Росія не планує відновлювати імперію, - Путін. ВIДЕО

Президент РФ Володимир Путін заявив, що після рішення про "визнання "ЛДНР" Москва бачить спекуляції на тему того, що Росія нібито хоче відновити імперію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости", про це Путін заявив під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

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"Вчора Росія вирішила визнати суверенітет двох "народних республік" Донбасу. Відразу хочу сказати, ми бачимо спекуляції на цю тему, на тему того, що Росія збирається відновити імперію, в імперських же кордонах. Це абсолютно не відповідає дійсності", - сказав президент країни-окупанта.

За словами Путіна, після розпаду СРСР Росія "визнала нові геополітичні реалії" і "активно працює над зміцненням" своєї взаємодії "з усіма незалежними країнами, що виникли на пострадянському просторі".

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