання

Російська сторона відверто заявила, що питання мінських угод більше не стоїть на порядку денному Росії.

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Питання "Мінська-2" більше не стоїть на порядку денному, на перший план виходить тема гарантій безпеки для РФ", – зазначив Пєсков.

Читайте також: Можливість проведення саміту у "нормандському форматі" залежатиме від його змісту, - Пєсков

Питання Мінська-2 більше не стоїть на порядку денному РФ, - Пєсков 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+45
Ну да - теперь только Гаага...
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22.02.2022 13:25
+24
А вообще Путин-конченная тварь. На куй его послали Штаты, но против них он гавна в рот набрал, а полез отыгрываться в Украину. Тварь да и только, сыкливое животное.
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22.02.2022 13:29
+23
Смерть кацапапським фашистам!
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22.02.2022 13:27
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Ну да - теперь только Гаага...
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22.02.2022 13:25 Відповісти
От і добре. Свічку в церкві поставлю. НЕ змогли підсунути нам назад курву з контрольним пакетом акцій.Корміть путану самі.
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22.02.2022 13:30 Відповісти
Ну доброго мало. По суті він сказав, що поки що ми питання Мінську-2 не торкаємся, бо це нам поки що невигідно, але виймемо з шухляди, струсимо пил та будемо ними вимахувати коли нам буде потрібно. Ці його слова аж ніяк не свідчать про те що кацапи денонсували Мінськ-2.
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22.02.2022 13:48 Відповісти
Ошибаетесь - теперь они могут вымахивать теперь хоть сутулым трупиком ленина, всем насрать)))
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22.02.2022 14:01 Відповісти
Ну це час покаже насрати чи ні. Не забувайте, що Європа дуже не хоче бодатися з кацапами. Особливо Франція та Німечина. І вони будуть чіплятися за будь яку можливість уникнути не тільки протистояння з кацапами а навіть суттєвих санкцій для них.
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22.02.2022 15:20 Відповісти
...и в пеки Сахары,без воды-письковохуйлова...
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22.02.2022 13:52 Відповісти
и ржавым гвоздём вбитым в голову...
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22.02.2022 14:02 Відповісти
есть песенка ....ОНО ушла(о) к другому....и не известно-- кому еще повезло....
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22.02.2022 13:25 Відповісти
а завтра будет? они что играть собрались с этими договорами. К минским договорам возврата нет.
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22.02.2022 13:26 Відповісти
Смерть кацапапським фашистам!
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22.02.2022 13:27 Відповісти
*****!!! Кацапи офіційно відмовляються від Мінська швидше ніж наше зелене чмо?!!
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22.02.2022 13:27 Відповісти
Все правильно! Саме вони і повинні були стать ініціатором! Тепер хай не "крутять сракою" про те що "Украина атказівается ат дипломатическава пути"!
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22.02.2022 13:33 Відповісти
Но особо интересно услышать зефелитиков, ведь им теперь ничто не мешает освобождать донбасс
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22.02.2022 15:35 Відповісти
Запам'ятайте ,кацапи: Гаага,Страсбург і мавзолєй
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22.02.2022 13:28 Відповісти
краще вже десь прикопати за сараєм, ніж у мавзолей.
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22.02.2022 13:41 Відповісти
Ні, краще мавзолей, щоб кожен день нагадував кацапам що вони сміття на земній кулі.
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22.02.2022 13:57 Відповісти
Отлично
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22.02.2022 13:28 Відповісти
Німеччина зупиняє сертифікацію "Північного потоку 2"!, - канцлер ФРН Шольц
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22.02.2022 13:29 Відповісти
Баба з возу....😁
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22.02.2022 13:29 Відповісти
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22.02.2022 13:29 Відповісти
Московіти взагалі то праві що без України не може бути Росіїі. Бо Росія це грецька назва Русі. Тільки яким боком те що тепер називається Росією має до неї відношення?
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22.02.2022 13:44 Відповісти
а путяру придумали пьяный ВОХРа и немытая уборщиТЦа. Но как-то неудачно придумали, на лабутены большие бюджеты требуются...
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22.02.2022 14:02 Відповісти
А вообще Путин-конченная тварь. На куй его послали Штаты, но против них он гавна в рот набрал, а полез отыгрываться в Украину. Тварь да и только, сыкливое животное.
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22.02.2022 13:29 Відповісти
як прибрали обоссанного Сивоху зеленського з процесу, так все і посипалося .

Єрмак теж дарма намагався капітулювати підписуючи формулу Штайнмайєра.

І на якому майданчику тепер Зеленському боротися за мир у всьому Світі?
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22.02.2022 13:31 Відповісти
_Разумеется. Это был тактический ход, в то время как стратегическая цель неизменна: завоевание и аннексия Украины. Далее - страны Балтии и Польша. Далее...
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22.02.2022 13:33 Відповісти
Яка безпека? Страшно? Не лізьте по чужих хатах.
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22.02.2022 13:35 Відповісти
Хороша подія,ракову пухлину рузьгемір ліквідовано, тепер більше санкцій і Рашкостан розвалиться. Перемога буде за Україною.
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22.02.2022 13:39 Відповісти
Ну зедебіли тепер у вас повна свобода - покажіть порохоботам як треба звільняти Донбас.
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22.02.2022 13:39 Відповісти
По соцопитуванню близько 20% значить кожен пятий , чи вони латентні, ну типу як гомофоб-гей. Зайшов в кабінку для голоcування і інстинкти взяли верх
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22.02.2022 13:58 Відповісти
Да нет больше никакого минска 2, ********* вышла из него вчера вечером
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22.02.2022 13:40 Відповісти
. .
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22.02.2022 13:45 Відповісти
Зебилы, для вас же Минские Соглашения были плохими. Теперь }{уйло их аннулировало. Почему же вы не радуетесь?
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22.02.2022 13:49 Відповісти
Почему не радуемся, я очень рад что эти договорняки подписаные барыгой и ****** закончились. Все стало на свои места. РФ официально признала наличие войск на территории Украины, наконец-то весь мир не сможет это перекрутить. Самое интересное только начинается. ***** загнали в ловушку. И заднюю он уже не даст, конец стал намного ближе.
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22.02.2022 14:10 Відповісти
Так теперь вы уже идёте отвоёвывать Донецк и Луганск? Когда.
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22.02.2022 15:46 Відповісти
Больше всего мне нравится, как зебил здесь сам признал себя зебилом.
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22.02.2022 17:10 Відповісти
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22.02.2022 17:08 Відповісти
На самом деле изменилось все. РФ по всему миру утверждала, что она не сторона конфликта и в Украине гражданская война, теперь Россия - сторона конфликта и перед всем миром РФ является агрессором, захватчиком Украины. Теперь в ОРДЛО воюют российские солдаты, а не "сепары", боевики" и т.д. Налицо открытый захват РФ территории другого государства. Теперь для всего мира на Донбассе не какие-то там "ЛНР" и "ДНР", а открыто оккпированные российскими войсками территории Украины. Для всего мира теперь РФ - агрессор, захватчик чужих территорий под фашисткими лозунгами "превосходства русского мира" над остальными народами и прежде всего над украинским народом.
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22.02.2022 13:51 Відповісти
Похоже, кєгєбист не выдержал и дал слабину.
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22.02.2022 13:58 Відповісти
Вот спасибо, что сказали, а то б мы не догадались.
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22.02.2022 13:51 Відповісти
Ну и славно (одной капитуляцией меньше)!
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22.02.2022 13:52 Відповісти
Думаю Миллер,глава газпрома остался доволен решением немцев ))
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22.02.2022 13:53 Відповісти
Хтось колись мені казав, що наросіяни також люди. Але жодного прикладу не зміг навести. Москалі - НЕ ЛЮДИ.
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22.02.2022 13:53 Відповісти
Если не стоит, то и не стОит ...
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22.02.2022 13:54 Відповісти
Ну и хрен бы с вами. Ещё про какой-то "нормандский саммит" блеет. Гарантии безопасности какие-то. Дебилы,блеать🤦
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22.02.2022 13:55 Відповісти
Они реально думают, что как-то продвинулись, могут как-то что-то диктовать или отвергать? Смешные такие.
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22.02.2022 13:58 Відповісти
жаль что вы настолько близоруки что не видите пугающие перспективы
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22.02.2022 14:08 Відповісти
вот и все, финита ля комеди
есть чему поучится порохоботам и зебилоидам решать вопросы.
И никаких нервотрепок в ткг и болтовни бесполезной
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22.02.2022 13:58 Відповісти
100%! Решительности и смелости - вот,что не хватает всей украинской политической "элите". От этого все наши беды. Все хотят и на куй сесть и морковку съесть.
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22.02.2022 14:05 Відповісти
Минские Соглашения были плохими?
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22.02.2022 14:00 Відповісти
Они никогда не были соглашениями.
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22.02.2022 14:21 Відповісти
северный поток 2 уже тоже не стоит, ну ни как.
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22.02.2022 14:12 Відповісти
Вопрос россии тоже не стоит на повестке дня, теперь только Московия , когда есть историческое название Московия, тогда виден весь кремлёвский блеф по отношению к Киевской Руси
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22.02.2022 14:21 Відповісти
Не могу такое написать ,но хотел бы.Не любил я Ленина с детства .И комсомольцем небыл.
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22.02.2022 14:35 Відповісти
І все таки не можу зрозуміти? для чого Путіну Україна , зрозуміло що без України немає і історії лвптєногих. Промисловий і другі потенціали , так вік у Путіна вже не той щоб радіти своїм забаганкам, да і історія дасть таку оцінку диктатору що упирь буде крутиться в труні як в'юн на пательні. Ні один політолог , експерт не говорять нам про це , а ми самі собі ставимо запитання , а що він хоче і не находимо відповіді. Так і будемо жити і гадати , що все таки треба Путіну від України?
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22.02.2022 19:50 Відповісти
 
 