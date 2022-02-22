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Новини Політика України
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Потрібно розірвати дипломатичні відносини з Росією, - "слуга народу" Мережко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Потрібно розірвати дипломатичні відносини з Росією, -

Народний депутат "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко вважає, що Україна повинна розірвати дипломатичні стосунки з Росією.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді.

"Але перед тим, як приймати таке рішення, треба зважити усі "за" і "проти". Я особисто більше схиляюсь до того, що потрібно розірвати дипломатичні відносини. Більше того, вважаю, що треба розірвати дипломатичні відносини і з тими державами, які готові визнати так звані "ДНР" і "ЛНР". Уже такі є", - зазначив нардеп.

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За його словами, комітет розглядав питання можливого розірвання дипвідносин з РФ.

"Але нехай це питання залишається на розсуд президента і Міністерства закордонних справ", - наголосив Мережко.
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Топ коментарі
+15
Давно пора!! Никаких дип отношений с ********* быть не модет!!
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22.02.2022 14:49
+10
Та скільки вже можна? Зранку було ясно що закривати всі явки і крис треба, в тому числі і Патріархат.
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22.02.2022 14:48
+9
Розрив всіх відносин - це вже справа самоповаги. Якщо ми себе поважаємо - Україна повинна розірвати всі відносини з Росією. Якщо ні - тоді не треба ображатись, коли нас зневажатиме весь світ.
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22.02.2022 15:08
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Та скільки вже можна? Зранку було ясно що закривати всі явки і крис треба, в тому числі і Патріархат.
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22.02.2022 14:48 Відповісти
э нет не в защиту но подобное закрывать церкви храмы Московских попов путину будет самое оно повод для ГОРЯЧЕЙ ВОЙНЫ НЕ НАДО УБИВАТЬ МОЖНО И ЭКОНОМИЧЕСКИ СНАЧАЛА РАЗРЫВ ОТНОШЕНИЙ И СНОШЕНИЯ ЧЕРЕЗ 3 СТРАНУ..НАПРМИЕР НОМРАЛЬНАЯ СТРАНА ШВЕЙЦАРИЯ или Швеция, Австрия берется страна с нейтральным статусом.. а потом налогами налогами тарифами на ЖКХ и все сами закроются... не выживут введите оброк 500-1.000.000 гривен в месяц в кассу налоговой оброк и все.... или перебегут в ПЦУ или сбегут в Раиссию..
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22.02.2022 15:08 Відповісти
Давно пора!! Никаких дип отношений с ********* быть не модет!!
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22.02.2022 14:49 Відповісти
ваш "найвеличніший" не дасть: йому ще кілька сезонів Сватів на расєю продавати якось треба
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22.02.2022 14:49 Відповісти
через офшори продасть. А дипстосунки з рашкою треба рвати
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22.02.2022 14:59 Відповісти
я думаю что
но перед этим надо взвесить
ноя больше склоняюсь
но пусть решают другие

офигенно ценное предложение
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22.02.2022 14:50 Відповісти
уже можно
да и зима
практически закончилась...
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22.02.2022 14:54 Відповісти
Розірвати дипломатичні стосунки! Прийняти закон про "п'яту колону"! Забрати всі активи Ординських баскаків на території України!

Нарешті вже показати Європейцям та Світу, що Україна воює з Ордою!

Браття Українці, кому наша земля дорога, збираємо петицію. Якщо нас не почують, ця влада - наш ворог!!!
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22.02.2022 14:55 Відповісти
вчера нарышкин так блеял под пристальным взором *****: и понимает, что сказать придется, а как же не хочется...
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22.02.2022 14:56 Відповісти
Вообще, очень бы хотелось услышать этих чорноротых слуг как например, арахамию, кравчук, шуляк, верещучку и прочую зегнидоту о панике, о том что с россией можно торговать, что иностранные СМИ хуже скабееврй и киселева и пр бред лившийся с уст сн и самого зенедоумка.
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22.02.2022 15:01 Відповісти
Розрив всіх відносин - це вже справа самоповаги. Якщо ми себе поважаємо - Україна повинна розірвати всі відносини з Росією. Якщо ні - тоді не треба ображатись, коли нас зневажатиме весь світ.
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22.02.2022 15:08 Відповісти
Юрій Бутусов

22 мин. ·



Росія намагається уникнути розриву дипломатичних відносин з Україною - запит на розрив МЗС України передав на розгляд президенту Зеленському

Сьогодні вдень МЗС оголосило про відкликання тимчасового повіреного України у справах з Москви, та передало запит до президента України Володимира Зеленського щодо розриву дипломатичних стосунків. Гідний вчинок міністра МЗС Дмитра Кулеби.

Дії МЗС України викликали занепокоєння РФ. МЗС РФ та прес-секретар Путіна Пєсков заявили про небажаність розриву дипломатичних стосунків з Україною.

Росія розуміє, що розрив дипломатичних стосунків як реакція на офіційне захоплення РФ окупованого Донбасу стане правовою основою спротиву та підніме рівень політичного протистояння України з РФ у світі. У цього рішення будуть наслідки на міжнародній арені, і навколо спротиву України буде створюватись вже новий, "пост-мінський" фронт підтримки.

Розрив стосунків - це не оголошення війни. Наприклад, Грузія розірвала стосунки з РФ після агресії у 2008-му році, консульські послуги в РФ багато років надає інша країна.

Німеччина сьогодні навіть не дочекавшись будь-яких рішень України зупинила "Північний потік-2". І тепер поки не буде змінена політична ситуація, газопровід не почне працювати.

І це тільки початок. Визначення нашої позиції щодо указів Путіна призведе до визначення більш жорсткої позиції і нашими союзниками.

Головна загроза - це подальший наступ Росії з метою захоплення усього українського Донбасу. І найефективніший крок для зупинки агресії - почати боротися з нею політично та дипломатично. Україна стала за 8 років набагато потужнішою, народ України готовий до спротиву, і підтримає сильні рішення влади.

А це має бути і розрив дипломатичних стосунків, і часткова мобилізація добровольців та ОР-1, і додаткове фінансування оборони, та інше.

Навколо спротиву Україна може вибудувати новий фронт підтримки у світі, нове вікно можливостей, та завдати руйнівних ударів міжнародним проектам РФ.

Чекаємо, що президент підтримає запит МЗС про розрив дипломатичних стосунків, таке рішення президента здобуде підтримку в українському суспільстві.
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22.02.2022 15:15 Відповісти
Давайте, що кілька місяців зважуйте, ще десятки відосиків, а там - вже сцикун буде зустрічати кацапські танки на Харківському шосе...
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22.02.2022 15:16 Відповісти
Во-первых, разрыв дипотношений неадекватен угрозе - это из разряда "ты меня ограбил, а я обиделась". На обиженных воду возят.

Во-вторых, этот разрыв сейчас тупо вреден. Он очень опасно приближает войну. Неужели это не понятно. Завтра на линии разграничения будут стоять уже рос. войска, и даже элементарно обсудить мелкие вопросы безопасности, взаимного разведения в отдельных точках, провокации или обсудить прекращение огня будет возможно только через какого-нибудь посредника. То есть через дни вместо часов.
Восстановить дип. отношения - это крайне долго, нужны новые международные договора.

На агрессию надо отвечать не обидой, а подготовкой к отражению большей агрессии.
Имхо надо:
 1. ВП на части территорий,
2. частичную мобилизацию,
3. усиление и вооружение добровольческих частей,
4. быструю разработку и оглашение армией и одобрение обществом стратегии обороны в населенных пунктах, и бросить строительный сектор, включая иностранных подрядчиков, и население которое хочет поучаствовать, на строительство укрепленных линий обороны, нескольких линий. Причем в населенных пунктах. Надо поднять ставки, поднять цену вопроса, путин должен понимать что он не сможет просто разбить ВСУ в поле или укреп районах, а ему прийдется бомбить города. И это должны понимать и украинцы. Вот это и есть национальная оборона по типу Израиля.
Да, стремно, но в противном случае большинство просто отсидится в городах или *******, читая новости о героических потерях ВСУ, и будет ждать чем все закончится.
5. а вот дип. отношения расторгать совсем не обязательно: да, мы усиленно готовимся к обороне от вторжения, но можем вести диалог на всех площадках, в т.ч. двусторонний.
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22.02.2022 15:17 Відповісти
если Украина понастроит десятки бетонных сооружений во всех городах и селах и на всех въездах и перекрестках, и нальет десятки тысяч тонн бетона и подымет для этого 50 тысяч строителей, то вот это да, все ******. Деньги, кстати, на это найти можно.
Другой вопрос, что это надо правильно придумать, огласить и внедрить. Видосик записать для этого недостаточно.
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22.02.2022 15:22 Відповісти
Что ты там с кем обсуждать собралось? Какие вопросы взаимного разведения? Да плевать куйло хотело на все переговоры..и если не разорвать дипотношения, это будет выглядеть так- тебе плюнули в лицо, а ты такой, ооо..давайте это обсудим..
Если мы не начнем уважать сами себя, никто нас уважать не будет.
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22.02.2022 15:59 Відповісти
Ага, я про таких как ты и писал.
Вот ты короче стоишь на остановке с семьей и вещами. Подошел реальный грабитель, дал по морде, отобрал одну сумку.
И говорит: щас остальные отберу, и научу тебя как Ленина любить.
Ты такой: "Я с тобой больше не разговариваю. Теперь я защищен".
И дальше стоишь.
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22.02.2022 16:05 Відповісти
путин обыграет отказ Украины от дип. отношений намного выгоднее, чем сама Украина
и никаких минусов от этого не получит. И руки это ему развяжет только для смелых его сценариев.
Но, чтобы это понять, надо головой думать
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22.02.2022 16:10 Відповісти
Це було потрібно робити вже 15 березня 2014 року .

А так буде виглядати , що окупацію Крима Україна фактично визнала ...

Ще гірше було з Кримом , тому , що тут поки "незалежність" визнали , а там записали , що Крим то мовляв їх теріторія .
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22.02.2022 15:26 Відповісти
Всі цапські банки та бізнес в Україні має бути закриті.Паспорт цапський в Україні має бути заборонений.В'їзд до України цапському населенню має бути закритий назавжди.
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22.02.2022 15:31 Відповісти
Не нужно спешить. РФ еще устроит атаку на Донбассе , вот тогда будет по -делу . Сегодня єто будет холостой вьістрел , отзьіва и.о. посла из Москвьі пока достаточно . Имхо
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22.02.2022 15:34 Відповісти
Це треба було робити у 14 році.Ще треба перестати торгувати з рф.Чому ми купуємо бензин у рф та Белорусі россійський .Ці гроші йдуть на россійську армію.Чай теж купуємо у рф ...Усе теба купувати тільки не у рф.!!!Бензин треба купувати у США та Азербайджані .
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22.02.2022 15:50 Відповісти
Взагалі росіянам візи не давати в Украї. Ні коли. Ось як слід
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22.02.2022 15:54 Відповісти
 
 