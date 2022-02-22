Британія запровадить санкції проти 5 російських банків, Ротенбергів та Тимченка
Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
Великобританія запровадить санкції проти п'яти російських банків, Бориса та Ігоря Ротенбергів та Геннадія Тимченка.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон.
Серед них Промсвязьбанк, "Россия", Индустриальный сберегательный банк, "Черноморский банк развития", Генбанк. Передбачається заморожування їхніх активів.
Також Британія накладе персональні санкції проти Геннадія Тимченка та Ротенбергів.
"Їхні активи будуть заморожені. Це лише перша хвиля санкцій", - сказав Джонсон, зазначивши, що у разі російського вторгнення на Україну Британія запровадить нові санкції.
Зазначається, що крім заморозки активів, їм заборонять в'їзд до Британії, буде запроваджено заборону на бізнес із ними.
Будь ласка, зачекайте...
І не знайшлось жодної людини, яка би надерла зад цьому вилупку.
може Кличка попросити...але ж спорт внє палітіки..ой..
Як на мене, Бутусов у Шустера заявив про політичні амбіції. І це добре.
Але один у політиці - не воїн.
Не всім же йти в ту політику.
Хоча з іншої сторони - хтось мусить пробувати, щоб лайно не так лізло.
Але хіба за нього проголосують ?
Бутусов может быть .
характеристика Новинского в кулуарах Рады Порохом весной 2014 г.
"Русских нельзя с правами пускать в европейскую цивилизацию их положили у параши, и правильно сделали. Жалкие, несостоятельные в духовном плане, трусливые спят у параши и никаких прав не имеют. Если таким давать права, понизится общий уровень человечества"
"Россия - это не только страна дураков, но и страна хамов… И вообще с 1917 года нами правили хамы в смазных сапогах."
"Если Россия погибнет, вообще, в принципе я лично роптать не буду."
І пана Стомахіна:
"Убивать, убивать, убивать! Россию можно только уничтожить. И ее НАДО уничтожить, - это мера превентивной самообороны рода человеческого от той изуверской дьявольщины, которую несёт в себе Россия. Русских надо убивать, и только убивать - среди них нет тех нормальных, умных, интеллигентных, с которыми можно было бы говорить и на понимание которых можно было бы надеяться."
"Должна быть введена жеёткая коллективная ответственность всех русских, всех лояльных граждан России за действия избираемых ими властей, - за геноцид, за массовые убийства, казни, пытки, торговлю трупами… Никакого деления убийц на мирных и немирных, сознательных и невольных отныне быть не должно. Убивать, убивать, убивать! Залить кровью всю Россию, не давать ни малейшей пощады никому, постараться непременно устроить хотя бы один ядерный взрыв на территории РФ - вот какова должна быть программа радикального Сопротивления, и русского, и чеченского, и любого! Пусть русские по заслугам пожинают то, что они плодили."
Вот это ключевое. Иначе когда ***** подохнет (надеюсь, не само) и начнётся очередное развенчание культа личности (а оно начнётся), рядовые рабсиане начнут волать "оййййй аминезналеееее..... ойнуэтажы он усё делалл, мита тут причьом?777 плак-плак". Каждое существо с двухжопой курицей на паспорте должно лично на своей шкуре прочувствовать ответственность и нести этот крест всю свою никчемную жизнь.
Дякую Британія!
Боже, бережи Королеву!
Браво її Величності!
3 мин. ·
Велика Британія дала перший залп санкціями по провіднім російським банкам
їм хоча б заперечать підходити та швартуватись до берегів ЄС та Америкі ???
23 мин. ·
Велика Британія запровадила санкції проти п'яти найбільших банків Росії, а також проти кількох близьких друзів Путіна із замороженням їх нього майна в країні.
Дякуємо британським друзям!
Це дійсно вагомі речі, які варто зробити всьому світу!
Банківська система агресора має бути зупинена.
Окремо, ще новина: УЕФА перенесло матч з Санкт Перетрбуга.
Чекаємо на санкції з боку Євросоюзу, які також мають бути введені найближчим часом!
І окремо!
Сертифікація Північного потоку 2 - ЗУПИНЕНО.
по СП - сертификация приостановлена (это большое отличие от остановки), сейчас делают варики зарегить все под немцами, дабы обойти все ограничения, поляки п...ть не будут.
26 мин. ·
Путин решил поугражать Западу. Но угрожать лично ему страшно. Может быстро прилететь в ответ. Поэтому роль говорящей головы поручили очередному пустоту месту по имени Светлана Горячева. И она озвучила полученный ранее текст: "Выдворить западный бизнес из России и национализировать". Абрамович, Потанин, Ротенберги и остальное окружение Путина, которое хранит бабло на Западе, нервно сглотнули и чуток напряглись. )))
Братья с 14го и 18го под санкциями сша, им запрет был на любые операции в европейских банках..... но они продолжали пользоваться закрытыми счетами,и где? В Лондоне,покупали картины а сколько подобных фирм,офшоров и пр. хрени за столько лет у них - немеряно.
Джонс им опять запретит или снова?
92 - "Генбанк"
197 - "Черноморский банк развития и реконструкции"
204 - "Индустриальный сберегательный банк"
нет в рейтинге - "Промсвязьбанк"
ГАРНИЙ ПОЧАТОК