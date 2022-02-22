Сьогодні у Брюсселі відбудеться позачергове засідання Комісії НАТО-Україна

Сьогодні, 22 лютого, у Брюсселі відбудеться позачергове екстрене засідання Комісії НАТО-Україна.

Про це повідомляється на сайті НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що о 18.00 за київським часом очікується брифінг генерального секретаря Єнса Столтенберга за результатами засідання.

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