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Новини Політика УкраїниЗа кордоном
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Столтенберг і Рау обговорили наслідки визнання Росією "Л/ДНР"

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорив із головуючим в ОБСЄ главою МЗС Польщі Збіґневом Рау наслідки визнання Росією українських територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це генсек НАТО написав у твіттері.

"Своєчасна зустріч із міністром закордонних справ нашого цінного союзника з НАТО Польщі Збіґневом Рау, щоб обговорити наслідки визнання Росією українського Донецька/Луганська. Це умисне порушення міжнародного права та Мінських домовленостей, що різко посилить напруженість у Європі", - написав Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг: Донецьк і Луганськ – це Україна. РФ створює привід для вторгнення

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання "ЛНР" та "ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.

Столтенберг і Рау обговорили наслідки визнання Росією Л/ДНР 01
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Топ коментарі
+5
Вони хоч самі розуміють які вони жалюгідні?
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22.02.2022 12:43
+4
Наслідки такі - негайно приняти Україну в НАТО!
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22.02.2022 12:48
+2
Очень сильно озаботились и договорились еще встретиться позже с большей озабоченностью обговорить новые озабоченности
Это мы слышым 8 лет войны
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22.02.2022 12:45
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Вони хоч самі розуміють які вони жалюгідні?
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22.02.2022 12:43 Відповісти
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22.02.2022 12:46 Відповісти
Очень сильно озаботились и договорились еще встретиться позже с большей озабоченностью обговорить новые озабоченности
Это мы слышым 8 лет войны
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22.02.2022 12:45 Відповісти
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22.02.2022 12:46 Відповісти
мощно! гансы всегда отличались альтернативным восприятием адекватной реальности
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22.02.2022 12:49 Відповісти
Це потужний... пук
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22.02.2022 12:55 Відповісти
Чужий виліз з трупа російської демократії та шукає жертв.
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22.02.2022 12:45 Відповісти
Наслідки такі - негайно приняти Україну в НАТО!
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22.02.2022 12:48 Відповісти
Не в этой реальности
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22.02.2022 12:50 Відповісти
теперь хотя бы вам понятно
что если НАТО бздит приближаться к фуйлу,
то фуйло приблизится к НАТО,
как вчера , ночью
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22.02.2022 13:05 Відповісти
на фото два обєспокоєних телепня
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22.02.2022 13:16 Відповісти
 
 