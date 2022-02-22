Посли ЄС погодили нові санкції проти Росії, - Йозвяк
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Посли ЄС погодили санкції проти РФ у зв'язку з "визнанням "ЛДНР".
Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вранці завершилася позачергова зустріч послів ЄС по Україні та Росії. Угода про санкції (заморожування активів і заборона на видачу віз)", - йдеться в повідомленні.
Йозвяк зазначив, що санкції плануються проти фізичних і юридичних осіб.
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Список депутатів фракції "Слуга Народу", які НЕ підтримали включення до порядку денного законопроекта про збільшення фінансування ЗСУ (голосували проти, утримались, не голосували або відсутні):
Арахамія Давид Георгійович ,
Арістов Юрій Юрійович ,
Бабак Сергій Віталійович ,
Безгін Віталій Юрійович ,
Безугла Мар'яна Володимирівна ,
Боблях Андрій Ростиславович ,
Богданець Андрій Володимирович ,
Богуцька Єлізавета Петрівна ,
Брагар Євгеній Вадимович ,
Бужанський Максим Аркадійович ,
Вагнєр Вікторія Олександрівна ,
Васильковський Ігор Ігорович ,
Веніславський Федір Володимирович ,
Войцехівський Віталій Олександрович ,
Володіна Дар'я Артемівна ,
Галайчук Вадим Сергійович ,
Галушко Микола Леонідович ,
Герасименко Ігор Леонідович ,
Герус Андрій Михайлович ,
Гетманцев Данило Олександрович ,
Горобець Олександр Сергійович ,
Гришина Юлія Миколаївна ,
Гузенко Максим Васильович ,
Дануца Олександр Анатолійович ,
Діденко Юлія Олександрівна ,
Драбовський Анатолій Григорович ,
Жмеренецький Олексій Сергійович ,
Завітневич Олександр Михайлович ,
Задорожний Андрій Вікторович ,
Задорожній Микола Миколайович ,
Здебський Юрій Вікторович ,
Іванов Володимир Ілліч ,
Іонушас Сергій Костянтинович ,
Калаур Іван Романович ,
Кальченко Сергій Віталійович ,
Каптєлов Роман Володимирович ,
Касай Геннадій Олександрович ,
Касай Костянтин Іванович ,
Кінзбурська Вікторія Олександрівна ,
Кісєль Юрій Григорович ,
Ковальов Артем Володимирович ,
Ковальов Олексій Іванович ,
Козир Сергій В'ячеславович ,
Колебошин Сергій Валерійович ,
Колісник Анна Сергіївна ,
Колюх Валерій Вікторович ,
Копанчук Олена Євгенівна ,
Копиленко Олександр Любимович ,
Костюк Дмитро Сергійович ,
Костюх Анатолій Вячеславович ,
Кравчук Євгенія Михайлівна ,
Крейденко Володимир Вікторович ,
Культенко Артем Валерійович ,
Кунаєв Артем Юрійович ,
Литвиненко Сергій Анатолійович ,
Літвінов Олександр Миколайович ,
Лічман Ганна Василівна ,
Ляшенко Анастасія Олексіївна ,
Марусяк Олег Романович ,
Марчук Ігор Петрович ,
Матусевич Олександр Борисович ,
Мельник Павло Вікторович ,
Мовчан Олексій Васильович ,
Мотовиловець Андрій Вікторович ,
Мошенець Олена Володимирівна ,
Нікітіна Марина Вікторівна ,
Пасічний Олександр Станіславович ,
Перебийніс Максим Вікторович ,
Підласа Роксолана Андріївна ,
Пушкаренко Арсеній Михайлович ,
Радіна Анастасія Олегівна ,
Руденко Ольга Сергіївна ,
Савченко Ольга Станіславівна ,
Саламаха Орест Ігорович ,
Санченко Олександр Володимирович ,
Северин Сергій Сергійович ,
Семінський Олег Валерійович ,
Сова Олександр Георгійович ,
Тарасов Олег Сергійович ,
Тимофійчук Володимир Ярославович , Ткаченко Максим Миколайович ,
Торохтій Богдан Григорович ,
Трухін Олександр Миколайович ,
Устенко Олексій Олегович ,
Фріс Ігор Павлович ,
Холодов Андрій Іванович ,
Чернєв Єгор Володимирович ,
Чернявський Степан Миколайович ,
Швець Сергій Федорович ,
Шипайло Остап Ігорович ,
Шол Маргарита Віталіївна ,
Шуляк Олена Олексіївна ,
Яковлєва Неллі Іллівна ,
Яременко Богдан Васильович
За проголосували 147 депутатів СН
А ім'я їх одне - Володимир Зеленський.
Кнопку выключения Путина в Белом Доме знают, только это крутящаяся кнопка, как тюнинг у радио. Сразу на полную нельзя, иначе потеряет смысл.
Это персональные санкции против его присных и кошельков. Путин готов на всё, чтобы замылить этот вопрос от внимания публики. В том числе в США
ЕС не намерен вводить против России санкции жестче 2014 года
Евросоюз не планирует вводить против России санкции с максимальным для нее ущербом. Масштаб готовящихся в отношении Москвы ограничений раскрыл один из дипломатов, знакомых с обсуждением
Україна, Верховна Рада, ПреЗедент мають терміново починати діяти зі своїми санкціями прoти руSSкого міра:
1. відкликати мандати депутатів, які НЕ повернулися за 24 години, яk преЗедент наказав,
2. відкликати мандати депутатів опзж як розпалювачів ненависті та НЕправди по відношеню до України
3 ввести візовий режим з раSSією, щоб ніякі брати литвини (як в 2014) НЕ звозили в Україну автобусами руSSкіх терористів
4. розглянути про доцільність дипвідносин з раSSією.
5. закрити ВСІ антиiукраїнські ЗМІ
6.терміново ухвалити військовий бюджет
7. наказати ГПУ терміново зібрати матеріали і передати їх в Гаагу (а НЕ ганятися за Стерненками та інш. Патріотами)
8. ТЕРМІНОВО ізолювати, знешкодити 5-у колону
9,10....
11. ПОСАДИТИ шуфрича та інших адептів руSSкого міра за образи українського Журналіста...
а тоді ВИМАГАТИ обіцяних санкцій і допомоги від Заходу...
Irina Medushevskay
Все речи проговорены, все слова сказаны, все посты уже написаны. С неимоверным наслаждением наблюдала за братьями близнецами перепуганными Даниловым и Нарышкиным. Ну не красавчики? И как нож в масло зашел Путину приветон от Шестого с ядерным оружием. Не, понятно шо даже если бы Шестой не нес полную арахамию с мюнхенской трибуны, Путин бы всё равно сделал то шо сделал. Но такая слаженность? И слив операции по вагнеровцам, и РФские кроты в ОП - все дружно внесли свою лепту в этот ужас и кошмар для Украины! Шо толку напоминать 73%-му нариду за 19-й год, там напрочь нарушены причинно-следственные связи, и ничего уже с этим не поделать, коломойские Плюсы уж постараются всё перевернуть с ног на голову и назвать черное белым. Теперь дело за ВР. Слово за ВР. И вот сейчас мы с вами четко увидим хто кому Рабинович! Шуляк не посрамила гордое имя корабельных сосен, выйдя на трибуну с очередными восхвалениями в адрес Шестого. Ну, понятно.
Я вот лично жду сейчас от наших западных союзников эмбарго на нефть из РФии! Нехай сами нюхают свой газ и запивают своей нефтью! Я прекрасно понимаю цену санкциям, нисколько не переоцениваю их эффективность, Иран и Северная Корея живут себе под санкциями, не умерли еще да и не умрут. Но они не эта чудовищная скрепная империя с идеей о переделе мира.
И вот если сейчас ВР продолжит строить дороги для РФской армии, снимать налоги с игорного бизнеса и продолжать уничтожать ФОПы, а не пересматривать бюджет Украины и перебросить "дорожные" деньги" на ЗСУ негайно, то может уже и до 73%-х дойдет шо уже лично им грозит опасность! И это не снятие субсидий с пенсионеров и прочая фигня, это уже вопрос выживания Украины!
Ждемс действий от ВР, а не лозунгов и речевок! Докажите нам, шо вы граждане Украины, а не слуги Коломойского и РФии!
P.S. Трухина на фронт! Шуфрича выслать в РФию! Арахамию выслать в Абхазию! ну и далее по списку.... а 218 депутатов, которые нашли в себе силы посетить сегодня ВР наградить, они молодцы! шо делать с Гетманцевым пока не знаю, но думаю над этим вопросом!.
Список депутатів фракції "Слуга Народу", які НЕ підтримали включення до порядку денного законопроекта про збільшення фінансування ЗСУ (голосували проти, утримались, не голосували або відсутні):
Арахамія Давид Георгійович ,
Арістов Юрій Юрійович ,
Бабак Сергій Віталійович ,
Безгін Віталій Юрійович ,
Безугла Мар'яна Володимирівна ,
Боблях Андрій Ростиславович ,
Богданець Андрій Володимирович ,
Богуцька Єлізавета Петрівна ,
Брагар Євгеній Вадимович ,
Бужанський Максим Аркадійович ,
Вагнєр Вікторія Олександрівна ,
Васильковський Ігор Ігорович ,
Веніславський Федір Володимирович ,
Войцехівський Віталій Олександрович ,
Володіна Дар'я Артемівна ,
Галайчук Вадим Сергійович ,
Галушко Микола Леонідович ,
Герасименко Ігор Леонідович ,
Герус Андрій Михайлович ,
Гетманцев Данило Олександрович ,
Горобець Олександр Сергійович ,
Гришина Юлія Миколаївна ,
Гузенко Максим Васильович ,
Дануца Олександр Анатолійович ,
Діденко Юлія Олександрівна ,
Драбовський Анатолій Григорович ,
Жмеренецький Олексій Сергійович ,
Завітневич Олександр Михайлович ,
Задорожний Андрій Вікторович ,
Задорожній Микола Миколайович ,
Здебський Юрій Вікторович ,
Іванов Володимир Ілліч ,
Іонушас Сергій Костянтинович ,
Калаур Іван Романович ,
Кальченко Сергій Віталійович ,
Каптєлов Роман Володимирович ,
Касай Геннадій Олександрович ,
Касай Костянтин Іванович ,
Кінзбурська Вікторія Олександрівна ,
Кісєль Юрій Григорович ,
Ковальов Артем Володимирович ,
Ковальов Олексій Іванович ,
Козир Сергій В'ячеславович ,
Колебошин Сергій Валерійович ,
Колісник Анна Сергіївна ,
Колюх Валерій Вікторович ,
Копанчук Олена Євгенівна ,
Копиленко Олександр Любимович ,
Костюк Дмитро Сергійович ,
Костюх Анатолій Вячеславович ,
Кравчук Євгенія Михайлівна ,
Крейденко Володимир Вікторович ,
Культенко Артем Валерійович ,
Кунаєв Артем Юрійович ,
Литвиненко Сергій Анатолійович ,
Літвінов Олександр Миколайович ,
Лічман Ганна Василівна ,
Ляшенко Анастасія Олексіївна ,
Марусяк Олег Романович ,
Марчук Ігор Петрович ,
Матусевич Олександр Борисович ,
Мельник Павло Вікторович ,
Мовчан Олексій Васильович ,
Мотовиловець Андрій Вікторович ,
Мошенець Олена Володимирівна ,
Нікітіна Марина Вікторівна ,
Пасічний Олександр Станіславович ,
Перебийніс Максим Вікторович ,
Підласа Роксолана Андріївна ,
Пушкаренко Арсеній Михайлович ,
Радіна Анастасія Олегівна ,
Руденко Ольга Сергіївна ,
Савченко Ольга Станіславівна ,
Саламаха Орест Ігорович ,
Санченко Олександр Володимирович ,
Северин Сергій Сергійович ,
Семінський Олег Валерійович ,
Сова Олександр Георгійович ,
Тарасов Олег Сергійович ,
Тимофійчук Володимир Ярославович , Ткаченко Максим Миколайович ,
Торохтій Богдан Григорович ,
Трухін Олександр Миколайович ,
Устенко Олексій Олегович ,
Фріс Ігор Павлович ,
Холодов Андрій Іванович ,
Чернєв Єгор Володимирович ,
Чернявський Степан Миколайович ,
Швець Сергій Федорович ,
Шипайло Остап Ігорович ,
Шол Маргарита Віталіївна ,
Шуляк Олена Олексіївна ,
Яковлєва Неллі Іллівна ,
Яременко Богдан Васильович
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