Росія вийшла з Мінських домовленостей, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що визнання Росією "незалежності" окупованих ОРДЛО означає її односторонній вихід з Мінських домовленостей.
Про це йдеться у спільній заяві Зеленського та президента Естонії Алара Каріса, передає Цензор.НЕТ.
"Сторони заявляють, що визнання Росією так званих "Донецької та Луганської народних республік" підтверджує її свідомий односторонній вихід з Мінських домовленостей і є явним порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та найсерйознішим ударом по політико-дипломатичному врегулюванню, над просуванням якого Україна та її партнери активно працюють", - зазначається у тексті.
Топ коментарі
+62 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар22.02.2022 13:56
+22 Перехватчик
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+21 5 копійок
показати весь коментар22.02.2022 14:19
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Будь ласка, зачекайте...
"Власть" - понятие слишком общее. Кто конкретно и на какой должности нужен Украине для успешной борьбы с агрессией россии?
Я спросил: И каков был бы твой самый первый шаг?
Но есть один плюс - разведки США и Британии знают об этом. ПОтому и начали вопить о том ,что вокруг войска, а видно договорено было сделать типа "Ой мы не ожидали вероломного нападения". В последний месяц именно США и Великобритания спасло Украину от капитуляции. Но игра продолжается.
Українська влада паралізована страхом перед цією війною.
Єдиний шанс уникнути здачі країни без бою, це "попросити" зеленого піти у відставку.
Як х.йло "попросив" Єльцина свого часу.
Але у нас нема кому навіть це зробити.
воно ж звинувачували Захiд в брехнi та провокацiях...