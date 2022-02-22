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Сьогодні у Брюсселі відбудеться позачергове засідання Комісії НАТО-Україна
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Сьогодні, 22 лютого, у Брюсселі відбудеться позачергове екстрене засідання Комісії НАТО-Україна.
Про це повідомляється на сайті НАТО, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що о 18.00 за київським часом очікується брифінг генерального секретаря Єнса Столтенберга за результатами засідання.
Топ коментарі
+12 Станіслав Топа
показати весь коментар22.02.2022 15:27
+10 Сергей Трофимов 7c913dc7
показати весь коментар22.02.2022 15:27
+9 Bronya Bronya
показати весь коментар22.02.2022 15:27
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Будь ласка, зачекайте...
то хорошого чекати не варто.
банки це лише гроші.
втрата активів компаній, гроші
північний потік, теж гроші.
загальна втрата сягатиме 100 мільярдів.
у путіна в резерві 1,5-2 трільйона.
питання є????????
його самого прикончат.