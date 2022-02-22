Столтенберг і Рау обговорили наслідки визнання Росією "Л/ДНР"

Генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорив із головуючим в ОБСЄ главою МЗС Польщі Збіґневом Рау наслідки визнання Росією українських територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це генсек НАТО написав у твіттері.

"Своєчасна зустріч із міністром закордонних справ нашого цінного союзника з НАТО Польщі Збіґневом Рау, щоб обговорити наслідки визнання Росією українського Донецька/Луганська. Це умисне порушення міжнародного права та Мінських домовленостей, що різко посилить напруженість у Європі", - написав Столтенберг.

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Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання "ЛНР" та "ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.