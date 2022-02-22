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Росія вийшла з Мінських домовленостей, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія вийшла з Мінських домовленостей, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що визнання Росією "незалежності" окупованих ОРДЛО означає її односторонній вихід з Мінських домовленостей.

Про це йдеться у спільній заяві Зеленського та президента Естонії Алара Каріса, передає Цензор.НЕТ.

"Сторони заявляють, що визнання Росією так званих "Донецької та Луганської народних республік" підтверджує її свідомий односторонній вихід з Мінських домовленостей і є явним порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та найсерйознішим ударом по політико-дипломатичному врегулюванню, над просуванням якого Україна та її партнери активно працюють", - зазначається у тексті.

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Топ коментарі
+62
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22.02.2022 13:56
+22
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22.02.2022 14:05
+21
Защітніку атєчєства.
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22.02.2022 14:19
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выстоять большого труда и не составило, согласитесь - ничего не делать гораздо легче, чем делать что-то
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22.02.2022 14:26 Відповісти
Ну не скажите,,,тем кто на фронте и у кого оружие в руках,,,видя как гибнут побратимы ,,,не дать ответку,,,врядли легко.
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22.02.2022 14:36 Відповісти
Они вообще вышли из берегов гопники кремлевские.
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22.02.2022 14:21 Відповісти
Это особенный талант: Говорить то, что и так все знают и понимают и не говорить о том, что действительно волнует украинцев.
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22.02.2022 14:22 Відповісти
это соплежуйство и никчемность власти показывает то, что она не достойна быть властью! Они сдают Украинские территории и торгуют с Россией и послов даже не высылают иначе, как предатели их не назвать! Их заявления вызывают ощущение капитуляции! Украине нужна власть достойная, которая весь мир поднимет против врага и будет говорить исторические речи, как Черчилля в Фултоне. Что перед Россией должен опустится железный занавес. Что зло должно быть остановлено и потерпеть беспощадное поражение! Умиротворение Гитлера привело к концентрационным лагерям и к чудовищным жертвам и ужасающему злу. И сейчас Россия делает тоже самое и захватывает независимые страны и если его не остановить, то он пойдет по пути Гитлера. Слабость мира - развязывает руки Путину. Он должен получить настолько мощный ответ, что Империя Зла рухнет! А не сопли жевать! Зеленский еще бы заплакал, как он никчемно выглядит.
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22.02.2022 14:48 Відповісти
Стоп, стоп, стоп. Давай без лозунгов - мы же не на митинге. Что значит "Украине нужна власть ..."?
"Власть" - понятие слишком общее. Кто конкретно и на какой должности нужен Украине для успешной борьбы с агрессией россии?
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22.02.2022 14:54 Відповісти
я нужен!
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22.02.2022 15:02 Відповісти
Писдоболы у нас в Украине точно не нужны.
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22.02.2022 15:29 Відповісти
Зачётно! И каков был бы твой самый первый шаг?
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22.02.2022 16:14 Відповісти
У меня есть целые программы по всем направлениям и по внешним и по внутренним. Армию бы сделал числинностью в миллион человек и резерв 2 миллиона. Физикам-ядерщикам приказал бы вместе с военными промышленностями вернуть Украине - Ядерный статус и дал бы им максимальную поддержку во всем, что им для этого потребуется. я бы распустил Раду и закрепился бы поддержкой народа - ввел бы прямую демократию, то бишь дал бы власть народу! Народ должен сам принимать большинством законы по которым хочет жить! я бы сразу арестовал всех коррупционеров и коллаборантов. Как Эрдоган всех коррупционеров и коллаборантов пачками сажал в Турции. я бы также зачистил страну от говна и все конфисковал бы и вернул стране! Собрал бы все мировые СМИ и задвинул бы такую речь, что весь мир бы убедил в наказании России и не то, что железный занавес, а накрыл бы Россию медным тазом. А СМИ - это 4 власть. Союзы бы сделал со всеми с кем только можно в мире. Все страны бы заставил помогать Украине, и заставил бы их уничтожать врага Украины. Потом вопрос коррупции был бы решен мной уже ранее и я бы посадил тысячи воров, как Эрдоган и приказал бы действовать полиции и армии максимально жестко, как действовали из опыта мира с бандитами - это расстреливать при попытке к побегу - самых гнид, даже, если они бежать не собирались, просто, чтобы не морочится - они заслужили смертной кары без суда и следствия - я близок к законам Хаммурапи буду. Так, как коррупции не будет, я затяну все мировые компании и всех богатейших инвесторов в Украину и есть море проектов, которых можно реализовать в Украине. Например Илона Маска хочу в Украине пригласить для совместной добычи ресурсов, которые нужны для создания батарей и создании в Украине самого большого производства батарей для всего - это и телефонов, и для электрокаров, и вплоть до батарей промышленного масштаба ибо у меня план сделать Украину энергонезависимой и полностью перевести на электричество и не покупать газ и уголь и нефть. Построить в Украине много энергетических проектов и начать с много АЭС последних поколений. Затем построить производства - бойлеров, электроплит, электрорадиаторов для обогрева домов. Также построить в Украине завод Тесла ибо мы переводим страну с ДВС на электрокары и нам нужно будет много электрокаров и потом запчастей и т.п. я бы создал самую могущественную академию наук в мире и она бы собирала весь мировой опыт и знания и делала бы много открытий. Им бы задачи первые были создать суперкомпьютер и супер-квантовый компьютер и создавать много искусственных интеллектов для всего буквально - для производств, и забыл еще сказать про полную автоматизацию страны и все производства будут практически без людей и все будут делать конвейеры и роботизированная техника, под управлением искусственного интеллекта. Искусственный интеллект в добыче ресурсов будет - управлять техникой и вывозом и доставкой до обработки ресурсов и еще бы построил самые огромные порты, чтобы контейнеровозы были забиты и развозили ресурсы и обработанную продукцию по всему миру на экспорт и везли обратно море денег. Образование детей бы сделал персонифицированным по способностям природным. К чему у ребенка дар и способности, по тому направлению его нужно развивать! У меня очень много всего еще, просто нет времени писать все, а то я тут книгу напишу.
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22.02.2022 17:20 Відповісти
Много текста, Дима. Не ты случаем писал сценарий сериала "Слуга народа"?
Я спросил: И каков был бы твой самый первый шаг?
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22.02.2022 17:28 Відповісти
tualeti muti
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22.02.2022 22:13 Відповісти
А что тут непонятно? Конкретно Петра подразумевают. Все время когда на форуме кто-то критикует Зе, то всегда на замену ему подразумевают Пе. Старая песня о главном. Пламенные сторонники сивочолого гетьмана жаждут сатисфакции за прошлые президентские выборы не смотря ни на что.
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22.02.2022 16:02 Відповісти
Не факт. Встречал я людей, которые и про Украину думают и понимают, что два раза на грабли только идиоты наступают.
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22.02.2022 16:16 Відповісти
ну шо зеля договорился?
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22.02.2022 14:23 Відповісти
Пройде не багато часу, лугандонія з донбавою звернеться до ***** з проханням розширити їхню територію до адмін. меж областей і буде нам Мінськ-3. Параше вірити не можна
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22.02.2022 14:24 Відповісти
Что изменится, если из 3х посредников ушел 1н?
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22.02.2022 14:27 Відповісти
Россія була учасниця конфлікту!
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22.02.2022 14:40 Відповісти
Официально не была. А вот теперь как раз становится. Плюс у Украины руки не связаны теперь этим минским договорняком. Так что в общих чертах пока что выглядит как win-win для Украины.
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22.02.2022 15:39 Відповісти
Що тепер буде з нашими полоненими на окупованій території?
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22.02.2022 14:31 Відповісти
але зараз чомусь не так смішно стає все це зелене дійство
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22.02.2022 14:32 Відповісти
никчемные заявление - слабой власти. Украинцы ждали от власти заявлений, как делал Черчилль, а эта слабая власть языки в жопы засунули и что-то бубнят себе под нос... Украине нужен президент, который не будет сопли жевать, и будет делать самые жесткие заявления на весь мир, чтобы поднять весь мир против Империи Зла. Украина даже послов не выслала и не закрыла посольства России - это Позор! Украина 3 области захватили и продолжают торговать с Россией и с положительным балансом в пользу России в 3 раза относительно Украинского баланса. Власть Украины дает деньги России миллиардами долларов. Ну как такое может происходить??? Эту власть невозможно признавать настоящей - это предатели!
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22.02.2022 14:38 Відповісти
Ночью Зеля заявил, что будет добиваться встречи в Нормандском формате. А утром сообщил что Минск уже Фсё. Гений политики и дипломатии от бога. Да и помощником у него работает такая глыба интеллекта как сам Шефир!
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22.02.2022 14:38 Відповісти
Там все гении- Єрмак, Шефирь, Шмигаль, Стефанчук, Резніков
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22.02.2022 14:47 Відповісти
Главное, что Украина не вышла из них
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22.02.2022 14:42 Відповісти
Ця обдолбана аморальна "ко*****" має негайно подати у відставку, сісти без права виїзду і чекати суду (за некомпетентність і зраду).
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22.02.2022 14:43 Відповісти
Нерешті до дебіла дойшло!!!
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22.02.2022 14:44 Відповісти
Спасибо, Кэп!
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22.02.2022 14:44 Відповісти
А вот не фиг было квакать и гундосить про Меморандум в Мюнхене. Как итог реакция Запада будет совсем не той, какая могла бы быть. Но мне интересно другое сейчас................ Кто в конце концов рискнет и озвучит то, что лежит на поверхности. Он же специально провоцирует всех и вся, дожидаясь пока у западных политиков лопнет терпение. Его единственная цель - прикрыть задницу Бени. Которому нет нигде в мире места кроме Украины. А это можно сделать только в один способ. Побить горшки с Западом и лечь под пуйло, став как и он диктатором на лдесятилетия. Народ, разуйте глаза в конце концов.
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22.02.2022 14:47 Відповісти
Все еще гораздо хуже. Беня уже с ****** договорился , поэтому все это планомерные действия.
Но есть один плюс - разведки США и Британии знают об этом. ПОтому и начали вопить о том ,что вокруг войска, а видно договорено было сделать типа "Ой мы не ожидали вероломного нападения". В последний месяц именно США и Великобритания спасло Украину от капитуляции. Но игра продолжается.
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22.02.2022 14:50 Відповісти
Эта игра может плохо закончиться. Если Нелох останется на Банковой, им всё удастся сделать. В Европе и США терпение тоже не бесконечно.
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22.02.2022 17:40 Відповісти
Зєлєнскій вийшов з трансу. Тут ось яка штука. Зєлєнскій хотів увійти в історію, як великий будівничий, а вляпався, як президент, при якому сталася найболючіша поразка. Без боротьби.
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22.02.2022 14:55 Відповісти
Зеленский действует правильно. Следующим шагом должно бьіть рассмотрение ситуации с Минскими соглашениями в СБ ООН , с изменением резолюции СБ.
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22.02.2022 15:17 Відповісти
да не может быть! а как же мир в глазу у Путина, рассмотрел, ЗЕ?
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22.02.2022 15:47 Відповісти
Верховне Зеля Тормоз делает почти всё, что говорит Порох, только с непозволительно-сумасшедшим во время войны опозданием, к тому же предварительно "обсирая", сама и через своих дебилов в Зеля Ностра, всех патриотов с их реальными тревогами и конструктивными предложениями....(
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22.02.2022 15:57 Відповісти
Ото воно заглянуло в репане око )(уйла. Ну що там,мир видно чи ні?
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22.02.2022 16:45 Відповісти
****! Кацапи частину Донбасу окуповують! Офіційно! Самі сказали! А сцикун ще про Мінськ думає! Яке ж воно нікчемне, оце обране Зебілами неподобство...
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22.02.2022 16:53 Відповісти
Они давно оккупировали. А то, что официально - означает, что путин капитулировал.
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22.02.2022 17:14 Відповісти
100%
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22.02.2022 17:50 Відповісти
яка цінна інформація від презе, ато ми не знаємо
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22.02.2022 17:49 Відповісти
Так есть же план Б. Или нет нихрена - это не вопрос. **** зелёная.
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22.02.2022 17:49 Відповісти
Главное чтобы осел там не остался, сейчас журналисты задали этот вопрос Кулебе и он начал что-то мычать ,но так конкретно и не ответил😡
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22.02.2022 18:33 Відповісти
"Миролюбна" політика зеленого призвела до того, що люба відповідь ЗСУ на обстріли з лугандії буде приводом для повномасштабної війни.
Українська влада паралізована страхом перед цією війною.
Єдиний шанс уникнути здачі країни без бою, це "попросити" зеленого піти у відставку.
Як х.йло "попросив" Єльцина свого часу.
Але у нас нема кому навіть це зробити.
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22.02.2022 19:37 Відповісти
а до речi, витягнути цю абхазську мавпу на люди. нехай подивиться людям в очi.

воно ж звинувачували Захiд в брехнi та провокацiях...
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22.02.2022 20:40 Відповісти
Соблюдать Минские соглашения надо было Киеву, и ни кто бы не выходил ...
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22.02.2022 21:29 Відповісти
точно.
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22.02.2022 23:50 Відповісти
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