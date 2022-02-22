Питання "Мінська-2" більше не стоїть на порядку денному РФ, - Пєсков

Російська сторона відверто заявила, що питання мінських угод більше не стоїть на порядку денному Росії.

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Питання "Мінська-2" більше не стоїть на порядку денному, на перший план виходить тема гарантій безпеки для РФ", – зазначив Пєсков.

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