Питання "Мінська-2" більше не стоїть на порядку денному РФ, - Пєсков
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Російська сторона відверто заявила, що питання мінських угод більше не стоїть на порядку денному Росії.
Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Питання "Мінська-2" більше не стоїть на порядку денному, на перший план виходить тема гарантій безпеки для РФ", – зазначив Пєсков.
Топ коментарі
+45 дератизатор
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+24 Alexey Chernyavsky
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+23 Alex_dos
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Єрмак теж дарма намагався капітулювати підписуючи формулу Штайнмайєра.
І на якому майданчику тепер Зеленському боротися за мир у всьому Світі?
есть чему поучится порохоботам и зебилоидам решать вопросы.
И никаких нервотрепок в ткг и болтовни бесполезной