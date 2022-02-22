У Донецькій та Луганській областях необхідно запровадити воєнний стан, - Порошенко

Україна має негайно запровадити воєнний стан у Луганській та Донецькій областях.

Про це заявив лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Україна має в цих двох областях запровадити воєнний стан, як я це зробив під час агресії проти нас в Керченській протоці. Україна має сформувати і прийняти необхідні законодавчі акти вже сьогодні", - наголосив Порошенко.

"Я хочу подякувати українцям, які живуть в умовах агресії з 2014 року і які замість того, щоб за очікуваннями Путіна вишукуватися в черги за гречкою і доларами, дестабілізуючи внутрішню ситуацію, вишукувалися в чергу за зброєю", - додав п’ятий Президент.

Лідер "ЄС" закликав президента, прем'єра, міністра оборони, главу МВС виходити і говорити про поточну ситуацію українцям.

"Президент має зустрітися з лідерами фракцій, з людьми, які у 2014-2016 роках мали досвід відсічі і звільнення двох третин окупованого Донбасу. І не треба тягнути політичну ковдру на себе. Треба по-справжньому об’єднатися, так як об’єднався український народ. Якщо цього не буде, президента запросити у Верховну Раду і мати розмову не з відосиків, а реальний план оборони держави в умовах зростання російської агресії", – вважає Петро Порошенко.

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