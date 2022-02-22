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Сьогодні у Брюсселі відбудеться позачергове засідання Комісії НАТО-Україна

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні у Брюсселі відбудеться позачергове засідання Комісії НАТО-Україна

Сьогодні, 22 лютого, у Брюсселі відбудеться позачергове екстрене засідання Комісії НАТО-Україна.

Про це повідомляється на сайті НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що о 18.00 за київським часом очікується брифінг генерального секретаря Єнса Столтенберга за результатами засідання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг і Рау обговорили наслідки визнання Росією "Л/ДНР"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
Нехай нарешті підуть на важливий крок-приймають Україну в НАТО сьогодні ж ввечері ! Це єдине,що зупинить х@йла від подальшої війни проти України!
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22.02.2022 15:27
+10
До 18:00 Україну до НАТО могли би прийняти...
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22.02.2022 15:27
+9
До літа,ми будемо в НАТО
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22.02.2022 15:27
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До літа,ми будемо в НАТО
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22.02.2022 15:27 Відповісти
Або НАТО буде в нас.
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22.02.2022 15:28 Відповісти
Нехай нарешті підуть на важливий крок-приймають Україну в НАТО сьогодні ж ввечері ! Це єдине,що зупинить х@йла від подальшої війни проти України!
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22.02.2022 15:27 Відповісти
До 18:00 Україну до НАТО могли би прийняти...
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22.02.2022 15:27 Відповісти
Хоча можна і в 22.22 ну,щоб жиріка порадувать
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22.02.2022 15:29 Відповісти
А шо жирик щене сдох ?
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22.02.2022 15:30 Відповісти
Та може й здох,то хай перевернеться,від радості,в гробу
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22.02.2022 15:32 Відповісти
его там переворачивают с одного бока на другой, подготавливают к сковородке в аду.
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22.02.2022 15:48 Відповісти
дайте ПДЧ сцукі!!!!!
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22.02.2022 15:29 Відповісти
судячи по тому, які санкції запроваджують
то хорошого чекати не варто.
банки це лише гроші.
втрата активів компаній, гроші
північний потік, теж гроші.
загальна втрата сягатиме 100 мільярдів.
у путіна в резерві 1,5-2 трільйона.
питання є????????
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22.02.2022 15:33 Відповісти
є надія що за розтрату """общака"""
його самого прикончат.
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22.02.2022 15:35 Відповісти
гроші для ***** это самое главное
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22.02.2022 15:42 Відповісти
Нечего толкового сегодня не будет! Что бы не провоцировать пукина. Потому что они не хотят нагнетать.
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22.02.2022 15:34 Відповісти
Когда сдохнет Путлер вот будет праздник!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.02.2022 15:37 Відповісти
Буде замість п@тіна ліліпутін
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22.02.2022 15:58 Відповісти
ОТДАТЬ ТЕРРИТОРИИ В УКРАИНЕ ПОД БЫЗЫ НАТО !!!!!!!!!!!!!
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22.02.2022 15:41 Відповісти
Нужно принимать задним числом.
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22.02.2022 15:41 Відповісти
До вечера навести порядок у себе в Україні . Реформувати під стандарти цивилізованного світу, відкинути совок і що з ним связано , розірвати стосунки з росією і запровадити візи , - А її візу нехай беруть хоть на Марсі. А потім і НАТО на другий день.
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22.02.2022 15:43 Відповісти
Объясняю для мечтателей. Если Украину примут в НАТО, то в каких границах? Естественно в официальных, иначе это признание ордло и Крыма как часть московии. Получается, что часть страны НАТО окупирована и по уставу блок должен начать военные действия против агрессора - это 3 мировая, причем ядерная. Ответьте честно сами себе, пойдет ли НАТО на такой шаг ради Украины?
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22.02.2022 15:48 Відповісти
Звісно що не піде
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22.02.2022 15:59 Відповісти
Вооот, понимая это карлик создавал абхазию и ордло с Крымом, а так же поддерживает преднестровье, держа ситуацию в подвешенном состоянии. Что бы Грузия, Молдова, Украина никогда не вступили в НАТО.
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22.02.2022 16:06 Відповісти
Навіщо ви причепили прапор України, ви завуальований сепар.
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22.02.2022 16:46 Відповісти
Престол сатани в кремлі, ми це бачимо по їхнім вчинкам.
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22.02.2022 15:52 Відповісти
Ну відбудеться і що? Будуть оперативно вжиті нагальні рішення щодо захисту України чи скажуть що треба домовлятить та залишати можливість для дипломатичного вирішення питання?
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22.02.2022 15:57 Відповісти
Дякуємо! Позасідайте позачергово... Повідомляю, нехай дізнається весь світ - я зараз позачергово вечеряю...
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22.02.2022 16:11 Відповісти
Тільки НАТО, якби зробили це десять років тому , все було б добре. Підтримайте нас і ми захистимо Вас.
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22.02.2022 16:45 Відповісти
Украине осталось закрыть вопросы судебной системы, и дорога в Натку открыта и без ПДЧ...но вопрос приема, всегда был вопросом политическим...нажмут штаты на поцев согбенных известных, пушниной залесской питающихся, вмиг примут, не нажмут...так хоть до ишачьей пасхи ждать можна, как турки приема в ЕС ждут, не примут...
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22.02.2022 23:42 Відповісти
 
 