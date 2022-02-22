У Донецькій та Луганській областях необхідно запровадити воєнний стан, - Порошенко
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Україна має негайно запровадити воєнний стан у Луганській та Донецькій областях.
Про це заявив лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Україна має в цих двох областях запровадити воєнний стан, як я це зробив під час агресії проти нас в Керченській протоці. Україна має сформувати і прийняти необхідні законодавчі акти вже сьогодні", - наголосив Порошенко.
"Я хочу подякувати українцям, які живуть в умовах агресії з 2014 року і які замість того, щоб за очікуваннями Путіна вишукуватися в черги за гречкою і доларами, дестабілізуючи внутрішню ситуацію, вишукувалися в чергу за зброєю", - додав п’ятий Президент.
Лідер "ЄС" закликав президента, прем'єра, міністра оборони, главу МВС виходити і говорити про поточну ситуацію українцям.
"Президент має зустрітися з лідерами фракцій, з людьми, які у 2014-2016 роках мали досвід відсічі і звільнення двох третин окупованого Донбасу. І не треба тягнути політичну ковдру на себе. Треба по-справжньому об’єднатися, так як об’єднався український народ. Якщо цього не буде, президента запросити у Верховну Раду і мати розмову не з відосиків, а реальний план оборони держави в умовах зростання російської агресії", – вважає Петро Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Харківській, Чернігівській, Сумській областях!!!!!!!!!
Треба закрити кордон з придністров"єм!!!!! Закрити пункти пропуску з Білорусією через Волинську і Рівненську і Житомирську області. Гомель це не єдиний плацдарм для наступу москалів на Україну.
Треба ввести візовий режим з РФією і Білорусією, придністров"єм. Більш того обмежити видання віз особам чоловічої статі .
Та да.... Мінські ж домовленності йому заважали.
Ще й з образою?!
Чи у вас всі хто "не за Петра", то ті "одностайно за Зеленського"?!
Ні, я не за Мураева і ні тим паче не за ОПЗЖ...
Совсем рехнулся
Президент Зеленский пожаловался на то, что с ним не делились точными разведданными, которые "доказывают" намерение вторжения России.
В прошлом году Великобритания сообщила Зеленскому, что в его администрации работает российский агент. Зеленский отказался от британской разведки и оставил агента в качестве сотрудника. В результате западные страны, поддерживающие Украину, оказались в неловком положении недоверия Банковой и потому не могут делиться разведданными с Зеленским, раскрывая, что им известно. В конечном счете, это противоречит интересам национальной безопасности Запада - рисковать своими разведывательными операциями в России, если они не уверены, что секретная информация останется секретной. Зеленский принял решение - Запад впоследствии сделал свои выводы об обмене данными разведки.
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