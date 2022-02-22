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РФ визнає "ДНР" та "ЛНР" у "фактичних межах", - заступник голови комітету Ради Федерації Клімов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

РФ визнає

Так звані "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає в межах, які зараз фактично встановлені.

Про це заявив заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Андрій Клімов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російське державне інформагентство "ТАСС".

"Йдеться, звісно, про ті території, які перебувають у встановлених сьогодні межах. Решта перебуває за рамками юридичних дій", - сказав він.

Клімов додав, що Рада Федерації у вівторок розгляне питання про ратифікацію договорів про дружбу та співпрацю з так званими "ДНР" та "ЛНР".

"Далі [після підписання] цей текст іде на ратифікацію в обидві палати Федеральних зборів. Завтра ми розглянемо це питання в рамках ратифікаційних процедур", - сказав Клімов.

Читайте: Путін офіційно скерував війська РФ на окупований Донбас

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+28
России верить себя не уважать.
Завтра они переобуются в воздухе и скажут что так и было.
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22.02.2022 00:49
+17
Бреше як бурятська собака. Не для того Фуйло ввів війська в Україну щоб нас відгородити від ракової пухлини.
Ждем продовження провокацій та пошук приводів для подальшої війни.
Його ціль-він її сьогодні сказав - знищення державності України.
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22.02.2022 00:55
+16
Пусть теперь преЗЕдент расскажет о том, как он хочет заглянуть в глаза путину, про пенсии и прочее для ордло, про поставки электроэнергии и т.д. Много теперь к нему вопросов!!! Дороги говоришь?!
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22.02.2022 00:56
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России верить себя не уважать.
Завтра они переобуются в воздухе и скажут что так и было.
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22.02.2022 00:49 Відповісти
Завтра они денонсируют Беловежские соглашения.
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22.02.2022 00:51 Відповісти
Головне, щоб до ранку наші бійці залишилися живими, а ціни на спалений мокшанський металолом рекордно не впали.
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22.02.2022 00:55 Відповісти
Тобто, кордони Пороха-Пастора?

Ок!
Сьомий їх знову посуне на схід...
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22.02.2022 03:29 Відповісти
А через якийсь день-два "украінскіє фашисти" почнуть обстрілювати російських миротворців і проводити теракти в Донецьку і кацапська гниль полізе далі.
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22.02.2022 07:43 Відповісти
ну тут хоть-что...если б не факт. границы, это было бы все...
хотя это вопрос времени, когда границы опять сместятся...
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22.02.2022 00:49 Відповісти
кацапам вірити...
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22.02.2022 00:49 Відповісти
Заберайте, а мы будем идти дальше и развиваться....
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22.02.2022 00:50 Відповісти
Шо им ещё отдашь?
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22.02.2022 00:51 Відповісти
Машину, квартиру, деньги с карты, а в тяжёлых случаях и жизнь. Не ну если в Ужгороде жить, то можно такое писать.
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22.02.2022 00:54 Відповісти
Ну вот, здравый комментарий. Не понимаю, почему все горят - нам же лучше, что избавились от минска.
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22.02.2022 00:52 Відповісти
Здихатися мінських угод та віддати території - не є тотожними діями.
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22.02.2022 00:58 Відповісти
Ну ці території нам вже давно не належали, населення не буо нам лояльним, немає про жаліти
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22.02.2022 01:18 Відповісти
Як це не належали? Вони і зараз нам належать. Інша річ, що ми їх наразі не контролюємо, але таке в житті часто буває, що деякий час ти можеш не контролювати дещо, що тобі належить, але це не призводить до зміни статусу. Є юридичне визначення - "ТИМЧАСОВО окуповані території". А населення там абсолютно різне, тим більше, що ці території належать усім українцям, а не тільки тим, які там безпосередньо проживають. Я, наприклад, згоди на відчуження не давав і не збираюсь давати.
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22.02.2022 01:32 Відповісти
Так в нашій юридичній оцінці нічого ж не міняється - буде можливість, повернемо. Але зараз це неможливо, а якщо так, нехай росія з ними носиться. Плюс, ми позбулись мінська.
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22.02.2022 01:36 Відповісти
Лет через 50-100 все утрясется и эти земли вернутся в Украину. Для мировой истории это не срок.
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22.02.2022 02:07 Відповісти
на много раньше кацап мы вернем свои земли - а вы еще репарации будете выплачивать
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22.02.2022 03:43 Відповісти
*********** так долго не проживёт,отбросит лыжи и капец рашке.Тогда посмотрим.
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22.02.2022 08:54 Відповісти
Перепрошую, віл початку неправильно зрозумів щодо "мінська". Теж вважаю що добре що вони їх поховали, ще й в односторонньому порядку.
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22.02.2022 02:42 Відповісти
Можна навіть трохи відзначити))
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22.02.2022 02:45 Відповісти
ты мудлило ватное - это вам кацапм они реально никогда не принадлежали и скоро вернуться назад с людями или без
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22.02.2022 03:42 Відповісти
О круто) а чем мы о россиян отличаемся, у которых мы всегда принадлежали им и скоро должны вернуться, с людьми или без)
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22.02.2022 10:07 Відповісти
а что уже сдихались? зелох скажет что выполнению альтернативы нет
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22.02.2022 08:29 Відповісти
Ну так отдай половину своей кухни соседу, будь патриотом своей семьи)))
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22.02.2022 01:07 Відповісти
А ты состоянии поломать этому соседу лицевые кости? Если нет то сиди на попе ровно, а то завтра можешь в спальню к жене не попасть. Если да, то тебе бы не аллегориями тут разбрасываться, а стоять под оп с плакатиком и требовать всеобщей мобилизации или что у тебя там на уме.
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22.02.2022 01:51 Відповісти
У меня на уме, если ты пораженец, то сиди на попе ровно и не рассказывай жене, что пол кухни это хорошо.
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22.02.2022 02:06 Відповісти
Ну это не кухня, а сарай во дворе с крысами и старым мотлохом, за который надо еще коммуналку платить
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22.02.2022 08:43 Відповісти
Но согласен, захочет и кухню
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22.02.2022 08:44 Відповісти
Жене я сказал что бы не волновалась, деньги есть, и мы переезжаем в квартиру с нормальным ремонтом, подальше от таких соседей как ты и орки.
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22.02.2022 14:27 Відповісти
зачем ломать кацапам челюсти - их надо мочить на всегда
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22.02.2022 03:45 Відповісти
Как вы задрали своими тупыми аллегориями! С чего ты взял, что то половина твоей кухни? У тебя своя кухня, у него - своя. Вы живёте в многоквартирном доме. Он пригласил в свою кухню своего родственника-алкаша. Теперь они вместе там бухают, буянят, тебе спать не дают. Но это твои проблемы! Ну, можешь ментов(Америку) позвать на помощь.
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22.02.2022 07:17 Відповісти
Головой ударился?
Донбасс -это Украина, или ты с этим не согласен?
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22.02.2022 09:05 Відповісти
Украина то Украина, но Донбасс это не кухня, а тем более не твоя! Я ж сказал - задрали своими тупыми аллегориями! Или ты не знаешь, что такое аллегория?
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22.02.2022 09:14 Відповісти
Я написал, что Донбасс - это Украина, а Украина моя.
Если сам не знаешь, что такое аллегории, не возбуждайся, просто проходи мимо, это не твое.
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22.02.2022 09:25 Відповісти
Может ты ещё скажешь, что моя квартира тоже твоя?? Она же в Украине находится! А Украина - твоя по твоему мнению! Значит и все квартиры твои?
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22.02.2022 09:27 Відповісти
В каждом городе есть свои громады, они решают, как жить их городу! У нас же децентрализация благодаря вашему богу Порошенке. Так что теперь каждый регион как хочет, так и *почет.
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22.02.2022 09:34 Відповісти
Тырса у тебя в голове с этой децентрализацией.
Ладно, я понял, судя по нику, ты у нас глобалист- миролюбец, а по факту обычный маргинал, с этим тебе к президенту мира сидящему в бункере.
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22.02.2022 09:42 Відповісти
Тобто,вам Мінські угоди,за якими окупанти мали піти з ОРДЛО,заважали повноцінно жити,а от тепер,коли орда зайшла з тисячами тонн смертоносного заліза,-усьо зашибісь....
Певно,виборець Зєлєнского....
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22.02.2022 05:28 Відповісти
За мінськими угодами ми мали провести вибори без політичного та військового контролю ордло, і вони мали ввійти в нас склад зі своєю армією, читайте уважно ці угоди...
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22.02.2022 10:06 Відповісти
\то ты забирайся с сайта кацапская морда
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22.02.2022 03:40 Відповісти
Якэ щастье!
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22.02.2022 00:50 Відповісти
Як ***** скаже, так і визнають. Усілякі Клімови там нічого не вирішують.
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22.02.2022 00:51 Відповісти
касапу вірити - себе не поважати
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22.02.2022 00:51 Відповісти
Їм віри немає, там нема чітких кордонів, "мінськ" помер. Орки можуть просуватись далі. Порох правий - треба ініціювати введення блакитних касок ООН.
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22.02.2022 00:51 Відповісти
Пішов нахер, дибілоїд лапотний.
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22.02.2022 00:52 Відповісти
Бреше як бурятська собака. Не для того Фуйло ввів війська в Україну щоб нас відгородити від ракової пухлини.
Ждем продовження провокацій та пошук приводів для подальшої війни.
Його ціль-він її сьогодні сказав - знищення державності України.
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22.02.2022 00:55 Відповісти
Пусть теперь преЗЕдент расскажет о том, как он хочет заглянуть в глаза путину, про пенсии и прочее для ордло, про поставки электроэнергии и т.д. Много теперь к нему вопросов!!! Дороги говоришь?!
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22.02.2022 00:56 Відповісти
Готовимся к войне. Не зря ********* фейки с обстрелами и взрывами штамповала. Завтра обстреляет даунецк и двинет войска на Мариуполь и другие города Украины. Х***ло окончательно ***нулся и он остановится там где мы его остановим
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22.02.2022 00:57 Відповісти
Кацапес бреше як пес.
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22.02.2022 00:57 Відповісти
Та щоб ви виздихали, кацапи. Ну запіпчили вже! 8 років війни, а воно все суне сюди свій писок. Ми не здамося! Ми будемо воювати!
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22.02.2022 00:57 Відповісти
Кацапские войска сами себя обстреляют, ну и будет дальнейшее вторжение
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22.02.2022 00:57 Відповісти
Что, уже даже о сухопутном коридоре в Крым и Приднестровье не заикаются?!!
Я уж молчу про Новороссию, три дня на Киев, "НАТО прочь из Румынии и Прибалтики", ...
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22.02.2022 00:57 Відповісти
Кишнемо ЗЕльку і зміняться
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22.02.2022 03:31 Відповісти
обкакались
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22.02.2022 08:12 Відповісти
Тепер путя повинен визнати незалежність Чечні
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22.02.2022 00:58 Відповісти
Що це маловідомий персонаж? Буде так, як скаже Х-ло.
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22.02.2022 00:59 Відповісти
Если сейчас же не будет жосткой ответки и санкций от всех и особенно от Украины то завтра Х***ло решит что можно двигать дальше и ничего ему за ето не будет. Я уже догадываюсь как наши слизни начнут уговаривать что ето еще не серьезно и проста нужно продолжить переговоры. Надоговаривались уже с***ки что крым и дамбас просрали переговорами и умиротворением считай не сопротивляясь
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22.02.2022 01:01 Відповісти
Нужно прекратить стрелять, и обвести войска, дороги хорошие, кацапов трясти не будет..
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22.02.2022 06:45 Відповісти
Отвести.
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22.02.2022 07:54 Відповісти
А теперь Украина может официально призвать миротворцев и строить 10 метровый забор из бетона вокруг ОРДЛО на 10 лет. Так как в своем указе ***** признало ЛДНР на 10 лет. 10 лет никаких пенсий и выплат. Т
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22.02.2022 01:01 Відповісти
На 10 лет признал? Как это?
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22.02.2022 01:02 Відповісти
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22.02.2022 01:01 Відповісти
крыс и крысёныш
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22.02.2022 01:11 Відповісти
гитлер был условно лучше чем эта гнида епнутая путлер - он не уничтожал своих типа"братьев" австрийцев даже когда захватывал европу
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22.02.2022 03:48 Відповісти
И его солдаты с себя погоны не снимали.
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22.02.2022 08:56 Відповісти
Слон родил мышь. 😁
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22.02.2022 01:03 Відповісти
Великий пердь в калюжу!
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22.02.2022 06:57 Відповісти
Есть одна историческая параллель:

"В марте 1952 года Иосиф Сталин предложил Федеративной Республике Германии провести выборы на всей территории Германии, включая оккупированную, с гарантиями прав человека, свободы прессы и деятельностью любых партий. Условие было одно - внеблоковость объединённой Германии. Первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр отказался. Германия вернула треть своей территории только через 38 лет "

В результате Западная Германия только выиграла.
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22.02.2022 01:07 Відповісти
Официально российские войска уже в Украине.
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22.02.2022 01:09 Відповісти
Ети твари хитрожопые так заявили чтобы Европа и США не наложила завтра же самые жестокие санкции. А то что Х***ло откажется от Мариуполя, полного контроля над Азовским морем и других городов а в перспективе и Киева так только полный мудень поверит етому. Про крым тоже думали что Х***ло взял и дальше не пойдет. Но никогда не забывайте про любимую поговорку Х***ла *курочка по зернышку тук-тук-тук*. Тоесть оторвал кусок земли, и потребовал переговоры, дальше опять кусок оторвал и опять потребовал мира. В итоге у нас уже захватили земли больше чем площадь некоторых европейских стран а на Х**ла даже серьезных санкций не наложили.
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22.02.2022 01:13 Відповісти
В подписанных Путиным указах нет фразы о том, что "ДНР/ЛНР" признаются в нынешних границах.

Значит оставлен люфт для претензии "ДНР/ЛНР" на всю территорию Донецкой и Луганской областей. Тем более, что ДНР в 2019-м году приняла соответствующий закон о границе.
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22.02.2022 01:16 Відповісти
Ага. Решили опередить санкции чтобы завтра Байден прослезился и не ввел санкции или введет символические, мол Рашка взяла кусочек и дальше обещала не трогать Украину. Точно так как с крымом. Так по куску рашисты и будут у нас отрывать пока до Львова не дойдут
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22.02.2022 01:18 Відповісти
Скоро российские дворники начнут обещания давать. Даже конь такую чушь отказался втюхивать
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22.02.2022 01:39 Відповісти
Це - відкрита агресія рашки!
Друга після 2014
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22.02.2022 03:32 Відповісти
Якщо відкинути емоції - то це пук в воду, щоб якось зберегти обличчя на внутрішній арені. Для нас - не змінилося майже нічого, крім того що маски зірвані, і світ уважно дивився на цей прояв фашизму. Зберігайте спокій і допомагайте армії.
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22.02.2022 04:35 Відповісти
Оно то так, и что, будем дальше сидеть в окопах и терпеть обстрелы? Военным ден сод поднимут с первого марта, первый раз с 2019 го, как все вовремя…
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22.02.2022 06:50 Відповісти
Многие страны приобретали и теряли территории.

Не всегда, когда они приобретали территории, они выигрывали и не всегда, когда они теряли территории, они проигрывали.
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22.02.2022 05:46 Відповісти
Захід не чекав що Путін так по ведмежому вчинить.Тепер треба вводити драконівські санкції але чи готові вони їх ввести?Цілий тиждень казали що все готово і санкції будуть миттєві і що?А скажений вже як Гітлер кайфує від своєї рішучості на фоні бубнінь заходу.Його треба ліквідовувати поки не почалась мясорубка.
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22.02.2022 07:15 Відповісти
Ему смысла нет врать, но это не значит, что они остановятся. Просто будут использовать другие инструменты. Например, текущую ситуацию внутри Украины. Не просто так пытаются привести к уголовному виду тех, кто собирается протестовать против того или иного идиотизма власти. Власти воруют, поднимают налоги и тарифы, а тех кто будет этому мешать(к примеру методом протестов) ждет тюрьма. Их тупо обвинят в заказном характере протестов(хотя тот же Геращенко пришел к власти именно с Майдана). И пошло-поехало. Нарисовывается готовый сценарий: Россия в роли миротворца на всей территории Украины. И таких сценариев десятки, а с такой властью они все вполне реалистичны.
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22.02.2022 07:46 Відповісти
Нєлох, треба срочно будувати дороги! Особливо ті, що ведуть до нових працвєтающих рєспублік!
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22.02.2022 07:56 Відповісти
Да пох в каких рамках.... ГОтовь народ сыр *********** жрать....

"Вяличие" уже близко
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22.02.2022 08:03 Відповісти
Путлер не остановится пока не получит п#здюлей либо не захватит Киев. Его цель поставить Медведчука президентом, потом голосование за вхождение в состав Путлерассии. Он не для того зашёл в Крым и Лугандонию, чтобы 90% Украины продолжало иметь своё правительство. Это должно быть понятно тупому Зеленскому барану.
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22.02.2022 08:03 Відповісти
Какие то цели Вы указываете скромные.
Сказано же было "от Лиссабона до Владивостока".
А Вы "Киев".
Киев - то промежуточный пункт маршрута, но никак не конечный!
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22.02.2022 08:11 Відповісти
Не, ну можно, конечно, признать так, как хотят в ЛДНр, то есть в границах всей Луганской и Донецкой областей и начать славное наступление, с целью отбить эти области у ВСУ, но тогда
- не поспеть завершить к 23 февраля (а как же парад в Луганске и Донецке?)
- есть шанс, что Мертветчука как того мальчика в трусиках...
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22.02.2022 08:09 Відповісти
Да, ежели кто подумает, что я шантаж одобряю, то это не так.
Однако, мы имеет дело с уголовниками, а с уголовниками все средства хороши.
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22.02.2022 08:10 Відповісти
Ахренеть!
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22.02.2022 08:11 Відповісти
Да ну.
Одна провокация шмальнув по своей же территории или по русским позициям обвинив в этом Украину и позиции ВСУ будут утюжить галактические ВКС россии. Однозначно пойдут дальше-вопрос времени. Где мобилизация, военное положение?
ПВО хоть нормальное там есть ???
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22.02.2022 08:19 Відповісти
Нічого нового, чи несподіваного. Все це вже було. У Придністров'ї і у Грузії. І до такого варіанту можна було приготуватися. І виробити контрзаходи. Але для тих, хто будучи тоді дорослим замість цікавитись політикою демонстрував під оплески і хіхікання гру на роялі нетрадиційним способом, такі дії пуцина виявилися повною несподіванкою. Так якого, питається ти в політику пер? Треба було ту гру причинний місцем вдосконалювати і овації збирати.
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22.02.2022 08:24 Відповісти
Які ж ці москалики старі та тупі! Це повний відстій. І такі старпери узурпували владу в Росії...
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22.02.2022 08:26 Відповісти
Гора родила мышь! Длительный хоровод ржавого железа вокруг украинской границы, и пугалово Запада уничтожением Киева за одну ночь, закончилось тем, что все и так знали с 2014 года. На Донбасе ********** войска. Теперь не нужно это никому доказывать, санкции ему будут на всегда.
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22.02.2022 09:03 Відповісти
Т.е. все же засцали признать в границах областей? Они конечно еще могут. Но были бы уверены в себе сделали бы это сразу. Это еще только первая стадия марлезонского балета, но то что они писают как, это уже хороший признак. Начинали с НАТО собирай манатки, а закончили старыми методичками по Грузии.
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22.02.2022 10:29 Відповісти
 
 