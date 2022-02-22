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Велика Британія (3656) санкції (6834) Джонсон Борис (532) Ротенберг (28)

Британія запровадить санкції проти 5 російських банків, Ротенбергів та Тимченка

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Британія запровадить санкції проти 5 російських банків, Ротенбергів та Тимченка

Великобританія запровадить санкції проти п'яти російських банків, Бориса та Ігоря Ротенбергів та Геннадія Тимченка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон.

Серед них Промсвязьбанк, "Россия", Индустриальный сберегательный банк, "Черноморский банк развития", Генбанк. Передбачається заморожування їхніх активів.

Також Британія накладе персональні санкції проти Геннадія Тимченка та Ротенбергів.

"Їхні активи будуть заморожені. Це лише перша хвиля санкцій", - сказав Джонсон, зазначивши, що у разі російського вторгнення на Україну Британія запровадить нові санкції.

Зазначається, що крім заморозки активів, їм заборонять в'їзд до Британії, буде запроваджено заборону на бізнес із ними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія негайно запровадить санкції, які дуже сильно вдарять по РФ, - Джонсон
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Топ коментарі
+70
Тим часом в стінах нашого парламенту нєкто "**** православная" сміє говорити, що раісія ввела війська заради миру.
І не знайшлось жодної людини, яка би надерла зад цьому вилупку.
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22.02.2022 14:57
+34
Отам Бутусова й не вистачає.
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22.02.2022 14:58
+20
КОЖНИЙ відповідальний і адекватний УКРАЇНЕЦЬ має бути РУСОФОБОМ.
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22.02.2022 14:58
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Тим часом в стінах нашого парламенту нєкто "**** православная" сміє говорити, що раісія ввела війська заради миру.
І не знайшлось жодної людини, яка би надерла зад цьому вилупку.
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22.02.2022 14:57 Відповісти
Отам Бутусова й не вистачає.
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22.02.2022 14:58 Відповісти
Раньше была "нога Парасюка", теперь "рука Бутусова")
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22.02.2022 14:59 Відповісти
його багато де не вистачає..
може Кличка попросити...але ж спорт внє палітіки..ой..
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22.02.2022 15:00 Відповісти
Гадаю, Кличко майже ніколи не буде діяти у такий спосіб.
Як на мене, Бутусов у Шустера заявив про політичні амбіції. І це добре.
Але один у політиці - не воїн.
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22.02.2022 15:05 Відповісти
Знаєте, а мені шкода. Бо тоді ми втратимо журналіста, а чи здобудемо політика - велике питання.
Не всім же йти в ту політику.
Хоча з іншої сторони - хтось мусить пробувати, щоб лайно не так лізло.
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22.02.2022 15:11 Відповісти
Коли зростають діти, - батькам завжди шкода. Вони перестають бути дітьми, але чи ще подорослішають.... Відсоток покидьків серед політиків не завжди перевищує співвідношення у суспільстві. Для України значення не є сталим, і коливається в широких межах і залежить від активності діячів з громадського суспільства.
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22.02.2022 15:18 Відповісти
Ну уж всяко Бутусов будет лучше клоуна.
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22.02.2022 15:19 Відповісти
1000 %
Але хіба за нього проголосують ?
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22.02.2022 15:20 Відповісти
Их невозможно сравнивать ! Виталий Портников, Тарас Березовец , Юрий Бутусов - настоящие журналисты должны быть в политике
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22.02.2022 15:57 Відповісти
К кандидатам в президенты нужно присматриваться уже сейчас .

Бутусов может быть .
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22.02.2022 15:58 Відповісти
Спорт та бізнес ідуть рука в руку.
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22.02.2022 18:46 Відповісти
Краще Кличкo
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22.02.2022 15:53 Відповісти
А хто то? Бо не маю можливості моніторити ВР зараз.
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22.02.2022 14:58 Відповісти
новінський
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22.02.2022 14:59 Відповісти
"**** православная"
характеристика Новинского в кулуарах Рады Порохом весной 2014 г.
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22.02.2022 15:28 Відповісти
Все это хиханьки да хаханьки ! НЕОБХОДИМ ЗАКОН О КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМЕ
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22.02.2022 15:59 Відповісти
так он же вроде сипался за кордон? вернулся уже?
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22.02.2022 15:01 Відповісти
а оно уже прилетело назад из швейцариев?
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22.02.2022 15:20 Відповісти
Кто это?
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22.02.2022 15:26 Відповісти
Та им пох
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22.02.2022 14:58 Відповісти
Мощно...
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22.02.2022 14:58 Відповісти
КОЖНИЙ відповідальний і адекватний УКРАЇНЕЦЬ має бути РУСОФОБОМ.
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22.02.2022 14:58 Відповісти
В 1968 році проти совітської окупації Чехословаччини на Червону Площу вийшло з десяток людей, семеро з яких відкрито протестували проти кремлівської навали, були затримані і ув'язнені. В 22 році в москві вийшло 12, з яких 8 протестувало проти війни з Україною і було затримано. Прогрес надто незначний. Але і зараз серед мешканців кацапії є причини, через які я уникаю ненависті. Що не завадить мені згадати маніфести пані Новодворської:

"Русских нельзя с правами пускать в европейскую цивилизацию их положили у параши, и правильно сделали. Жалкие, несостоятельные в духовном плане, трусливые спят у параши и никаких прав не имеют. Если таким давать права, понизится общий уровень человечества"
"Россия - это не только страна дураков, но и страна хамов… И вообще с 1917 года нами правили хамы в смазных сапогах."
"Если Россия погибнет, вообще, в принципе я лично роптать не буду."

І пана Стомахіна:

"Убивать, убивать, убивать! Россию можно только уничтожить. И ее НАДО уничтожить, - это мера превентивной самообороны рода человеческого от той изуверской дьявольщины, которую несёт в себе Россия. Русских надо убивать, и только убивать - среди них нет тех нормальных, умных, интеллигентных, с которыми можно было бы говорить и на понимание которых можно было бы надеяться."
"Должна быть введена жеёткая коллективная ответственность всех русских, всех лояльных граждан России за действия избираемых ими властей, - за геноцид, за массовые убийства, казни, пытки, торговлю трупами… Никакого деления убийц на мирных и немирных, сознательных и невольных отныне быть не должно. Убивать, убивать, убивать! Залить кровью всю Россию, не давать ни малейшей пощады никому, постараться непременно устроить хотя бы один ядерный взрыв на территории РФ - вот какова должна быть программа радикального Сопротивления, и русского, и чеченского, и любого! Пусть русские по заслугам пожинают то, что они плодили."
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22.02.2022 16:03 Відповісти
> Должна быть введена жеёткая коллективная ответственность всех русских, всех лояльных граждан России за действия избираемых ими властей

Вот это ключевое. Иначе когда ***** подохнет (надеюсь, не само) и начнётся очередное развенчание культа личности (а оно начнётся), рядовые рабсиане начнут волать "оййййй аминезналеееее..... ойнуэтажы он усё делалл, мита тут причьом?777 плак-плак". Каждое существо с двухжопой курицей на паспорте должно лично на своей шкуре прочувствовать ответственность и нести этот крест всю свою никчемную жизнь.
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22.02.2022 16:49 Відповісти
Втрати України від війни вже сягають півтора трильйона доларів. Цей рахунок ще зросте і має бути пред'явленим. Питання в тому, що москва має намір "вирішити українське питання" до власного неминущого падіння.
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22.02.2022 17:01 Відповісти
Україна вистоїть. Хоча б тому що за неї весь світ. Але потім свиносабакі будуть казати "єто всьо ані! предидущія правітєлі!".
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22.02.2022 17:10 Відповісти
Сподіваюсь. Але ризики дуже зросли.
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22.02.2022 17:15 Відповісти
Ну наконец то что то сдвинулось
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22.02.2022 14:58 Відповісти
Этим друзьям дзюдоистам ничего не остаётся как поставить в партер своего спарринг партнера
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22.02.2022 14:58 Відповісти
не зупиняйтесь брати Англосакси)))
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22.02.2022 14:58 Відповісти
ну с Богом
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22.02.2022 14:59 Відповісти
только вротенберг и тима? а все кодло со вчерашнего шабаша во главе с ******?
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22.02.2022 14:59 Відповісти
Ты неё понял- они политики а рот их кошелёк
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22.02.2022 15:25 Відповісти
Так это только начало.
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22.02.2022 15:28 Відповісти
начало так себе. ноунейм банки, следа деятельности которых в Британии нет от слова вообще и вроттенберги с тимохой, которые тоже в Британии не присутствуют. а абрамовичи всякие и алишеровы, живущие в Британии и отмывающие там миллиарды, даже не упоминаются.
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22.02.2022 15:47 Відповісти
Палишся, лахта.
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22.02.2022 20:53 Відповісти
любой думающий человек, для тебеподобных, либо лахта, либо еще что-то подобное. таким как ты думать сложно.
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22.02.2022 21:33 Відповісти
Щас ещё Байден лужу газифицирует...
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22.02.2022 14:59 Відповісти
Кроме великобритании в мире еще за 200 стран... ЭТо называется "надо сделать вид что вводим санкции но ввести их так чтобы выглядело сурово а на деле нихуя страшного".
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22.02.2022 14:59 Відповісти
Подавляющее большинство этих стран имеют минимальное влияние на мировую экономику вообще и расейскую в частности.
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22.02.2022 16:50 Відповісти
Оце санкції!

Дякую Британія!

Боже, бережи Королеву!

Браво її Величності!
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22.02.2022 14:59 Відповісти
Щира подяка британцям. Оце ЛЮДИ.
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22.02.2022 15:00 Відповісти
а ковальчук? а улюкаевы с усмановыми? а вся пи*дота которая вчера это решение принимала, не? не имеет в великобритании активов?
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22.02.2022 15:00 Відповісти
Написано "новина доповнюється".Хто зна,що далі буде
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22.02.2022 15:06 Відповісти
ну най буде, хоч щось, може ротенберги десь табакерку платона зубова знайдуть
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22.02.2022 15:08 Відповісти
Все сразу вываливать нельзя. Хутин решит, что ему терять нечего и может натворить делов.
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22.02.2022 15:41 Відповісти
Кто эти картины рисует?
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22.02.2022 19:35 Відповісти
А как же Абрамович? Этот бородатый хрен-один из кошельков х*йла, у которого дофига активов именно в Британии
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22.02.2022 15:01 Відповісти
а вот этого возьмут за яики и сделают предложение от которого тот не сможет отказаться
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22.02.2022 15:05 Відповісти
"Абрамович стал гражданином Португалии в начале этого года благодаря португальскому "Закону о возвращении", который позволяет потомкам сефардских евреев (выходцев из Испании и Португалии) и евреев конверсо (тех, что были насильно обращены в христианство) получить португальское гражданство..."
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22.02.2022 15:07 Відповісти
абрамович откупился от кремлевских чтобы тусоваться красиво
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22.02.2022 15:21 Відповісти
это и все "мощные "санкции?
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22.02.2022 15:03 Відповісти
Alex N Alex Noyt

3 мин. ·



Велика Британія дала перший залп санкціями по провіднім російським банкам
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22.02.2022 15:05 Відповісти
Чому не по всім? Банків можна більше намножити
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22.02.2022 16:47 Відповісти
а шо там з яхтами ціх ворюг?
їм хоча б заперечать підходити та швартуватись до берегів ЄС та Америкі ???
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22.02.2022 15:12 Відповісти
Яхты на оффшорный компаниях... Сейчас ввели прямые, дальше больше..
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22.02.2022 15:27 Відповісти
Андрій Смолій

23 мин. ·



Велика Британія запровадила санкції проти п'яти найбільших банків Росії, а також проти кількох близьких друзів Путіна із замороженням їх нього майна в країні.

Дякуємо британським друзям!
Це дійсно вагомі речі, які варто зробити всьому світу!

Банківська система агресора має бути зупинена.

Окремо, ще новина: УЕФА перенесло матч з Санкт Перетрбуга.

Чекаємо на санкції з боку Євросоюзу, які також мають бути введені найближчим часом!

І окремо!
Сертифікація Північного потоку 2 - ЗУПИНЕНО.
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22.02.2022 15:17 Відповісти
по уефа - звездешь, они усруться - хрен перенесут, иначе бензоколонка от корыта отлучит.
по СП - сертификация приостановлена (это большое отличие от остановки), сейчас делают варики зарегить все под немцами, дабы обойти все ограничения, поляки п...ть не будут.
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22.02.2022 15:32 Відповісти
Чому не по всіх московських банках?
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22.02.2022 16:48 Відповісти
Борислав Береза

26 мин. ·



Путин решил поугражать Западу. Но угрожать лично ему страшно. Может быстро прилететь в ответ. Поэтому роль говорящей головы поручили очередному пустоту месту по имени Светлана Горячева. И она озвучила полученный ранее текст: "Выдворить западный бизнес из России и национализировать". Абрамович, Потанин, Ротенберги и остальное окружение Путина, которое хранит бабло на Западе, нервно сглотнули и чуток напряглись. )))
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22.02.2022 15:20 Відповісти
Да ужж, вот надо было просто против сбера ввести и всё, а так, это всё об стенку горохом.
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22.02.2022 15:24 Відповісти
Також Британія накладе персональні санкції проти Геннадія Тимченка та братів Ротенбергів. Джерело: https://censor.net/ua/n3318039

Братья с 14го и 18го под санкциями сша, им запрет был на любые операции в европейских банках..... но они продолжали пользоваться закрытыми счетами,и где? В Лондоне,покупали картины а сколько подобных фирм,офшоров и пр. хрени за столько лет у них - немеряно.

Джонс им опять запретит или снова?
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22.02.2022 15:28 Відповісти
это мы скоро узнаем по их рожам
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22.02.2022 15:35 Відповісти
теперь они будут под санкциями Британии.
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22.02.2022 15:36 Відповісти
зато ведь красиво звучит,санкции ,ввели, хомячки многие тут радуются, непонимая что это соски-пустышки для них.
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22.02.2022 15:37 Відповісти
Вот уж санкции так санкции!!! Испепеляющие!!! Экономика России опять будет порвана в клочья!!! А нельзя было сразу у всех российских олигархов, тусующихся в Лондоне, все имущество конфисковать и активы заморозить?
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22.02.2022 15:40 Відповісти
это только начало!
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22.02.2022 15:46 Відповісти
Бритам-респект.Боже бережи королеву...
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22.02.2022 15:48 Відповісти
ага. мощно аж стены трясутся
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22.02.2022 16:57 Відповісти
Ти ще не все знаєш..гнидо!!
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22.02.2022 17:33 Відповісти
И это они называли мощными санкциями, смешно просто.
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22.02.2022 15:51 Відповісти
Ти ще не все знаєш гнидо!!
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22.02.2022 17:34 Відповісти
"Сил Украине и ее людям! Для Запада это еще одно испытание - можем ли мы только говорить или все же можем действовать? А захватчикам: поднявший меч от него и пострадает! Слава Украине!" - написала в фейсбуке экс президент Литвы Д. Грибаускайте.
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22.02.2022 15:51 Відповісти
Хорошо, но мало!
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22.02.2022 16:06 Відповісти
Пртив Российского Сбербанка санкций нет. и поэтому Рашка все внешнеторговые операции будет через него осуществлять. тоесть финоборот из санкционных банков перейдет в Сбербанк-и сумарно Россия ничего не теряет
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22.02.2022 16:07 Відповісти
Это ноль, а не санкции
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22.02.2022 16:08 Відповісти
так раша еще ничего не сделала, одни заявления.
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22.02.2022 16:22 Відповісти
вам мало заявлений???
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22.02.2022 23:36 Відповісти
100% Все санкции которые не затрагивают экспорт газа, нефти, металлов из РФ, Запад может себе успешно засунуть в сраку!!!
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22.02.2022 16:37 Відповісти
рейтинги банков https://www.banki.ru/banks/ratings/?SEARCH_NAME=%C8%ED%E4%F3%F1%F2%F0%E8%E0%**%FC%ED%FB%E9+%D1%E1%E5%F0%E5%E3%E0%F2%E5%**%FC%ED%FB%E9+%C1%E0%ED%EA&PAGEN_1=8

92 - "Генбанк"
197 - "Черноморский банк развития и реконструкции"
204 - "Индустриальный сберегательный банк"

нет в рейтинге - "Промсвязьбанк"
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22.02.2022 16:37 Відповісти
После того как ЕС и Британия озвучили санкции московская биржа выросла на 5% от такие ох#енные санкции
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22.02.2022 16:43 Відповісти
https://www.profinance.ru/chart/rts/
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22.02.2022 16:47 Відповісти
Извините ошибся рост после падения с 10 утра +15%
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22.02.2022 17:08 Відповісти
тю, а я думал санкции по бабе Вале с соседнего подъезда будут
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22.02.2022 16:56 Відповісти
Молоток Джонсон соплі не жує))!!
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22.02.2022 17:27 Відповісти
Оце б Тимченко і Ротенберги чекали і гадали: введуть чи не введуть...
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22.02.2022 17:32 Відповісти
Серед них Промсвязьбанк, "Россия", Индустриальный сберегательный банк Джерело: https://censor.net/ua/n3318039

ГАРНИЙ ПОЧАТОК

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22.02.2022 18:06 Відповісти
 
 