Посли ЄС погодили нові санкції проти Росії, - Йозвяк

Посли ЄС погодили санкції проти РФ у зв'язку з "визнанням "ЛДНР".

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці завершилася позачергова зустріч послів ЄС по Україні та Росії. Угода про санкції (заморожування активів і заборона на видачу віз)", - йдеться в повідомленні.

Йозвяк зазначив, що санкції плануються проти фізичних і юридичних осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз розширив санкції за російські "вибори" в окупованому Криму, - Йозвяк