Британія запровадить санкції проти 5 російських банків, Ротенбергів та Тимченка

Великобританія запровадить санкції проти п'яти російських банків, Бориса та Ігоря Ротенбергів та Геннадія Тимченка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон.

Серед них Промсвязьбанк, "Россия", Индустриальный сберегательный банк, "Черноморский банк развития", Генбанк. Передбачається заморожування їхніх активів.

Також Британія накладе персональні санкції проти Геннадія Тимченка та Ротенбергів.

"Їхні активи будуть заморожені. Це лише перша хвиля санкцій", - сказав Джонсон, зазначивши, що у разі російського вторгнення на Україну Британія запровадить нові санкції.

Зазначається, що крім заморозки активів, їм заборонять в'їзд до Британії, буде запроваджено заборону на бізнес із ними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія негайно запровадить санкції, які дуже сильно вдарять по РФ, - Джонсон