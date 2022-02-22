Потрібно розірвати дипломатичні відносини з Росією, - "слуга народу" Мережко

Народний депутат "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко вважає, що Україна повинна розірвати дипломатичні стосунки з Росією.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді.

"Але перед тим, як приймати таке рішення, треба зважити усі "за" і "проти". Я особисто більше схиляюсь до того, що потрібно розірвати дипломатичні відносини. Більше того, вважаю, що треба розірвати дипломатичні відносини і з тими державами, які готові визнати так звані "ДНР" і "ЛНР". Уже такі є", - зазначив нардеп.

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За його словами, комітет розглядав питання можливого розірвання дипвідносин з РФ.

"Але нехай це питання залишається на розсуд президента і Міністерства закордонних справ", - наголосив Мережко.