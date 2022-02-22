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"Укрзалізниця" не збирається припиняти рух поїздів на схід України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

"Укрзалізниця" продовжує штатно працювати та не збирається припиняти рух поїздів на схід, але підвищує заходи безпеки.

Про це заявив член правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський на брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

""Укрзалізниця" не має сполучення з окупованими територіями, технічно не може і не буде його мати, але ми звичайно, сполучаємо Україну з українським Донбасом. Зокрема, швидкісний рух доходить до міста Покровськ. Це важливий та принциповий для нас напрямок. Ми продовжуємо штатно працювати. Звичайно, підвищені всі заходи безпеки. Ми їдемо спокійно та стабільно, як і їхали, працюємо на всіх напрямках і закликаємо спокійно подорожувати Україною. Жодні провокації нас не зупинять в цьому", – сказав Перцовський.

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Він зазначив, що "Укрзалізниця" на відміну від авіакомпаній, які призупинити польоти в Україну через зростання воєнної напруженості, не планує припиняти свою роботу. Українці можуть скористатися "Укрзалізницею", щоб повернутися з-за кордону, якщо відсутнє пряме авіасполучення.

"І до Львова, і до Києва можна доїхати зручно та швидкісно з пересадкою в Перемишлі. Також є сполучення через Варшаву і Відень, тому жодної паніки. І якщо хтось повертається в Україну і нема прямого авіасполучення, ми будемо раді доставити додому", – сказав Перцовський.
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А що то був за якийсь потяг, який Блазень анонсував - де він подівся?
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22.02.2022 15:45 Відповісти
давайте сырлеща смотрителем по дыныровскосу направлению назначайте
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22.02.2022 15:47 Відповісти
і на Московію теж. Їм похер куди їхати...
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22.02.2022 15:48 Відповісти
А вдруг дыровцы пустят поезд под откос?
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22.02.2022 15:50 Відповісти
 
 