РФ визнає "ДНР" та "ЛНР" у "фактичних межах", - заступник голови комітету Ради Федерації Клімов

Так звані "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає в межах, які зараз фактично встановлені.

Про це заявив заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Андрій Клімов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російське державне інформагентство "ТАСС".

"Йдеться, звісно, про ті території, які перебувають у встановлених сьогодні межах. Решта перебуває за рамками юридичних дій", - сказав він.

Клімов додав, що Рада Федерації у вівторок розгляне питання про ратифікацію договорів про дружбу та співпрацю з так званими "ДНР" та "ЛНР".

"Далі [після підписання] цей текст іде на ратифікацію в обидві палати Федеральних зборів. Завтра ми розглянемо це питання в рамках ратифікаційних процедур", - сказав Клімов.

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Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.