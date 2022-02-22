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Зеленський сьогодні зустрінеться з керівниками фракцій та груп ВР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський сьогодні зустрінеться з керівниками фракцій та груп ВР

Президент України Володимир Зеленський 22 лютого, о 19:00, зустрінеться з керівниками фракцій і груп Верховної Ради.

Про це повідомив співголова депутатської групи "За майбутнє" Тарас Батенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми дякуємо спікеру парламенту, який сьогодні на прохання керівників парламентських фракцій і груп звернувся до президента, і сьогодні о 19:00 він зустрічається з керівниками парламентських фракцій та груп", - повідомив Батенко на пленарному засіданні у вівторок.

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Член фракції "Голос" Кіра Рудик уточнила, що Зеленський проведе зустріч із головами депутатських фракцій та груп парламенту в Офісі президента о 19:00.

"Зустріч відбудеться в Офісі президента. Обговорюватимемо ситуацію, яка склалася у зв'язку з визнанням Росією т.зв. "ЛНР" та "ДНР", і що Україна має робити при цьому. Ми закликатимемо главу держави запровадити воєнний стан і закликатимемо міжнародне співтовариство впроваджувати жорсткі санкції проти РФ", - сказала Рудик журналістам у кулуарах парламенту у вівторок.

Також читайте: Росія вийшла з Мінських домовленостей, - Зеленський
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Топ коментарі
+8
Это великий "эксперт", уставший от США и Британии, тоже будет? Он насоветует

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22.02.2022 15:22
+7
ООООООООООО, на решті висрався!!!!!!!!!!
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22.02.2022 15:18
+7
Вот это показательно - обсуждать, что должна делать Украина после признания олдро.
Да эти сценарии давно должны быть определены и много раз переосмыслены.
Лето красное пропела, оглянуться не успела...
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22.02.2022 15:20
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Не прошло и 3 года
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22.02.2022 15:18 Відповісти
ООООООООООО, на решті висрався!!!!!!!!!!
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22.02.2022 15:18 Відповісти
Хвастаться будет. Успехи очевидны!
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22.02.2022 15:29 Відповісти
йОму треба закрити хайло, і слухати що будут казати досвідчені люди!!!!!! І потім прийняти рішення, ще вчорашні, і не випендрюватися "я президент"!!!!
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22.02.2022 16:01 Відповісти
Так тепер треба просто анулювати УКРАЇНСЬКІ ПАСПОРТИ всім мешканцям ДНР і ЛНР бо дуже багато вже їх їздить по Європі на українських паспортах і кричить що Рассія Вялікая страна !!! А потім ще будуть кричати Пуцін ввєді !!!
Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.
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22.02.2022 15:18 Відповісти
Відосик вже встиг записати? Оце мразоту привели до влади....
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22.02.2022 15:20 Відповісти
нарешті дійшло
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22.02.2022 15:20 Відповісти
Что дошло? Ничего не будет. Представители фракций поговорят. Зеленский послушает. И как бы все.
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22.02.2022 15:24 Відповісти
Сомнєнія мєня гложут, шо дійшло...
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22.02.2022 15:31 Відповісти
зачем???????? что клоун может сказать??????????
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22.02.2022 15:20 Відповісти
Скаже: ...я -- ваш вирок!
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22.02.2022 15:27 Відповісти
"Я вам нічєго нє должен"...
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22.02.2022 15:28 Відповісти
Вот это показательно - обсуждать, что должна делать Украина после признания олдро.
Да эти сценарии давно должны быть определены и много раз переосмыслены.
Лето красное пропела, оглянуться не успела...
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22.02.2022 15:20 Відповісти
Так Агрохимия клятвенно обещал что этого не будет. Что это фейки США.
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22.02.2022 15:23 Відповісти
Оспянуться не оглела...
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22.02.2022 15:23 Відповісти
Это великий "эксперт", уставший от США и Британии, тоже будет? Он насоветует

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22.02.2022 15:22 Відповісти
Ой-ой-ой, бубочка созрела.
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22.02.2022 15:24 Відповісти
Добре, що тепер Зеленського ніхто не стримує, як в 2014. Коли Крим брали. Вся влада в нього. Тепер як рвоне! Забере Донбас., Крим, і Кубань. І Чукотку візьме. Щоб мати, де потім людей смішити, після президентства.
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22.02.2022 15:44 Відповісти
а де його так звані контактери з потойбічним світом мокшанських боліт, щось не видно Єрмака, Ара...не чути, дохтора наук примовкли ? чого б це ? Великий шухер намічається ?
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22.02.2022 15:50 Відповісти
Де розрив всіх відношень з цапами? Де націоналізація цапських банків та бізнесу в Україні? Де передача цапської церкві до Української?
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22.02.2022 15:55 Відповісти
володя - підійшов до Пороха і вибачився !! скажи Пороху - вибач ПетроОлексійовичу - мене засранця. бо наші відносини розсирають країну. . . .. Бо ти володимире олександровичу зараз президент ані все ще Порошенко. не продовжуй цю ***** обідчєвого довбоїбізму
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22.02.2022 16:46 Відповісти
Внутрішня проблема України у міжусобицях.У такий важливий час можна згадати Ярослава Мудрого котрий наказав свого часу припинити міжусобні війни між феодалами і обєднатися у боротьбі з зовнішнім ворогом.Згідно з історією саме так вистояла Київська Русь.Так от зараз треба внутрішнє примирення між апазіціями" кааліціями" фракціями і їх фрікціями меньше піклуватися про піар та рейтинги а дійсно створити єдину монобільшість і разом працювати у напрямку захисту України
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22.02.2022 16:51 Відповісти
 
 