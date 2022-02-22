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Луганщина (4412) Порошенко (13229) Донецька область (5679) воєнний стан (322)

У Донецькій та Луганській областях необхідно запровадити воєнний стан, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

У Донецькій та Луганській областях необхідно запровадити воєнний стан, - Порошенко

Україна має негайно запровадити воєнний стан у Луганській та Донецькій областях.

Про це заявив лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Україна має в цих двох областях запровадити воєнний стан, як я це зробив під час агресії проти нас в Керченській протоці. Україна має сформувати і прийняти необхідні законодавчі акти вже сьогодні", - наголосив Порошенко.

"Я хочу подякувати українцям, які живуть в умовах агресії з 2014 року і які замість того, щоб за очікуваннями Путіна вишукуватися в черги за гречкою і доларами, дестабілізуючи внутрішню ситуацію, вишукувалися в чергу за зброєю", - додав п’ятий Президент.

Лідер "ЄС" закликав президента, прем'єра, міністра оборони, главу МВС виходити і говорити про поточну ситуацію українцям.

"Президент має зустрітися з лідерами фракцій, з людьми, які у 2014-2016 роках мали досвід відсічі і звільнення двох третин окупованого Донбасу. І не треба тягнути політичну ковдру на себе. Треба по-справжньому об’єднатися, так як об’єднався український народ. Якщо цього не буде, президента запросити у Верховну Раду і мати розмову не з відосиків, а реальний план оборони держави в умовах зростання російської агресії", – вважає Петро Порошенко.

Також читайте: Воєнний стан в Україні буде запроваджено у випадку повномасштабного вторгнення РФ, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+36
Взагалі-то настав час ПОВНІСТЮ ЗАБОРОНИТИ В УКРАЇНІ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОРОСІЙСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ! Чи ще 8 років будемо чекати?
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22.02.2022 15:32
+29
Так тепер треба просто анулювати УКРАЇНСЬКІ ПАСПОРТИ всім мешканцям ДНР і ЛНР бо дуже багато вже їх їздить по Європі на українських паспортах і кричить що Рассія Вялікая страна !!! А потім ще будуть кричати Пуцін ввєді !!!
Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.
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22.02.2022 15:30
+24
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22.02.2022 15:36
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Так, необхідно! Але якщо це озвучив Порох - вірний знак, що саме це Зепоц робити точно не буде.
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22.02.2022 16:08 Відповісти
Вот **** гнилая, тогда почему ты не вводил военное положение на Дампасе будучи президентом, что, помешало бы торговле с ОРДЛО??? Ведь сколько раз тебе бо этом говорили, падаль!!!!!
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22.02.2022 16:10 Відповісти
Порошенко вводив військовий стан.
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22.02.2022 16:11 Відповісти
Когда????! Хватит пользоваться враньем!!!!!!!!!!!
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22.02.2022 16:52 Відповісти
Вали в вечный спам, идиот
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22.02.2022 16:14 Відповісти
Петр Алексеевич, нельзя в тех областях сейчас вводить военное положение, там сейчас юзик на катке ездит, каждая лопата асфальта на счету, гетьманцев не даст скиздеть.
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22.02.2022 16:11 Відповісти
Стало быть "минским соглашениям" кирдык..... Тогда выполнение чего сдерживает наших солдат отвечать на огонь сепарастов ???
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22.02.2022 16:16 Відповісти
Так там вже немає «сепаратистів». «Сепаратисти» перетворились в регулярні російські війська.
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22.02.2022 16:22 Відповісти
Не знаю сколько там сепаратистов ,а сепарастов достаточно!
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22.02.2022 16:35 Відповісти
поедьте туда и не сдерживайте себя. Или вы тут строчить только храбрый?
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22.02.2022 23:30 Відповісти
по всей видимости, малорос Зеленский ждет разрешения из Кремля - оманские сребреники отрабатывать надо.
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22.02.2022 16:25 Відповісти
Ти вже отработала. Вільна.
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22.02.2022 17:08 Відповісти
Військовий стан необхідно ввести не тільки у Луганській і Донецькій області а й у ХЕНРСОНСЬКІЙ,
Харківській, Чернігівській, Сумській областях!!!!!!!!!
Треба закрити кордон з придністров"єм!!!!! Закрити пункти пропуску з Білорусією через Волинську і Рівненську і Житомирську області. Гомель це не єдиний плацдарм для наступу москалів на Україну.
Треба ввести візовий режим з РФією і Білорусією, придністров"єм. Більш того обмежити видання віз особам чоловічої статі .

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22.02.2022 16:31 Відповісти
Це мабуть те шо ви писали порошенко ще у 2015 році?
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22.02.2022 16:38 Відповісти
Вау, як прозрів, не пройшло 3 роки після часу президентства....
Та да.... Мінські ж домовленності йому заважали.
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22.02.2022 16:37 Відповісти
Так как "не прозреть",если вы,зескот,уже Донбасс просрали
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22.02.2022 17:40 Відповісти
А з якого дива ви мене в прихильники "квартальника" заштовхали?
Ще й з образою?!
Чи у вас всі хто "не за Петра", то ті "одностайно за Зеленського"?!
Ні, я не за Мураева і ні тим паче не за ОПЗЖ...
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22.02.2022 17:50 Відповісти
Кто порося выпустил?
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22.02.2022 16:49 Відповісти
То, что он ввел после захвата кораблей он называет военным положением???
Совсем рехнулся
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22.02.2022 16:49 Відповісти
кому он это говорит..., нашему президенту просто не разрешат это сделать...
Президент Зеленский пожаловался на то, что с ним не делились точными разведданными, которые "доказывают" намерение вторжения России.

В прошлом году Великобритания сообщила Зеленскому, что в его администрации работает российский агент. Зеленский отказался от британской разведки и оставил агента в качестве сотрудника. В результате западные страны, поддерживающие Украину, оказались в неловком положении недоверия Банковой и потому не могут делиться разведданными с Зеленским, раскрывая, что им известно. В конечном счете, это противоречит интересам национальной безопасности Запада - рисковать своими разведывательными операциями в России, если они не уверены, что секретная информация останется секретной. Зеленский принял решение - Запад впоследствии сделал свои выводы об обмене данными разведки.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/blogs/dzheyson-dzhey-smart/cinichno-no-v-belom-dome-vserez-ubezhdeny-chto-ukraincy-bystro-poterpyat-porazhenie-vo-vremya-rossiyskogo-vtorzheniya-1596445.html
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22.02.2022 16:50 Відповісти
эта гнида еще чтото вякает?
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22.02.2022 16:58 Відповісти
ПЄТРУШКА МОВЧИ
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22.02.2022 17:24 Відповісти
Чья бы корова мычала...
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22.02.2022 17:30 Відповісти
Пора валить зескот,а то всю Украину просрут
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22.02.2022 17:44 Відповісти
Двуличный черт. Точка зрения определяется местом сидения - после Иловайска и Дебальцево про воєнний стан он даже не заикался.
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22.02.2022 17:55 Відповісти
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