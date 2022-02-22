Потрібно розірвати дипломатичні відносини з Росією, - "слуга народу" Мережко
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Народний депутат "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко вважає, що Україна повинна розірвати дипломатичні стосунки з Росією.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді.
"Але перед тим, як приймати таке рішення, треба зважити усі "за" і "проти". Я особисто більше схиляюсь до того, що потрібно розірвати дипломатичні відносини. Більше того, вважаю, що треба розірвати дипломатичні відносини і з тими державами, які готові визнати так звані "ДНР" і "ЛНР". Уже такі є", - зазначив нардеп.
За його словами, комітет розглядав питання можливого розірвання дипвідносин з РФ.
"Але нехай це питання залишається на розсуд президента і Міністерства закордонних справ", - наголосив Мережко.
Будь ласка, зачекайте...
но перед этим надо взвесить
ноя больше склоняюсь
но пусть решают другие
офигенно ценное предложение
да и зима
практически закончилась...
Нарешті вже показати Європейцям та Світу, що Україна воює з Ордою!
Браття Українці, кому наша земля дорога, збираємо петицію. Якщо нас не почують, ця влада - наш ворог!!!
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Росія намагається уникнути розриву дипломатичних відносин з Україною - запит на розрив МЗС України передав на розгляд президенту Зеленському
Сьогодні вдень МЗС оголосило про відкликання тимчасового повіреного України у справах з Москви, та передало запит до президента України Володимира Зеленського щодо розриву дипломатичних стосунків. Гідний вчинок міністра МЗС Дмитра Кулеби.
Дії МЗС України викликали занепокоєння РФ. МЗС РФ та прес-секретар Путіна Пєсков заявили про небажаність розриву дипломатичних стосунків з Україною.
Росія розуміє, що розрив дипломатичних стосунків як реакція на офіційне захоплення РФ окупованого Донбасу стане правовою основою спротиву та підніме рівень політичного протистояння України з РФ у світі. У цього рішення будуть наслідки на міжнародній арені, і навколо спротиву України буде створюватись вже новий, "пост-мінський" фронт підтримки.
Розрив стосунків - це не оголошення війни. Наприклад, Грузія розірвала стосунки з РФ після агресії у 2008-му році, консульські послуги в РФ багато років надає інша країна.
Німеччина сьогодні навіть не дочекавшись будь-яких рішень України зупинила "Північний потік-2". І тепер поки не буде змінена політична ситуація, газопровід не почне працювати.
І це тільки початок. Визначення нашої позиції щодо указів Путіна призведе до визначення більш жорсткої позиції і нашими союзниками.
Головна загроза - це подальший наступ Росії з метою захоплення усього українського Донбасу. І найефективніший крок для зупинки агресії - почати боротися з нею політично та дипломатично. Україна стала за 8 років набагато потужнішою, народ України готовий до спротиву, і підтримає сильні рішення влади.
А це має бути і розрив дипломатичних стосунків, і часткова мобилізація добровольців та ОР-1, і додаткове фінансування оборони, та інше.
Навколо спротиву Україна може вибудувати новий фронт підтримки у світі, нове вікно можливостей, та завдати руйнівних ударів міжнародним проектам РФ.
Чекаємо, що президент підтримає запит МЗС про розрив дипломатичних стосунків, таке рішення президента здобуде підтримку в українському суспільстві.
Во-вторых, этот разрыв сейчас тупо вреден. Он очень опасно приближает войну. Неужели это не понятно. Завтра на линии разграничения будут стоять уже рос. войска, и даже элементарно обсудить мелкие вопросы безопасности, взаимного разведения в отдельных точках, провокации или обсудить прекращение огня будет возможно только через какого-нибудь посредника. То есть через дни вместо часов.
Восстановить дип. отношения - это крайне долго, нужны новые международные договора.
На агрессию надо отвечать не обидой, а подготовкой к отражению большей агрессии.
Имхо надо:
1. ВП на части территорий,
2. частичную мобилизацию,
3. усиление и вооружение добровольческих частей,
4. быструю разработку и оглашение армией и одобрение обществом стратегии обороны в населенных пунктах, и бросить строительный сектор, включая иностранных подрядчиков, и население которое хочет поучаствовать, на строительство укрепленных линий обороны, нескольких линий. Причем в населенных пунктах. Надо поднять ставки, поднять цену вопроса, путин должен понимать что он не сможет просто разбить ВСУ в поле или укреп районах, а ему прийдется бомбить города. И это должны понимать и украинцы. Вот это и есть национальная оборона по типу Израиля.
Да, стремно, но в противном случае большинство просто отсидится в городах или *******, читая новости о героических потерях ВСУ, и будет ждать чем все закончится.
5. а вот дип. отношения расторгать совсем не обязательно: да, мы усиленно готовимся к обороне от вторжения, но можем вести диалог на всех площадках, в т.ч. двусторонний.
Другой вопрос, что это надо правильно придумать, огласить и внедрить. Видосик записать для этого недостаточно.
Если мы не начнем уважать сами себя, никто нас уважать не будет.
Вот ты короче стоишь на остановке с семьей и вещами. Подошел реальный грабитель, дал по морде, отобрал одну сумку.
И говорит: щас остальные отберу, и научу тебя как Ленина любить.
Ты такой: "Я с тобой больше не разговариваю. Теперь я защищен".
И дальше стоишь.
и никаких минусов от этого не получит. И руки это ему развяжет только для смелых его сценариев.
Но, чтобы это понять, надо головой думать
А так буде виглядати , що окупацію Крима Україна фактично визнала ...
Ще гірше було з Кримом , тому , що тут поки "незалежність" визнали , а там записали , що Крим то мовляв їх теріторія .