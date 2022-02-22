Зеленський сьогодні зустрінеться з керівниками фракцій та груп ВР

Президент України Володимир Зеленський 22 лютого, о 19:00, зустрінеться з керівниками фракцій і груп Верховної Ради.

Про це повідомив співголова депутатської групи "За майбутнє" Тарас Батенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми дякуємо спікеру парламенту, який сьогодні на прохання керівників парламентських фракцій і груп звернувся до президента, і сьогодні о 19:00 він зустрічається з керівниками парламентських фракцій та груп", - повідомив Батенко на пленарному засіданні у вівторок.

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Член фракції "Голос" Кіра Рудик уточнила, що Зеленський проведе зустріч із головами депутатських фракцій та груп парламенту в Офісі президента о 19:00.

"Зустріч відбудеться в Офісі президента. Обговорюватимемо ситуацію, яка склалася у зв'язку з визнанням Росією т.зв. "ЛНР" та "ДНР", і що Україна має робити при цьому. Ми закликатимемо главу держави запровадити воєнний стан і закликатимемо міжнародне співтовариство впроваджувати жорсткі санкції проти РФ", - сказала Рудик журналістам у кулуарах парламенту у вівторок.

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