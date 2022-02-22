РФ визнає "ДНР" та "ЛНР" у "фактичних межах", - заступник голови комітету Ради Федерації Клімов
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Так звані "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає в межах, які зараз фактично встановлені.
Про це заявив заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Андрій Клімов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російське державне інформагентство "ТАСС".
"Йдеться, звісно, про ті території, які перебувають у встановлених сьогодні межах. Решта перебуває за рамками юридичних дій", - сказав він.
Клімов додав, що Рада Федерації у вівторок розгляне питання про ратифікацію договорів про дружбу та співпрацю з так званими "ДНР" та "ЛНР".
"Далі [після підписання] цей текст іде на ратифікацію в обидві палати Федеральних зборів. Завтра ми розглянемо це питання в рамках ратифікаційних процедур", - сказав Клімов.
Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.
Будь ласка, зачекайте...
Завтра они переобуются в воздухе и скажут что так и было.
Ок!
Сьомий їх знову посуне на схід...
хотя это вопрос времени, когда границы опять сместятся...
Донбасс -это Украина, или ты с этим не согласен?
Если сам не знаешь, что такое аллегории, не возбуждайся, просто проходи мимо, это не твое.
Ладно, я понял, судя по нику, ты у нас глобалист- миролюбец, а по факту обычный маргинал, с этим тебе к президенту мира сидящему в бункере.
Певно,виборець Зєлєнского....
Ждем продовження провокацій та пошук приводів для подальшої війни.
Його ціль-він її сьогодні сказав - знищення державності України.
Я уж молчу про Новороссию, три дня на Киев, "НАТО прочь из Румынии и Прибалтики", ...
"В марте 1952 года Иосиф Сталин предложил Федеративной Республике Германии провести выборы на всей территории Германии, включая оккупированную, с гарантиями прав человека, свободы прессы и деятельностью любых партий. Условие было одно - внеблоковость объединённой Германии. Первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр отказался. Германия вернула треть своей территории только через 38 лет "
В результате Западная Германия только выиграла.
Значит оставлен люфт для претензии "ДНР/ЛНР" на всю территорию Донецкой и Луганской областей. Тем более, что ДНР в 2019-м году приняла соответствующий закон о границе.
Друга після 2014
Не всегда, когда они приобретали территории, они выигрывали и не всегда, когда они теряли территории, они проигрывали.
"Вяличие" уже близко
Сказано же было "от Лиссабона до Владивостока".
А Вы "Киев".
Киев - то промежуточный пункт маршрута, но никак не конечный!
- не поспеть завершить к 23 февраля (а как же парад в Луганске и Донецке?)
- есть шанс, что Мертветчука как того мальчика в трусиках...
Однако, мы имеет дело с уголовниками, а с уголовниками все средства хороши.
Одна провокация шмальнув по своей же территории или по русским позициям обвинив в этом Украину и позиции ВСУ будут утюжить галактические ВКС россии. Однозначно пойдут дальше-вопрос времени. Где мобилизация, военное положение?
ПВО хоть нормальное там есть ???